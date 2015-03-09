Autor real:

Inkov Evgeni

Como se sabe las estrellas indican en el inicio de la reversa del precio. Pero en vez de una estrella puede formarse una vela con las «colas» muy asimétricas, lo que también indica en la lucha entre los «toros» y los «osos».

Este indicador muestra precisamente esta diferencia. Si la cola superior es más grande que la inferior, la barra se muestra por encima del cero en el histograma. Si la cola inferior es más larga, entonces la barra se muestra por debajo del cero. La amplitud de las barras es la diferencia entre las colas, y cuanto más grande sea la diferencia, más evidente será la reversa o el fin de la tendencia. ¡El indicio aún es más evidente cuando aparecen varias barras consecutivas en la misma dirección y con una amplitud grande!

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 31.03.2014.

Fig. 1. Indicador Tail_Bar