Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Tail_Bar - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 884
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Inkov Evgeni
Como se sabe las estrellas indican en el inicio de la reversa del precio. Pero en vez de una estrella puede formarse una vela con las «colas» muy asimétricas, lo que también indica en la lucha entre los «toros» y los «osos».
Este indicador muestra precisamente esta diferencia. Si la cola superior es más grande que la inferior, la barra se muestra por encima del cero en el histograma. Si la cola inferior es más larga, entonces la barra se muestra por debajo del cero. La amplitud de las barras es la diferencia entre las colas, y cuanto más grande sea la diferencia, más evidente será la reversa o el fin de la tendencia. ¡El indicio aún es más evidente cuando aparecen varias barras consecutivas en la misma dirección y con una amplitud grande!
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 31.03.2014.
Fig. 1. Indicador Tail_Bar
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11248
El Asesor Experto Exp_Karpenko se basa en las señales generadas por el oscilador Karpenko.Exp_TSI_WPR
El Asesor Experto Exp_TSI_WPR se basa en las señales generadas por el oscilador TSI_WPR.
El oscilador TSI construido a base de los valores del indicador técnico DeMarker ha sido implementado con su línea de señal en forma de la nube de color.Exp_SlopeDirectionLine
El Asesor Experto Exp_SlopeDirectionLine está construido a base de las señales del indicador de tendencia SlopeDirectionLine.