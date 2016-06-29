und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Tail_Bar - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 783
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Inkov Evgeni
Wie wir wissen, weisen Stars auf den Beginn einer Preisumkehr hin. Aber eine Kerze mit asymmetrischen "Schatten" kann statt eines Stars erscheinen, was auf einen Kampf zwischen "Bullen" und "Bären" hinweist.
Dieser Indikator zeigt diesen Unterschied. Wenn der untere Schatten größer als der obere ist, ist der Balken des Histogramms über der Nulllinie. Wenn der untere Schatten länger ist, ist der Balken unten. Die Balkenamplitude ist die Differenz der Schatten. Je größer die Differenz ist, desto deutlicher ist das Zeichen einer Umkehr und das Ende eines Trends. Das lebhaftere Zeichen ist das gleichzeitige Auftreten von mehreren Balken ohne Richtung und großen Amplituden!
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 31. März 2014 veröffentlicht.
Abb.1. Tail_Bar Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11248
Der Exp_Karpenko EA basiert auf den Signalen, die vom Karpenko Oszillator generiert werden.Exp_TSI_WPR
Der Exp_TSI_WPR EA basiert auf den Signalen, die vom TSI_WPR Oszillator generiert werden.
TSI Oszillator basierend auf den Werten des DeMarker Indikators, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.Exp_SlopeDirectionLine
Der Exp_SlopeDirectionLine EA basiert auf den Signalen des SlopeDirectionLine Trend Indikators.