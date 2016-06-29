CodeBaseKategorien
Indikatoren

Tail_Bar - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
tail_bar.mq5 (4.81 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Echter Autor:

Inkov Evgeni

Wie wir wissen, weisen Stars auf den Beginn einer Preisumkehr hin. Aber eine Kerze mit asymmetrischen "Schatten" kann statt eines Stars erscheinen, was auf einen Kampf zwischen "Bullen" und "Bären" hinweist.

Dieser Indikator zeigt diesen Unterschied. Wenn der untere Schatten größer als der obere ist, ist der Balken des Histogramms über der Nulllinie. Wenn der untere Schatten länger ist, ist der Balken unten. Die Balkenamplitude ist die Differenz der Schatten. Je größer die Differenz ist, desto deutlicher ist das Zeichen einer Umkehr und das Ende eines Trends. Das lebhaftere Zeichen ist das gleichzeitige Auftreten von mehreren Balken ohne Richtung und großen Amplituden!

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 31. März 2014 veröffentlicht.

Abb.1. Tail_Bar Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11248

