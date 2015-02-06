代码库部分
Tail_Bar - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
已发布:
已更新:
真实作者:

Inkov Evgeni

正如我们所知, 星状蜡烛形态是价格反转的证据。但是若一根带 "尾巴" 的蜡烛替换了形状出现, 这也是 "牛" 和 "熊" 之间搏斗的一个证据。

这款指标即显示此差别。如果下尾巴大于上尾巴, 直方条应在零轴之上。如果下尾巴较长，则柱线应在底部。柱线振幅是尾巴之间的差别。更大差异是, 更大标志着反转且趋势结束。某些柱线的外观越鲜艳，则此时在一个方向上有较大振幅。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2014.03.31。

图例.1. Tail_Bar 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11248

