Inkov Evgeni
正如我们所知, 星状蜡烛形态是价格反转的证据。但是若一根带 "尾巴" 的蜡烛替换了形状出现, 这也是 "牛" 和 "熊" 之间搏斗的一个证据。
这款指标即显示此差别。如果下尾巴大于上尾巴, 直方条应在零轴之上。如果下尾巴较长，则柱线应在底部。柱线振幅是尾巴之间的差别。更大差异是, 更大标志着反转且趋势结束。某些柱线的外观越鲜艳，则此时在一个方向上有较大振幅。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2014.03.31。
图例.1. Tail_Bar 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11248
Exp_Karpenko
此 Exp_Karpenko EA 的入场信号由 Karpenko 振荡器中生成。Exp_TSI_WPR
此 Exp_TSI_WPR EA 的入场信号由 TSI_WPR 振荡器中生成。
TSI_DeMarker
一款 TSI 振荡器，基于 DeMarker 技术指标，以彩色云图实现它自己的信号线。Exp_SlopeDirectionLine
这款 Exp_SlopeDirectionLine EA 基于趋势指标 SlopeDirectionLine 的信号。