CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NonLagMA_v5_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
920
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador NonLagMA_v5 indicador com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador NonLagMA_v5.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador NonLagMA_v5_HTF

Fig.1. Indicador NonLagMA_v5_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7027

NonLagMA_v5 NonLagMA_v5

Este é um movimento em que o efeito do atraso é menor por meio de cosinusoid amortecida definir pela razão dos coeficientes na equação da média ponderada de forma linear (LWMA).

ExchangePrice_HTF ExchangePrice_HTF

O indicador ExchangePrice com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

NRMA_HTF NRMA_HTF

O indicador NRMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

Tail_Bar Tail_Bar

O indicador de diferença entre caldas de alta e baixa de uma vela.