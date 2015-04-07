Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TSI_WPR_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1010
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador TSI_WPR com a opção de seleção do prazo disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador TSI_WPR.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador TSI_WPR_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11245
Tail_Bar
O indicador de diferença entre caldas de alta e baixa de uma vela.NRMA_HTF
O indicador NRMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.
Karpenko_HTF
O indicador Karpenko com a opção de seleção prazo disponível em parâmetros de entrada.StohasticWithFlat
Oscilador estocástico que é capaz de identificar as condições lateralizadas do mercado.