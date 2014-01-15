Indicador Parabolic SAR com a capacidade de escolher um período de tempo, diferente do gráfico, em que ele será calculado. Quando novas barras aparecerem no período de tempo onde o indicador é calculado, pontos grandes e coloridos são desenhados. A continuação da tendência é indicada com uma linha colorida.

Até o momento da publicação do código do indicador técnico iSAR, ele não estava funcionando corretamente e seus valores não estavam coincidindo com os valores análogos ao indicador personalizado ParabolicSAR colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples. Por esta razão, há duas variantes do indicador: os indicadores Parabolic_HTF e o Parabolic_HTF com a capacidade para receber dados a partir do indicador técnico e o seu análogo personalizado, respectivamente.

Fig.1 Indicador Parabolic_HTF