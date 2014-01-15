CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Parabolic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1407
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Parabolic SAR com a capacidade de escolher um período de tempo, diferente do gráfico, em que ele será calculado. Quando novas barras aparecerem no período de tempo onde o indicador é calculado, pontos grandes e coloridos são desenhados. A continuação da tendência é indicada com uma linha colorida.

Até o momento da publicação do código do indicador técnico iSAR, ele não estava funcionando corretamente e seus valores não estavam coincidindo com os valores análogos ao indicador personalizado ParabolicSAR colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples. Por esta razão, há duas variantes do indicador: os indicadores Parabolic_HTF e o Parabolic_HTF com a capacidade para receber dados a partir do indicador técnico e o seu análogo personalizado, respectivamente. 

Fig.1 Indicador Parabolic_HTF

Fig.1 Indicador Parabolic_HTF 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1118

NxDRangeSwitch NxDRangeSwitch

Indicador de tendência simples realizado na forma NRTR.

DigVariation DigVariation

Filtragem digital do indicador de variação.

Eugene Eugene

Expert Advisor baseado na análise de velas das últimas quatro barras.

DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

O estilo DRAW_COLOR_CANDLES (assim como DRAW_CANDLES) desenha as velas com base nos valores de quatro buffers de indicador, contendo os preços Open, High, Low e Close. Além disso, ele permite que você especifique a cor de cada vela de um determinado conjunto.