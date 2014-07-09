CodeBaseSeções
Exp_TSI_CCI - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1250
(45)
exp_tsi_cci.mq5 (7.84 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.95 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
tsi_cci.mq5 (8.99 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_TSI_CCI se baseia nos sinais gerados pelo oscilador TSI_CCI.

O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Para o correto funcionamento do EA, coloque o arquivo compilado TSI_CCI.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Figura 1 As instâncias do histórico de negócios no gráfico.

Resultado dos testes em 2013 no par USDJPY H4:

Figura 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11216

