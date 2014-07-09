Participe de nossa página de fãs
RVIWithFlat - indicador para MetaTrader 5
- 1725
Autor real:
Produzido por bystep
Índice de Vigor Relativo com a opção de detecção do estado de lateralização do mercado.
Se o mercado esta lateralizado, a nuvem colorida do indicador encolhe localizando-se na posição 0, e uma linha azul espessa aparece. O critério para detecção deste estado é com um Bollinger encolhido. O valor crítico de encolhimento dde Bollinger é definido pela metade da largura de sua banda e definido na entrada do indicador:
input uint flat=100; // valor de lateralização em pontos
Figura 1. Indicador RVIWithFlat
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11264
