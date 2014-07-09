Autor real:

Produzido por bystep

Índice de Vigor Relativo com a opção de detecção do estado de lateralização do mercado.

Se o mercado esta lateralizado, a nuvem colorida do indicador encolhe localizando-se na posição 0, e uma linha azul espessa aparece. O critério para detecção deste estado é com um Bollinger encolhido. O valor crítico de encolhimento dde Bollinger é definido pela metade da largura de sua banda e definido na entrada do indicador:

input uint flat= 100 ;

Figura 1. Indicador RVIWithFlat