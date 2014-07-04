CodeBaseSeções
Exp_wlxBWWiseMan-2 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1251
Avaliação:
(46)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.95 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
wlxbwwiseman-2.mq5 (6.85 KB) visualização
exp_wlxbwwiseman-2.mq5 (7.18 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O Expert Advisor Exp_wlxBWWiseMan-2 foi projetado utilizando-se o indicador de sinal de semáforo wlxBWWiseMan-2.

Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando um objeto gráfico colorido aparece.

Para o correto funcionamento do EA, coloque o arquivo wlxBWWiseMan-2.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Figura 1 As instâncias do histórico de negócios no gráfico.

Resultados do Teste para 2013, USDCHF H4:

Figura 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11208

