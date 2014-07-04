Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
HullTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1460
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador HullTrend com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo HullTrend.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador HullTrend_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11210
O indicador TSI_CCI com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.Exp_wlxBWWiseMan-2
O Expert Advisor Exp_wlxBWWiseMan-2 foi projetado utilizando-se o indicador de sinal de semáforo wlxBWWiseMan-2.
Um indicador de formas técnicas por Merrill. М & W Wave Patterns por A. Merrill.HIGHEST_HIGH_VALUE
O indicador mostra a máxima do preço para o período especificado nos parâmetros de entrada do indicador.