Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DRAW_COLOR_LINE - indicador para MetaTrader 5
Para que o indicador trace uma linha com cores diferentes usando o preço de fechamento, use DRAW_COLOR_LINE.
Dois buffers de indicadores são usados: o primeiro contém o preço de fechamento da barra, o segundo especifica os índices de cor. As cores das linhas, o estilo e a largura da linha são alterados aleatoriamente após N=5 ticks.
Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).
Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/341
