CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DRAW_COLOR_LINE - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1810
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Para que o indicador trace uma linha com cores diferentes usando o preço de fechamento, use DRAW_COLOR_LINE.

Dois buffers de indicadores são usados: o primeiro contém o preço de fechamento da barra, o segundo especifica os índices de cor. As cores das linhas, o estilo e a largura da linha são alterados aleatoriamente após N=5 ticks.

Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).

Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5.

DRAW_COLOR_LINE

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/341

HighLowFlatChannel HighLowFlatChannel

Define os limites do canal lateralizado com base nas barras extremums.

DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

O estilo de desenho DRAW_COLOR_SECTION é usado para traçar seções com cores diferentes, onde as cores são especificadas no buffer de cor.

Exp_BuySell Exp_BuySell

Sistema de negociação baseado nos sinais retirados do semáforo BuySell (indicador que sinaliza a tendência).

Exp_BullsBearsEyes Exp_BullsBearsEyes

Sistema de negociação baseado nos sinais do oscilador ColorBullsBearsEyes.