Oscilador Estocástico Premier [v01] - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

traderak20, baseado no artigo da revista TASC por Lee Leibfarth (Agosto de 2008), veja o artigo em traders.com (requer assinatura).

Para obter instruções sobre como usar o oscilador estocástico Premier veja em investopedia.com

Você pode definir os mesmos parâmetros como no indicador Estocástico normal, e no período de EMA usado para calcular o oscilador Estocástico Premier.

Os parâmetros podem ser ajustados para mostrar o oscilador como um histograma e/ou uma linha, de cor única ou multicor. Você pode adicionar setas para mostrar claramente quando o indicador está cruzando os limites exteriores, este é especialmente útil quando você estiver usando apenas a linha e não o histograma.

Oscilador Estocástico Premier

Exp_BullsBearsEyes Exp_BullsBearsEyes

Sistema de negociação baseado nos sinais do oscilador ColorBullsBearsEyes.

Exp_BuySell Exp_BuySell

Sistema de negociação baseado nos sinais retirados do semáforo BuySell (indicador que sinaliza a tendência).

Exp_BullsBears Exp_BullsBears

O Expert Advisor Exp_BullsBears se baseia nos sinais do indicador BullsBears.

CloseSeries CloseSeries

O indicador mostra uma série de fechamentos interno, externo e unidirecionais que sugerem os pontos de saída em negociações onde há tendência de curto prazo.