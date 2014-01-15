Participe de nossa página de fãs
Oscilador Estocástico Premier [v01] - indicador para MetaTrader 5
- ak20 ak20
- 3780
Autor real:
traderak20, baseado no artigo da revista TASC por Lee Leibfarth (Agosto de 2008), veja o artigo em traders.com (requer assinatura).
Para obter instruções sobre como usar o oscilador estocástico Premier veja em investopedia.com
Você pode definir os mesmos parâmetros como no indicador Estocástico normal, e no período de EMA usado para calcular o oscilador Estocástico Premier.
Os parâmetros podem ser ajustados para mostrar o oscilador como um histograma e/ou uma linha, de cor única ou multicor. Você pode adicionar setas para mostrar claramente quando o indicador está cruzando os limites exteriores, este é especialmente útil quando você estiver usando apenas a linha e não o histograma.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/339
