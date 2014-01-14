Participe de nossa página de fãs
BuySell - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 3087
-
Indicador que exibe os níveis "definitivos de suporte/resistência" da tendência atual. As variações na tendência são exibidas por retângulos coloridos e a direção da tendência por pontos coloridos. A direção da tendência é determinada pela dinâmica da média móvel, os níveis de suporte / resistência dependem da volatilidade atual calculada pelo indicador Average True Range (ATR).
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.04.2008.
Indicador BuySell
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/785
