BuySell - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3087
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Indicador que exibe os níveis "definitivos de suporte/resistência" da tendência atual. As variações na tendência são exibidas por retângulos coloridos e a direção da tendência por pontos coloridos. A direção da tendência é determinada pela dinâmica da média móvel, os níveis de suporte / resistência dependem da volatilidade atual calculada pelo indicador Average True Range (ATR).

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.04.2008.

Indicador BuySell

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/785

