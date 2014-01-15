Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
HighLowFlatChannel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3649
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Define os limites do canal lateralizado com base nas barras extremums.
Algoritmo para cálculo:
- Ele Define o valor máximo e mínimo do preço por um período e verifica se eles estão localizados dentro dos limites do intervalo especificado.
- Se o ponto 1 é reivindicado, adicionae/subtraia dos valores encontrados e desenhe os limites do canal.
- Se "Considerar os limites anteriores" o parâmetro é true, os limites de canal anterior serão considerados, se houver esse canal na barra anterior.
Recomendações:
- O indicador foi criado para determinar os níveis para colocar ordens de stop no rompimento de uma lateralização.
- Deve-se considerar que, se o intervalo especificado nos grandes períodos de tempo for muito baixa, o indicador pode não apresentar nada, porque simplesmente ele não irá encontrar situações apropriadas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1134
DRAW_COLOR_SECTION
O estilo de desenho DRAW_COLOR_SECTION é usado para traçar seções com cores diferentes, onde as cores são especificadas no buffer de cor.CloseFlatChannel
Ele define os limites de um canal lateralizado com base nos fechamentos das barras.
DRAW_COLOR_LINE
O estilo de desenho DRAW_COLOR_LINE é usado para traçar linhas com cores diferentes, onde as cores são especificadas no buffer de cor.Exp_BuySell
Sistema de negociação baseado nos sinais retirados do semáforo BuySell (indicador que sinaliza a tendência).