Padrões com exemplos (Parte I): Topo múltiplo

Introdução

Os padrões são um tópico bastante comum na Internet, porque são usados por muitos traders e podem ser chamados de critérios visuais para analisar a direção da precificação. Já a negociação algorítmica é uma questão aparte completamente diferente. Ela não pode ter nenhum critério visual. EAs e indicadores têm seus próprios métodos para trabalhar usando séries de preços. Existem vantagens e desvantagens em ambos os casos. O código pode não ter a amplitude de pensamento e a qualidade de análise de um ser humano, mas, em vez disso, possui vantagens igualmente valiosas: uma velocidade única e uma quantidade incomparável de processamento de dados numéricos ou lógicos por unidade de tempo. Não é fácil dizer à máquina o que fazer, é preciso prática. Com o tempo, o programador começa a entender a máquina, e a máquina começa a entendê-lo. Este ciclo será útil para iniciantes da programação aprenderem como estruturar seus pensamentos e como dividir tarefas complexas em outras mais simples.





Padrões de reversão

Para mim, pessoalmente, os padrões de reversão têm uma definição muito vaga e, o mais importante, não têm nenhuma matemática "absoluta". Na verdade, para ser honesto, qualquer padrão não contém matemática, e a única coisa que podemos oferecer a esse respeito é a estatística. As estatísticas são o único critério para a verdade, mas elas são geradas com base na negociação real. É claro que não existem fontes que possam fornecê-las com o máximo de precisão e, se pudessem, fariam isso só dentro de uma plataforma de negociação, embora percebendo que não se beneficiariam disso. Eu acho que a resposta é óbvia para todos. A única maneira de contornar essa situação é o backtesting e a visualização no testador de estratégia. É claro que a qualidade dessa abordagem é inferior, mas tem uma vantagem inegável, a velocidade e a quantidade de dados.

Claro, os padrões de reversão por si só não são uma ferramenta suficiente para determinar uma reversão de tendência, mas em combinação com outros métodos de análise, como, por exemplo, com níveis ou análise de velas, eles podem dar o resultado desejado. Dentro deste ciclo, eles não são tão interessantes quanto outros métodos de análise extremamente interessantes, mas com base nessas formações você pode praticar razoavelmente suas habilidades de negociação algorítmica. Além do treinamento ganho graças aos resultados, você definitivamente obterá um recurso auxiliar interessante e útil, se não para negociação algorítmica, pelo menos para aliviar os olhos do trader. Indicadores proveitosos são muito apreciados.





Por que o topo múltiplo e por que é interessante?

Esse padrão se tornou bastante popular na Internet devido à sua simplicidade. Esse padrão é bastante comum em qualquer instrumento de negociação e em qualquer período gráfico, simplesmente porque não há nada de complicado nele. Além disso, se você olhar atentamente para este padrão, você pode entender que usando negociação algorítmica e os recursos da linguagem MQL5, você pode expandir o conceito deste método e tentar criar um código geral que não esteja limitado apenas por um topo duplo. Se você criar esse protótipo corretamente, poderá explorar não apenas esse padrão, mas também todos os seus híbridos e herdeiros.

O sucessor clássico do topo múltiplo é o padrão cabeça-e-ombros, amado e conhecido por todos. Mas o problema é que não há informações estruturadas sobre como negociar usando esse padrão. Na verdade, esse é o problema de tantas estratégias que se ouvem agora, porque há muitas palavras bonitas, mas não há estatísticas. Tentarei entender neste artigo, se é possível usá-las dentro da negociação algorítmica. A única maneira de coletar estatísticas sem negociar em uma conta demo ou real é usar os recursos do testador de estratégias. Não vale a pena subestimar esta ferramenta, porque sem ela você não será capaz de tirar conclusões complexas a respeito de uma estratégia em particular.





Será possível ampliar o conceito de topo duplo?

Voltando ao tópico do artigo, tentarei mostrar um esquema no qual representarei uma árvore de padrões que começará com um topo duplo. Isso é necessário para entender o quão amplas são as possibilidades desse conceito:



Decidi combinar o conceito de vários padrões com a suposição de que eles são baseados aproximadamente na mesma ideia. Esta última mantem um começo simples: encontrar um bom movimento em qualquer direção e determinar corretamente o lugar para onde ele deve virar. Após o contato visual com o padrão proposto, o trader deve traçar corretamente algumas linhas auxiliares, que devem ajudá-lo a avaliar tanto o padrão em si quanto o cumprimento de determinados critérios, a determinar o ponto de entrada no mercado, bem como a estabelecer corretamente o alvo e definir o stop-loss. Neste caso, o take-profit pode ser usado em vez do alvo.

A unificação do conceito desses padrões, como pode ser visto na figura, pode ser baseada no fato de que eles podem ter algumas regras gerais de construção que são de betão. É essa firmeza na definição que influencia muito bem o resultado final, e acredito que essa seja a diferença fundamental entre um trader algorítmico e muitos traders que trabalham manualmente. A incerteza e as múltiplas interpretações dos mesmos princípios não trazem nada de bom.

Os padrões básicos aqui são:

Topo duplo Topo triplo Cabeça e ombros

Esses padrões são muito semelhantes em estrutura e uso. Todos os três padrões são projetados para ajudar a identificar reversões. Todos os três padrões têm uma lógica semelhante na hora de desenhar linhas auxiliares. Ilustrarei isso exemplificando com um topo duplo:





Na figura, todas as linhas de que precisamos estão numeradas e significam o seguinte:

Resistência à tendência Linha auxiliar para definir um topo pessimista (alguém poderia pensar que é um pescoço, eu acho que não, mas posso estar errado) Linha do pescoço Alvo otimista (também é um take-profit) Máximo stop-loss permitido (definido na parte superior) Linha de previsão otimista (igual ao movimento da tendência anterior)

O alvo pessimista é considerado em relação ao ponto de intersecção da linha do pescoço a partir da borda próxima ao mercado, para isso é tomada a distância entre "1" e "2", que é indicada como "t" e é adiado mais uma vez na direção da reversão proposta. O mínimo do alvo otimista é considerado da mesma maneira, só que a distância entre "5" e "3" já está adiada, o que é indicado como "s".





Escrevamos o código para visualizar topos múltiplos

Vamos começar definindo a lógica para determinar esses padrões. Para encontrar o padrão em questão, devemos seguir a lógica barra a barra, ou seja, trabalharemos não por ticks, mas por barras. Neste caso, isso aliviará muito o terminal, descartando cálculos desnecessários. Vamos começar definindo uma classe que simboliza algum observador independente que procurará uma formação. Todas as operações necessárias para a correta detecção da formação farão parte da instância, e toda a busca será realizada internamente. Decidi que fosse assim para poder modificar o código no futuro e, também, para expandir a funcionalidade e modificar a existente.

"Mapa" da classe

Vamos começar com o que acontecerá na classe:

class ExtremumsPatternFamilySearcher { private : int BarsM; int MinimumSeriesBarsM; int TopsM; int PointsPessimistM; double RelativeUnstabilityM; double RelativeUnstabilityMinM; double RelativeUnstabilityTimeM; bool bAbsolutelyHeadM; bool bRandomExtremumsM; struct Top { datetime Datetime0; datetime Datetime1; int Index0; int Index1; datetime DatetimeExtremum; int IndexExtremum; double Price; bool bActive; }; struct Line { double Price0; datetime Time0; double Price1; datetime Time1; datetime TimeX; int Index1; bool DirectionOfFormation; double C; double K; void CalculateKC() { if ( Time0 != Time1 ) K= double (Price0-Price1)/ double (Time0-Time1); else K= 0.0 ; C= double (Price1)-K* double (Time1); } double Price( datetime T) { return K*T+C; } }; public : ExtremumsPatternFamilySearcher( int BarsI, int MinimumSeriesBarsI, int TopsI, int PointsPessimistI, double RelativeUnstabilityI, double RelativeUnstabilityMinI, double RelativeUnstabilityTimeI, bool bAbsolutelyHeadI, bool bRandomExtremumsI) { BarsM=BarsI; MinimumSeriesBarsM=MinimumSeriesBarsI; TopsM=TopsI; PointsPessimistM=PointsPessimistI; RelativeUnstabilityM=RelativeUnstabilityI; RelativeUnstabilityMinM=RelativeUnstabilityMinI; RelativeUnstabilityTimeM=RelativeUnstabilityTimeI; bAbsolutelyHeadM=bAbsolutelyHeadI; bRandomExtremumsM=bRandomExtremumsI; bPatternFinded=bFindPattern(); } int FormationDirection; bool bPatternFinded; Top TopsUp[]; Top TopsDown[]; Top TopsUpAll[]; Top TopsDownAll[]; int RandomIndexUp[]; int RandomIndexDown[]; Top StartTop; Top EndTop; Line Neck; Top FarestTop; Line OptimistLine; Line PessimistLine; Line BorderLine; Line ParallelLine; private : void SetTopsSize(); bool SearchFirstUps(); bool SearchFirstDowns(); void CalculateMaximum(Top &T, int Index0, int Index1); void CalculateMinimum(Top &T, int Index0, int Index1); bool PrepareExtremums(); bool IsExtremumsAbsolutely(); void DirectionOfFormation(); void FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd); void FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd); void SearchFarestTop(); bool bBalancedExtremums(); bool bBalancedExtremumsHead(); bool bBalancedExtremumsTime(); bool bBalancedHead(); bool CorrectNeckUpLeft(); bool CorrectNeckDownLeft(); int CorrectNeckUpRight(); int CorrectNeckDownRight(); void SearchLineOptimist(); bool bWasTrend(); void SearchLineBorder(); void CalculateParallel(); bool bCalculatePessimistic(); bool bFindPattern(); int iFindEnter(); public : void CleanAll(); void DrawPoints(); void DrawNeck(); void DrawLineBorder(); void DrawParallel(); void DrawOptimist(); void DrawPessimist(); };

A classe representa o conjunto de operações que uma pessoa executaria se estivesse no lugar da máquina. De uma forma ou de outra, a detecção de qualquer formação pode ser dividida num conjunto de operações simples que se sucedem. Existe essa regra na matemática: se você não sabe como resolver uma equação, simplifique-a. Ela também se aplica a qualquer algoritmo. Inicialmente, a lógica de detecção não é clara, mas se você souber por onde começar a detecção, toda a tarefa será imediatamente simplificada. Sendo assim, para encontrar todo o padrão, é necessário encontrar topos ou fundos.

Identificando topos e fundos

Sem eles, todo o significado do padrão se perde, embora sua presença seja uma condição necessária para ter um padrão, não é suficiente. Os topos podem ser definidos de maneiras diferentes. Mas o principal é a existência de uma meia onda pronunciada, que é determinada por dois movimentos opostos pronunciados, neste caso, várias barras seguidas numa direção. Para ver isso, precisamos determinar qual é o número mínimo de barras numa direção que sinaliza a presença de movimento. Para isso, deve existir uma variável de entrada.

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstUps() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { TopsUp[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUpAll);i++) { if (!TopsUpAll[i].bActive) break ; TopsUpAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsUpAll[NumUp].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextUp= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime1=Time[i]; TopsUpAll[NumUp].Index1=i; TopsUpAll[NumUp].bActive= true ; bNextUp= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMaximum (TopsUpAll[NumUp],TopsUpAll[NumUp].Index0,TopsUpAll[NumUp].Index1); bNextUp= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumUp++; } } if ( NumUp >= TopsM ) return true ; else return false ; }

Os fundos são definidos de maneira espelhada:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstDowns() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { TopsDown[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDownAll);i++) { if (!TopsDownAll[i].bActive) break ; TopsDownAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsDownAll[NumDown].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextDown= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime1=Time[i]; TopsDownAll[NumDown].Index1=i; TopsDownAll[NumDown].bActive= true ; bNextDown= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMinimum (TopsDownAll[NumDown],TopsDownAll[NumDown].Index0,TopsDownAll[NumDown].Index1); bNextDown= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumDown++; } } if ( NumDown == TopsM ) return true ; else return false ; }

Neste caso, fugi da lógica dos fractais e fiz uma própria para determinar topos e fundos, não acho que seja melhor ou pior que os próprios fractais, mas pelo menos não preciso usar nenhuma funcionalidade externa, e não preciso arrastar para trás funções desnecessárias integradas da linguagem. Certamente, tais funções são boas, mas, neste caso, são redundantes. Esta função define todos os topos e fundos em que trabalharemos no futuro. Se você visualizar o que está acontecendo nesta função, será assim:

Primeiro, procuramos o movimento 1, depois dele, o movimento 2, e, no número 3, a definição do topo ou fundo. Para "3", a lógica é movida para duas funções separadas, assim:

void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMaximum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MaxValue=High[Index0]; datetime MaxTime=Time[Index0]; int MaxIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( High[i] > MaxValue ) { MaxValue=High[i]; MaxTime=Time[i]; MaxIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MaxTime; T.IndexExtremum=MaxIndex; T.Price=MaxValue; } void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMinimum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MinValue=Low[Index0]; datetime MinTime=Time[Index0]; int MinIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( Low[i] < MinValue ) { MinValue=Low[i]; MinTime=Time[i]; MinIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MinTime; T.IndexExtremum=MinIndex; T.Price=MinValue; }

Claro, colocamos tudo isso mais tarde num contêiner pré-preparado. A lógica é que todas as estruturas usadas dentro da classe fornecem uma adição gradual de dados. Na saída, ao passar por todas as etapas da pesquisa e verificações, obtemos todos os dados com os quais podemos exibir esse padrão no gráfico. Claro, a lógica para encontrar topos e fundos pode ser completamente diferente, mas minha tarefa é apenas mostrar uma lógica de detecção simples para coisas complexas.

Selecionando os topos em que trabalharemos

Os topos e fundos que encontramos são apenas intermediários. Depois de os termos encontrado, é necessário selecionar aqueles topos que consideramos mais adequados para o papel dos ombros. Não podemos determinar isso com segurança, uma vez que nosso código não tem visão de máquina, e o uso de técnicas complexas provavelmente não beneficiará o desempenho. Por enquanto, vamos selecionar os topos mais próximos do mercado:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::PrepareExtremums() { int Quantity; int PrevIndex; for ( int i= 0 ;i<TopsM;i++) { TopsUp[i]=TopsUpAll[i]; TopsDown [i]=TopsDownAll[i]; } return true ; }

Esta lógica, que apresentada no gráfico de nosso instrumento, será equivalente à variante na caixa roxa, mas vou desenhar mais algumas variações de todas as possíveis:





Neste caso, temos uma lógica de escolha simples. Nossas variantes são numeradas "0" e "1" porque estão mais próximas do mercado. Certamente, aqui tudo é mostrado para um topo duplo, mas não é difícil imaginar essa mesma lógica para um topo triplo ou múltiplo, apenas que o número dos topos selecionados será um pouco maior.

Esta função será expandida no futuro para poder selecionar aleatoriamente os topos, como desenhei em azul na figura, para simular múltiplas instâncias dos buscadores de formações. Graças a isso, seremos capazes de encontrar de forma mais eficiente e frequente todas as formações no modo automático.

Determinando a direção da formação

Uma vez que identificamos os altos e baixos, devemos determinar se determinada formação pode ocorrer num determinado ponto do mercado, assumindo que ela deverá ter uma direção. Nesta fase, achei que deveria ser dada prioridade à direção cujo tipo de extremo é mais próximo do mercado. Com base em dada lógica, será selecionada a variante da figura numerada “0”, pois o mais próximo do mercado é o fundo e não o topo, claro, se levarmos em conta que a situação do mercado é exatamente a mesma como em nossa figura. Isso é feito de forma muito simples no código:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::DirectionOfFormation() { if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum > TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ]; EndTop=TopsDown[ 0 ]; FormationDirection=- 1 ; } else if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum < TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ]; EndTop=TopsUp[ 0 ]; FormationDirection= 1 ; } else FormationDirection= 0 ; }

As ações ulteriores exigirão uma direção clara. A direção é equivalente ao tipo de padrão:

Topo múltiplo Fundo múltiplo

Estas regras também funcionarão para a formação cabeça-e-ombros e para todos os outros híbridos quando se trata deles. A classe foi concebida como comum para todos os padrões desta família e, em parte, essa generalidade já está funcionando.

Filtros para descartar padrões inválidos

Agora vamos mais longe. Como sabemos que temos uma direção e uma das formas de selecionar topos e fundos, devemos prever que, para um topo múltiplo, os topos que estão entre os selecionados sejam menores que o mais baixo (de entre os selecionados). E para um fundo múltiplo deve ser maior que o mais alto dos escolhidos. Isso é necessário para que, no caso de uma seleção aleatória de topos, todos os selecionados sejam claramente distinguidos. Caso contrário, esta verificação não será necessária:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::IsExtremumsAbsolutely() { if ( bRandomExtremumsM ) { if ( FormationDirection == 1 ) { int StartIndex=RandomIndexUp[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexUp[ ArraySize (RandomIndexUp)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsUp);j++) { if ( TopsUpAll[i].Price >= TopsUp[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexUp);k++) { if ( i != RandomIndexUp[k] ) return false ; } } } } return true ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { int StartIndex=RandomIndexDown[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexDown[ ArraySize (RandomIndexDown)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsDown);j++) { if ( TopsDownAll[i].Price <= TopsDown[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexDown);k++) { if ( i != RandomIndexDown[k] ) return false ; } } } } return true ; } else return false ; } else { return true ; } }

Se representarmos a versão correta e incorreta da seleção aleatória de topos, que é o que a última função-predicado faz, então tudo ficará assim:









Certamente, todos esses critérios são absolutamente espelhados para os padrões de alta e de baixa. Na figura, é tomado como exemplo um padrão de alta, e, eu acho que todos podem imaginar facilmente o segundo caso.

Após a conclusão dos procedimentos preparatórios, podemos começar a procurar o pescoço. Diferentes traders constroem seus pescoços de maneiras diferentes. Eu destaquei provisionalmente vários tipos de construções:

Inclinadas (não baseadas em sombras) Horizontais (não baseadas em sombras) Baseadas no ponto mais alto ou mais baixo, com inclinação (baseadas em sombras) Baseadas no ponto mais alto ou mais baixo, horizontalmente (baseadas em sombras)

Por razões de segurança e aumento das chances de lucro, acredito que devemos escolher a variante 4. Esta escolha deve-se às seguintes considerações:

Uma localização mais clara do início do movimento de reversão

Uma implementação no código mais fácil

Determinação inequívoca do ângulo de inclinação (horizontal)

Talvez isso não seja totalmente correto do ponto de vista da construção, mas não encontrei regras claras. Do ponto de vista da negociação algorítmica, isso não é crítico, sendo que se encontrarmos pelo menos algo racional nesse padrão, o testador ou a visualização definitivamente nos mostrarão algo. Além disso, será necessário pensar no fortalecimento dos indicadores de negociação, o que será uma história completamente diferente.

Criei duas funções espelhadas para os padrões de alta e de baixa, padrões esses que definem todos os parâmetros necessários do pescoço:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMin=Low[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMin=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( Low[i] < PriceMin ) { PriceMin=Low[i]; TimeMin=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMin; Neck.TimeX=TimeMin; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMin; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= true ; Neck.CalculateKC(); } void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMax=High[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMax=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( High[i] > PriceMax ) { PriceMax=High[i]; TimeMax=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMax; Neck.TimeX=TimeMax; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMax; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= false ; Neck.CalculateKC(); }

Para construir o pescoço de maneira correta e simples, é melhor seguir as mesmas regras de construção dele para todos os padrões da família selecionada. Por um lado, isso nos poupará de detalhes desnecessários, que em nosso caso não darão nada. A fim de construir um pescoço para um topo múltiplo de qualquer complexidade, é melhor usar os dois topos extremos do padrão. Os índices desses topos serão os índices entre os quais buscaremos o menor ou o maior preço no segmento de mercado selecionado. O pescoço será uma linha horizontal regular. Os primeiros pontos de ancoragem devem estar exatamente neste nível, e é melhor considerar o tempo de ancoragem exatamente igual ao tempo dos topos ou fundos extremos (dependendo de qual padrão estamos considerando). É assim que se verá isso:





A janela de pesquisa do mínimo ou máximo está localizada exatamente entre o primeiro e o último topo. Esta regra funciona para qualquer padrão desta família, com qualquer número de topos e fundos.

Para determinar um alvo otimista, devemos primeiro determinar o tamanho do padrão. O tamanho do padrão é a dimensão vertical da cabeça ao pescoço, em pontos. Para fazer isso, precisamos encontrar o topo mais distante do pescoço, que será a borda do padrão:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFarestTop() { double MaxTranslation; if ( FormationDirection == 1 ) { MaxTranslation=TopsUp[ 0 ].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price-Neck.Price0 > MaxTranslation ) { MaxTranslation=TopsUp[i].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[i]; } } } if ( FormationDirection == - 1 ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( Neck.Price0-TopsDown[i].Price > MaxTranslation ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[i]; } } } }

Para evitar que os topos se revelem muito diferentes entre si, é necessário realizar uma verificação adicional. Somente se essa verificação for aprovada, poderemos prosseguir para as próximas etapas. Na realidade, deve haver duas verificações, uma para o tamanho vertical dos extremos e a outra para o horizontal (tempo). Se os topo estiverem muito dispersos no tempo, essa variante também não será apropriada. É assim que fica a verificação do tamanho vertical:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremums() { double Lowest; double Highest; double AbsMin; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price < Lowest ) Lowest=TopsUp[i].Price; } AbsMin=Lowest-Neck.Price0; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((FarestTop.Price - Neck.Price0)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Highest=TopsDown[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( TopsDown[i].Price > Highest ) Highest=TopsDown[i].Price; } AbsMin=Neck.Price0-Highest; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((Neck.Price0-FarestTop.Price)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Para determinar o tamanho vertical correto dos topos, precisamos de dois deles. O primeiro é o mais distante do pescoço e o segundo é o mais próximo, respectivamente. Se esses tamanhos forem muito diferentes, essa formação pode acabar sendo falsa e é melhor não arriscar e marcá-la como inválida. Da mesma forma que com o predicado anterior, tudo isso pode ser acompanhado por um gráfico apropriada de como se pode e não se pode fazer:

Visualmente, isso é fácil de determinar, mas o código precisa de algum tipo de indicador quantitativo. É fácil adivinhar que, neste caso, basta:

K = ( Max - Min )/ Min

- )/ K <= RelativeUnstabilityM

Eu acredito que o indicador é eficaz o suficiente para eliminar um número suficientemente grande de falsos padrões, no final, mesmo o melhor código não será capaz de detectar essas coisas de forma mais eficiente do que nosso olho, mas a negociação algorítmica assume esse fato desde o início, a única coisa que podemos fazer é trazer a lógica o mais próximo possível da realidade, mas você definitivamente precisa saber quando parar.

A verificação horizontal será semelhante, com a única diferença de que consideramos os índices das barras como os tamanhos (você pode usar o tempo, isso não é fundamental):

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremumsTime() { double Lowest; double Highest; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp)- 1 ;i++) { if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Lowest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown)- 1 ;i++) { if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Para verificação, você pode pegar um indicador semelhante e, da mesma forma, representar tudo isso graficamente:

Nesse caso, os critérios quantitativos serão os mesmos, apenas com a dimensão do índice ou tempo, e não com pontos. Além disso, o número com o qual estamos comparando provavelmente deve ser exibido separadamente, o que dará espaço para ajuste flexível:

K = ( Max - Min )/ Min

- )/ K <= RelativeUnstabilityTimeM

O linha do pescoço deve necessariamente cruzar o preço à esquerda, porque isso significaria que uma tendência poderia tê-lo precedido:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] >= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] < Neck.Price0 && Open[i] < Neck.Price0 && High[i] < Neck.Price0 && Low[i] < Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; } bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] <= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] > Neck.Price0 && Open[i] > Neck.Price0 && High[i] > Neck.Price0 && Low[i] > Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; }

Da mesma forma, existem duas funções espelhadas para os padrões de alta e de baixa. Abaixo está uma ilustração desse predicado e do seguinte:

As caixas azuis marcam os segmentos de mercado onde exercemos esse controle. Ambos os segmentos estão atrás do padrão, à esquerda e à direita dos picos extremos.

Restam apenas duas verificações:

Precisamos exatamente do padrão que cruza o pescoço no momento atual (ou seja, na vela zero) É necessário que o padrão seja precedido por um movimento maior ou igual ao tamanho do próprio padrão

O primeiro ponto é necessário para negociação algorítmica. Eu não acho que vale a pena detectar formações apenas para olhar para elas, embora esta função exista. Precisamos detectar e encontrar exatamente o ponto a partir do qual podemos negociar para abrir imediatamente uma posição, sabendo que já estamos no ponto de entrada. O segundo ponto é uma das condições necessárias, pois sem um bom movimento prévio, o próprio padrão é inútil.

O cruzamento com velas zero (verificação do cruzamento à direita) é considerado assim:

int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpRight() bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( High[i] > FarestTop.Price || Low[i] < Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] <= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; } int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownRight() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( Low[i] < FarestTop.Price || High[i] > Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] >= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; }

Da mesma forma, existem duas funções espelhadas para ambos os casos do padrão. A única coisa a ter em mente aqui é que o cruzamento à direita não é considerado válido se o preço vai além do padrão e depois volta, isso é apresentado aqui e é mostrado na ilustração anterior.

Resta apenas determinar como encontrar a tendência anterior. Até agora, para esses fins, utilizo a linha de previsão otimista. Se há um pedaço de mercado entre o pescoço e a linha da previsão otimista, então esse é o movimento desejado, também é importante que ele não seja muito prolongado, caso contrário, definitivamente não é um movimento:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bWasTrend() { bool bCrossOptimist= false ; if ( FormationDirection == 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] > Neck.Price0 ) { return false ; } if ( Low[i] < OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } else if ( FormationDirection == - 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] < Neck.Price0 ) { return false ; } if ( High[i] > OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } return false ; }

Visualmente, o trabalho do último predicado também pode ser representado graficamente:





Neste ponto, acho que vale a pena terminar a revisão do código neste artigo e passar para as avaliações visuais. Acho que os principais aspectos desse método foram suficientemente destacados aqui. Aspectos adicionais serão abordados no próximo artigo da série.

Vejamos o resultado no visualizador do testador de estratégias do MetaTrader 5:

Eu sempre uso o desenho de linha porque é rápido, simples e acessível. Na Ajuda do MQL5, você pode encontrar exemplos de como usar qualquer objeto gráfico, incluindo o de linha. Não vou dar o código para desenho, é redundante aqui, mas vocês podem ver seu resultado de trabalho. Claro, tudo isso pode ser feito melhor e mais colorido, mas afinal temos apenas um protótipo, e nesses casos também recomendo que você use uma expressão muito comum entre os matemáticos - "necessário e suficiente":





Neste caso, mostrei um exemplo com topo triplo. Achei que esse exemplo seria mais interessante. A busca por topos duplos é semelhante, só que nas configurações você precisa definir o número de topos que devem estar no padrão. Embora o código não encontre os dados de formação com frequência, isto é apenas uma demonstração, podendo ser facilmente modificado, o que farei no futuro.





Ideias para o futuro

Mais para frente, iremos considerar o que não foi dito neste artigo e melhorar a qualidade da pesquisa para todas as formações, bem como refinar a classe para encontrar a formação cabeça-e-ombros. Tentaremos também encontrar possíveis híbridos de todas essas formações, um dos quais pode ser o "N"-ésimo topo e vários "ombros". Também gostaria de dizer que o ciclo não se limitará a esta família particular de padrões e que vale a pena esperar por novos materiais interessantes e úteis. Entre outras coisas, existem diferentes abordagens para encontrar formações. Esta série de artigos foi concebida precisamente com o objetivo de claramente e usar exemplos para mostrar o máximo de padrões possível, destacando assim todas as maneiras possíveis de quebrar um problema complexo em mais simples. O ciclo conterá:

Outros padrões interessantes Outros métodos de detecção de formações de outro tipo Negociação com base no histórico e coleta de estatísticas para diferentes instrumentos e timeframes Existem muitos padrões e eu não sei todos (por isso posso potencialmente considerar o seu padrão) Os níveis também serão tratados (já que os níveis são sempre usados para detectar reversões)





Conclusão

Tentei tornar o material o mais fácil e compreensível possível para todos. Espero que encontrem algo útil depois de ler este artigo. A conclusão deste artigo em particular, ao que me parece, foi que, como pode ser visto pelos gráficos do visualizador do testador de estratégia, um código simples é capaz de encontrar as formações mais complexas e não é necessário usar redes neurais ou escrever/usar algoritmos de visão de máquina complexos. A linguagem MQL5 tem funcionalidade suficiente para implementar até mesmo os algoritmos mais complexos. A amplitude de possibilidades é limitada apenas pela imaginação e afinco.