Örneklerle formasyonlar (Bölüm I): Çoklu tepe

Özet

Formasyonlar birçok yatırımcı tarafından kullanıldığı için internette sıklıkla tartışılmaktadır. Formasyonlar, takip eden fiyatlamanın yönünü belirlemek için görsel analiz kriterleri olarak adlandırılabilir. Algo alım-satım bundan farklıdır. Algoritmik alım-satım için görsel kriterler olamaz. Uzman Danışmanlar ve göstergeler, fiyat serileriyle çalışmak için ayrı yöntemlere sahiptir. Her iki uçta da avantajlar ve dezavantajlar vardır. Kod, insan düşüncesinin genişliğinden ve insan analizinin kalitesinden yoksundur, ancak kodun başka değerli avantajları vardır: kıyaslanamaz hız ve birim zamanda işlenen sayısal veya mantıksal verilerin kıyaslanamaz miktarı. Makineye ne yapması gerektiğini söylemek kolay değildir. Bu biraz pratik gerektirir. Zamanla programcı makineyi, makine de programcıyı anlamaya başlar. Bu makale serisi, düşüncelerini nasıl yapılandıracaklarını ve karmaşık görevleri daha basit adımlara nasıl böleceklerini öğrenecek olan yeni başlayanlar için yararlı olacaktır.





Terse dönüş formasyonları hakkında

Şahsen benim için terse dönüş formasyonlarının çok muğlak bir tanımı var. Dahası, bunların altında yatan herhangi bir matematik yoktur. Dürüst olmak gerekirse, herhangi bir formasyonun altında yatan bir matematik yoktur ve dolayısıyla burada dikkate alınabilecek tek matematik istatistiktir. İstatistikler doğrunun tek ölçütüdür, ancak istatistikler gerçek alım-satıma dayalı olarak derlenir. Açıkçası, çok kesin istatistikler sağlayabilecek hiçbir kaynak bulunmamaktadır. Belirli bir araştırma problemi için bu tür verileri sağlamanın bir anlamı bile yoktur. Buradaki tek çözüm, strateji sınayıcıda geriye dönük test ve görselleştirmedir. Bu yaklaşım daha düşük veri kalitesi sunsa da, veri miktarı ile birlikte hız gibi yadsınamaz bir avantaja sahiptir.

Elbette, terse dönüş formasyonları trend terse dönüşlerini belirlemek için yeterli bir araç değildir, ancak seviyeler veya mum çubuğu analizi gibi diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanıldıklarında istenen sonucu verebilirler. Bu makale serisinde, formasyonlar özellikle ilginç bir analiz yöntemi olarak görülmemektedir, ancak algoritmik alım-satım becerilerini pratik etmek için kullanılabilirler. Pratik yapmanın yanı sıra, ilginç ve kullanışlı bir yardımcı araç elde edeceksiniz - algo alım-satım için değilse de, yatırımcı gözü için. Faydalı göstergelere büyük değer verilmektedir.





Neden çoklu tepe - spesifik özellikleri

Bu formasyon, basitliği nedeniyle internette oldukça popüler hale gelmiştir. Formasyon, farklı alım-satım enstrümanlarında ve çeşitli grafik zaman dilimlerinde oldukça yaygındır, çünkü bu formasyonda karmaşık bir şey yoktur. Ayrıca, formasyona daha yakından bakarsanız, yöntem konseptinin algo alım-satım ve MQL5 dil yetenekleri kullanılarak genişletilebileceğini görebilirsiniz. Sadece çift tepe ile sınırlı kalmayacak bazı genel kodlar oluşturmayı deneyebiliriz. Akıllıca oluşturulmuş bir prototip, tüm formasyon melezlerini ve devam ürünlerini keşfetmek için kullanılabilir.

Çoklu tepenin klasik devamı, çok popüler olan "baş ve omuzlar" formasyonudur. Ne yazık ki, bu formasyonla nasıl alım-satım yapılacağına dair yapılandırılmış bir bilgi yoktur. Bu sorun pek çok popüler strateji için ortaktır - çünkü pek çok güzel kelime vardır ancak istatistik yoktur. Bu makalede bunları algoritmik alım-satım çerçevesinde kullanmanın mümkün olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Bir demo veya gerçek hesapta alım-satım yapmadan istatistik toplamanın tek yöntemi, strateji sınayıcının yeteneklerini kullanmaktır. Bu araç olmadan, belirli bir stratejiye ilişkin herhangi bir karmaşık sonuç çıkaramazsınız.





Çift tepe konsepti genişletilebilir mi?

Makalenin konusuyla ilgili olarak, çift tepeden başlayan bir formasyon ağacı olarak bir diyagram çizmeye çalışacağım. Bu, bu konseptin olanaklarının ne kadar geniş olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır:



Birkaç formasyon konseptini, yaklaşık olarak aynı fikre dayandıkları varsayımıyla birleştirmeye karar verdim. Bu fikrin basit bir başlangıcı vardır - herhangi bir yönde iyi bir hareket bul ve terse dönmesi gereken yeri doğru bir şekilde belirle. Formasyonu gördükten sonra, yatırımcı, formasyonun belirli kriterleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmenin yanı sıra, piyasaya giriş noktasını ve hedef ve Zararı Durdur seviyesini belirlemede yardımcı olacak bazı yardımcı çizgileri doğru bir şekilde çizmelidir. Burada hedef yerine Kârı al kullanılabilir.

Formasyonlar, bu formasyonların konseptinin birleştirilebileceği bazı ortak yapı ilkelerine sahip olabilir. Bu net tanım, algoritmik yatırımcıları manuel yatırımcılardan ayıran şeydir. Belirsizlik ve aynı ilkelerin birden fazla yorumlanması hayal kırıklığı yaratan sonuçlara yol açabilir.

Temel formasyonlar aşağıdaki gibidir:

Çift tepe Üçlü tepe Baş ve omuzlar

Bu formasyonlar benzer yapılara ve kullanım ilkelerine sahiptir. Bunların hepsi terse dönüşleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Her üç formasyon da yardımcı çizgiler konusunda benzer bir mantığa sahiptir. Bunu çift tepe örneği ile açıklayacağım:





Yukarıdaki şekilde, gerekli tüm çizgiler numaralandırılmıştır ve aşağıdaki anlama gelmektedir:

Trend direnci Kötümser bir tepe seviyesi tanımlamak için yardımcı çizgi (kimisi bunun bir boyun olduğunu düşünür) Boyun çizgisi İyimser hedef (aynı zamanda alım-satım için bir Kârı Al seviyesidir) İzin verilen maksimum Zararı Durdur seviyesi (en üste ayarlanır) İyimser tahmin çizgisi (önceki trend hareketine eşit)

Kötümser hedef, boyun çizgisinin piyasaya en yakın kenarla kesiştiği noktaya göre belirlenir - "t" olarak gösterilen "1" ve "2" arasındaki mesafeyi alırız ve terse dönüş yönünde aynı mesafeyi ölçeriz. İyimser hedefin minimum değeri de benzer şekilde belirlenir, ancak mesafe "5" ile "3" arasında ölçülür ve "s" olarak gösterilir.





Çoklu tepe çizmek için kod yazma

Bu formasyonları tanımlamak için akıl yürütme mantığını tanımlayarak başlayalım. Bir formasyon bulmak için çubuk mantığına bağlı kalmalıyız, yani tiklere göre değil, çubuklara göre çalışacağız. Bu durumda, gereksiz hesaplamalardan kaçınılacağı için terminal üzerindeki yükü büyük ölçüde azaltacaktır. Öncelikle, formasyonu arayacak bağımsız bir gözlemciyi simgeleyen bir sınıf belirleyelim. Doğru bir formasyon tespiti için gereken tüm çalışma örneğin bir parçası olacaktır, bu nedenle arama bunun içinde gerçekleştirilecektir. Bu çözümü, işlevselliği genişletmemiz veya mevcut özellikleri değiştirmemiz gerektiğinde daha fazla kod değişikliğini mümkün kılmak için seçtim.

Sınıf haritası

Sınıf içeriğini inceleyerek başlayalım:

class ExtremumsPatternFamilySearcher { private : int BarsM; int MinimumSeriesBarsM; int TopsM; int PointsPessimistM; double RelativeUnstabilityM; double RelativeUnstabilityMinM; double RelativeUnstabilityTimeM; bool bAbsolutelyHeadM; bool bRandomExtremumsM; struct Top { datetime Datetime0; datetime Datetime1; int Index0; int Index1; datetime DatetimeExtremum; int IndexExtremum; double Price; bool bActive; }; struct Line { double Price0; datetime Time0; double Price1; datetime Time1; datetime TimeX; int Index1; bool DirectionOfFormation; double C; double K; void CalculateKC() { if ( Time0 != Time1 ) K= double (Price0-Price1)/ double (Time0-Time1); else K= 0.0 ; C= double (Price1)-K* double (Time1); } double Price( datetime T) { return K*T+C; } }; public : ExtremumsPatternFamilySearcher( int BarsI, int MinimumSeriesBarsI, int TopsI, int PointsPessimistI, double RelativeUnstabilityI, double RelativeUnstabilityMinI, double RelativeUnstabilityTimeI, bool bAbsolutelyHeadI, bool bRandomExtremumsI) { BarsM=BarsI; MinimumSeriesBarsM=MinimumSeriesBarsI; TopsM=TopsI; PointsPessimistM=PointsPessimistI; RelativeUnstabilityM=RelativeUnstabilityI; RelativeUnstabilityMinM=RelativeUnstabilityMinI; RelativeUnstabilityTimeM=RelativeUnstabilityTimeI; bAbsolutelyHeadM=bAbsolutelyHeadI; bRandomExtremumsM=bRandomExtremumsI; bPatternFinded=bFindPattern(); } int FormationDirection; bool bPatternFinded; Top TopsUp[]; Top TopsDown[]; Top TopsUpAll[]; Top TopsDownAll[]; int RandomIndexUp[]; int RandomIndexDown[]; Top StartTop; Top EndTop; Line Neck; Top FarestTop; Line OptimistLine; Line PessimistLine; Line BorderLine; Line ParallelLine; private : void SetTopsSize(); bool SearchFirstUps(); bool SearchFirstDowns(); void CalculateMaximum(Top &T, int Index0, int Index1); void CalculateMinimum(Top &T, int Index0, int Index1); bool PrepareExtremums(); bool IsExtremumsAbsolutely(); void DirectionOfFormation(); void FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd); void FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd); void SearchFarestTop(); bool bBalancedExtremums(); bool bBalancedExtremumsHead(); bool bBalancedExtremumsTime(); bool bBalancedHead(); bool CorrectNeckUpLeft(); bool CorrectNeckDownLeft(); int CorrectNeckUpRight(); int CorrectNeckDownRight(); void SearchLineOptimist(); bool bWasTrend(); void SearchLineBorder(); void CalculateParallel(); bool bCalculatePessimistic(); bool bFindPattern(); int iFindEnter(); public : void CleanAll(); void DrawPoints(); void DrawNeck(); void DrawLineBorder(); void DrawParallel(); void DrawOptimist(); void DrawPessimist(); };

Bir sınıf, bir kişinin bir makinenin yerinde olması durumunda gerçekleştireceği sıralı işlemleri temsil eder. Her halükarda, herhangi bir formasyonun tespiti birbirini takip eden bir dizi basit işleme ayrılabilir. Matematikte bir kural vardır: bir denklemi nasıl çözeceğinizi bilmiyorsanız, basitleştirin. Bu kural sadece matematik için değil, herhangi bir algoritma için de geçerlidir. İlk olarak tespit mantığı net değildir. Ancak tespite nereden başlayacağınızı bilirseniz, görev çok daha basit hale gelir. Bu durumda, tüm formasyonu bulmak için ya tepeleri ya da dipleri ya da aslında her ikisini de ararız.

Tepeleri ve dipleri belirleme

Tepeler ve dipler olmadan tüm formasyon anlamsızdır, çünkü tepelerin ve diplerin varlığı formasyon için gerekli bir koşuldur, ancak bu koşul tek başına yeterli değildir. Tepeleri belirlemenin farklı yolları vardır. En önemli koşul, belirgin bir yarım dalganın varlığıdır; yarım dalga ise iki belirgin zıt hareketle belirlenir; bizim durumumuzda bu hareketlerin tek yönde arka arkaya birkaç çubuk olması gerekir. Bu amaçla, bir yönde hareketin varlığını gösteren minimum çubuk sayısını belirlememiz gerekiyor. Bunun için bir girdi değişkeni sağlayalım.

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstUps() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { TopsUp[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUpAll);i++) { if (!TopsUpAll[i].bActive) break ; TopsUpAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsUpAll[NumUp].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextUp= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime1=Time[i]; TopsUpAll[NumUp].Index1=i; TopsUpAll[NumUp].bActive= true ; bNextUp= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMaximum (TopsUpAll[NumUp],TopsUpAll[NumUp].Index0,TopsUpAll[NumUp].Index1); bNextUp= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumUp++; } } if ( NumUp >= TopsM ) return true ; else return false ; }

Dipler ise tam tersi şekilde tanımlanır:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstDowns() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { TopsDown[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDownAll);i++) { if (!TopsDownAll[i].bActive) break ; TopsDownAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsDownAll[NumDown].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextDown= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime1=Time[i]; TopsDownAll[NumDown].Index1=i; TopsDownAll[NumDown].bActive= true ; bNextDown= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMinimum (TopsDownAll[NumDown],TopsDownAll[NumDown].Index0,TopsDownAll[NumDown].Index1); bNextDown= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumDown++; } } if ( NumDown == TopsM ) return true ; else return false ; }

Bu durumda fraktal mantığını kullanmadım. Bunun yerine, tepeleri ve dipleri belirlemek için kendi mantığımı oluşturdum. Fraktallardan daha iyi veya daha kötü olduğunu düşünmüyorum, ancak en azından herhangi bir harici işlevsellik kullanmaya gerek yok. Ayrıca, bazen gerekli olmayan gereksiz yerleşik dil fonksiyonlarını kullanmaya gerek yoktur. Bu fonksiyonlar iyi olabilir, ancak bu durumda gereksizdirler. Fonksiyon, gelecekte birlikte çalışacağımız tüm tepe ve dipleri belirler. Aşağıdaki resim, bu fonksiyonda neler olup bittiğinin görsel bir temsilini sunmaktadır:

İlk olarak, 1. hareketi arar, daha sonra 2. hareketi arar ve son olarak 3. hareket tepe veya dibin belirlenmesi anlamına gelir. 3 için mantık, aşağıdaki gibi görünen iki ayrı fonksiyonda uygulanmaktadır:

void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMaximum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MaxValue=High[Index0]; datetime MaxTime=Time[Index0]; int MaxIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( High[i] > MaxValue ) { MaxValue=High[i]; MaxTime=Time[i]; MaxIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MaxTime; T.IndexExtremum=MaxIndex; T.Price=MaxValue; } void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMinimum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MinValue=Low[Index0]; datetime MinTime=Time[Index0]; int MinIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( Low[i] < MinValue ) { MinValue=Low[i]; MinTime=Time[i]; MinIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MinTime; T.IndexExtremum=MinIndex; T.Price=MinValue; }

Ardından, tüm bunları önceden hazırlanmış bir depoya (container) koyarız. Mantık şu şekildedir: sınıf içinde kullanılan tüm yapılar kademeli olarak veri eklenmesini gerektirir. Tüm adımlar ve aşamalar geçildikten sonra gerekli veri çıktısı alınır. Bu veriler kullanılarak formasyon grafik üzerinde gösterilebilir. Elbette tepe ve dip belirleyici mantık farklı olabilir. Amacım sadece karmaşık şeyler için basit bir algılama mantığı göstermektir.

Çalışmak için tepeleri seçme

Bulduğumuz tepe ve dip noktalar sadece ara seviyelerdir. Bunları bulduktan sonra, omuz görevi görmesi için en uygun olduğunu düşündüğümüz tepeleri seçmemiz gerekir. Bunu kesin olarak belirleyemiyoruz çünkü kod makine görüşüne sahip değil (genel olarak, bu tür karmaşık tekniklerin kullanımının performansa fayda sağlaması pek olası değildir). Şimdilik, piyasaya en yakın tepeleri seçelim:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::PrepareExtremums() { int Quantity; int PrevIndex; for ( int i= 0 ;i<TopsM;i++) { TopsUp[i]=TopsUpAll[i]; TopsDown [i]=TopsDownAll[i]; } return true ; }

Sembol grafiğinde görsel olarak mantık, mor çerçevedeki varyanta eşdeğer olacaktır. Seçim için biraz daha varyant çizeceğim:





Bu durumda, seçim mantığı çok basittir. Seçilen varyantlar 0 ve 1'dir çünkü bunlar piyasaya en yakın olanlardır. Burada her şey çift tepe için geçerlidir. Ancak aynı mantık üçlü veya daha büyük çoklu tepeler için de kullanılacaktır, tek fark seçilen tepelerin sayısında olacaktır.

Bu fonksiyon gelecekte, yukarıdaki resimde mavi renkle gösterildiği gibi tepelerin rastgele seçilebilmesini sağlayacak şekilde genişletilecektir. Bu, formasyon bulucuların birden fazla örneğini simüle edecektir. Bu sayede otomatik modda tüm formasyonlar daha verimli ve daha sık bir şekilde bulunabilecektir.

Formasyon yönünü belirleme

Tepeleri ve dipleri belirledikten sonra, piyasada belirli bir noktada böyle bir formasyon varsa, formasyonun yönünü belirlemeliyiz. Bu aşamada, uç türü piyasaya en yakın olan yöne daha fazla öncelik vermeyi düşünüyorum. Bu mantığa dayanarak, şekildeki 0 varyantını kullanalım, çünkü piyasaya en yakın olan tepe değil diptir (piyasadaki durumun şekildekiyle tamamen aynı olması koşuluyla). Bu kısım kodda basittir:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::DirectionOfFormation() { if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum > TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ]; EndTop=TopsDown[ 0 ]; FormationDirection=- 1 ; } else if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum < TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ]; EndTop=TopsUp[ 0 ]; FormationDirection= 1 ; } else FormationDirection= 0 ; }

Daha ileri adımlar için net bir yön belirlenmesi gerekmektedir. Yön, formasyon türüne eşdeğerdir:

Çoklu tepe Çoklu dip

Bu kurallar aynı zamanda baş ve omuz formasyonu ve diğer tüm hibrit formasyonlar için de geçerlidir. Sınıfın bu ailenin tüm formasyonları için ortak olması gerekiyordu - bu genelleştirme halihazırda kısmen çalışıyor.

Geçersiz formasyonları dışlamak için filtreler

Şimdi daha ileri gidelim. Bir yönümüz olduğunu ve tepe ve dipleri seçme yollarından birine sahip olduğumuzu bilerek, çoklu tepe için şunları sağlamalıyız: seçilenler arasındaki tepeler, seçilenlerin en düşüğünden daha düşük olmalıdır. Çoklu dip için, bu dipler seçilenlerin en yükseğinden daha yüksek olmalıdır. Bu durumda, tepeler rastgele seçilirse, seçilen tüm tepeler net bir şekilde ayırt edilebilir. Aksi takdirde, bu kontrol gerekli değildir:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::IsExtremumsAbsolutely() { if ( bRandomExtremumsM ) { if ( FormationDirection == 1 ) { int StartIndex=RandomIndexUp[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexUp[ ArraySize (RandomIndexUp)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsUp);j++) { if ( TopsUpAll[i].Price >= TopsUp[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexUp);k++) { if ( i != RandomIndexUp[k] ) return false ; } } } } return true ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { int StartIndex=RandomIndexDown[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexDown[ ArraySize (RandomIndexDown)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsDown);j++) { if ( TopsDownAll[i].Price <= TopsDown[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexDown);k++) { if ( i != RandomIndexDown[k] ) return false ; } } } } return true ; } else return false ; } else { return true ; } }

Yukarıdaki boolean fonksiyon tarafından gerçekleştirilen rastgele tepe seçiminin doğru ve yanlış varyantını görsel olarak gösterirsek, aşağıdaki gibi görünecektir:









Bu kriterler boğa ve ayı formasyonları için de geçerlidir. Şekilde örnek olarak bir boğa formasyonu gösterilmektedir. İkinci durum kolayca hayal edilebilir.

Tüm hazırlık işlemlerini tamamladıktan sonra boyun araştırmasına geçebiliriz. Farklı yatırımcılar boynu farklı şekillerde çizer. Koşullu olarak birkaç tür belirledim:

Görsel olarak eğik (gölgelere göre değil) Görsel olarak yatay (gölgelere göre değil) En yüksek veya en düşük nokta, eğik (gölgelere göre) En yüksek veya en düşük nokta, yatay (gölgelere göre)

Güvenlik nedenleriyle ve kâr olasılığını artırmak için en uygun varyantın 4 olduğuna inanıyorum. Bunu aşağıdaki sebeplerden dolayı seçtim:

Bir terse dönüş hareketinin başlangıcı daha açık bir şekilde görülür

Bu yaklaşımın kodda uygulanması daha kolaydır

Eğim kesin olarak belirlenir (yatay olarak)

Belki de yapı açısından bu tamamen doğru değildir, ancak net bir kural bulamadım. Bu, algo alım-satım açısından kritik değildir. Bu formasyonda rasyonel bir şey bulursak, sınayıcı veya görselleştirme bize mutlaka bir şey gösterecektir. Daha ileri bir görev, alım-satım sonuçlarının güçlendirilmesi anlamına gelir, ancak bu kesinlikle farklı bir görevdir.

Boynun gerekli tüm parametrelerini tanımlayan boğa ve ayı formasyonları için iki ayna fonksiyon oluşturdum:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMin=Low[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMin=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( Low[i] < PriceMin ) { PriceMin=Low[i]; TimeMin=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMin; Neck.TimeX=TimeMin; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMin; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= true ; Neck.CalculateKC(); } void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMax=High[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMax=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( High[i] > PriceMax ) { PriceMax=High[i]; TimeMax=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMax; Neck.TimeX=TimeMax; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMax; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= false ; Neck.CalculateKC(); }

Boynun doğru ve basit bir şekilde çizilmesi için, seçilen ailenin tüm formasyonlarının boyun oluşumu için aynı kuralları kullanmak daha iyidir. Bir yandan bu, bizim durumumuzda hiçbir şey sağlamayacak olan gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırır. Herhangi bir karmaşıklıktaki bir çoklu tepeye bir boyun oluşturmak için, formasyonun iki uç tepesini kullanmak daha iyidir. Bu tepelerin indeksleri, piyasanın seçilen segmentinde en düşük veya en yüksek fiyatı arayacağımız indeksler olacaktır. Boyun düzgün bir yatay çizgi olacaktır. İlk çapa noktaları tam olarak bu seviyede olmalı, çapa zamanı ise uç tepelerin veya diplerin zamanına tam olarak eşit olmalıdır (hangi formasyonu dikkate aldığımıza bağlı olarak). Resimde şu şekilde görünecektir:





Düşük veya yüksek arama penceresi tam olarak ilk ve son tepe arasındadır. Bu kural, bu ailedeki herhangi bir formasyon için, herhangi bir sayıda tepe ve dip için geçerlidir.

İyimser hedefi belirlemek için öncelikle formasyon büyüklüğünü tanımlamamız gerekir. Formasyon büyüklüğü, puan cinsinden baştan boyuna olan dikey mesafedir. Mesafeyi belirlemek için öncelikle boyundan en uzak olan tepeyi bulmamız gerekir. Bu tepe formasyonun sınırı olacaktır:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFarestTop() { double MaxTranslation; if ( FormationDirection == 1 ) { MaxTranslation=TopsUp[ 0 ].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price-Neck.Price0 > MaxTranslation ) { MaxTranslation=TopsUp[i].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[i]; } } } if ( FormationDirection == - 1 ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( Neck.Price0-TopsDown[i].Price > MaxTranslation ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[i]; } } } }

Tepelerin çok farklı olmadığından emin olmak için ek bir kontrol gereklidir. Yalnızca kontrol başarılı olursa diğer adımlara geçebiliriz. Daha doğrusu, iki kontrol olmalıdır: biri tepenin dikey büyüklüğü için, diğeri yatay büyüklüğü (zaman) için. Eğer tepeler zaman olarak çok uzaksa, böyle bir varyant da uygun değildir. İşte dikey büyüklük için kontrol:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremums() { double Lowest; double Highest; double AbsMin; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price < Lowest ) Lowest=TopsUp[i].Price; } AbsMin=Lowest-Neck.Price0; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((FarestTop.Price - Neck.Price0)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Highest=TopsDown[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( TopsDown[i].Price > Highest ) Highest=TopsDown[i].Price; } AbsMin=Neck.Price0-Highest; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((Neck.Price0-FarestTop.Price)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Tepelerin doğru dikey büyüklüğünü belirlemek için iki tepeye ihtiyacımız var. Birincisi boyundan en uzak olanı, ikincisi ise ona en yakın olanıdır. Bu büyüklükler büyük ölçüde farklıysa, bu formasyon geçersiz olabilir ve risk almamak ve geçersiz olarak işaretlemek daha iyidir. Bir önceki boolean fonksiyonda olduğu gibi, tüm bunlara neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair uygun bir grafiksel gösterim eşlik edebilir:

Bunları görsel olarak belirlemek kolaydır, ancak kodun nicel bir ölçüme ihtiyacı vardır. Bu durumda, aşağıdaki kadar basittir:

K = ( Max - Min )/ Min

- )/ K <= RelativeUnstabilityM

Bu metrik, oldukça fazla sayıda yanlış formasyonu filtrelemek için oldukça etkilidir. En sofistike kod bile gözümüzden daha verimli olamaz. Yapabileceğimiz tek şey mantığı gerçeğe olabildiğince yakın hale getirmektir - ancak burada nerede duracağımızı bilmeliyiz.

Yatay kontrol benzer görünecektir. Tek fark, büyüklük olarak çubuk indekslerini kullanmamızdır (zamanı kullanabilirsiniz, temel bir fark yoktur):

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremumsTime() { double Lowest; double Highest; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp)- 1 ;i++) { if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Lowest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown)- 1 ;i++) { if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Bu kontrol için benzer bir metrik kullanabiliriz. Görsel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Bu durumda, nicel kriterler aynı olacaktır. Ancak bu kez puan yerine indeks veya zaman kullanıyoruz. Karşılaştırma yaptığımız sayıyı ayrı olarak uygulamak daha iyi olabilir, bu da esnek ayarlamalara yer açacaktır:

K = ( Max - Min )/ Min

- )/ K <= RelativeUnstabilityTimeM

Boyun çizgisi soldaki fiyatı geçmelidir - bu, formasyonun öncesinde bir trend olduğu anlamına gelir:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] >= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] < Neck.Price0 && Open[i] < Neck.Price0 && High[i] < Neck.Price0 && Low[i] < Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; } bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] <= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] > Neck.Price0 && Open[i] > Neck.Price0 && High[i] > Neck.Price0 && Low[i] > Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; }

Yine, boğa ve ayı formasyonları için iki ayna fonksiyon vardır. Aşağıda bu boolean fonksiyonun grafiksel bir gösterimi yer almaktadır:

Mavi kutular, kesişimi kontrol ettiğimiz piyasa segmentlerini işaret etmektedir. Her iki segment de formasyonun arkasında, uç tepelerin solunda ve sağındadır.

Sadece iki kontrol kaldı:

Şu anda (sıfır mumunda) boyun çizgisini kesen bir formasyona ihtiyacımız var Formasyondan önce, formasyonun kendisinden daha büyük veya ona eşit bir hareket gelmelidir

İlk madde algoritmik alım-satım için gereklidir. Bu fonksiyon da sağlanmış olmasına rağmen, formasyonları yalnızca görüntülemek için tespit etmeye değeceğini düşünmüyorum. Hem tespit etmeye hem de tam olarak alım-satım yapabileceğimiz noktayı bulmaya ihtiyacımız var - giriş noktasında olduğumuzu bilerek hemen bir pozisyon açabileceğimiz bir yer. İkinci madde gerekli koşullardan biridir, çünkü iyi bir önceki hareket olmadan formasyonun kendisi işe yaramaz.

Sıfır mumun çaprazlanması (sağdaki kesişme noktasının kontrol edilmesi) aşağıdaki gibi belirlenir:

int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpRight() bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( High[i] > FarestTop.Price || Low[i] < Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] <= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; } int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownRight() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( Low[i] < FarestTop.Price || High[i] > Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] >= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; }

Yine iki ayna fonksiyonumuz var. Fiyat formasyonun ötesine geçip sonra geri dönmüşse sağdaki kesişimin geçerli kabul edilmediğini lütfen unutmayın - bu davranış burada ele alınmıştır ve önceki şekilde gösterilmiştir.

Şimdi, öncül trendin nasıl bulunacağını belirleyelim. Şimdiye kadar bu amaç için iyimser tahmin çizgisini kullanıyorum. Boyun ile iyimser tahmin çizgisi arasında bir piyasa segmenti varsa, bu istenen harekettir. Bu hareket zaman içinde çok uzun olmamalıdır, aksi takdirde net bir hareket değildir:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bWasTrend() { bool bCrossOptimist= false ; if ( FormationDirection == 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] > Neck.Price0 ) { return false ; } if ( Low[i] < OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } else if ( FormationDirection == - 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] < Neck.Price0 ) { return false ; } if ( High[i] > OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } return false ; }

Son boolean fonksiyon da grafiksel olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:





Kodu incelemeyi burada bitirelim ve görsel değerlendirmelere geçelim. Yöntemin ana fikirlerinin bu makalede yeterince açıklandığını düşünüyorum. Bu serinin bir sonraki makalesinde daha fazla fikir ele alınacaktır.

MetaTrader 5 Strateji Sınayıcı görselleştiricisinde sonucu kontrol etme

Hızlı, basit ve net olduğu için grafikte her zaman çizgi çizimini kullanıyorum. MQL5 Yardımı, çizgiler de dahil olmak üzere tüm grafiksel nesnelerin kullanımına ilişkin örnekler sağlamaktadır. Çizim kodunu burada vermeyeceğim, ancak yürütme sonucunu görebilirsiniz. Elbette her şey daha iyi yapılabilirdi ama elimizde sadece bir prototip var. Dolayısıyla, burada "gereklilik ve yeterlilik" ilkesini kullanabileceğimize inanıyorum:





İşte üçlü tepeye bir örnek. Bu örnek bana daha ilginç geldi. Çift tepeler de benzer şekilde algılanır - sadece parametrelerde istenen tepe sayısını ayarlamanız gerekir. Kod bu tür formasyonlara pek sık rastlamaz, ancak bu sadece bir gösterimdir. Kod daha da geliştirilebilir (ki bunu daha sonra yapmayı planlıyorum).





Daha fazla geliştirme fikirleri

Daha sonra, bu makalede söylenmemiş olanları ele alacağız ve tüm formasyonlar için arama kalitesini artıracağız. Ayrıca sınıfı, baş ve omuz formasyonlarını tespit etmesini sağlayacak şekilde geliştireceğiz. Ayrıca bu formasyonların olası melez fonksiyonlarını bulmaya çalışacağız; bunlardan biri "N tepeler ve çoklu omuzlar" olabilir. Seri sadece bu formasyon ailesine adanmış değildir ve yeni ilginç ve faydalı materyaller içerecektir. Formasyon aramaya farklı yaklaşımlar vardır ve bu serinin amacı, farklı örnekler kullanarak mümkün olduğunca çok sayıda formasyon göstermek ve böylece karmaşık bir görevi bir dizi daha basit olana ayırmanın farklı olası yollarını kapsamaktır. Seri şunları içerecektir:

Diğer ilginç formasyonlar Farklı formasyon türlerini tespit etmek için diğer yöntemler Geçmiş verileri kullanarak alım-satım yapma ve farklı enstrümanlar ve zaman dilimleri için istatistik toplama Çok fazla formasyon var ve ben hepsini bilmiyorum (bu yüzden potansiyel olarak sizin formasyonlarınızı dikkate alabilirim) Ayrıca seviyeleri de dikkate alacağız (seviyeler genellikle terse dönüşleri tespit etmek için kullanıldığından)





Sonuç

Materyali herkes için basit ve anlaşılır hale getirmeye çalıştım. Umarım herkes burada faydalı bir şeyler bulabilir. Bu makalenin sonucu, görsel strateji sınayıcıdan da görülebileceği gibi, basit bir kodun karmaşık formasyonları bulabilmesidir. Bu yüzden illa sinir ağları kullanmamız ya da bazı karmaşık makine görüşü algoritmaları yazmamız/kullanmamız gerekmiyor. MQL5 dili, en karmaşık algoritmaları bile uygulamak için zengin işlevselliğe sahiptir. Olasılıklar sadece sizin hayal gücünüz ve çalışkanlığınızla sınırlıdır.