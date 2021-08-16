Patrones con ejemplos (Parte I): Pico múltiple

Contenido





Introducción

Los patrones son un tema bastante común en Internet, porque muchos tráders los usan y pueden denominarse criterios visuales para analizar la dirección de los precios posteriores. El trading de algorítmico es un tema completamente diferente. Estos criterios visuales no pueden existir para el trading algorítmico. Los asesores expertos y los indicadores tienen sus propios métodos para trabajar con una serie de precios. En ambos extremos hay tanto ventajas como desventajas. El código no puede mostrar la amplitud de pensamiento y la calidad de análisis de un humano, pero sí que tiene cualidades no menos valiosas: una velocidad incomparable y un volumen incomparable de procesamiento de datos numéricos o lógicos por unidad de tiempo. No resulta fácil decirle a la máquina qué hacer, para ello se necesita práctica. Con el tiempo, el programador comienza a comprender la máquina y la máquina comienza a entender a este. Este ciclo resultará útil para que los principiantes en programación aprendan a estructurar sus pensamientos y a dividir tareas complejas en otras más simples.





Sobre los patrones de reversión

En nuestra opinión, los patrones de reversión tienen una definición demasiado vaga y, lo que es más importante, no contienen matemáticas en su forma absoluta. En general, para ser honestos, ningún patrón tiene matemáticas: las únicas matemáticas que podemos ofrecer en este sentido son las estadísticas. Las estadísticas son el único criterio de la verdad, pero estas se basan en el comercio real. Está claro que no existen fuentes que puedan ofrecer estas estadísticas con la máxima precisión y, si pudieran, lo harían por el bien de algún tipo de investigación dentro de una plataforma comercial, entendiendo que no sacarían provecho de ello. Creo que la respuesta es obvia para todos. La única salida de esta situación es el backtesting y la visualización en el simulador de estrategias. Obviamente, este enfoque es de calidad inferior, pero tiene una ventajas innegables: la velocidad y la cantidad de los datos.

Obviamente, los patrones de reversión por sí mismos no suponen una herramienta suficiente para determinar el viraje de la tendencia, pero, en combinación con otros métodos de análisis, como, por ejemplo, los niveles o el análisis de velas, pueden dar el resultado deseado. En el marco del presente ciclo, resultan interesantes no tanto como método de análisis extremadamente sustancial, sino como formaciones donde practicar de manera adecuada nuestras habilidades de trading algorítmica. Además del entrenamiento, en función de los resultados, podemos conseguir alguna herramienta auxiliar interesante y útil, si no para el comercio algorítmico, al menos para ahorrar esfuerzo a los ojos del tráder. Se valoran enormemente los indicadores útiles.





¿Por qué el pico múltiple y qué tiene de interesante?

Este patrón se ha vuelto bastante popular en Internet por su simplicidad. Este patrón es bastante común tanto en cualquier instrumento comercial como en cualquier periodo de gráfico, simplemente porque no tiene nada de complicado. Además, si observamos de cerca el patrón, entenderemos que utilizando el trading algorítmico y las capacidades del lenguaje MQL5, podemos incluso expandir la idea de este método e intentar crear un código general que no se limite solo a un pico doble. Si creamos correctamente este prototipo, podremos explorar no solo este patrón, sino también todos sus híbridos y herederos.

El sucesor clásico del pico múltiple es el patrón "Head and Shoulders", querido y conocido por todos. Pero, por desgracia, no existe información estructurada sobre el comercio con este patrón. En general, este es el problema de muchas estrategias que se escuchan ahora: se escriben muchas palabras bonitas, pero sin aportar estadísticas. En este artículo, vamos a intentar entender si es posible usar dichos patrones en el marco del comercio algorítmico. La única forma de recopilar estadísticas sin comerciar en una cuenta demo o real es usando las capacidades del simulador de estrategias. No debemos subestimar esta herramienta, porque sin ella no podríamos sacar conclusiones complejas respecto a una estrategia en particular.





¿Es posible ampliar el concepto de pico múltiple?

Volviendo al tema del artículo, intentaremos representar algún tipo de diagrama en el que se muestre un árbol de patrones que parta desde un pico doble. Esto es necesario para comprender cuán amplias son las posibilidades de este concepto:



Hemos decido combinar el concepto de varios patrones con el supuesto de que estos se basan aproximadamente en la misma idea. Esta idea tiene un inicio simple, consistente en encontrar un buen movimiento en cualquier dirección y determinar correctamente el supuesto lugar donde virará. Después de producirse el contacto visual con el patrón propuesto, el tráder deberá trazar correctamente algunas líneas auxiliares que lo ayuden tanto a valorar si el patrón en sí cumple con ciertos criterios, como a determinar el punto de entrada al mercado, así como a determinar correctamente el objetivo y establecer un stop loss. En este caso, el take profit se puede usar en lugar del objetivo.

La unificación del concepto de estos patrones, como podemos ver en la figura, puede basarse en que estos tengan unas reglas generales de construcción que resulten inquebrantables. Precisamente esta firmeza en la definición influye muy bien en el resultado final, y, a nuestro juicio, supone la diferencia fundamental entre un tráder algorítmico y muchos tráders manuales. La incertidumbre y la interpretación múltiple de los mismos principios no llevan a nada bueno.

Los patrones básicos aquí son:

Pico doble Pico triple Cabeza y hombros

Estos patrones son muy similares en estructura y uso. Los tres patrones están diseñados para ayudar a identificar una reversión. Los tres patrones poseen una lógica similar para dibujar las líneas auxiliares. Lo ilustraremos con un ejemplo de pico doble:





En la figura, todas las líneas que necesitamos están numeradas e indican lo siguiente:

Resistencia a la tendencia Línea auxiliar para definir un pico pesimista (algunos piensan que es un cuello, a nuestro juicio eso es incorrecto, pero podríamos equivocarnos) Línea de cuello Objetivo optimista (también es un take profit para el comercio) Nivel de stop loss máximo permitido (se establece en función del pico más lejano) Línea de pronóstico optimista (igual al movimiento de la tendencia anterior)

Se considera un objetivo pesimista relativo al punto de intersección del cuello desde el borde cercano al mercado, para ello, se toma la distancia entre "1" y "2", designada como "t", y se pospone nuevamente en la dirección de la reversión esperada. El mínimo del objetivo optimista se calcula igual, solo que la distancia entre "5" y "3" ya está pospuesta, y se designa como "s".





Escribiendo el código para visualizar el pico múltiple

Vamos a empezar determinando la lógica de razonamiento para definir estos patrones. Para encontrar el siguiente patrón, deberemos respetar la lógica barra por barra, es decir, trabajaremos no por ticks, sino por barras. En este caso, ahorraremos mucho trabajo al terminal descartando cálculos innecesarios. Comenzaremos definiendo una clase que simbolice a algún observador independiente que buscará una formación. Todas las operaciones necesarias para la correcta detección de la formación serán parte de la instancia, y toda la búsqueda se realizará de forma interna. Lo hemos decidido así para poder modificar el código en el futuro, concretamente, para ampliar la funcionalidad y modificar la existente.

Mapa de la clase:

Vamos a comenzar viendo qué habrá en la clase:

class ExtremumsPatternFamilySearcher { private : int BarsM; int MinimumSeriesBarsM; int TopsM; int PointsPessimistM; double RelativeUnstabilityM; double RelativeUnstabilityMinM; double RelativeUnstabilityTimeM; bool bAbsolutelyHeadM; bool bRandomExtremumsM; struct Top { datetime Datetime0; datetime Datetime1; int Index0; int Index1; datetime DatetimeExtremum; int IndexExtremum; double Price; bool bActive; }; struct Line { double Price0; datetime Time0; double Price1; datetime Time1; datetime TimeX; int Index1; bool DirectionOfFormation; double C; double K; void CalculateKC() { if ( Time0 != Time1 ) K= double (Price0-Price1)/ double (Time0-Time1); else K= 0.0 ; C= double (Price1)-K* double (Time1); } double Price( datetime T) { return K*T+C; } }; public : ExtremumsPatternFamilySearcher( int BarsI, int MinimumSeriesBarsI, int TopsI, int PointsPessimistI, double RelativeUnstabilityI, double RelativeUnstabilityMinI, double RelativeUnstabilityTimeI, bool bAbsolutelyHeadI, bool bRandomExtremumsI) { BarsM=BarsI; MinimumSeriesBarsM=MinimumSeriesBarsI; TopsM=TopsI; PointsPessimistM=PointsPessimistI; RelativeUnstabilityM=RelativeUnstabilityI; RelativeUnstabilityMinM=RelativeUnstabilityMinI; RelativeUnstabilityTimeM=RelativeUnstabilityTimeI; bAbsolutelyHeadM=bAbsolutelyHeadI; bRandomExtremumsM=bRandomExtremumsI; bPatternFinded=bFindPattern(); } int FormationDirection; bool bPatternFinded; Top TopsUp[]; Top TopsDown[]; Top TopsUpAll[]; Top TopsDownAll[]; int RandomIndexUp[]; int RandomIndexDown[]; Top StartTop; Top EndTop; Line Neck; Top FarestTop; Line OptimistLine; Line PessimistLine; Line BorderLine; Line ParallelLine; private : void SetTopsSize(); bool SearchFirstUps(); bool SearchFirstDowns(); void CalculateMaximum(Top &T, int Index0, int Index1); void CalculateMinimum(Top &T, int Index0, int Index1); bool PrepareExtremums(); bool IsExtremumsAbsolutely(); void DirectionOfFormation(); void FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd); void FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd); void SearchFarestTop(); bool bBalancedExtremums(); bool bBalancedExtremumsHead(); bool bBalancedExtremumsTime(); bool bBalancedHead(); bool CorrectNeckUpLeft(); bool CorrectNeckDownLeft(); int CorrectNeckUpRight(); int CorrectNeckDownRight(); void SearchLineOptimist(); bool bWasTrend(); void SearchLineBorder(); void CalculateParallel(); bool bCalculatePessimistic(); bool bFindPattern(); int iFindEnter(); public : void CleanAll(); void DrawPoints(); void DrawNeck(); void DrawLineBorder(); void DrawParallel(); void DrawOptimist(); void DrawPessimist(); };

La clase representa las transacciones secuenciales que realizaría una persona si estuviera en el lugar de la máquina. De una forma u otra, la detección de cualquier formación se puede descomponer en un conjunto de operaciones simples y sucesivas. Hay una regla en matemáticas: si no sabes cómo resolver una ecuación, simplifícala. Esta regla se aplica no solo a las matemáticas, sino también a cualquier otro algoritmo. De inicio, la lógica de detección resulta incomprensible, pero si sabemos dónde comenzar la detección, toda la tarea se simplificará de inmediato. En este caso, para encontrar el patrón completo, deberemos encontrar o picos o valles, aunque, en realidad, deberíamos encontrar ambos.

Definición de picos y valles:

Sin picos y valles, se pierde todo el significado del patrón, ya que la presencia de picos y valles es una condición necesaria para la presencia de un patrón, aunque no suficiente. Los picos se pueden definir de diferentes formas. Lo principal es la presencia de una media onda pronunciada, y la media onda está determinada por dos movimientos opuestos pronunciados, en este caso, varias barras seguidas en una dirección. Para hacer esto, deberemos determinar cuál es el número mínimo de barras en una dirección que indique la presencia de movimiento. Para ello, tendremos que establecer una variable de entrada.

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstUps() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { TopsUp[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUpAll);i++) { if (!TopsUpAll[i].bActive) break ; TopsUpAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsUpAll[NumUp].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextUp= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime1=Time[i]; TopsUpAll[NumUp].Index1=i; TopsUpAll[NumUp].bActive= true ; bNextUp= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMaximum (TopsUpAll[NumUp],TopsUpAll[NumUp].Index0,TopsUpAll[NumUp].Index1); bNextUp= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumUp++; } } if ( NumUp >= TopsM ) return true ; else return false ; }

Los valles se determinan al revés:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstDowns() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { TopsDown[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDownAll);i++) { if (!TopsDownAll[i].bActive) break ; TopsDownAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsDownAll[NumDown].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextDown= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime1=Time[i]; TopsDownAll[NumDown].Index1=i; TopsDownAll[NumDown].bActive= true ; bNextDown= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMinimum (TopsDownAll[NumDown],TopsDownAll[NumDown].Index0,TopsDownAll[NumDown].Index1); bNextDown= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumDown++; } } if ( NumDown == TopsM ) return true ; else return false ; }

En este caso, nos hemos apartado de la lógica de los fractales, creando nuestra propia lógica para determinar picos y valles; no nos parece mejor ni peor que los propios fractales, pero al menos no necesitaremos utilizar ninguna funcionalidad externa, ni arrastrar tras nosotros funciones del lenguaje integradas e innecesarias, de las cuales podemos prescindir en algunos casos. Obviamente, estas funciones son buenas, pero en este caso resultan redundantes. Esta función define todos los picos y valles con los que trabajaremos en el futuro. Si visualizamos lo que está sucediendo en esta función, tendrá el aspecto siguiente:

Primero, buscamos el movimiento 1, y luego el movimiento 2; el número 3 ya supone la definición de la parte superior o inferior. Para "3", hemos sacado la lógica a dos funciones separadas que tienen este aspecto:

void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMaximum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MaxValue=High[Index0]; datetime MaxTime=Time[Index0]; int MaxIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( High[i] > MaxValue ) { MaxValue=High[i]; MaxTime=Time[i]; MaxIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MaxTime; T.IndexExtremum=MaxIndex; T.Price=MaxValue; } void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMinimum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MinValue=Low[Index0]; datetime MinTime=Time[Index0]; int MinIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( Low[i] < MinValue ) { MinValue=Low[i]; MinTime=Time[i]; MinIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MinTime; T.IndexExtremum=MinIndex; T.Price=MinValue; }

Por supuesto, pondremos todo esto más adelante en un contenedor preparado de antemano. La lógica consiste en que todas las estructuras usadas dentro de la clase ofrezcan una adición gradual de datos. En la salida, tras pasar por todas las etapas de búsqueda y superar las verificaciones, obtendremos todos los datos que necesitamos, que nos servirán para mostrar gráficamente este patrón en el gráfico. Obviamente, la lógica para encontrar picos y valles puede ser completamente diferente, pero nuestra tarea consiste solo en mostrar una lógica simple de detección para cosas complejas.

Seleccionamos los picos con los que vamos a trabajar:

Los picos y valles que encontramos son solo intermedios. Una vez que los hayamos encontrado, deberemos seleccionar aquellos picos que consideremos más adecuados en el rol de hombros. No podemos determinar esto de manera fiable, ya que nuestro código no dispone de visión por computadora y es poco probable que el uso de técnicas tan complejas beneficie el rendimiento. Por ahora, seleccionaremos los picos más cercanos al mercado:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::PrepareExtremums() { int Quantity; int PrevIndex; for ( int i= 0 ;i<TopsM;i++) { TopsUp[i]=TopsUpAll[i]; TopsDown [i]=TopsDownAll[i]; } return true ; }

Visualmente, esta lógica en el gráfico de nuestro instrumento será equivalente a la opción en el marco púrpura, pero dibujaremos otras opciones posibles:





En este caso, tenemos la lógica de elección más sencilla. Nuestras opciones están numeradas con las cifras "0" y "1" porque son las más cercanas al mercado. Aquí, por supuesto, todo se muestra para un pico doble, pero no resulta difícil imaginar que tendremos la misma lógica para un pico triple o superior, solo que el número de picos seleccionados será un poco mayor.

Esta función se ampliará en el futuro para poder seleccionar aleatoriamente los picos, como hemos dibujado en azul en la figura, para simular múltiples instancias de los buscadores de formaciones. Gracias a ello, podremos encontrar de forma más eficaz y frecuente todas las formaciones en el modo automático.

Determinando la dirección de la formación:

Tras identificar los picos y los valles, deberemos determinar si una formación puede tener lugar en un punto dado del mercado, ya que entonces deberá tener una dirección. En esta etapa, hemos pensado que debería concederse prioridad a la dirección cuyo tipo de extremo esté más cerca del mercado. Usando como base esta lógica, seleccionaremos la opción con el número "0", porque lo más cercano al mercado es el valle, y no el pico: claro, esto considerando que la situación en el mercado sea exactamente la misma que en nuestra figura. En el código, esto se hace de forma muy simple:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::DirectionOfFormation() { if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum > TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ]; EndTop=TopsDown[ 0 ]; FormationDirection=- 1 ; } else if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum < TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ]; EndTop=TopsUp[ 0 ]; FormationDirection= 1 ; } else FormationDirection= 0 ; }

Otras acciones requerirán una dirección clara. La dirección es equivalente al tipo del patrón:

Pico múltiple Valle múltiple

Estas reglas también funcionarán para la formación Head and Shoulders y todos los demás híbridos cuando se trata de ellos. La clase ha sido diseñada como clase común para todos los patrones de esta familia, y en parte esta generalidad ya está funcionando.

Filtros para descartar patrones no válidos:

A continuación, iremos un poco más lejos. Sabiendo que tenemos una dirección y una de las formas de selección de picos o valles, deberemos prever que para un pico múltiple, esos picos que se encuentran entre los seleccionados serán más bajos que el más bajo de los seleccionados. Y para un valle múltiple, deberá ser más alto que el más alto de los elegidos. Esto será necesario para que, en caso de seleccionar los picos aleatoriamente, todos los picos seleccionados se distingan claramente. De lo contrario, esta verificación no será necesaria:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::IsExtremumsAbsolutely() { if ( bRandomExtremumsM ) { if ( FormationDirection == 1 ) { int StartIndex=RandomIndexUp[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexUp[ ArraySize (RandomIndexUp)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsUp);j++) { if ( TopsUpAll[i].Price >= TopsUp[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexUp);k++) { if ( i != RandomIndexUp[k] ) return false ; } } } } return true ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { int StartIndex=RandomIndexDown[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexDown[ ArraySize (RandomIndexDown)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsDown);j++) { if ( TopsDownAll[i].Price <= TopsDown[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexDown);k++) { if ( i != RandomIndexDown[k] ) return false ; } } } } return true ; } else return false ; } else { return true ; } }

Si representamos visualmente la versión correcta e incorrecta de la selección aleatoria de picos, que es lo que hace la última función de predicado, todo tendrá el aspecto que sigue:









Y, obviamente, todos estos criterios serán totalmente inversos en patrones tanto alcistas como bajistas. En la figura, tomamos como ejemplo un patrón alcista; el segundo caso, a nuestro parecer, cualquiera lo puede imaginar por sí mismo.

Una vez hayamos completado los procedimientos preparatorios, podremos comenzar a buscar el cuello. Diferentes tráders construyen sus cuellos de maneras distintas. Hemos resaltado de forma condicional varios tipos de construcción:

Visualmente, con inclinación (no basado en sombras) Visualmente, en horizontal (no basado en sombras) Punto más alto o más bajo, inclinado (basado en las sombras) Punto más alto o más bajo, en horizontal (basado en las sombras)

Por razones de seguridad, y también para aumentar las posibilidades de obtener beneficios, nos inclinamos por la opción 4. Esta elección se basa en las siguientes consideraciones:

Es posible encontrar con mayor claridad el comienzo de un movimiento de inversión

Es más fácil de implementar como código

Determinación inequívoca del ángulo de inclinación (horizontal)

Quizá esto no resulte del todo correcto desde el punto de vista de la construcción, pero no hemos encontrado reglas claras. Desde el punto de vista del comercio algorítmico, esto no resulta crítico, y si encontramos al menos algo racional en este patrón, entonces el simulador o la visualización definitivamente nos mostrarán algo. Además, deberemos pensar en el refuerzo de los indicadores comerciales, y esta es una historia completamente diferente.

Hemos creado dos funciones mutuamente inversas para los patrones alcista y bajista, que definen todos los parámetros necesarios del cuello:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMin=Low[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMin=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( Low[i] < PriceMin ) { PriceMin=Low[i]; TimeMin=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMin; Neck.TimeX=TimeMin; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMin; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= true ; Neck.CalculateKC(); } void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMax=High[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMax=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( High[i] > PriceMax ) { PriceMax=High[i]; TimeMax=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMax; Neck.TimeX=TimeMax; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMax; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= false ; Neck.CalculateKC(); }

Para construir el cuello de forma correcta y sencilla, deberemos seguir las reglas de construcción aplicadas al cuello para todos los patrones de la familia seleccionada. Por un lado, esto nos ahorrará detalles innecesarios, que en nuestro caso no darán nada. Para construir el cuello para un pico múltiple de cualquier complejidad, será mejor usar los dos picos extremos del patrón. Los índices de estos picos serán los índices entre los que buscaremos el precio más bajo o más alto en el segmento de mercado seleccionado. El cuello será una línea horizontal normal. Los primeros puntos de anclaje deberán encontrarse exactamente en este nivel, y será mejor tomar un tiempo de anclaje exactamente igual a la hora de los picos o valles extremos (dependiendo del patrón que estemos considerando). Este será el aspecto de la imagen:





La ventana para buscar el mínimo o el máximo se encontrará exactamente entre el primer y el último pico. Esta regla funciona para cualquier patrón de esta familia, con cualquier número de picos y valles.

Para definir un objetivo optimista, primero deberemos determinar el tamaño del patrón. El tamaño del patrón supone la dimensión vertical de la cabeza al cuello, en puntos. Para hacer esto, deberemos encontrar el pico más alejado del cuello, que será el borde del patrón:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFarestTop() { double MaxTranslation; if ( FormationDirection == 1 ) { MaxTranslation=TopsUp[ 0 ].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price-Neck.Price0 > MaxTranslation ) { MaxTranslation=TopsUp[i].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[i]; } } } if ( FormationDirection == - 1 ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( Neck.Price0-TopsDown[i].Price > MaxTranslation ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[i]; } } } }

Para evitar que los picos resulten demasiado diferentes entre sí, deberemos realizar una comprobación adicional, y solo si se supera esta verificación, podremos continuar con los siguientes pasos. En concreto, deberemos hacer dos comprobaciones, una para el tamaño vertical de los extremos y la otra para el horizontal (tiempo). Si los picos están demasiado dispersos en el tiempo, esta opción tampoco nos convendrá. Este será el aspecto de la comprobación del tamaño vertical:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremums() { double Lowest; double Highest; double AbsMin; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price < Lowest ) Lowest=TopsUp[i].Price; } AbsMin=Lowest-Neck.Price0; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((FarestTop.Price - Neck.Price0)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Highest=TopsDown[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( TopsDown[i].Price > Highest ) Highest=TopsDown[i].Price; } AbsMin=Neck.Price0-Highest; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((Neck.Price0-FarestTop.Price)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Para determinar el tamaño vertical correcto de los picos, necesitaremos dos picos. El primero será el más alejado del cuello y el segundo será el más cercano, respectivamente. Si estos tamaños difieren mucho, esta formación podría resultar falsa, y será mejor no arriesgarse y marcarla como no válida. Al igual que sucede con el predicado anterior, todo esto puede ir acompañado de una ilustración gráfica adecuada sobre cómo se puede hacer y cómo no:

Obviamente, resulta más fácil de definir visualmente, pero el código necesita algún tipo de indicador cuantitativo. Es fácil adivinar que, en este caso, bastará con:

K = ( Max - Min )/ Min

- )/ K <= RelativeUnstabilityM

Parece que el indicador es lo suficientemente efectivo como para eliminar una ingente cantidad de patrones falsos; al final, ni siquiera el mejor código podrá detectar estas cosas de forma más eficiente que nuestro ojo, pero el comercio algorítmico asume este hecho desde el principio. Lo único que podemos hacer es aproximar todo lo que podamos la lógica a la realidad, pero definitivamente necesitaremos saber cuándo detenernos.

La comprobación horizontal tendrá un aspecto similar, con la única salvedad de que tomaremos como tamaños los índices de barra (podemos usar el tiempo como factor, esto no es fundamental):

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremumsTime() { double Lowest; double Highest; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp)- 1 ;i++) { if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Lowest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown)- 1 ;i++) { if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Para la comprobación, podemos tomar un indicador similar y representar todo esto gráficamente de la misma forma visual:

En este caso, el criterio cuantitativo será el mismo, solo que con la dimensión del índice o el tiempo, y no con puntos; el número con el que estamos comparando probablemente debería mostrarse por separado, lo cual nos dará margen para realizar un ajuste flexible:

K = ( Max - Min )/ Min

- )/ K <= RelativeUnstabilityTimeM

El cuello necesariamente debe cruzarse con el precio de la izquierda, porque esto significará que una tendencia podría haber precedido a esto:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] >= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] < Neck.Price0 && Open[i] < Neck.Price0 && High[i] < Neck.Price0 && Low[i] < Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; } bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] <= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] > Neck.Price0 && Open[i] > Neck.Price0 && High[i] > Neck.Price0 && Low[i] > Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; }

Asimismo, hay dos funciones inversas para los patrones alcista y bajista. A continuación, mostraremos una ilustración gráfica de este predicado y el siguiente:

Hemos destacado con marcos azules los segmentos del mercado donde ejercemos este control. Ambos segmentos se encuentran más allá del patrón, a la izquierda y a la derecha de los picos extremos.

Solo quedan dos comprobaciones:

Necesitamos un patrón tal que cruce la línea del cuello en el momento actual (es decir, en la vela cero) Es necesario que el patrón esté precedido por un movimiento mayor o igual al tamaño del patrón en sí.

El primer punto es necesario para el trading algorítmico. En nuestra opinión, no merece la pena detectar formaciones para simplemente mirarlas, aunque se haya previsto esta función. Necesitamos tanto la detección como la búsqueda exactamente en el punto desde el que podemos comerciar, para abrir una posición directamente conociendo que ya estamos en el punto de entrada. El segundo punto es una de las condiciones necesarias, porque sin un buen movimiento previo, el patrón en sí resultará inútil.

La intersección con la vela cero (comprobación de la intersección a la derecha) se calcula de la forma que sigue:

int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpRight() bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( High[i] > FarestTop.Price || Low[i] < Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] <= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; } int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownRight() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( Low[i] < FarestTop.Price || High[i] > Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] >= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; }

Asimismo, hay dos funciones inversas para ambos casos del patrón. Lo único a considerar aquí es que la intersección a la derecha no se considerará válida si el precio ha superado el patrón y luego ha regresado, esto se contempla aquí, y se muestra en la ilustración gráfica anterior.

Solo queda determinar cómo encontrar la tendencia anterior. Hasta ahora, para ello, usábamos la línea de pronóstico optimista. Si hay una parte del mercado entre el cuello y la línea de pronóstico optimista, entonces este será el movimiento deseado; también es importante que este movimiento no se prolongue demasiado en el tiempo, de lo contrario, definitivamente no será el movimiento:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bWasTrend() { bool bCrossOptimist= false ; if ( FormationDirection == 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] > Neck.Price0 ) { return false ; } if ( Low[i] < OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } else if ( FormationDirection == - 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] < Neck.Price0 ) { return false ; } if ( High[i] > OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } return false ; }

Visualmente, el funcionamiento del último predicado también se puede representar gráficamente:





En este punto, merece la pena terminar el análisis del código en este artículo y pasar a las valoraciones visuales. A nuestro juicio, los aspectos principales de este método se han destacado suficientemente en este artículo. Trataremos los aspectos adicionales en el próximo artículo de la serie.

Veamos el resultado en el visualizador del simulador de estrategias de MetaTrader 5:

Siempre utilizamos el dibujado lineal en el gráfico: es rápido, simple y accesible. En la guía de ayuda de MQL5, podemos encontrar ejemplos del uso de cualquier objeto gráfico, incluida una línea. No vamos a mostrar el código para el dibujado (aquí sería redundante), pero podemos ver el resultado de su trabajo. Obviamente, todo esto se puede hacer mejor y más llamativo, pero, al fin y al cabo, solo tenemos un prototipo, y en estos casos también recomendamos usar una expresión muy común entre los matemáticos "necesario y suficiente":





En este caso, hemos mostrado un ejemplo con pico triple. Consideramos que un ejemplo así sería más interesante. La búsqueda de picos dobles es similar: la única diferencia es que debemos establecer en los ajustes el número de picos que debe haber en el patrón. Con frecuencia, el código no encuentra los datos de formación, pero esto es solo una demostración, y todo se puede modificar fácilmente, cosa que haremos en el futuro.





Ideas para el futuro

En el futuro, analizaremos lo que no hemos mencionado en este artículo, y mejoraremos la calidad de la búsqueda de todas las formaciones; asimismo, mejoraremos la clase para que pueda encontrar la formación "cabeza y hombros". También intentaremos encontrar posibles híbridos de todas estas formaciones, una de las cuales puede ser el "N"-ésimo pico y los "hombros" múltiples. También querríamos decir que el ciclo no se limitará a esta familia particular de patrones: merece la pena esperar al nuevo material, será interesante y útil. Entre otras cosas, existen diferentes enfoques para encontrar varias formaciones; esta serie de artículos se ha concebido precisamente para mostrar todo ello con claridad y usar ejemplos que muestren tantos patrones como sea posible, destacando así todas las formas posibles de descomposición de un problema complejo en otros más simples. El ciclo contendrá:

Otros patrones interesantes Otros métodos para detectar un tipo diferente de formación Comercio con la historia y recopilación estadística para diferentes instrumentos y marcos temporales Hay algunos patrones que no conocemos (por lo que, potencialmente, podemos anilizar un patrón del lector) Los niveles también se iluminarán (ya que los niveles se usan en todas partes para detectar reversiones)





Conclusión

Hemos tratado de hacer que el material sea lo más fácil y comprensible posible para todos. Esperamos que el lector encuentre algo útil para sí mismo al leer este artículo. La conclusión de este artículo en particular, a nuestro parecer, es que (como podemos ver en los gráficos del visualizador del simulador de estrategias) un código simple es capaz de encontrar las formaciones más complejas, y no resulta necesario en absoluto usar redes neuronales o escribir/utilizar algunos algoritmos complejos de visión por computadora. El lenguaje MQL5 dispone de funcionalidad suficiente para implementar incluso los algoritmos más complejos. La amplitud de las posibilidades está limitada solo por nuestra imaginación y empeño.