Pattern con Esempi (Parte I): Massimi Multipli

I pattern sono spesso discussi su internet, perché sono utilizzati da molti trader. I pattern possono essere definiti come criteri di analisi visiva per determinare la direzione del prezzo che segue. L'algo trading è differente da questo. Non possono esistere criteri visivi per il trading algoritmico. Gli Expert Advisor e gli indicatori hanno metodi individuali per lavorare con le serie di prezzi. Ci sono vantaggi e svantaggi a entrambe le estremità. Il codice non ha l'ampiezza del pensiero umano e la qualità dell'analisi umana, ma ha altri preziosi vantaggi: una velocità incomparabile e una quantità incomparabile di dati numerici o logici elaborati per unità di tempo. Non è facile istruire la macchina su cosa fare. Questo richiede un po' di pratica. Col tempo, il programmatore inizia a capire la macchina e la macchina inizia a capire il programmatore. Questa serie di articoli sarà utile per i principianti, che impareranno a strutturare i loro pensieri e a suddividere compiti complessi in fasi più semplici.





Pattern di inversione

Personalmente, i pattern di inversione hanno una definizione troppo vaga. Inoltre, non hanno alcuna base matematica. A dire il vero, qualsiasi pattern non ha una base matematica e quindi l'unica matematica che può essere considerata qui è la statistica. Le statistiche sono l'unico criterio di verità, ma le statistiche sono compilate sulla base del trading reale. Ovviamente non esistono fonti in grado di fornire statistiche molto precise. Non ha nemmeno senso fornire tali dati per un problema di ricerca specifico. L'unica soluzione è il backtesting e la visualizzazione nel tester di strategie. Sebbene questo approccio offra una qualità dei dati inferiore, presenta un innegabile vantaggio, la velocità e la quantità di dati.

Naturalmente, i pattern di inversione non sono uno strumento sufficiente per determinare le inversioni di tendenza, ma in combinazione con altri metodi di analisi, come i livelli o l'analisi delle candele, possono produrre il risultato desiderato. All'interno di questa serie di articoli, i pattern non sono considerati un metodo di analisi specificamente interessante, ma possono essere utilizzati per esercitarsi nel trading algoritmico. Oltre a fare pratica, otterrete uno strumento ausiliario interessante e utile, se non per l'algo-trading, per l'occhio del trader. Gli opportuni indicatori sono molto apprezzati.





Perché Massimi Multipli — le sue caratteristiche specifiche

Questo schema è diventato molto popolare su internet grazie alla sua semplicità. Il pattern è abbastanza comune su diversi strumenti di trading e su vari timeframe grafici, semplicemente perché non c'è nulla di complicato in esso. Inoltre, se si osserva più da vicino il pattern, si può notare che il concetto di metodo può essere ampliato utilizzando le funzionalità dell'algo-trading e del linguaggio MQL5. Possiamo provare a creare un codice generale che non sia limitato solo da un doppio massimo. Un prototipo sapientemente creato può essere utilizzato per esplorare tutti i pattern ibridi e i discendenti.

Il classico discendente del massimo multiplo è il popolarissimo pattern "Testa e Spalle". Purtroppo non esistono informazioni strutturate su come fare trading con questo pattern. Questo problema è comune a molte strategie popolari, perché ci sono molte belle parole ma nessuna statistica. In questo articolo proverò a comprendere se è possibile utilizzarli nell’ambito del trading algoritmico. L'unico metodo per raccogliere statistiche senza operare su un conto demo o reale è quello di utilizzare le funzionalità dello strategy tester. Senza questo strumento, non sarete in grado di trarre conclusioni complesse su una particolare strategia.





Il concetto di Doppio Massimo può essere esteso?

Per quanto riguarda l'argomento dell'articolo, cercherò di disegnare un diagramma come un albero di pattern che parte da un doppio massimo. Questo aiuterà a capire quanto siano ampie le possibilità di questo concetto:



Ho deciso di combinare il concetto di diversi pattern con l'ipotesi che si basino più o meno sulla stessa idea. L'idea ha un principio semplice - trovare un buon movimento in qualsiasi direzione e determinare correttamente il punto in cui dovrebbe invertirsi. Dopo il contatto visivo con il pattern proposto, il trader deve tracciare correttamente alcune linee ausiliarie, che lo aiuteranno a valutare se il pattern soddisfa determinati criteri e a determinare il punto di ingresso nel mercato insieme al livello di target e stop loss. Qui è possibile utilizzare il take profit invece del target.

I pattern possono avere alcuni principi costruttivi comuni, in base ai quali è possibile combinare i concetti di questi modelli. Questa chiara definizione è ciò che differenzia i trader algoritmici da quelli manuali. L'incertezza e l'interpretazione multipla degli stessi principi possono portare a conseguenze deludenti.

Gli schemi di base sono i seguenti:

Doppio Massimo Triplo Massimo Testa e Spalle

Questi pattern hanno strutture e principi di utilizzo simili. Tutti mirano a individuare le inversioni di tendenza. Tutti e tre i pattern hanno una logica simile per quanto riguarda le linee ausiliarie. Considerate un esempio di Doppio Massimo:





Nella figura precedente, tutte le linee richieste sono numerate e significano quanto segue:

Resistenza al trend Linea ausiliaria per definire un picco pessimistico (qualcuno pensa che sia un collo) Linea del collo Target ottimistico (è anche un livello di take profit per il trading) Il livello di stop-loss massimo consentito (è impostato all'estremo superiore) Linea di previsione ottimistica (pari al movimento del trend precedente)

Il target pessimistico viene determinato rispetto al punto di intersezione della linea del collo dal bordo più vicino al mercato - prendiamo la distanza tra "1" e "2", indicata come "t", e misuriamo la stessa distanza nella direzione dell'inversione proposta. Il minimo dell'obiettivo ottimistico è determinato in modo analogo, ma la distanza è misurata tra "5" e "3", indicata come "s".





Scrittura del codice per il rendering di Massimi Multipli

Iniziamo a definire la logica di ragionamento per definire questi pattern. Per trovare un pattern, dobbiamo attenerci alla logica "bar-by-bar", cioè non lavoreremo per tick, ma per barre. In questo caso, si ridurrà notevolmente il carico sul terminale, in quanto si eviteranno calcoli inutili. In primo luogo, determiniamo una classe che simboleggia un osservatore indipendente che cercherà il pattern. Tutte le operazioni necessarie per un corretto rilevamento del pattern faranno parte dell'istanza, così la ricerca verrà eseguita al suo interno. Ho scelto questa soluzione per consentire ulteriori modifiche al codice, ad esempio quando è necessario ampliare le funzionalità o modificare quelle esistenti.

Mappa della classe

Cominciamo con il considerare i contenuti della classe:

class ExtremumsPatternFamilySearcher { private : int BarsM; int MinimumSeriesBarsM; int TopsM; int PointsPessimistM; double RelativeUnstabilityM; double RelativeUnstabilityMinM; double RelativeUnstabilityTimeM; bool bAbsolutelyHeadM; bool bRandomExtremumsM; struct Top { datetime Datetime0; datetime Datetime1; int Index0; int Index1; datetime DatetimeExtremum; int IndexExtremum; double Price; bool bActive; }; struct Line { double Price0; datetime Time0; double Price1; datetime Time1; datetime TimeX; int Index1; bool DirectionOfFormation; double C; double K; void CalculateKC() { if ( Time0 != Time1 ) K= double (Price0-Price1)/ double (Time0-Time1); else K= 0.0 ; C= double (Price1)-K* double (Time1); } double Price( datetime T) { return K*T+C; } }; public : ExtremumsPatternFamilySearcher( int BarsI, int MinimumSeriesBarsI, int TopsI, int PointsPessimistI, double RelativeUnstabilityI, double RelativeUnstabilityMinI, double RelativeUnstabilityTimeI, bool bAbsolutelyHeadI, bool bRandomExtremumsI) { BarsM=BarsI; MinimumSeriesBarsM=MinimumSeriesBarsI; TopsM=TopsI; PointsPessimistM=PointsPessimistI; RelativeUnstabilityM=RelativeUnstabilityI; RelativeUnstabilityMinM=RelativeUnstabilityMinI; RelativeUnstabilityTimeM=RelativeUnstabilityTimeI; bAbsolutelyHeadM=bAbsolutelyHeadI; bRandomExtremumsM=bRandomExtremumsI; bPatternFinded=bFindPattern(); } int FormationDirection; bool bPatternFinded; Top TopsUp[]; Top TopsDown[]; Top TopsUpAll[]; Top TopsDownAll[]; int RandomIndexUp[]; int RandomIndexDown[]; Top StartTop; Top EndTop; Line Neck; Top FarestTop; Line OptimistLine; Line PessimistLine; Line BorderLine; Line ParallelLine; private : void SetTopsSize(); bool SearchFirstUps(); bool SearchFirstDowns(); void CalculateMaximum(Top &T, int Index0, int Index1); void CalculateMinimum(Top &T, int Index0, int Index1); bool PrepareExtremums(); bool IsExtremumsAbsolutely(); void DirectionOfFormation(); void FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd); void FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd); void SearchFarestTop(); bool bBalancedExtremums(); bool bBalancedExtremumsHead(); bool bBalancedExtremumsTime(); bool bBalancedHead(); bool CorrectNeckUpLeft(); bool CorrectNeckDownLeft(); int CorrectNeckUpRight(); int CorrectNeckDownRight(); void SearchLineOptimist(); bool bWasTrend(); void SearchLineBorder(); void CalculateParallel(); bool bCalculatePessimistic(); bool bFindPattern(); int iFindEnter(); public : void CleanAll(); void DrawPoints(); void DrawNeck(); void DrawLineBorder(); void DrawParallel(); void DrawOptimist(); void DrawPessimist(); };

Una classe rappresenta operazioni sequenziali che una persona eseguirebbe se fosse al posto di una macchina. In ogni caso, il rilevamento di qualsiasi formazione può essere suddiviso in una serie di semplici operazioni che si susseguono. C’è una regola in matematica: se non sapete come risolvere un'equazione, semplificatela. Questa regola si applica non solo alla matematica, ma anche a qualsiasi algoritmo. La logica di rilevamento in primo luogo non è chiara. Ma se si sa da dove iniziare il rilevamento, il compito diventa molto più semplice. In questo caso, per poter trovare l'intero pattern, cerchiamo entrambi i massimi o i minimi, o addirittura tutt'e due.

Determinazione dei massimi e dei minimi

Senza massimi e minimi, l'intero pattern non ha senso, poiché la presenza dei massimi e minimi è una condizione necessaria per il pattern, anche se questa condizione da sola non è sufficiente. Esistono diversi modi per determinare i massimi. La condizione più importante è la presenza di una semionda pronunciata, mentre, la semionda è determinata da due movimenti opposti pronunciati, che nel nostro caso dovrebbero essere diverse barre di fila, nella stessa direzione. A tal fine, è necessario determinare il numero minimo di barre in una direzione, che indicano la presenza del movimento. Per questo, forniamo una variabile di input.

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstUps() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { TopsUp[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsUpAll);i++) { if (!TopsUpAll[i].bActive) break ; TopsUpAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsUpAll[NumUp].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextUp= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsUpAll[NumUp].Datetime1=Time[i]; TopsUpAll[NumUp].Index1=i; TopsUpAll[NumUp].bActive= true ; bNextUp= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMaximum (TopsUpAll[NumUp],TopsUpAll[NumUp].Index0,TopsUpAll[NumUp].Index1); bNextUp= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumUp++; } } if ( NumUp >= TopsM ) return true ; else return false ; }

I minimi sono definiti in modo opposto:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFirstDowns() { int NumUp= 0 ; int NumDown= 0 ; bool bDown= false ; bool bUp= false ; bool bNextUp= true ; bool bNextDown= true ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { TopsDown[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i< ArraySize (TopsDownAll);i++) { if (!TopsDownAll[i].bActive) break ; TopsDownAll[i].bActive= false ; } for ( int i= 0 ;i<BarsM;i++) { if ( i+MinimumSeriesBarsM- 1 < BarsM ) { if ( bNextDown ) { bUp= true ; for ( int j=i;j<i+MinimumSeriesBarsM;j++) { if ( Open[j]-Close[j] > 0 ) { bUp= false ; break ; } } if ( bUp ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime0=Time[i+MinimumSeriesBarsM- 1 ]; TopsDownAll[NumDown].Index0=i+MinimumSeriesBarsM- 1 ; bNextDown= false ; } } } if ( MinimumSeriesBarsM+i < BarsM && bUp ) { bDown= true ; for ( int j=i;j<MinimumSeriesBarsM+i;j++) { if ( Open[j]-Close[j] < 0 ) { bDown= false ; break ; } } if ( bDown ) { TopsDownAll[NumDown].Datetime1=Time[i]; TopsDownAll[NumDown].Index1=i; TopsDownAll[NumDown].bActive= true ; bNextDown= false ; } } if ( bDown && bUp ) { CalculateMinimum (TopsDownAll[NumDown],TopsDownAll[NumDown].Index0,TopsDownAll[NumDown].Index1); bNextDown= true ; bDown= false ; bUp= false ; NumDown++; } } if ( NumDown == TopsM ) return true ; else return false ; }

In questo caso non ho usato la logica dei frattali. Ho invece creato una mia logica per determinare i massimi e i minimi. Non credo che sia migliore o peggiore dei frattali, ma almeno non è necessario utilizzare alcuna funzionalità esterna. Inoltre, non c’è bisogno di utilizzare inutili funzioni integrate del linguaggio, che a volte non sono necessarie. Queste funzioni potrebbero essere buone, ma in questo caso sono ridondanti. La funzione determina tutti i massimi e i minimi con cui lavoreremo in futuro. L'immagine seguente fornisce una rappresentazione visiva di ciò che accade in questa funzione:

In primo luogo, cerca il movimento 1; poi cerca il movimento 2 e infine il 3 che implica la determinazione del massimo o del minimo. La logica per il 3 è implementata in due funzioni separate, che saranno così:

void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMaximum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MaxValue=High[Index0]; datetime MaxTime=Time[Index0]; int MaxIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( High[i] > MaxValue ) { MaxValue=High[i]; MaxTime=Time[i]; MaxIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MaxTime; T.IndexExtremum=MaxIndex; T.Price=MaxValue; } void ExtremumsPatternFamilySearcher:: CalculateMinimum (Top &T, int Index0, int Index1) { double MinValue=Low[Index0]; datetime MinTime=Time[Index0]; int MinIndex=Index0; for ( int i=Index0;i<=Index1;i++) { if ( Low[i] < MinValue ) { MinValue=Low[i]; MinTime=Time[i]; MinIndex=i; } } T.DatetimeExtremum=MinTime; T.IndexExtremum=MinIndex; T.Price=MinValue; }

Quindi, mettere il tutto in un contenitore già pronto. La logica è la seguente: tutte le strutture utilizzate all'interno della classe richiedono l'aggiunta graduale di dati. Dopo aver superato tutti i passaggi e le fasi, vengono emessi i dati richiesti. Utilizzando questi dati, il modello può essere visualizzato graficamente sul grafico. Naturalmente, la logica determinante del massimo e del minimo può essere diversa. Il mio scopo è solo quello di mostrare una semplice logica di rilevamento per cose complesse.

Selezione dei massimi con cui lavorare

I massimi e i minimi che abbiamo trovato sono solo intermedi. Dopo averli individuati, dobbiamo selezionare i massimi che riteniamo più adatti a fungere da spalle. Non possiamo stabilirlo con certezza, perché il codice non prevede la visione artificiale (in generale, è improbabile che l'uso di tecniche così complesse possa favorire le prestazioni). Per ora, selezioniamo i massimi più vicini al mercato:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::PrepareExtremums() { int Quantity; int PrevIndex; for ( int i= 0 ;i<TopsM;i++) { TopsUp[i]=TopsUpAll[i]; TopsDown [i]=TopsDownAll[i]; } return true ; }

Visivamente, sul grafico del simbolo, la logica sarà equivalente alla variante nel riquadro viola. Disegnerò altre varianti per la selezione:





In questo caso, la logica di selezione è molto semplice. Le varianti selezionate sono 0 e 1 perché sono le più vicine al mercato. Qui tutto si applica a un doppio massimo. Ma la stessa logica verrà utilizzata per i tripli o superiori massimi multipli, con l'unica differenza del numero di massimi selezionati.

Questa funzione sarà ampliata in futuro per consentire la selezione casuale dei massimi, come mostrato in blu nell'immagine precedente. In questo modo si simuleranno più istanze di cercatori di pattern. Ciò consente di trovare in modo più efficiente e frequente tutti i pattern in modo automatico.

Determinazione della direzione del pattern

Una volta identificati i massimi e i minimi, dobbiamo determinare la direzione della formazione, se tale formazione esiste in un determinato momento del mercato. In questa fase, considero di assegnare una maggiore priorità alla direzione il cui tipo di estremo è più vicino al mercato. In base a questa logica, utilizziamo la variante 0 della figura, perché la più vicina al mercato è la parte inferiore, non quella superiore (a condizione che la situazione del mercato sia esattamente la stessa della figura). Questa parte è semplice nel codice:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::DirectionOfFormation() { if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum > TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsDown[ ArraySize (TopsDown)- 1 ]; EndTop=TopsDown[ 0 ]; FormationDirection=- 1 ; } else if ( TopsDown[ 0 ].DatetimeExtremum < TopsUp[ 0 ].DatetimeExtremum && TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ].bActive ) { StartTop=TopsUp[ ArraySize (TopsUp)- 1 ]; EndTop=TopsUp[ 0 ]; FormationDirection= 1 ; } else FormationDirection= 0 ; }

Ulteriori azioni richiedono una direzione chiaramente determinata. La direzione è equivalente al tipo di pattern:

Massimi multipli Minimi multipli

Queste regole si applicano anche al pattern Testa e Spalle e a tutte le altre formazioni ibride. La classe doveva essere comune a tutti i pattern di questa famiglia — questa generalità sta già funzionando in parte.

Filtri per scartare i pattern non corretti:

Continuiamo. Sapendo che abbiamo una direzione e uno dei modi per selezionare i massimi e i minimi, dobbiamo prevedere quanto segue per un massimo multiplo: i massimi che si trovano tra quelli selezionati devono essere inferiori al più basso dei massimi selezionati. Per un minimo multiplo, tale minimo deve essere maggiore del più alto tra quelli selezionati. In questo caso, se i massimi vengono selezionati in modo casuale, tutti i massimi selezionati si distinguono chiaramente. Altrimenti, questo controllo non è necessario:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::IsExtremumsAbsolutely() { if ( bRandomExtremumsM ) { if ( FormationDirection == 1 ) { int StartIndex=RandomIndexUp[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexUp[ ArraySize (RandomIndexUp)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsUp);j++) { if ( TopsUpAll[i].Price >= TopsUp[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexUp);k++) { if ( i != RandomIndexUp[k] ) return false ; } } } } return true ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { int StartIndex=RandomIndexDown[ 0 ]; int EndIndex=RandomIndexDown[ ArraySize (RandomIndexDown)- 1 ]; for ( int i=StartIndex+ 1 ;i<EndIndex;i++) { for ( int j= 0 ;j< ArraySize (TopsDown);j++) { if ( TopsDownAll[i].Price <= TopsDown[j].Price ) { for ( int k= 0 ;k< ArraySize (RandomIndexDown);k++) { if ( i != RandomIndexDown[k] ) return false ; } } } } return true ; } else return false ; } else { return true ; } }

Se visualizziamo la variante corretta e quella errata della selezione casuale del massimo, eseguita dall'ultima funzione predicata, l'aspetto sarà il seguente:









Questi criteri si rispecchiano per i pattern rialzisti e ribassisti. La figura mostra un pattern rialzista come esempio. Il secondo caso può essere facilmente immaginato.

Dopo aver completato tutte le procedure preparatorie, possiamo procedere alla ricerca del collo. Diversi trader tracciano il collo in modi vari. Ho determinato in modo condizionato diversi tipi di costruzione:

Inclinato visivamente (non dalle ombre) Visivamente, orizzontale (non dalle ombre) Punto più alto o più basso, inclinato (dalle ombre) Punto più alto o più basso, orizzontale (dalle ombre)

Per motivi di sicurezza e per aumentare le possibilità di guadagno, ritengo che la variante ottimale sia la 4. Ho scelto questa soluzione per i seguenti motivi:

L'inizio di un movimento di inversione si trova in modo più chiaro

Questo approccio è più facile da implementare nel codice

La pendenza è determinata in modo univoco (in orizzontale)

Forse non è del tutto corretto dal punto di vista costruttivo, ma non ho trovato regole chiare. Questo non è critico dal punto di vista dell'algo-trading. Se troviamo qualcosa di razionale in questo schema, il tester o la visualizzazione ci mostreranno sicuramente qualcosa. Un ulteriore compito implica il rafforzamento dei risultati del trading, che però è un compito assolutamente differente.

Ho creato due funzioni specchio per i pattern rialzisti e ribassisti che definiscono tutti i parametri necessari del collo:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckUp(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMin=Low[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMin=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( Low[i] < PriceMin ) { PriceMin=Low[i]; TimeMin=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMin; Neck.TimeX=TimeMin; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMin; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= true ; Neck.CalculateKC(); } void ExtremumsPatternFamilySearcher::FindNeckDown(Top &TStart,Top &TEnd) { double PriceMax=High[TStart.IndexExtremum]; datetime TimeMax=Time[TStart.IndexExtremum]; for ( int i=TStart.IndexExtremum;i>=TEnd.IndexExtremum;i--) { if ( High[i] > PriceMax ) { PriceMax=High[i]; TimeMax=Time[i]; } } Neck.Price0=PriceMax; Neck.TimeX=TimeMax; Neck.Time0=Time[ 0 ]; Neck.Price1=PriceMax; Neck.Time1=TStart.DatetimeExtremum; Neck.DirectionOfFormation= false ; Neck.CalculateKC(); }

Per una corretta e semplice tracciatura del collo, è meglio utilizzare le stesse regole di costruzione del collo per tutti i pattern della famiglia selezionata. Da un lato, questo elimina i dettagli superflui, che nel nostro caso non daranno nulla. Per costruire un collo per un massimo multiplo di qualsiasi complessità, è meglio utilizzare due massimi estremi del pattern. Gli indici di questi picchi saranno gli indici tra i quali cercheremo il prezzo più basso o più alto nel segmento di mercato selezionato. Il collo sarà una linea orizzontale regolare. I primi punti di ancoraggio dovrebbero trovarsi esattamente a questo livello, mentre il tempo di ancoraggio dovrebbe essere esattamente uguale al tempo dei massimi o dei minimi estremi (a seconda del pattern che stiamo considerando). Ecco come apparirà nell'immagine:





La finestra per la ricerca del minimo o del massimo è esattamente tra il primo e l'ultimo massimo. Questa regola è valida per qualsiasi pattern di questa famiglia, per qualsiasi numero di massimi e minimi.

Per determinare un target ottimistico, occorre innanzitutto definire le dimensioni del pattern. La dimensione del pattern è la distanza verticale dalla testa al collo in punti. Per determinare la distanza, occorre innanzitutto individuare il massimo più lontano dal collo. Questa massimo sarà il bordo del pattern:

void ExtremumsPatternFamilySearcher::SearchFarestTop() { double MaxTranslation; if ( FormationDirection == 1 ) { MaxTranslation=TopsUp[ 0 ].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price-Neck.Price0 > MaxTranslation ) { MaxTranslation=TopsUp[i].Price-Neck.Price0; FarestTop=TopsUp[i]; } } } if ( FormationDirection == - 1 ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( Neck.Price0-TopsDown[i].Price > MaxTranslation ) { MaxTranslation=Neck.Price0-TopsDown[ 0 ].Price; FarestTop=TopsDown[i]; } } } }

È necessario un ulteriore controllo per verificare che i massimi non differiscano troppo. Solo se il controllo ha esito positivo si può procedere con le fasi successive. Più precisamente, dovrebbero esserci due controlli: uno per la dimensione verticale degli estremi, l'altro per quella orizzontale (tempo). Se i massimi sono troppo distanti nel tempo, questa variante non è adatta. Ecco un controllo delle dimensioni verticali:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremums() { double Lowest; double Highest; double AbsMin; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp);i++) { if ( TopsUp[i].Price < Lowest ) Lowest=TopsUp[i].Price; } AbsMin=Lowest-Neck.Price0; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((FarestTop.Price - Neck.Price0)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Highest=TopsDown[ 0 ].Price; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown);i++) { if ( TopsDown[i].Price > Highest ) Highest=TopsDown[i].Price; } AbsMin=Neck.Price0-Highest; if ( AbsMin == 0.0 ) return false ; if ( ((Neck.Price0-FarestTop.Price)-AbsMin)/AbsMin >= RelativeUnstabilityM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Per determinare la dimensione verticale corretta dei massimi, abbiamo bisogno di due massimi. Il primo è il più lontano dal collo, mentre il secondo è il più vicino. Se queste dimensioni differiscono notevolmente, la formazione potrebbe risultare non valida ed è meglio non rischiare e contrassegnarla come non valida. Analogamente al predicato precedente, tutto questo può essere accompagnato da una grafica appropriata di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato:

Sono facili da determinare visivamente, ma il codice ha bisogno di una metrica quantitativa. In questo caso, è semplice come segue:

K = ( Max - Min )/ Min

- )/ K <= RelativeUnstabilityM

Questa metrica è abbastanza efficiente per filtrare un gran numero di falsi pattern. Ebbene, anche il codice più sofisticato non può essere più efficiente del nostro occhio. L'unica cosa che possiamo fare è rendere la logica il più possibile vicina alla realtà, ma qui dobbiamo sapere dove fermarci.

Il controllo orizzontale avrà un aspetto simile. L'unica differenza è che noi usiamo gli indici delle barre come dimensioni (potete usare il tempo, non c'è alcuna differenza fondamentale):

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bBalancedExtremumsTime() { double Lowest; double Highest; if ( FormationDirection == 1 ) { Lowest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsUp[ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsUp)- 1 ;i++) { if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; if ( TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsUp[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsUp[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else if ( FormationDirection == - 1 ) { Lowest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; Highest=TopsDown[ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[ 0 ].IndexExtremum; for ( int i= 1 ;i< ArraySize (TopsDown)- 1 ;i++) { if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum < Lowest ) Lowest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; if ( TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum > Highest ) Highest=TopsDown[i+ 1 ].IndexExtremum-TopsDown[i].IndexExtremum; } if ( double (Highest-Lowest)/ double (Lowest) > RelativeUnstabilityTimeM ) return false ; } else return false ; return true ; }

Per questa verifica, possiamo utilizzare una metrica simile. Visivamente, può essere espresso come segue:

In questo caso, i criteri quantitativi saranno gli stessi. Tuttavia, questa volta utilizziamo indici o tempi invece dei punti. Sarebbe meglio implementare il numero con cui ci si confronta, separatamente, in modo da lasciare spazio ad aggiustamenti flessibili:

K = ( Max - Min )/ Min

- )/ K <= RelativeUnstabilityTimeM

La linea del collo deve attraversare il prezzo a sinistra — ciò significa che il pattern è stato preceduto da un trend:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] >= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] < Neck.Price0 && Open[i] < Neck.Price0 && High[i] < Neck.Price0 && Low[i] < Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; } bool ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownLeft() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=StartTop.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] <= FarestTop.Price ) { return false ; } if ( Close[i] > Neck.Price0 && Open[i] > Neck.Price0 && High[i] > Neck.Price0 && Low[i] > Neck.Price0 ) { Neck.Time1=Time[i]; Neck.Index1=i; return true ; } } } return false ; }

Anche in questo caso, esistono due funzioni speculari per i pattern rialzisti e ribassisti. Di seguito è riportata un'illustrazione grafica di questo predicato e di quello successivo:

Le caselle blu indicano i segmenti di mercato in cui controlliamo l'intersezione. Entrambi i segmenti si trovano dietro il pattern, a sinistra e a destra dei massimi estremi.

Sono rimasti solo due controlli:

Abbiamo bisogno di un pattern che attraversi la linea del collo nel momento attuale (alla candela zero). Il pattern deve essere preceduto da un movimento maggiore o uguale al pattern stesso.

Il primo punto è necessario per il trading algoritmico. Non credo che valga la pena di rilevare le formazioni solo per visualizzarle, sebbene sia prevista anche questa funzione. Abbiamo bisogno sia di rilevare che di trovare esattamente il punto da cui possiamo operare — dove possiamo aprire immediatamente una posizione, sapendo di essere al punto di ingresso. Il secondo punto è una delle condizioni necessarie, perché il pattern in sé è inutile senza un buon movimento precedente.

L'incrocio della candela zero (controllando l'intersezione a destra) si determina come segue:

int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckUpRight() bool bCrossNeck= false ; if ( Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( High[i] > FarestTop.Price || Low[i] < Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] <= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; } int ExtremumsPatternFamilySearcher::CorrectNeckDownRight() { bool bCrossNeck= false ; if ( !Neck.DirectionOfFormation ) { for ( int i=EndTop.IndexExtremum;i> 1 ;i--) { if ( Low[i] < FarestTop.Price || High[i] > Neck.Price0 ) { return - 1 ; } } } if ( Close[ 0 ] >= Neck.Price0 ) { Neck.Time0=Time[ 0 ]; return 1 ; } return 0 ; }

Anche in questo caso, abbiamo due funzioni speculari. Notare che l'intersezione sulla destra non è considerata valida se il prezzo si è spostato oltre il pattern e poi è tornato indietro - questo comportamento è trattato qui ed è mostrato nella figura precedente.

Determiniamo ora come trovare la tendenza precedente. Finora sto usando la linea di previsione ottimistica per questo scopo. Se esiste un segmento di mercato tra il collo e la linea della previsione ottimistica, allora questo è il movimento desiderato. Questo movimento non deve essere troppo esteso nel tempo, altrimenti non è ovviamente un movimento:

bool ExtremumsPatternFamilySearcher::bWasTrend() { bool bCrossOptimist= false ; if ( FormationDirection == 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( High[i] > Neck.Price0 ) { return false ; } if ( Low[i] < OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } else if ( FormationDirection == - 1 ) { for ( int i=Neck.Index1;i<BarsM;i++) { if ( Low[i] < Neck.Price0 ) { return false ; } if ( High[i] > OptimistLine.Price0 ) { OptimistLine.Time1=Time[i]; return true ; } } } return false ; }

L'ultimo predicato può essere rappresentato anche graficamente come segue:





Terminiamo qui la revisione del codice e passiamo alle valutazioni visive. Credo che le idee principali del metodo siano state sufficientemente descritte in questo articolo. Altre idee saranno prese in considerazione nel prossimo articolo di questa serie.

Verifichiamo il risultato nel tester visivo di MetaTrader 5:

Uso sempre il disegno a linee sul grafico, perché è veloce, semplice e chiaro. La Guida di MQL5 fornisce esempi di utilizzo di qualsiasi oggetto grafico, comprese le linee. Non fornirò qui il codice del disegno, ma potete vedere il risultato della sua esecuzione. Naturalmente tutto potrebbe essere fatto meglio, ma abbiamo solo un prototipo. Quindi, credo che in questo caso possiamo usare il principio di "necessità e sufficienza":





Ecco un esempio con un triplo massimo. Questo esempio mi è sembrato più interessante. I doppi massimi vengono rilevati in modo analogo — è sufficiente impostare il numero di massimi desiderati nei parametri. Il codice non trova spesso formazioni di questo tipo, ma è solo una dimostrazione. Il codice può essere ulteriormente perfezionato (cosa che ho intenzione di fare in seguito).





Ulteriori idee di sviluppo

In seguito, prenderemo in considerazione ciò che non è stato detto in questo articolo e miglioreremo la qualità della ricerca per tutte le formazioni. Inoltre, perfezioneremo la classe per consentirle di rilevare le formazioni Testa e Spalle. Cercheremo anche di trovare possibili funzioni ibride di queste formazioni; una di queste potrebbe essere "N multipli e spalle multiple". La serie non è dedicata solo a questa famiglia di pattern e includerà nuovo materiale interessante e utile. Esistono diversi approcci alla ricerca di pattern e l'idea di questa serie è quella di mostrare il maggior numero possibile di pattern utilizzando differenti esempi, in modo da coprire i vari modi possibili di scomporre un compito complesso in un insieme di compiti più semplici. La serie comprenderà:

Altri pattern interessanti Altri metodi per rilevare i diversi tipi di formazioni Fare trading utilizzando i dati storici e raccogliendo statistiche per diversi strumenti e periodi. Ci sono molti pattern e non li conosco tutti (quindi posso potenzialmente prendere in considerazione il vostro pattern). Prenderemo in considerazione anche i livelli (poiché i livelli sono spesso utilizzati per individuare le inversioni)





Conclusioni

Ho cercato di rendere il materiale semplice e comprensibile per tutti. Spero che qualcuno possa trovare qualcosa di utile qui. La conclusione di questo particolare articolo è che, come si può vedere dal tester di strategia visuale, un codice semplice è in grado di trovare formazioni complesse. Non è quindi necessario utilizzare reti neurali o scrivere/utilizzare algoritmi complessi di visione artificiale. Il linguaggio MQL5 è ricco di funzionalità per implementare anche gli algoritmi più complessi. Le possibilità sono limitate solo dalla vostra immaginazione e diligenza.