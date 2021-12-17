Teoria e implementazione di indicatori adattivi avanzati con MQL5

Questo articolo è basato su due eccellenti libri di John F. Ehlers: "Rocket Science for Traders" e "Сybernetic Analysis for Stock and Futures". L'approccio insolito all'analisi di mercato che utilizza metodi di elaborazione del segnale digitale e l'adozione di numeri complessi per il riconoscimento del ciclo di mercato mi ha fatto approfondire questo argomento e successivamente implementare con MQL5 tre indicatori adattivi presentati da J.F.Ehlers.



Questo articolo descriverà la teoria alla base degli indicatori adattivi e la loro implementazione con MQL5. Gli indicatori adattivi saranno confrontati con le loro controparti non adattive.

La nozione di teoria dei numeri complessi può essere abbastanza sconcertante per i lettori che hanno un background non ingegneristico, quindi consiglio di approfondire la teoria su wiki e guardare un tutorial sulle operazioni con i numeri complessi prima di leggere questo articolo.

Fasore

Il fasore o vettore di fase è un vettore che mostra ampiezza e fase di un ciclo. Secondo la formula di Eulero, un'onda sinusoidale può essere rappresentata come una somma di due componenti numeriche complesse. Si prega di osservare il fasore rotante raffigurante un ciclo di onde sinusoidale di seguito.

Vedendo questa animazione per la prima volta potresti essere perplesso su come leggere correttamente la relazione di fasore a un ciclo. Devi capire che bisogna cambiare idea per riconoscere un ciclo non come una normale forma d'onda visibile nella parte sinistra dell'animazione, ma come il fasore rotante sulla destra.



All'inizio può essere difficile da immaginare, ma ho trovato un modo per pensarla in questa maniera: la rotazione completa di un fasore è di 360 gradi o radiante, lo stesso vale per un ciclo completo. L'angolo corrente di un fasore indica in quale parte del ciclo (fase) ci troviamo. L'asse Y rappresenta l'ampiezza di un ciclo in una data fase.

Il fasore può essere suddiviso in due componenti: Componente InPhase (coseno) e componente Quadratura (seno). Una spiegazione dettagliata della derivazione di tali componenti è disponibile nel Capitolo 6 "Trasformazioni di Hilbert" del libro "Rocket Science for Traders". Se qualcuno è interessato, è invitato a seguire attentamente questo capitolo.



Per ora è sufficiente concentrarsi sul fatto che per il calcolo degli indicatori adattivi dobbiamo convertire il segnale analitico (forma d'onda) in un segnale complesso composto da due componenti. Come possiamo raggiungere questo obiettivo? Ho menzionato la trasformata di Hilbert? Sì, certo. La trasformata di Hilbert è capace proprio di questo.





Periodo del ciclo di misurazione

Al fine di rendere la trasformata di Hilbert più pratica per i trader, John Ehlers ha troncato nel suo libro la serie della trasformata di Hilbert in quattro elementi.



L'equazione per la componente Quadratura è:

e l'equazione per il componente InPhase è ritardata di prezzo di tre barre:

Dopo aver calcolato le componenti InPhase e Quadratura è possibile ricavare il calcolo della fase differenziale dall'angolo di fase misurato per la barra corrente e dall'angolo di fase misurato una barra fa. La fase per la barra corrente è e la fase per la barra precedente è . Utilizzo dell'identità trigonometrica:

otteniamo l'equazione per la fase differenziale chiamata DeltaFase.

Ehlers ha posto ulteriori vincoli sulla variabile DeltaFase: il risultato non può essere negativo e DeltaFase è limitato a <0.1, 1.1> radianti (ovvero un ciclo tra 6 e 63 bar). Sembra che il DeltaPhase misurato su dati reali sia molto rumoroso, quindi ha bisogno di essere livellato.



Il miglior metodo di livellamento sui dati appuntiti è il filtro mediano, quindi una mediana di cinque campioni di DeltaFase forma la variabile MedianDelta. MedianDelta diviso viene utilizzato per calcolare il ciclo dominante, il ciclo di mercato che stiamo cercando.

Durante i test di sviluppo si è scoperto che c'è una distorsione di circa 0,5 nella misurazione che deve essere rimossa e che è stato aggiunto un termine di compensazione per rimuovere tale pregiudizio. Infine, il Ciclo Dominante viene appianato due volte dall'EMA con valori alfa pari rispettivamente a 0,33 e 0,15. Consiglio vivamente di leggere il libro per vedere la robustezza dell'algoritmo applicato a un'onda sinusoidale il cui periodo di ciclo è aumentato gradualmente da 6 a 40.

Adesso che possiedi le conoscenze teoriche, siamo pronti a implementare l'indicatore CyclePeriod con MQL5.







Indicatore del periodo di ciclo

L'indicatore è composto da due linee: la linea del ciclo che mostra il periodo del ciclo e una linea di innesco, che è fondamentalmente una linea di ciclo ritardata di una barra. Se si segue la descrizione nella sezione "Periodo del ciclo di misurazione" e il codice sorgente nella funzione OnCalculate(), si sarà facilmente in grado di correlare quali linee sono responsabili della misurazione del periodo di ciclo.

#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "CyclePeriod indicator - described by John F. Ehlers" #property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/ 2.0 ) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; double Q1[]; double I1[]; double DeltaPhase[]; double InstPeriod[]; double CyclePeriod[]; input double InpAlpha= 0.07 ; int OnInit () { ArraySetAsSeries (Cycle, true ); ArraySetAsSeries (CyclePeriod, true ); ArraySetAsSeries (Trigger, true ); ArraySetAsSeries (Smooth, true ); SetIndexBuffer ( 0 ,CyclePeriod, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Trigger, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { long tickCnt[ 1 ]; int i; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 ) return (rates_total); double DC, MedianDelta; Comment (tickCnt[ 0 ]); if (prev_calculated== 0 || tickCnt[ 0 ]== 1 ) { int nLimit=rates_total-prev_calculated- 1 ; ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArrayResize (Smooth, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (Cycle, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (CyclePeriod, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (InstPeriod, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (Q1, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (I1, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (DeltaPhase, Bars ( _Symbol , _Period )); if (nLimit>rates_total- 7 ) nLimit=rates_total- 7 ; for (i=nLimit;i>= 0 && ! IsStopped ();i--) { Smooth[i] = (Price(i)+ 2 *Price(i+ 1 )+ 2 *Price(i+ 2 )+Price(i+ 3 ))/ 6.0 ; if (i<rates_total- 7 ) { Cycle[i] = ( 1.0 - 0.5 *InpAlpha) * ( 1.0 - 0.5 *InpAlpha) * (Smooth[i]- 2.0 *Smooth[i+ 1 ]+Smooth[i+ 2 ]) + 2.0 *( 1.0 -InpAlpha)*Cycle[i+ 1 ]-( 1.0 -InpAlpha)*( 1.0 -InpAlpha)*Cycle[i+ 2 ]; } else { Cycle[i]=(Price(i)- 2.0 *Price(i+ 1 )+Price(i+ 2 ))/ 4.0 ; } Q1[i] = ( 0.0962 *Cycle[i]+ 0.5769 *Cycle[i+ 2 ]- 0.5769 *Cycle[i+ 4 ]- 0.0962 *Cycle[i+ 6 ])*( 0.5 + 0.08 *InstPeriod[i+ 1 ]); I1[i] = Cycle[i+ 3 ]; if (Q1[i]!= 0.0 && Q1[i+ 1 ]!= 0.0 ) DeltaPhase[i] = (I1[i]/Q1[i]-I1[i+ 1 ]/Q1[i+ 1 ])/( 1.0 +I1[i]*I1[i+ 1 ]/(Q1[i]*Q1[i+ 1 ])); if (DeltaPhase[i] < 0.1 ) DeltaPhase[i] = 0.1 ; if (DeltaPhase[i] > 0.9 ) DeltaPhase[i] = 0.9 ; MedianDelta = Median(DeltaPhase, i, 5 ); if (MedianDelta == 0.0 ) DC = 15.0 ; else DC = ( 6.28318 /MedianDelta) + 0.5 ; InstPeriod[i] = 0.33 * DC + 0.67 * InstPeriod[i+ 1 ]; CyclePeriod[i] = 0.15 * InstPeriod[i] + 0.85 * CyclePeriod[i+ 1 ]; Trigger[i] = CyclePeriod[i+ 1 ]; } } return (rates_total); } double Median( double & arr[], int idx, int m_len) { double MedianArr[]; int copied; double result = 0.0 ; ArraySetAsSeries (MedianArr, true ); ArrayResize (MedianArr, m_len); copied = ArrayCopy (MedianArr, arr, 0 , idx, m_len); if (copied == m_len) { ArraySort (MedianArr); if (m_len % 2 == 0 ) result = (MedianArr[m_len/ 2 ] + MedianArr[(m_len/ 2 )+ 1 ])/ 2.0 ; else result = MedianArr[m_len / 2 ]; } else Print ( __FILE__ + __FUNCTION__ + "median error - wrong number of elements copied." ); return result; }

Possiamo testarlo collegandolo a qualsiasi grafico: funzionerà per qualsiasi sicurezza e per qualsiasi periodo di tempo.



Guarda lo screenshot qui sotto.

Con questo indicatore nel nostro spazio di lavoro siamo in grado di implementare una nuova generazione di indicatori adattivi, ovvero degli indicatori che si adattano a un periodo di ciclo corrente del mercato.



