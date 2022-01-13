Le MQL5 Cookbook : Ordres ОСО

Introduction

Cet article se concentre sur le traitement d’un type de paire d’ordres tel que les OCO. Ce mécanisme est implémenté dans certains terminaux de trading en concurrence avec MetaTrader 5. Je poursuis deux objectifs à travers l’exemple de la création d’un EA avec un panneau pour le traitement des ordres OCO. D’une part, je souhaite décrire les caractéristiques de la bibliothèque standard, d’autre part, je voudrais étendre l’ensemble des outils d’un trader.





1. Essence des ordres OCO

Les ordres OCO (une ordre annule l’autre) représentent une paire de deux ordres en attente.



Ils sont reliés par une fonction d’annulation mutuelle : si le premier se déclenche, le second doit être supprimé, et vice versa.





Fig. 1 Paire d’ordres OCO

La Fig.1 montre un schéma simple d’interdépendance d’ordre. Elle reflète une définition essentielle : une paire existe tant que les deux ordres existent. En termes de logique, tout ordre de la paire est une condition essentielle mais non suffisante pour l’existence de la paire.

Certaines sources disent que la paire doit avoir un ordre à cours limité et un ordre stop, de plus les ordres doivent avoir une direction (achat ou vente). À mon avis, une telle restriction ne peut pas aider à créer des stratégies de trading flexibles. Je suggère que divers ordres OCO soient analysés dans la paire, et surtout nous essaierons de programmer cette paire.





2. Programmation de paire d’ordres

Dans ma pensée, l’ensemble d’outils de POO est adapté à la programmation de tâches liées au contrôle des ordres OCO de la meilleure façon possible.

Les sections suivantes sont consacrées aux nouveaux types de données qui serviront notre objectif. La classeCiOcoObject vient en premier.





2.1. Classe CiOcoObject

Nous devons donc trouver un objet logiciel responsable du contrôle de deux ordres interconnectés.

Traditionnellement, créons un nouvel objet sur la base de la classe abstraite CObject.



Cette nouvelle classe peut paraître comme suit :

class CiOcoObject : public CObject { private : ulong m_order_tickets[ 2 ]; bool m_is_init; uint m_id; public : void CiOcoObject( void ){m_is_init= false ;}; void ~CiOcoObject( void ){}; void CiOcoObject( const CiOcoObject &_src_oco); void operator =( const CiOcoObject &_src_oco); bool Init( const SOrderProperties &_orders[], const uint _bunch_cnt= 1 ); bool Deinit( void ); uint Id( void ) const { return m_id;}; private : ENUM_ORDER_TYPE BaseOrderType( const ENUM_ORDER_TYPE _ord_type); ENUM_BASE_PENDING_TYPE PendingType( const ENUM_PENDING_ORDER_TYPE _pend_type); void Id( const uint _id){m_id=_id;}; };

Chaque paire d’ordres OCO aura son propre identifiant. Sa valeur est définie au moyen du générateur de nombres aléatoires (objet de la classe CRandom ).

Les méthodes d’initialisation et de désinitialisation des paires sont préoccupantes dans le contexte de l’interface. Le premier crée (initialise) la paire, et le second la supprime (désinitialise).



La méthodeCiOcoObject::Init() accepte un tableau de structures de type SOrderProperties comme argument. Ce type de structure représente les propriétés de l’ordre dans la paire, c’est-à-dire l’ordre OCO.





2.2 Structure de SOrderProperties

Considérons les champs de la structure susmentionnée.

struct SOrderProperties { double volume; string symbol; ENUM_PENDING_ORDER_TYPE order_type; uint price_offset; uint limit_offset; uint sl; uint tp; ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; datetime expiration; string comment; }

Donc, pour que la méthode d’initialisation fonctionne, nous devons précédemment remplir le tableau de structures composé de deux éléments. En termes simples, nous devons expliquer au programme les ordres qu’il passera.

L’énumération du type ENUM_PENDING_ORDER_TYPE est utilisée dans la structure :

enum ENUM_PENDING_ORDER_TYPE { PENDING_ORDER_TYPE_BUY_LIMIT= 2 , PENDING_ORDER_TYPE_SELL_LIMIT= 3 , PENDING_ORDER_TYPE_BUY_STOP= 4 , PENDING_ORDER_TYPE_SELL_STOP= 5 , PENDING_ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT= 6 , PENDING_ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT= 7 , };

D’une manière générale, elle ressemble à l’énumération standard ENUM _ORDER_TYPE, mais elle permet de sélectionner uniquement les ordres en attente ou, plus vraiment, les types de ces ordres.

Elle protège contre les erreurs lors de la sélection du type d’ordre correspondant dans les paramètres d’entrée (Fig.2).





Fig. 2. Le champ « Type » avec une liste déroulante des types d’ordres disponibles

Toutefois, si nous utilisons l’énumération standard ENUM _ORDER_TYPE , nous pourrions définir un type d’ordre boursier (ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL), ce qui n’est pas nécessaire car nous traitons uniquement des ordres en attente.





2.3. Initialisation de la paire

Comme indiqué ci-dessus, la méthode CiOcoObject::Init() est engagée dans l’initialisation de la paire d’ordres.

En fait, elle place la paire d’ordre elle-même et enregistre le succès ou l’échec de l’émergence d’une nouvelle paire. Je dois dire qu’il s’agit d’une méthode active, car elle effectue des opérations de trading par elle-même. Nous pouvons également créer une méthode passive. Elle se connectera simplement à une paire d’ordres en attente déjà actifs qui ont été passés indépendamment.

Je ne fournirai pas de code de l’ensemble de la méthode. Mais je voudrais noter qu’il est important de calculer tous les prix (ouverture, arrêt, profit, limite), afin que la méthode de classe de trade CTrade::OrderOpen() puisse effectuer un ordre de trade. À cette fin, nous devrions considérer deux choses: la direction de l’ordre (achat ou vente) et la position d’un prix d’exécution de l’ordre par rapport à un prix actuel (supérieur ou inférieur).

Cette méthode appelle quelques méthodes privées : BaseOrderType() et PendingType(). La première définit la direction de l’ordre, la seconde détermine le type d’ordre en attente.

Si l’ordre est passé, son ticket est enregistré dans le tableau m_order_tickets[].

J’ai utilisé un script Init_OCO.mq5 simple pour tester cette méthode.

#property script_show_inputs #include "CiOcoObject.mqh" sinput string Info_order1= "+===--Order 1--====+" ; input ENUM_PENDING_ORDER_TYPE InpOrder1Type=PENDING_ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; input double InpOrder1Volume= 0.02 ; input uint InpOrder1PriceOffset= 125 ; input uint InpOrder1LimitOffset= 50 ; input uint InpOrder1SL= 250 ; input uint InpOrder1TP= 455 ; input string InpOrder1Comment= "OCO Order 1" ; sinput string Info_order2= "+===--Order 2--====+" ; input ENUM_PENDING_ORDER_TYPE InpOrder2Type=PENDING_ORDER_TYPE_SELL_STOP; input double InpOrder2Volume= 0.04 ; input uint InpOrder2PriceOffset= 125 ; input uint InpOrder2LimitOffset= 50 ; input uint InpOrder2SL= 275 ; input uint InpOrder2TP= 300 ; input string InpOrder2Comment= "OCO Order 2" ; CiOcoObject myOco; SOrderProperties gOrdersProps[ 2 ]; void OnStart () { gOrdersProps[ 0 ].order_type=InpOrder1Type; gOrdersProps[ 0 ].volume=InpOrder1Volume; gOrdersProps[ 0 ].price_offset=InpOrder1PriceOffset; gOrdersProps[ 0 ].limit_offset=InpOrder1LimitOffset; gOrdersProps[ 0 ].sl=InpOrder1SL; gOrdersProps[ 0 ].tp=InpOrder1TP; gOrdersProps[ 0 ].comment=InpOrder1Comment; gOrdersProps[ 1 ].order_type=InpOrder2Type; gOrdersProps[ 1 ].volume=InpOrder2Volume; gOrdersProps[ 1 ].price_offset=InpOrder2PriceOffset; gOrdersProps[ 1 ].limit_offset=InpOrder2LimitOffset; gOrdersProps[ 1 ].sl=InpOrder2SL; gOrdersProps[ 1 ].tp=InpOrder2TP; gOrdersProps[ 1 ].comment=InpOrder2Comment; if (myOco.Init(gOrdersProps)) PrintFormat ( "Id of new OCO pair: %I32u" ,myOco.Id()); else Print ( "Error when placing OCO pair!" ); }

Ici, vous pouvez définir diverses propriétés des ordres futurs de la paire. MetaTrader 5 a six différents types d’ordres en attente.

Dans ce contexte, il peut y avoir 15 variantes (combinaisons) de paires (à condition qu’il y ait différents ordres dans la paire).

C(k,N) = C(2,6) = 15

Toutes les variantes ont été testées à l’aide du script. Je vais donner un exemple pour la paire Buy Stop - Buy Stop Limit.

Les types d’ordres doivent être spécifiés dans les paramètres de script (Fig.3).









Fig. 3. Paire d’ordres « Buy Stop » avec ordre « Buy Stop Limit »

Les informations suivantes apparaîtront dans le registre « Experts »:

QO 0 17 : 17 : 41.020 Init_OCO (GBPUSD.e,M15) Code of request result: 10009 JD 0 17 : 17 : 41.036 Init_OCO (GBPUSD.e,M15) New order ticket: 24190813 QL 0 17 : 17 : 41.286 Init_OCO (GBPUSD.e,M15) Code of request result: 10009 JH 0 17 : 17 : 41.286 Init_OCO (GBPUSD.e,M15) New order ticket: 24190814 MM 0 17 : 17 : 41.379 Init_OCO (GBPUSD.e,M15) Id of new OCO pair: 3782950319

Mais nous ne pouvons pas travailler avec les ordres OCO au maximum à l’aide du script sans recourir à la boucle.





2.4. Désinitialisation de la paire



Cette méthode est responsable du contrôle de la paire d’ordres. La paire « meurt » lorsqu’un ordre quitte la liste des ordres actifs.

Je suppose que cette méthode devrait être placée dans les gestionnaires OnTrade() ou OnTradeTransaction() du code de l’EA. De cette manière, l’EA sera en mesure de traiter l’activation de toute ordre de la paire sans délai.

bool CiOcoObject::Deinit( void ) { if ( this .m_is_init) { for ( int ord_idx= 0 ;ord_idx< ArraySize ( this .m_order_tickets);ord_idx++) { ulong curr_ord_ticket= this .m_order_tickets[ord_idx]; int other_ord_idx=!ord_idx; ulong other_ord_ticket= this .m_order_tickets[other_ord_idx]; COrderInfo order_obj; if (!order_obj.Select(curr_ord_ticket)) { PrintFormat ( "Order #%d is not found in active orders list." ,curr_ord_ticket); if (order_obj.Select(other_ord_ticket)) { CTrade trade_obj; if (trade_obj.OrderDelete(other_ord_ticket)) return true ; } } } } return false ; }

J’aimerais mentionner un détail. L’indicateur d’initialisation de paire est vérifié dans le corps de la méthode de classe. Toute tentative de vérification des ordres ne sera pas effectuée si l’indicateur est effacé. Cette approche empêche la suppression d’un ordre actif lorsqu’un autre n’a pas encore été passé.

Ajoutons des fonctionnalités au script où quelques ordres ont été passés. À cette fin, nous allons créer Control_OCO_EA.mq5 EA de test.

D’une manière générale, l’EA ne diffère du script que par le bloc de gestion des événements Trade() dans son code :

void OnTrade () { if (myOco.Deinit()) { Print ( "No more order pair!" ); CiOcoObject new_oco; myOco=new_oco; } }

La vidéo montre le travail des deux programmes dans le terminal MetaTrader 5.





Cependant, les deux programmes de test ont des faiblesses.

Le premier programme (script) ne peut que créer activement la paire, mais il perd ensuite le contrôle sur elle.

Le deuxième programme (Expert Advisor) contrôle la paire, mais il ne peut pas créer à plusieurs reprises d’autres paires après la création de la première. Pour rendre le programme d’ordre OCO (script) complet, nous devons élargir son ensemble d’outils avec la possibilité de passer des ordres. Nous le ferons dans la section suivante.





3. Contrôle de l’EA

Laissez-nous créer le panneau de gestion des ordres OCO sur le graphique pour placer et définir les paramètres des ordres de la paire.

Il fera partie de l’EA de contrôle (Fig.4). Le code source se trouve dans Panel_OCO_EA.mq5.





Fig. 4. Panneau de création des ordres OCO : état initial







Nous devons sélectionner un type d’ordre future et remplir les champs pour passer la paire d’ordres OCO.

Ensuite, l’étiquette sur le seul bouton du panneau sera modifiée (propriété de texte, Fig.5).





Fig. 5. Panneau de création des ordres OCO : nouvelle paire





Les classes suivantes de la bibliothèque standard ont été utilisées pour construire notre panneau :

CAppDialog est la boîte de dialogue principale de l’application ;

CPanel est une étiquette rectangulaire ;

CLabel est une étiquette de texte ;

CComboBox est un champ avec une liste déroulante ;

CEdit est un champ de saisie ;

CButton est un bouton.

Bien sûr, les méthodes de classe parent ont été appelées automatiquement.

Maintenant, nous passons au code. Il faut dire que la partie de la bibliothèque standard qui a été consacrée à la création de panneaux d’indication et de dialogues est assez grande.

Par exemple, si vous souhaitez attraper un événement de fermeture de la liste déroulante, vous devrez plonger profondément dans la pile d’appels (Fig. 6).





Fig. 6. Pile d’appels





Un développeur définit des macros et une notation dans le fichier %MQL5\Include\Controls\Defines.mqh pour des événements spécifiques.



J’ai créé l’événement personnalisé ON_OCO pour créer la paire OCO.

#define ON_OCO ( 101 )

Les paramètres des ordres futures sont remplis et la paire est générée dans le corps du gestionnaire OnChartEvent().

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { myDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE) { if (! StringCompare ( StringSubstr (sparam, 0 , 7 ), "myCombo" )) { static ENUM_PENDING_ORDER_TYPE prev_vals[ 2 ]; int combo_idx=( int ) StringToInteger ( StringSubstr (sparam, 7 , 1 ))- 1 ; ENUM_PENDING_ORDER_TYPE curr_val=(ENUM_PENDING_ORDER_TYPE)(myCombos[combo_idx].Value()+ 2 ); if (prev_vals[combo_idx]!=curr_val) { prev_vals[combo_idx]=curr_val; gOrdersProps[combo_idx].order_type=curr_val; } } } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (! StringCompare ( StringSubstr (sparam, 0 , 6 ), "myEdit" )) { for ( int idx= 0 ;idx< ArraySize (myEdits);idx++) { string curr_edit_obj_name=myEdits[idx].Name(); long curr_edit_obj_id=myEdits[idx].Id(); if (! StringCompare (sparam,curr_edit_obj_name)) { double value= StringToDouble (myEdits[idx].Text()); int order_num=(idx<gEditsHalfLen)? 0 : 1 ; int jdx=idx; if (order_num) jdx=idx-gEditsHalfLen; switch (jdx) { case 0 : { gOrdersProps[order_num].volume=value; break ; } case 1 : { gOrdersProps[order_num].price_offset=( uint )value; break ; } case 2 : { gOrdersProps[order_num].limit_offset=( uint )value; break ; } case 3 : { gOrdersProps[order_num].sl=( uint )value; break ; } case 4 : { gOrdersProps[order_num].tp=( uint )value; break ; } } } } bool is_to_fire_oco= true ; for ( int idx= 0 ;idx< ArraySize (gOrdersProps);idx++) { if (gOrdersProps[idx].order_type!= WRONG_VALUE ) if (gOrdersProps[idx].volume!= WRONG_VALUE ) if (gOrdersProps[idx].price_offset!=( uint ) WRONG_VALUE ) if (gOrdersProps[idx].limit_offset!=( uint ) WRONG_VALUE ) if (gOrdersProps[idx].sl!=( uint ) WRONG_VALUE ) if (gOrdersProps[idx].tp!=( uint ) WRONG_VALUE ) continue ; is_to_fire_oco= false ; break ; } if (is_to_fire_oco) { for ( int ord_idx= 0 ;ord_idx< ArraySize (gOrdersProps);ord_idx++) gOrdersProps[ord_idx].comment= StringFormat ( "OCO Order %d" ,ord_idx+ 1 ); myButton.Text( "New pair" ); myButton.Color( clrDarkBlue ); myButton.ColorBackground( clrLightBlue ); myButton.Enable(); } } } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (! StringCompare ( StringSubstr (sparam, 0 , 6 ), "myFire" )) if (myButton.IsEnabled()) { EventChartCustom ( 0 ,ON_OCO, 0 , 0.0 , "OCO_fire" ); Print ( "Command to create new bunch has been received." ); } } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_OCO) { if (gOco.Init(gOrdersProps,gOcoList.Total()+ 1 )) { PrintFormat ( "Id of new OCO pair: %I32u" ,gOco.Id()); CiOcoObject *ptr_new_oco= new CiOcoObject(gOco); if ( CheckPointer (ptr_new_oco)== POINTER_DYNAMIC ) { int node_idx=gOcoList.Add(ptr_new_oco); if (node_idx>- 1 ) PrintFormat ( "Total number of bunch: %d" ,gOcoList.Total()); else PrintFormat ( "Error when adding OCO pair %I32u to list!" ,gOco.Id()); } } else Print ( "OCO-orders placing error!" ); Reset(); } }

Le code du gestionnaire n’est pas petit. Je voudrais mettre l’accent sur plusieurs blocs.

La première gestion de tous les événements de graphique est donnée à la boîte de dialogue principale.

Viennent ensuite les blocs de gestion de divers événements :

Modification des listes déroulantes pour définir un type d’ordre ;

Modification des champs de saisie pour remplir les propriétés des ordres ;

Cliquez sur le bouton pour la génération d’événements ON_OCO ;

; ON_OCO réponse à l’événement : création d’une paire d’ordres.

L’EA ne vérifie pas l’exactitude du remplissage des champs du panneau. C’est pourquoi nous devons vérifier les valeurs par nous-mêmes, sinon l’EA affichera une erreur de passation des ordres OCO.

La nécessité de supprimer la paire et de fermer l’ordre restant est vérifiée dans le corps du gestionnaire OnTrade().







Conclusion

J’ai essayé de démontrer les richesses des classes de la bibliothèque standard qui peuvent être utilisées pour l’accomplissement de certaines tâches spécifiques.

En particulier, nous étions confrontés à un problème de traitement des ordres OCO. J’espère que le code de l’EA avec panneau de gestion des ordres OCO sera un point de départ pour la création de paires d’ordres plus compliquées.



