Discusión sobre el artículo "Recetas MQL5 - órdenes ОСО" - página 2

Nuevo comentario
 
He seguido todas las instrucciones, pero la carpeta OCO no se muestra en mi MT5 Navigator incluso trató de actualizarlo
 

I got it to work correctly. The code compiles without any errors or warnings.

Steps to compile it:

  1. Download the source code from the article.
  2. Extract all contents to a new folder (in my case, I called it "OCO EA")
  3. Open MT5
  4. Open the MT5 data folder
  5. Open the "Experts" folder
  6. In the "Experts" folder, paste the "OCO EA" folder
  7. Open the MQL5 IDE (you can open it directly from MT5 by pressing F4 or from the Tools -> MetaQuotes Language Editor menu)
  8. Once the IDE is open, open each of the files in the "OCO EA" folder, which should be contained in the "Experts" folder. You must compile each file.
  9. Open MT5, and the new "OCO EA" folder should appear in the "Experts" section in the "Navigator."
  10. Drag the "panel_oco_ea" file onto a chart.
  11. Enjoy!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Logre que funcionara correctamente. El código Compila sin ningun tipo de error ni warning.

Pasos para compilarlo:

  1. Descargar el codigo fuente contenido del articulo.
  2. Extraer todo el contenido a una nueva carpeta (en mi caso llame a la carpeta "OCO EA")
  3. Abrir MT5
  4. Abrir la carpeta de datos de MT5
  5. Abrir la carpeta "Experts"
  6. En la carpeta "Experts" pegar la carpeta "OCO EA"
  7. Abrir el IDE de MQL5 (se puede abrir directamente desde el MT5 presionando F4 o en el menu tools -> MetaQuotes Language Editor)
  8. Una vez abierto el IDE abrir cada uno de los archivos de la carpeta "OCO EA" que debe estar contenida en la carpeta "Experts, debes compilar cada archivo.
  9. Abres MT5 y en el "Navigator" deberia aparecer la nueva carpeta "OCO EA" en la seccion "Experts"
  10. Arrastras el archivo "panel_oco_ea" a un grafico.
  11. A disfrutar.


captura de pantalla de la compilación:



si lo haces bien deberías poder ver algo como esto en tu MT5:





Archivos adjuntos:
OCO_EA.zip  197 kb
 
vijanda # :
He seguido todas las instrucciones, pero la carpeta OCO no se muestra en mi MT5 Navigator incluso trató de actualizarlo
Revisa el paso a paso.
12
Nuevo comentario