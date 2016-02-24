测试程序中的断点：这是可能的！

简介

MQL4 中唯一让我怀念的是 Expert Advisor 的一个普通调试程序。每个人都有人类的情感，所以我们会犯错。正常编程时，我们设置断点、运行程序，当程序运行到断点时，将会停止。我们就可以查看所用变量的内容。



现在由于 Print、Comment 等函数的使用，显示调试数据已成为可能。但有时可能想在某时某处暂时停止程序，以对状况进行评估。这里有一些微妙之处。通常运行该程序，以在演示账户或真实账户上交易。这意味着我们只能在几个月后看到结果… 因此，调试模式仅在其处于 Expert Advisor 的测试模式（在测试程序）方为合理。





工作原理

由于是测试程序中的“视觉测试模式”，使得在程序快速通过测试程序时追踪 EA 的响应变为可能。如果要暂时停止执行，可以按键盘上的“Pause”键或在测试程序工具栏内的相同名称的按钮上单击鼠标。终端的开发者提供了名称为 WinUser32.mqh 的库，内有一些非常有趣的函数。其中之一是 keybd_event。它允许我们按下任意想要的键。



这里提出的想法是 - 我们可以编写一个函数，能够通过程序执行暂停并打印必要的调试信息。由于 Expert Advisor 使用 DLL，我们应先将其在 EA 中启用。按 Ctrl+O 并选择/取消选择复选框：









然后必须在代码开始的某处声明使用 WinUser32： #include <WinUser32.mqh>

紧跟该操作的是函数 BreakPoint 自身的声明。这里有一些微妙之处，但最简单的理解是假设没有传递/返回参数：

void BreakPoint()

函数必须在视觉测试模式下触发，所以我们插入检验标记：如果测试程序未处于视觉测试模式，则有：

if (! IsVisualMode ()) return ( 0 );

然后将一些数据可视化。依我之见，最具描写性的是使用 Comment()。假设我们只需买入和卖出。

string Comm= "" ; Comm=Comm+ "Bid=" + Bid + "

" ; Comm=Comm+ "Ask=" + Ask + "

" ; Comment (Comm);

此处的“

”指的是后面的数据将显示在下一个字符串。最后，让我们按下“Pause”。

keybd_event( 19 , 0 , 0 , 0 ); Sleep ( 10 ); keybd_event( 19 , 0 , 2 , 0 );

第一个字符串将键按下，最后一个将其释放。“Sleep”也很有必要，因为过快按下/释放可能不被处理。19 是暂停的虚拟代码，最后字符串中的 2 表示必须模拟释放。



我们需要做的只是在 Expert Advisor 代码中替换断点，比如在 Expert Advisor Sample 文章的示例中刚建立多头头寸之后。 ticket= OrderSend ( Symbol (), OP_BUY ,Lots, Ask , 3 , 0 , Ask +TakeProfit* Point , "macd sample" , 16384 , 0 ,Green); BreakPoint();

以下是要插入的全部代码：

#include void BreakPoint() { if (! IsVisualMode ()) return ( 0 ); string Comm= "" ; Comm=Comm+ "Bid=" + Bid + "

" ; Comm=Comm+ "Ask=" + Ask + "

" ; Comment (Comm); keybd_event( 19 , 0 , 0 , 0 ); Sleep ( 10 ); keybd_event( 19 , 0 , 2 , 0 ); }





观察局部变量，我们要做些什么？

问题在于这种变量在其声明之外的“不可见性”。本例中，数据应该传递。假设我们要观察来自同一片文章的变量MacdCurrent。为此，我们将如下改动函数：

void BreakPoint( double MacdCurrent) { if (! IsVisualMode ()) return ( 0 ); Comment ( "MacdCurrent = " ,MacdCurrent);





可选的断点

我们有时可能希望程序在达到特定字符串时并不总是停止，而要同时符合一定的额外要求时才停止。这通常出现在循环中。例如，在计数器达到预定义数值时，我们要中断执行。为此，必须通过额外的要求：

void BreakPoint( double MacdCurrent, bool Condition) { if (! IsVisualMode () || (!Condition)) return ( 0 ); Comment ( "MacdCurrent = " ,MacdCurrent);

我们将调用如下：

for (cnt= 0 ;cnt<total;cnt++) { OrderSelect (cnt, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ); BreakPoint(MacdCurrent, cnt== 1 );





总结

为什么不干脆创建一个连接程序的库并使用呢？问题在于有很多种类，最好修改函数 BreakPoint。固然，以上所述仅仅是大致的想法。可以有多种不同的实施方式。

最后，我要感谢Klot，他是第一个考虑如何通过程序实现暂停的人。