MetaTrader 4 / 示例
English Русский Español Deutsch 日本語 Português
测试程序中的断点：这是可能的！

测试程序中的断点：这是可能的！

MetaTrader 4示例 |
1 424 0
Christo Tsvetanov
Christo Tsvetanov

简介

MQL4 中唯一让我怀念的是 Expert Advisor 的一个普通调试程序。每个人都有人类的情感，所以我们会犯错。正常编程时，我们设置断点、运行程序，当程序运行到断点时，将会停止。我们就可以查看所用变量的内容。

现在由于 Print、Comment 等函数的使用，显示调试数据已成为可能。但有时可能想在某时某处暂时停止程序，以对状况进行评估。这里有一些微妙之处。通常运行该程序，以在演示账户或真实账户上交易。这意味着我们只能在几个月后看到结果… 因此，调试模式仅在其处于 Expert Advisor 的测试模式（在测试程序）方为合理。


工作原理

由于是测试程序中的“视觉测试模式”，使得在程序快速通过测试程序时追踪 EA 的响应变为可能。如果要暂时停止执行，可以按键盘上的“Pause”键或在测试程序工具栏内的相同名称的按钮上单击鼠标。终端的开发者提供了名称为 WinUser32.mqh 的库，内有一些非常有趣的函数。其中之一是 keybd_event。它允许我们按下任意想要的键。

这里提出的想法是 - 我们可以编写一个函数，能够通过程序执行暂停并打印必要的调试信息。由于 Expert Advisor 使用 DLL，我们应先将其在 EA 中启用。按 Ctrl+O 并选择/取消选择复选框：



然后必须在代码开始的某处声明使用 WinUser32：

#include <WinUser32.mqh>

紧跟该操作的是函数 BreakPoint 自身的声明。这里有一些微妙之处，但最简单的理解是假设没有传递/返回参数：

void BreakPoint()

函数必须在视觉测试模式下触发，所以我们插入检验标记：如果测试程序未处于视觉测试模式，则有：

if (!IsVisualMode()) return(0);

然后将一些数据可视化。依我之见，最具描写性的是使用 Comment()。假设我们只需买入和卖出。

string Comm="";
Comm=Comm+"Bid="+Bid+"\n";
Comm=Comm+"Ask="+Ask+"\n";
   
Comment(Comm);

此处的“\n”指的是后面的数据将显示在下一个字符串。最后，让我们按下“Pause”。

keybd_event(19,0,0,0);
Sleep(10);
keybd_event(19,0,2,0);

第一个字符串将键按下，最后一个将其释放。“Sleep”也很有必要，因为过快按下/释放可能不被处理。19 是暂停的虚拟代码，最后字符串中的 2 表示必须模拟释放。

我们需要做的只是在 Expert Advisor 代码中替换断点，比如在 Expert Advisor Sample 文章的示例中刚建立多头头寸之后。

ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Green);
BreakPoint();

以下是要插入的全部代码：

//We will use a function, described in header file
#include 
 
//Breakpoint neither receive nor send back any parameters
void BreakPoint()
{
   //It is expecting, that this function should work
   //only in tester
   if (!IsVisualMode()) return(0);
   
   //Preparing a data for printing
   //Comment() function is used as 
   //it give quite clear visualisation
   string Comm="";
   Comm=Comm+"Bid="+Bid+"\n";
   Comm=Comm+"Ask="+Ask+"\n";
   
   Comment(Comm);
   
   //Press/release Pause button
   //19 is a Virtual Key code of "Pause" button
   //Sleep() is needed, because of the probability
   //to misprocess too quick pressing/releasing
   //of the button
   keybd_event(19,0,0,0);
   Sleep(10);
   keybd_event(19,0,2,0);
}


观察局部变量，我们要做些什么？

问题在于这种变量在其声明之外的“不可见性”。本例中，数据应该传递。假设我们要观察来自同一片文章的变量MacdCurrent。为此，我们将如下改动函数：

void BreakPoint(double MacdCurrent)
{
   if (!IsVisualMode()) return(0);
   
   Comment("MacdCurrent = ",MacdCurrent);


可选的断点

我们有时可能希望程序在达到特定字符串时并不总是停止，而要同时符合一定的额外要求时才停止。这通常出现在循环中。例如，在计数器达到预定义数值时，我们要中断执行。为此，必须通过额外的要求：

void BreakPoint(double MacdCurrent, bool Condition)
{
   if (!IsVisualMode() || (!Condition)) return(0);
   //Or - which is the same:
   //if (!(IsVisualMode()&&Condition)) return(0);
   
   Comment("MacdCurrent = ",MacdCurrent);

我们将调用如下：

for(cnt=0;cnt<total;cnt++)     
   {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      BreakPoint(MacdCurrent, cnt==1);


总结

为什么不干脆创建一个连接程序的库并使用呢？问题在于有很多种类，最好修改函数 BreakPoint。固然，以上所述仅仅是大致的想法。可以有多种不同的实施方式。

最后，我要感谢Klot，他是第一个考虑如何通过程序实现暂停的人。

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1427

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

前往讨论
在测试程序中对重新报价建模和 Expert Advisor 稳定性分析 在测试程序中对重新报价建模和 Expert Advisor 稳定性分析
重新报价是很多 Expert Advisor 的噩梦，尤其对于进入/退出交易条件非常敏感的 Expert Advisor。本文提供了一种检查 EA 对于重新报价稳定性的方法。
机器学习模型的变量评估和选择 机器学习模型的变量评估和选择
本文重点介绍机器学习模型中输入变量（预测因子）的选择，预处理以及评估的相关细节。同时将探讨新的方法和预测因子深度分析及其对模型过度拟合可能的影响。模型的总体效果很大程度上取决于这一阶段的结果。我们将分析两个包，它们分别提供预测因子选择的新老方法。
三维图形 - 市场分析的专业工具 三维图形 - 市场分析的专业工具
本文中，我们将编写一个简单的库，用于构建 3D 图形及其在 Microsoft Excel 中的进一步浏览。我们将使用标准的 MQL4 选项准备和导出数据至 *.csv 文件。
单纯使用 MQL5 语言处理 ZIP 档案 单纯使用 MQL5 语言处理 ZIP 档案
MQL5 语言在不断进化, 持续地增加了用于处理数据的新特性. 正因为这些创新, 现在我们可以在不引入第三方DLL库的情况下, 只使用通常的MQL5工具就可以操作ZIP档案了. 本文专注于具体的实现, 并且提供了CZip类作为例子, 它是一个用于读取, 创建和修改ZIP档案的通用工具.