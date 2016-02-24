测试程序中的断点：这是可能的！
简介
MQL4 中唯一让我怀念的是 Expert Advisor 的一个普通调试程序。每个人都有人类的情感，所以我们会犯错。正常编程时，我们设置断点、运行程序，当程序运行到断点时，将会停止。我们就可以查看所用变量的内容。
现在由于 Print、Comment 等函数的使用，显示调试数据已成为可能。但有时可能想在某时某处暂时停止程序，以对状况进行评估。这里有一些微妙之处。通常运行该程序，以在演示账户或真实账户上交易。这意味着我们只能在几个月后看到结果… 因此，调试模式仅在其处于 Expert Advisor 的测试模式（在测试程序）方为合理。
工作原理
由于是测试程序中的“视觉测试模式”，使得在程序快速通过测试程序时追踪 EA 的响应变为可能。如果要暂时停止执行，可以按键盘上的“Pause”键或在测试程序工具栏内的相同名称的按钮上单击鼠标。终端的开发者提供了名称为 WinUser32.mqh 的库，内有一些非常有趣的函数。其中之一是 keybd_event。它允许我们按下任意想要的键。
这里提出的想法是 - 我们可以编写一个函数，能够通过程序执行暂停并打印必要的调试信息。由于 Expert Advisor 使用 DLL，我们应先将其在 EA 中启用。按 Ctrl+O 并选择/取消选择复选框：
然后必须在代码开始的某处声明使用 WinUser32：
#include <WinUser32.mqh>
紧跟该操作的是函数 BreakPoint 自身的声明。这里有一些微妙之处，但最简单的理解是假设没有传递/返回参数：
void BreakPoint()
函数必须在视觉测试模式下触发，所以我们插入检验标记：如果测试程序未处于视觉测试模式，则有：
if (!IsVisualMode()) return(0);
然后将一些数据可视化。依我之见，最具描写性的是使用 Comment()。假设我们只需买入和卖出。
string Comm=""; Comm=Comm+"Bid="+Bid+"\n"; Comm=Comm+"Ask="+Ask+"\n"; Comment(Comm);
此处的“\n”指的是后面的数据将显示在下一个字符串。最后，让我们按下“Pause”。
keybd_event(19,0,0,0); Sleep(10); keybd_event(19,0,2,0);
第一个字符串将键按下，最后一个将其释放。“Sleep”也很有必要，因为过快按下/释放可能不被处理。19 是暂停的虚拟代码，最后字符串中的 2 表示必须模拟释放。
我们需要做的只是在 Expert Advisor 代码中替换断点，比如在 Expert Advisor Sample 文章的示例中刚建立多头头寸之后。
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Green); BreakPoint();
以下是要插入的全部代码：
//We will use a function, described in header file #include //Breakpoint neither receive nor send back any parameters void BreakPoint() { //It is expecting, that this function should work //only in tester if (!IsVisualMode()) return(0); //Preparing a data for printing //Comment() function is used as //it give quite clear visualisation string Comm=""; Comm=Comm+"Bid="+Bid+"\n"; Comm=Comm+"Ask="+Ask+"\n"; Comment(Comm); //Press/release Pause button //19 is a Virtual Key code of "Pause" button //Sleep() is needed, because of the probability //to misprocess too quick pressing/releasing //of the button keybd_event(19,0,0,0); Sleep(10); keybd_event(19,0,2,0); }
观察局部变量，我们要做些什么？
问题在于这种变量在其声明之外的“不可见性”。本例中，数据应该传递。假设我们要观察来自同一片文章的变量MacdCurrent。为此，我们将如下改动函数：
void BreakPoint(double MacdCurrent) { if (!IsVisualMode()) return(0); Comment("MacdCurrent = ",MacdCurrent);
可选的断点
我们有时可能希望程序在达到特定字符串时并不总是停止，而要同时符合一定的额外要求时才停止。这通常出现在循环中。例如，在计数器达到预定义数值时，我们要中断执行。为此，必须通过额外的要求：
void BreakPoint(double MacdCurrent, bool Condition) { if (!IsVisualMode() || (!Condition)) return(0); //Or - which is the same: //if (!(IsVisualMode()&&Condition)) return(0); Comment("MacdCurrent = ",MacdCurrent);
我们将调用如下：
for(cnt=0;cnt<total;cnt++) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); BreakPoint(MacdCurrent, cnt==1);
总结
为什么不干脆创建一个连接程序的库并使用呢？问题在于有很多种类，最好修改函数 BreakPoint。固然，以上所述仅仅是大致的想法。可以有多种不同的实施方式。
最后，我要感谢Klot，他是第一个考虑如何通过程序实现暂停的人。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1427
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。