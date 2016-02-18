O MQL4 como uma ferramenta do trader, ou a análise técnica avançada

As transações comerciais são, antes de tudo, um cálculo de probabilidades. O proverbio que diz que o ócio é um motivador do progresso revela a razão pela qual todos aqueles indicadores e sistemas de transações foram desenvolvidos. O fato é que a maioria dos novatos no mundo das transações estuda teorias "prontas" de transação. Mas, por sorte, há ainda mais segredos de mercado a serem descobertos, e as ferramentas usadas na análise de movimentos de preços existem, basicamente, sob a forma de indicadores técnicos e conjuntos matemáticos ou estatísticos não realizados. Devemos agradecer a Bill Williams por sua contribuição à teoria dos movimentos de mercado. Mas talvez ainda seja cedo para descansar.

Registro de estatísticas

Nós podemos nos perguntar: "Que cor de candlestick (candelabro) é prevalente no gráfico de uma hora do EURUSD?" Nós poderíamos começar a contar os pretos, contando as suas centenas no bloco, e então contar os brancos. Mas nós também poderíamos escrever cerca de uma dúzia de linhas de códigos, que cumpririam a tarefa automaticamente. Basicamente, tudo é lógico, e não há nada de extraordinário aqui. Contudo, vamos encontrar a resposta para a pergunta acima. Primeiramente, vamos simplificar a identificação das cores de candlestick:

bool isBlack( int shift) { if ( Open [shift] > Close [shift]) return ( true ); return ( false ); } bool isWhite( int shift) { if ( Open [shift] < Close [shift]) return ( true ); return ( false ); }

double BlackCandlesCount = 0 ; double WhiteCandlesCount = 0 ; double BProbability = 0 ; for ( int i = 0 ; i < Bars - 1 ; i++) { if (isBlack(i) == true ) BlackCandlesCount++; if (isWhite(i) == true ) WhiteCandlesCount++; } BProbability = BlackCandlesCount / Bars ;

Usando o código já escrito, vamos continuar o experimento.

O resultado é interessante é bastante previsível: 52.5426% das 16000 candles (velas) são brancas. Usando o compilador MQL4, nós também podemos resolver um problema relativo à ciclicidade das candles. Por exemplo, caso uma candle preta tiver sido fechada, qual é a probabilidade de uma branca ser formada? Isso, é claro, depende de uma grande variedade de fatores, mas vamos consultar as estatísticas.

double BW = 0 ; double WB = 0 ; double BB = 0 ; double WW = 0 ; for (i = Bars ; i > 0 ; i--) { if (isBlack(i) && isWhite(i- 1 )) BW++; if (isWhite(i) && isBlack(i- 1 )) WB++; if (isBlack(i) && isBlack(i- 1 )) BB++; if (isWhite(i) && isWhite(i- 1 )) WW++; }

Os resultados obtidos:

- Brancas seguidas de pretas - 23,64 %

- Pretas seguidas de brancas - 23,67 %

- brancas seguidas de brancas - 21,14 %

- Pretas seguidas de pretas - 20,85 %



Como podemos observar, a probabilidade de uma candle ser seguida por outra da mesma cor é um pouco menor do que ela ser seguida por uma candle de cor oposta.



Usando o MQL4 e possuindo os dados históricos, um trader pode realizar pesquisas de mercado mais profundas. O terminal permite o desenho de histogramas. Nós usaremos esta função para desenhar a distribuição de cor de candles de acordo com os valores dos indicadores WPR e RSI.





double RSIHistogramBlack[ 100 ]; double RSIHistogramWhite[ 100 ]; for (i = Bars ; i > 0 ; i--) { int rsi_val = iRSI ( NULL , 0 , 12 , PRICE_CLOSE ,i); if (isWhite(i)) RSIHistogramWhite[rsi_val]++; if (isBlack(i)) RSIHistogramBlack[rsi_val]++; } for (i = 0 ; i < 100 ; i++) { ExtMapBuffer1[i] = RSIHistogramBlack[i]; ExtMapBuffer2[i] = -RSIHistogramWhite[i]; } double WPRHistogramBlack[ 100 ]; double WPRHistogramWhite[ 100 ]; for (i = Bars ; i > 0 ; i--) { int wpr_val = iWPR ( NULL , 0 , 12 ,i); int idx = MathAbs (wpr_val); if (isWhite(i)) WPRHistogramWhite[idx]++; if (isBlack(i)) WPRHistogramBlack[idx]++; }

int TestOrder( int shift, int barscount, int spread, int tp, int sl, int operation) { double open_price = Close [shift]; if (operation == OP_BUY ) open_price = open_price + ( Point * spread); if (operation == OP_SELL ) open_price = open_price - ( Point * spread); for ( int i = 0 ; i<barscount; i++) { if (operation == OP_BUY ) { if ( Low [shift-i] <= open_price - ( Point * sl) ) return (MODE_STOPLOSS); if ( High [shift-i] >= open_price + ( Point * tp) ) return (MODE_TAKEPROFIT); } if (operation == OP_SELL ) { if ( High [shift-i] >= open_price + ( Point * sl) ) return (MODE_STOPLOSS); if ( Low [shift-i] <= open_price - ( Point * tp) ) return (MODE_TAKEPROFIT); } } return ( MODE_EXPIRATION ); }

Conclusão

De todo modo, seria mais objetivo, ao invés de contar candlesticks pretos e brancos, registrar estatísticas a respeito de transações lucrativas e desvantajosas com diferentes valores de StopLoss e TakeProfit. O procedimento abaixo irá nos auxiliar nessa tarefa:Estou certo de que os resultados irão lhe surpreender. Os mapas de Kohonen, a distribuição gaussiana e o coeficiente de Hurst irão lhe surpreender ainda mais. Basicamente, há muitas coisas surpreendentes. O principal é não nos esquecermos da essência e do sentido das transações comerciais.Basicamente, cada trader utiliza as suas próprias técnicas de transações. É claro que nada pode impedi-los de representar pitorescamente a eficiência do seu sistema, analisá-lo e utilizá-lo em transações. A ausência de resultados também é um resultado. O conhecimento adquirido pelo trader apenas aumentará a produtividade das suas transações.