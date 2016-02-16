トレーダーツール、上級者向けのテクニカル分析のためのMQL4

まず、トレーディングは確率の計算です。進展のエンジンとなる無為に関することわざは、それらのインジケーターやトレーディングシステムが開発された理由を明らかにします。トレーディングの多くの新人は「すでにできあがった」トレーディング理論を学習します。しかし、より多くの発見されていない市場の秘密があり、価格の動きの分析に使用されているツールは基本的に明らかにされていないテクニカルインジケーターや統計パッケージとして存在しています。マーケットの動向の理論への貢献において、Bill Williamsに感謝します。おそらくその漕ぎ手に頼るのは早すぎますが。

統計の維持

「どの色のロウソク足がEURUSDの１時間チャートにて使用されるか？」と自分自身に問うと、ブロックに毎回100を書き留める黒色のロウソク足を数え始めることができ、そして、白色のロウソク足を数えます。しかし、これを自動的に行う数行のコードを記述できます。基本的に、すべて論理的で、特別なことはありません。しかし、上記の質問に対する答えを明らかにしましょう。まず、ロウソク足の色の認識をシンプル化しましょう。

bool isBlack( int shift) { if (Open[shift] > Close[shift]) return ( true ); return ( false ); } bool isWhite( int shift) { if (Open[shift] < Close[shift]) return ( true ); return ( false ); }

double BlackCandlesCount = 0 ; double WhiteCandlesCount = 0 ; double BProbability = 0 ; for ( int i = 0 ; i < Bars - 1 ; i++) { if (isBlack(i) == true ) BlackCandlesCount++; if (isWhite(i) == true ) WhiteCandlesCount++; } BProbability = BlackCandlesCount / Bars ;

すでに記載されているコードを用いて、実験を続けます。

結果は興味深いもので、予想可能なものです：16000の52.5426%は白色です。MQL4コンパイラを用いて、ロウソクの周期性の問題を解決することもできます。例えば、もし黒色のロウソクがクローズされたら、白色を形成する確率はなんでしょうか？これはもちろん、様々な要因によりますが、統計結果を参照してみましょう。

double BW = 0 ; double WB = 0 ; double BB = 0 ; double WW = 0 ; for (i = Bars ; i > 0 ; i--) { if (isBlack(i) && isWhite(i- 1 )) BW++; if (isWhite(i) && isBlack(i- 1 )) WB++; if (isBlack(i) && isBlack(i- 1 )) BB++; if (isWhite(i) && isWhite(i- 1 )) WW++; }

結果:

- 黒に続く白 - 23.64 %

- 白に続く黒 - 23.67 %

- 白に続く白- 21.14 %

- 黒に続く白- 20.85 %



ご覧の通り、同じ色のろうそくに続かれる確率は、正反対の色よりも少し少ないです。



MQL4と履歴データを用い、トレーダーは意味深い市場リサーチを行うことができます。ターミナルはヒストグラムの描写を行うことができます。この機能を用いて、WPRやRSIなどのインジケーターの値に沿ったロウソク足の色の配分を描写します。





double RSIHistogramBlack[ 100 ]; double RSIHistogramWhite[ 100 ]; for (i = Bars ; i > 0 ; i--) { int rsi_val = iRSI ( NULL , 0 , 12 , PRICE_CLOSE ,i); if (isWhite(i)) RSIHistogramWhite[rsi_val]++; if (isBlack(i)) RSIHistogramBlack[rsi_val]++; } for (i = 0 ; i < 100 ; i++) { ExtMapBuffer1[i] = RSIHistogramBlack[i]; ExtMapBuffer2[i] = -RSIHistogramWhite[i]; } double WPRHistogramBlack[ 100 ]; double WPRHistogramWhite[ 100 ]; for (i = Bars ; i > 0 ; i--) { int wpr_val = iWPR ( NULL , 0 , 12 ,i); int idx = MathAbs (wpr_val); if (isWhite(i)) WPRHistogramWhite[idx]++; if (isBlack(i)) WPRHistogramBlack[idx]++; }

int TestOrder( int shift, int barscount, int spread, int tp, int sl, int operation) { double open_price = Close[shift]; if (operation == OP_BUY) open_price = open_price + ( Point * spread); if (operation == OP_SELL) open_price = open_price - ( Point * spread); for ( int i = 0 ; i<barscount; i++) { if (operation == OP_BUY) { if (Low[shift-i] <= open_price - ( Point * sl) ) return (MODE_STOPLOSS); if (High[shift-i] >= open_price + ( Point * tp) ) return (MODE_TAKEPROFIT); } if (operation == OP_SELL) { if (High[shift-i] >= open_price + ( Point * sl) ) return (MODE_STOPLOSS); if (Low[shift-i] <= open_price - ( Point * tp) ) return (MODE_TAKEPROFIT); } } return (MODE_EXPIRATION); }

まとめ

黒色と白色のロウソク足の数を数えるよりも、損切りと利食いの異なる値を持つ利益を生んだトレードと損失を生み出したトレードの統計を取る方がより客観的でしょう。以下はこの目的において役に立ちます。その結果は皆さんにとって驚きのものでしょう。Kohonenマップ、ガウス分布、Hurst係数はさらにみなさんを驚かせるでしょう。 さらにたくさんの驚くべきものがあります。重要なこととして、トレーディングの本質や感覚を忘れてはいけません。基本的にすべてのトレーダーは自身のトレーディングテクニックを使用します。もちろん、システムの効果を絵的に表現することを妨げるものはありません。結果がないことも結果です。トレーダーが得た知識は、トレーディングの生産性を向上させます。