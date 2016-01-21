MQL4 作为交易者的工具, 还是高级技术分析

交易首先是对可能性的计算. 有一句谚语, 懒惰是进步的引擎, 这也揭示了指标以及交易系统被开发出来的原因. 绝大多数交易新手学习的都是"成型"的交易理论. 但是, 如果够幸运的话, 还有更多的没有被发现的市场奥秘和用于分析价格走向的工具, 例如那些还没有实现的技术指标或者数学和统计学工具包. 非常感谢比尔.威廉姆斯对市场运行理论的贡献. 虽然,也许现在休息是太早了些.

进行统计

我们可以自问:"在EURUSD一小时图表上, 会出现什么颜色的烛形?" 我们可以按每100个烛形为一块, 先数黑色烛形, 然后数白色的. 但是, 我们也可以写一些代码, 让这件事情自动化. 总的说来, 一切都是复合逻辑的, 没有什么异常. 然而, 让我们为上面的问题寻找一个答案. 首先, 让我们简化烛形颜色的识别:

bool isBlack( int shift) { if (Open[shift] > Close[shift]) return ( true ); return ( false ); } bool isWhite( int shift) { if (Open[shift] < Close[shift]) return ( true ); return ( false ); }

使用这些已经写好的代码, 我们可以继续试验了.

double BlackCandlesCount = 0 ; double WhiteCandlesCount = 0 ; double BProbability = 0 ; for ( int i = 0 ; i < Bars - 1 ; i++) { if (isBlack(i) == true ) BlackCandlesCount++; if (isWhite(i) == true ) WhiteCandlesCount++; } BProbability = BlackCandlesCount / Bars ;

结果有趣并且可以预测: 16000个烛形中有52.5426%是白色的. 使用MQL4编译器, 我们也可以解决烛形循环的问题. 例如, 如果关闭了一个黑色柱, 后面生成一个白色柱的几率有多大呢?这当然依赖于很多因素, 但是让我们使用统计.



double BW = 0 ; double WB = 0 ; double BB = 0 ; double WW = 0 ; for (i = Bars ; i > 0 ; i--) { if (isBlack(i) && isWhite(i- 1 )) BW++; if (isWhite(i) && isBlack(i- 1 )) WB++; if (isBlack(i) && isBlack(i- 1 )) BB++; if (isWhite(i) && isWhite(i- 1 )) WW++; }

获得的结果是:

- 白色后面是黑色 - 23.64 %

- 黑色后面是白色 - 23.67 %

- 白色后面是白色 - 21.14 %

- 黑色后面是黑色 - 20.85 %



我们可以看到, 一个烛形后面是相同颜色烛形的概率比不同颜色要略低一些.





使用MQL4和历史数据, 交易者可以做一些前瞻性的市场研究. 终端允许绘制柱形图. 我们将使用这个功能来根据WPR和RSI指标的值绘制烛形颜色的分布.



double RSIHistogramBlack[ 100 ]; double RSIHistogramWhite[ 100 ]; for (i = Bars ; i > 0 ; i--) { int rsi_val = iRSI ( NULL , 0 , 12 , PRICE_CLOSE ,i); if (isWhite(i)) RSIHistogramWhite[rsi_val]++; if (isBlack(i)) RSIHistogramBlack[rsi_val]++; } for (i = 0 ; i < 100 ; i++) { ExtMapBuffer1[i] = RSIHistogramBlack[i]; ExtMapBuffer2[i] = -RSIHistogramWhite[i]; } double WPRHistogramBlack[ 100 ]; double WPRHistogramWhite[ 100 ]; for (i = Bars ; i > 0 ; i--) { int wpr_val = iWPR ( NULL , 0 , 12 ,i); int idx = MathAbs (wpr_val); if (isWhite(i)) WPRHistogramWhite[idx]++; if (isBlack(i)) WPRHistogramBlack[idx]++; }

好的, 如果我们不是去数黑色和白色的烛形, 而是使用不同数值的止损和获利来统计获利和亏损的交易, 那会更有意义. 以下代码会对此目标有所帮助:

int TestOrder( int shift, int barscount, int spread, int tp, int sl, int operation) { double open_price = Close[shift]; if (operation == OP_BUY) open_price = open_price + ( Point * spread); if (operation == OP_SELL) open_price = open_price - ( Point * spread); for ( int i = 0 ; i<barscount; i++) { if (operation == OP_BUY) { if (Low[shift-i] <= open_price - ( Point * sl) ) return (MODE_STOPLOSS); if (High[shift-i] >= open_price + ( Point * tp) ) return (MODE_TAKEPROFIT); } if (operation == OP_SELL) { if (High[shift-i] >= open_price + ( Point * sl) ) return (MODE_STOPLOSS); if (Low[shift-i] <= open_price - ( Point * tp) ) return (MODE_TAKEPROFIT); } } return (MODE_EXPIRATION); }

我确信结果会让您震惊. Kohonen的地图, 高斯分布, Hurst系数更会让你大吃一惊. 总的来说, 还有很多让我们惊讶的事情. 最主要的是不要忘记交易的本质和感觉.



结论

基本上每个交易者都使用他或她自己的交易技术. 当然, 没有什么能阻止他或她代表他或她的系统形象的有效性,分析并利用交易。没有结果也是一种结果. 从交易者得到的知识只会提高他或她的交易效率.