Comentador do sistema do expert. Uso prático dos indicadores integrados a um programa MQL4



Um trader experiente nunca abriria uma posição caso nenhum indicador técnico confirmasse essa decisão. Por exemplo, o trader realizou análises técnicas e concluiu que é possível abrir uma posição longa para uma segurança, digamos EURUSD. Para entrar no mercado com o preço atual (ver figura 1 abaixo), um trader experiente verifica os resultados obtidos por um indicador, por exemplo, o oscilador estocástico, e espera até que ele forneça um sinal de confirmação. O indicador e os seus sinais são descritos aqui: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/oscillators/so. No caso do nosso exemplo, vamos usar um sinal que é descrito lá.



"...Comprar quando a linha %K se elevar acima da linha %D e vender quando a linha %K cair abaixo da linha %D."









Figura 1. Preços para EURUSD



%K é a linha principal, %D (tracejada) é a linha de sinal. O MQL4 permite o uso de funções integradas para o cálculo de indicadores. A lista completa dessas funções é apresentada no final deste artigo e na documentação do MQL4. O oscilador estocástico do indicador também está entre elas. Para calcular os valores da linha principal e da linha de sinal, usamos a função abaixo:





double iStochastic ( string symbol, int timeframe, int %Kperiod, int %Dperiod, int slowing, int method, int price_field, int mode, int shift)



A função é descrita em maiores detalhes na documentação do MQL4.

Abaixo temos o cálculo do valor da linha principal do oscilador estocástico do indicador no MQL4:





iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_MAIN , i)



Aqui, os parâmetros 3,5,5 são valores dos períodos das médias do indicador, MODE_SMA é o método de cálculo da média móvel, i – é o número do candlestick, para o qual o valor é calculado, o parâmetro MODE_MAIN informa que a linha principal (%K) deve ser calculada. Abaixo temos, respectivamente, o cálculo da linha de sinal:





iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , i)



Ao usar as funções integradas do cálculo do indicador, é necessário especificar o cronograma e o símbolo do gráfico. No nosso caso, são considerados o símbolo atual e o cronograma atual do gráfico (parâmetros NULL e 0). É necessário lembrar que cálculos podem ser feitos em relação a quaisquer símbolos, e para quaisquer cronogramas. Pode-se observar no gráfico do oscilador estocástico que o valor da linha principal é igual a 54.4444 e o valor da linha de sinal é 46.1238, ou seja:





iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_MAIN , i) > iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , i)



Para nós será fácil automatizar os cálculos do indicador. Seria conveniente que o indicador não consumisse espaço no gráfico de preços. A melhor solução seria eliminar o diagrama do indicador do gráfico e exibir apenas o sinal calculado acima. O método mais popular de exibir sinais é colocar caracteres "Wingdings" no gráfico. Nós discutiremos esse método mais tarde. Por enquanto, vamos tentar usar outro recurso do MQL4. Trata-se do operador chamado Comment().







void Comment ( ...)



Ele ajuda a exibir quaisquer comentários no gráfico de preços.





double valSTOCH= 0 ; string commentSTOCH = "Stoch: " ; string commentSTOCHAdd = " No data " ; if ( iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_MAIN , 0 ) > iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , 0 )) commentSTOCHAdd = " Buy is possible" ; if ( iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_MAIN , 0 ) < iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , 0 )) commentSTOCHAdd = " Sell is possible" ; commentSTOCH = commentSTOCH + commentSTOCHAdd;



O código fonte acima traduz o sinal em um texto, que é exibido no gráfico.





Comment (commentSTOCH + "

" );



O comentário é conveniente, pois o usuário pode usar o caractere de avanço de linha para visualizar os comentários linha a linha. Usando o código acima, um trader pode eliminar o diagrama do oscilador estocástico. Ele terá um sistema de alarme que irá exibir os acontecimentos atuais do mercado em forma de texto.







Figura 2. Comprar é possível



Agora vamos considerar, por exemplo, o índice do canal Commodity (CCI).

"...mede o desvio no preço das commodities em relação ao seu preço estatístico médio. Valores altos do índice indicam que o preço está excepcionalmente alto em relação à média, e valores baixos mostram que o preço está demasiadamente baixo. Apesar do seu nome, o índice do canal Commodity pode ser aplicado a qualquer instrumento financeiro, e não apenas a mercadorias."

Após automatizar os cálculos do sinal do CCI, nós receberemos um comentário adicional, como: "O preço está presumivelmente alto demais". Usando, por exemplo, um indicador técnico chamado Acceleration/Deceleration (aceleração/desaceleração, AC), que mede a aceleração/desaceleração da tendência atual, o trader pode se informar ainda melhor. "...Se você entender que o Acceleration/Deceleration é um sinal de um aviso anterior, você terá vantagens claras."

Esta é a possível aparência do código exibindo sinais de vários indicadores:





double valDem= iDeMarker ( NULL , 0 , 13 , 0 ); string commentDem = "DeMarker: " ; string commentDemAdd = " No data" ; if (valDem < 0.30 ) commentDemAdd = " Prices are expected to go Up" ; if (valDem > 0.70 ) commentDemAdd = " Prices are expected to go Down" ; commentDem = commentDem + commentDemAdd; double valATR= iATR ( NULL , 0 , 12 , 0 ); string commentATR = "ATR: " ; commentATR=commentATR + " Trend will probably change " + valATR; double valCCI= iCCI ( NULL , 0 , 12 , PRICE_MEDIAN , 0 ); string commentCCI = "CCI: " ; string commentCCIAdd = " No data " ; if (valCCI > 100 ) commentCCIAdd = " Overbought " + "(a correcting down-trend is possible) " ; if (valCCI < - 100 ) commentCCIAdd = " Oversold " + "(a correcting up-trend is possible) " ; commentCCI = commentCCI + commentCCIAdd + valCCI; double valMFI= iMFI ( NULL , 0 , 14 , 0 ); string commentMFI = "MFI: " ; string commentMFIAdd = " No data " ; if (valMFI > 80 ) commentMFIAdd = " a possible market peak " ; if (valMFI < 20 ) commentMFIAdd = " a possible market trough " ; commentMFI = commentMFI + commentMFIAdd + valMFI;





Cálculos também podem ser feitos com matrizes. Funções que terminam com OnArray podem ser usadas para este fim. Por exemplo, a função iMAOnArray que calcula a média móvel na matriz de dados. É interessante notar que às vezes alguns indicadores tendem a fornecer sinais opostos. E, bem, para um trader, a ausência de sinais também é um sinal. A realização de transações não tem a ver apenas com tomar uma decisão sobre a direção de abrir uma posição, mas também sobre o tempo da abertura. O sistema do expert "comentador" apenas calcula sinais relativos ao cronograma atual, mas um trader pode adicionar cálculos relativos a cronogramas maiores ou menores ao código do programa. Também deve-se notar que o uso do MQL4 não limita o trader de forma alguma, mas eleva a mente e melhora a funcionalidade.

As funções dos cálculos do indicador integrado disponíveis no MQL4 são fornecidas abaixo:





