Expert Advisor gráfico: AutoGraf

Que trader nunca sonhou com a possibilidade de simplesmente arrastar um pedido com o mouse para colocá-lo em outro nível, ou fazer o mesmo com o seu StopLoss e TakeProfit? Uma interface conveniente é muito importante para o trader, caso ele ou ela realize transações diariamente.

A linguagem MetaQuotes 4 (MQL 4) se mostra superior à sua antecessora, a MQL 2, dado que ela permite ao programador processar coordenadas de objetos de forma. A importância deste fato não pode ser superestimada.

Um Expert Advisor, o AutoGraf, é gráfico no sentido de que objetos de forma são usados nele para criar uma interface conveniente. Nós chamaremos o AutoGraf de um conjunto de software, ou de aplicação, pois ele contém um Expert Advisor, um script e um indicador.

A aplicação é bastante grande (87 arquivos, mais de 10.000 linhas). Deste modo, não seria prático considerar todas as suas soluções técnicas em apenas um artigo exploratório. Portanto, outros materiais que podem ser do interesse de programadores serão publicados em outros artigos, nos quais discutiremos fragmentos de código único e suas especificidades em maiores detalhes.

Vamos considerar a estrutura da aplicação e os seus recursos que serão importantes para os usuários.

1. Propriedades e recursos básicos da aplicação

A aplicação possui as seguintes funções básicas:

1. Abrir pedidos de todos os tipos sem o uso da barra de ferramentas "Novo pedido" do MT 4.

2. Fechar um ou vários pedidos de todos os tipos através do uso do botão Deletar.

3. Modificar pedidos de todos os tipos através do uso do mouse para mover linhas horizontais, que são organizadas de acordo com as características do pedido.

4. Modificar pedidos automaticamente através do uso do algoritmo pré-definido nas ferramentas.

2. Visão geral da aplicação

Para conhecer as funções das ferramentas gráficas, seria ideal instalar a aplicação em um PC e ganhar experiência prática com ela. Para isso, é necessário mover todos os arquivos da pasta de arquivo aos diretórios de mesmo nome no diretório do terminal do cliente MetaTrader4. Feche o terminal do cliente MT4, copie os arquivos e reinicie o terminal. Em seguida é necessário compilar 3 arquivos. Para fazer isso, abra o arquivo MetaEditor.exe (no diretório principal do MT4) e compile os seguintes arquivos, um por um: AutoGraf_expert.mq4, AutoGraf_script.mq4, e AutoGraf_indic.mq4. Agora os arquivos devem estar conectados à janela e devem começar a funcionar.

Vamos estudar os componentes básicos da aplicação.





A janela do indicador fica localizada na parte inferior da tela. Ela é usada para exibir mensagens geradas pela aplicação durante o trabalho. No canto direito da janela do indicador há um ícone que mostra o painel de controle.

Na parte direita da janela do terminal é exibido o painel de controle aberto, contendo ferramentas. O painel de controle pode ser exibido ou ocultado através do uso do ícone. Basta selecioná-lo com o mouse, afastá-lo e soltá-lo. Como resultado disso, o painel de controle irá aparecer ou desaparecer na janela principal do terminal.

3. Linhas de pedido

Linhas de pedidos abertos e pendentes são exibidas na janela principal. Vamos estudar o trabalho com pedidos em maiores detalhes.

As linhas de pedidos (OpenPrice, StopLoss e TakeProfit) de qualquer tipo de pedido são exibidas na janela com a cor definida nas configurações avançadas. O trader pode alterar a cor da linha. Mas o tipo de linha é rigorosamente pré-definido na aplicação e não pode ser alterado pelo trader:

- linha sólida - para pedidos abertos;

- linha tracejada - para pedidos pendentes;

- linhas de ponto e traço - para StopLoss de quaisquer pedidos;

- linha pontilhada - para TakeProfit de quaisquer pedidos.

O trader pode mover quaisquer linhas de pedido, exceto a linha OpenPrice de um pedido aberto. Isso significa que é possível alterar os parâmetros de pedido, deletar o pedido ou usar a função "zeroize" em um de seus parâmetros. Para isso, é preciso selecionar o objeto de "linha horizontal" que cobre o pedido e movê-lo usando o mouse até o nível desejado, ou deletá-lo usando a tecla correspondente. Assim que o trader soltar a linha no local desejado (ou a deleta), os seguintes eventos ocorrerão:

1. O objeto de "linha horizontal" irá retornar ao nível atual da linha de pedido, confirmando a sua localização atual.

2. A aplicação irá fazer o servidor modificar ou deletar pedidos ou os seus parâmetros, de acordo com o controle do trader.

3. Caso o trader exerça um controle que não seja consistente com a razão ou que exceda o escopo dos limites toleráveis aceitáveis, a aplicação pode se negar a enviar o comando ao servidor, ou pode alterar os parâmetros da modificação estabelecidos pelo trader e informar o trader sobre isso na janela do indicador.

4. Assim que o comando é executado no servidor, a linha do pedido irá se mover para a nova localização, e a "linha horizontal" irá se mover também, cobrindo a linha do pedido.

5. Caso o servidor recuse a execução do comando, a aplicação irá descrever a razão da rejeição, e o controle do trader será cancelado. Uma nova solicitação da execução do controle do trader não será realizada automaticamente. O trader pode repetir o seu controle repetindo o movimento ou deleção do objeto de "linha horizontal".

Quaisquer combinações de linhas de pedido, incluindo pedidos abertos e pendentes, podem ser deletadas simultaneamente. Neste caso, a aplicação enviará comandos ao servidor para fechar ou modificar pedidos, de acordo com as seguintes prioridades:

1. Fechamento de pedidos

1.1. Fechamento de pedidos abertos

1.2. Caso 2 contra-pedidos devam ser fechados (incluindo aqueles que devem ser fechados automaticamente), o contra-fechamento ocorrerá, parcial ou completamente.

1.3. Fechamento do pedido mais pesado entre aqueles a serem fechados manualmente.

1.4. Deleção de pedidos pendentes.

2. Modificação de pedidos.

2.1. Modificação de pedidos abertos

2.2. Modificação de pedidos pendentes

2.3. Modificação do pedido mais distante do "curso alvo".

2.4. Modificação do mais pesado entre aqueles (simultaneamente manualmente) a serem modificados.

3. O pedido mais recente possui a maior prioridade.





O seguinte procedimento pode ser seguido para se obter um melhor entendimento a respeito de como múltiplos pedidos são fechados na prática. Abra alguns pedidos de tipos diferentes. Por exemplo, "comprar com 1,5 lotes", "vender por 1 lote", BuyLimit e SellLimit com volumes diferentes. Então atribua desordenadamente StopLosses e TakeProfits a estes pedidos. Agora selecione as linhas de pedido de compra, venda e BuyLimit, assim como o TakeProfit do SellLimit, usando o mouse, e então pressione "deletar". Todos os pedidos selecionados e seus parâmetros serão fechados ou deletados. Agora você pode visualizar, no arquivo *.log correspondente, o que e em que sequência foi executado pelo programa.

4. Painel de controle



O programa permite a realização de transações através do uso de ferramentas gráficas customizadas, que incluem as ferramentas gráficas presentes no painel de controle.





O painel de controle inclui os seguintes elementos:

1. O próprio painel de controle. Ele é um retângulo de cor marrom clara. Este objeto pode ser selecionado, redimensionado ou movido através do uso do mouse. O painel de controle não pode ser deletado através do uso da tecla "deletar". Caso você tente fazer isso, o programa responderá com o aviso correspondente. Caso você queira ocultar o painel de controle, use o ícone de controle.

Caso a quantidade de barras visíveis no gráfico seja alterada (no caso do uso de zoom), o painel de controle mantém o tamanho e localização definidos pelo usuário. A operabilidade de todas as ferramentas no painel de controle é mantida, ainda que elas sejam deslocadas ou ocultadas.

2. Linhas de controle.

3. Linhas de caixa e escala dos parâmetros de pedido.

4. Ícone de lotes e escala de lotes.

5. Ícone de função e escala de funções.

4.1. Linhas de controle

Há 18 linhas de cores diferentes que determinam os parâmetros correspondentes de pedidos de tipos diferentes. Linhas da mesma cor determinam parâmetros de um pedido.



A fileira superior de linhas de uma cor determina pedidos feitos acima da taxa de câmbio, a fileira inferior trata daqueles feitos abaixo da taxa. Na fileira superior, linhas de pedido de BuyStop, compra e SellLimit são exibidas, respectivamente, da esquerda para a direita. Na fileira inferior, BuyLimit, venda e SellStop.

Linhas sólidas marcam a abertura de pedidos evidentes, linhas tracejadas marcam a taxa de abertura de pedidos pendentes, linhas de ponto e traço marcam o StopLoss, e linhas pontilhadas marcam o TakeProfit.

Linhas de controle são usadas para fazer pedidos e configurar os seus parâmetros. Uma linha de controle é usada para um pedido ou para um de seus parâmetros.

Abertura de pedidos

Para abrir um pedido, é necessário selecionar a linha sólida e arrastá-la com o mouse para qualquer local na janela principal. Este controle resultará na abertura de um pedido na taxa atual.

Feitura de pedidos pendentes

Para fazer um pedido pendente, é necessário selecionar a linha tracejada e arrastá-la até a janela. Este controle resultará na abertura de um pedido pendente, na taxa definida pelo trader, ou seja, no local onde o trader posiciona a linha de controle.

Definição de parâmetros de pedidos abertos e pendentes

Para definir os níveis de StopLoss e TakeProfit em relação a pedidos existentes com valores zero pré-definidos de StopLoss e TakeProfit, devem ser usadas as linhas de ponto e traço e pontilhadas de cor correspondente. O pedido definidor é igual: arraste a linha até a taxa desejada na janela.

Contanto que haja dois ou mais pedidos de mesmo nome com valores zero de StopLoss ou TakeProfit na janela, a linha de controle irá definir o nível de parada correspondente para o pedido mais recente. A próxima linha de controle irá fazer o mesmo para o penúltimo pedido, etc.

A linha de controle pode não se aplicar a quaisquer níveis de pedido de parada além de zero. Por exemplo, caso o trader tiver extraído a linha de StopLoss do pedido que já possua um valor diferente de zero, esta ação não terá qualquer efeito sobre o pedido. O trader será informado disso através de um aviso especial.

As linhas de controle não podem ser deletadas.

4.2. Linhas de caixa

São três linhas da mesma cor que determinam as características correspondentes de pedidos de tipos diferentes. Linhas da mesma cor definem características do mesmo pedido.





Conteúdo da caixa. Para configurar o pedido a ser aberto, é preciso selecionar e mover qualquer uma das linhas de controle. Isso fará com que três linhas de uma cor, que definem inequivocadamente as características do pedido a ser aberto, apareçam na caixa.

A deleção de qualquer uma das linhas de caixa irá esvaziar a caixa, mas isso não terá qualquer efeito nas transações.

O pedido da caixa será configurado através da seleção dos valores correspondentes nas configurações de pedido.

Para visualizar a escala de configurações, é necessário selecionar e mover SL, TP ou a figura do lado direito. O valor pré-definido de StopLoss e TakeProfit é Dist, configurado no painel de configurações avançadas.

Para escolher um valor de StopLoss/TakeProfit entre aqueles oferecidos na escala, é necessário selecionar e mover o valor escolhido. A escolha do trader será exibida próxima à configuração correspondente. Valores zero são permitidos.

O pedido é aberto e feito arrastando-se a linha média do OpenPrice até a janela principal. Linhas de StopLoss/TakeProfit não podem ser arrastadas. O pedido é aberto de acordo com as configurações exibidas na caixa.

Para abrir um pedido, é necessário selecionar a linha média e arrastá-la com o mouse para qualquer local na janela principal. Isso resultará na abertura de um pedido na taxa atual.

Para fazer pedidos pendentes, é necessário selecionar e arrastar a linha tracejada até a janela principal. Isso resultará na feitura de um pedido pendente, na taxa definida pelo trader, ou seja, no local onde o trader soltar a linha de controle.

4.3. Determinação da quantidade de lotes



Para determinar o volume do pedido é necessário selecionar um dos valores exibidos na escala.

A quantidade de lotes influencia diretamente os pedidos a serem abertos, não importando o seu tipo, mas não tem qualquer efeito sobre a quantidade de lotes a serem modificados nos pedidos de qualquer fonte de inicialização modificadora.

Para exibir a escala de lotes, é necessário selecionar e mover o número de cor verde. Isso resultará na exibição de uma parte da escala de lotes, com valores ao redor do número exibido em verde.

Mover o sinal do número de lotes para baixo resultará na exibição da parte esquerda da escala. Mover o sinal para cima resultará na exibição da parte direita da escala.

Os volumes de pedidos a serem abertos são selecionados movendo qualquer valor da parte visível da escala em qualquer direção. O valor selecionado será exibido como um sinal numérico, e a escala irá desaparecer.

Os valores da escala e o sinal numérico não podem ser deletados.

4.4. Escolha de uma função

Para escolher uma função de controle é necessário selecionar um dos valores na escala.





Para exibir a escala de funções é necessário selecionar e mover o símbolo da função atual (Fn, no nosso exemplo acima). Isso resultará na exibição da escala de funções.

O trader pode selecionar uma função movendo qualquer um dos valores exibidos na escala em qualquer direção. O valor selecionado será exibido como um símbolo, e a escala irá desaparecer.

Os valores da escala e o símbolo da função não podem ser deletados.

Qualquer função selecionada irá interromper a função que estava em operação anteriormente, e todas as configurações anteriores serão canceladas. Caso o valor Fn for selecionado, todas as funções serão interrompidas.

5. Ferramentas de controle

O programa permite a realização de transações através das ferramentas de controle da função AG.





As seguintes ferramentas de controle são suportadas: Arrastar para cima, arrastar para baixo, acompanhar a tendência, parada-0 para compra, parada-0 para venda, arrastar mas não acima, arrastar mas não abaixo, fechar por toque.

Os controles do servidor funcionam de acordo com as seguintes prioridades:



1. Fechamento de pedidos.

1.1. Fechamento de pedidos abertos

1.2. Pedidos pendentes não podem ser deletados automaticamente.

1.3. Fechamento do pedido mais pesado entre aqueles a serem fechados.

2. Modificações de pedidos.

2.1. Modificar o pedido que esteja mais distante do "curso alvo".

2.2. Modificação de pedidos abertos

2,3. Modificação de pedidos pendentes

2.4. Modificação do pedido mais pesado entre aqueles a serem modificados.

2.5. Modificação do último pedido a ser criado.

3. Sem abertura automática.



5.1. Arrastar para cima

A configuração de controle chamada "arrastar para cima" da função AG é usada para modificar pedidos abertos e pendentes. Arrastar as características correspondentes do pedido para cima (não confundir com a configuração padrão do MT4 chamada TrailingStop, que arrasta apenas o StopLoss do pedido, apenas na direção da tendência e apenas na área positiva). A linha de pedido será arrastada pela distância pré-definida pelo usuário a partir da, ou em direção à tendência, dependendo do tipo do pedido. A configuração pode ser ajustada para as seguintes linhas de pedido:

StopLoss para um pedido aberto de qualquer tipo.

TakeProfit para um pedido aberto de qualquer tipo.

OpenPrice para um pedido pendente de qualquer tipo.

A configuração de controle "arrastar para cima" não pode ser aplicada a outras linhas de pedido.

A configuração é mutualmente exclusiva em relação às configurações chamadas "arrastar para baixo" e "acompanhar a tendência".

Para aplicá-la na linha de pedido selecionada, é necessário selecionar e arrastar com o mouse o símbolo de configuração da linha. Caso a linha selecionada pelo trader corresponda com a configuração, o seu símbolo irá "aderir" à linha e seguir o pedido até que ele seja fechado, ou até que o símbolo da configuração seja deletado.

A deleção do símbolo de configuração resultará no cancelamento da configuração da linha de pedido "arrastar para cima".

O número exibido próximo ao símbolo de configuração significa a distância na qual a linha do pedido segue a tendência (ou a evita).

Caso a localização da linha do pedido tenha sido alterada em relação à taxa não como resultado de ser arrastada, mas como resultado de outro controle exercido pelo trader, o número que exibe a distância arrastada pode mudar de acordo com a configuração do trader.

(Por exemplo, ao ajustar a configuração do StopLoss para um pedido de compra:

- caso a linha do pedido tenha sido movida para baixo pelo trader, a distância será estendida;

- caso a linha do pedido tenha sido movida para cima pelo trader, a distância irá permanecer igual.)

O movimento vertical do símbolo de controle está diretamente relacionado a mudanças na distância de seguimento da linha do pedido.

O movimento horizontal do símbolo de controle não tem relação com a configuração de controle. Esta é uma operação autorizada, e permite ao trader colocar o símbolo no local onde lhe é conveniente (por exemplo, longe da linha de tendência).

O número que mostra a distância não pode ser movido ou influenciado de nenhuma outra forma.

Caso a linha do pedido a ser modificada toque a taxa pré-definida pela configuração "arrastar mas não acima", tanto a configuração "arrastar para cima" quanto a "arrastar mas não acima" serão canceladas automaticamente.

5.2. Arrastar para baixo

A configuração de controle chamada "arrastar para baixo" da função AG é usada para modificar pedidos abertos e pendentes. Arrastar as características correspondentes do pedido para baixo (não confundir com a configuração padrão do MT4 chamada TrailingStop, que arrasta apenas o StopLoss do pedido, apenas na direção da tendência e apenas na área positiva). A linha de pedido será arrastada pela distância pré-definida pelo usuário a partir da, ou em direção à tendência, dependendo do tipo do pedido. A configuração pode ser ajustada para as seguintes linhas de pedido:

StopLoss para um pedido aberto de qualquer tipo.

TakeProfit para um pedido aberto de qualquer tipo.

OpenPrice para um pedido pendente de qualquer tipo.

A configuração de controle "arrastar para cima" não pode ser aplicada a outras linhas de pedido.

A configuração é mutualmente exclusiva em relação às configurações chamadas "arrastar para cima" e "acompanhar a tendência".

Para aplicá-la na linha de pedido selecionada, é necessário selecionar e arrastar com o mouse o símbolo de configuração da linha. Caso a linha selecionada pelo trader corresponda com a configuração, o seu símbolo irá "aderir" à linha e seguir o pedido até que ele seja fechado, ou até que o símbolo da configuração seja deletado.

A deleção do símbolo de configuração resultará no cancelamento da configuração da linha de pedido "arrastar para baixo".

O número exibido próximo ao símbolo de configuração significa a distância na qual a linha do pedido segue a tendência (ou a evita).

Caso a localização da linha do pedido tenha sido alterada em relação à taxa não como resultado de ser arrastada, mas como resultado de outro controle exercido pelo trader, o número que exibe a distância arrastada pode mudar de acordo com a configuração do trader.

(Por exemplo, ao ajustar a configuração do StopLoss para um pedido de venda:

- caso a linha do pedido tenha sido movida para baixo pelo trader, a distância irá permanecer igual;

- caso a linha do pedido tenha sido movida para cima pelo trader, a distância será estendida.)

O movimento vertical do símbolo de controle está diretamente relacionado a mudanças na distância de seguimento da linha do pedido.



O movimento horizontal do símbolo de controle não tem relação com a configuração de controle. Esta é uma operação autorizada, e permite ao trader colocar o símbolo no local onde lhe é conveniente (por exemplo, longe da linha de tendência).

O número que mostra a distância não pode ser movido ou influenciado de nenhuma outra forma.

Caso a linha do pedido a ser modificada toque a taxa pré-definida pela configuração "arrastar mas não abaixo", tanto a configuração "arrastar para baixo" quanto a "arrastar mas não abaixo" serão canceladas automaticamente.



5.3. Acompanhar a tendência

A configuração de controle "acompanhar a tendência" da função AG é usada para modificar pedidos abertos e pendentes, mantendo a característica correspondente do pedido no local "acompanhando a tendência". A linha do pedido é mantida a uma distância da taxa atual pré-definida pelo usuário. A linha do pedido é modificada caso a sua distância em relação à taxa atual tenha mudado em um valor que excede o valor Luft pré-definido pelo trader nas configurações do Expert Advisor. A configuração "acompanhar a tendência" pode ser ajustada para as seguintes linhas de pedido:

StopLoss para um pedido aberto de qualquer tipo.

TakeProfit para um pedido aberto de qualquer tipo.

OpenPrice para um pedido pendente de qualquer tipo.

A configuração de controle "arrastar para cima" não pode ser aplicada a outras linhas de pedido.

A configuração é mutualmente exclusiva em relação às configurações chamadas "arrastar para cima" e "arrastar para baixo".

Para aplicá-la na linha de pedido selecionada, é necessário selecionar e arrastar com o mouse o símbolo de configuração da linha. Caso a linha selecionada pelo trader corresponda com a configuração, o seu símbolo irá "aderir" à linha e seguir o pedido até que ele seja fechado, ou até que o símbolo da configuração seja deletado.

A deleção do símbolo de configuração resultará no cancelamento da configuração da linha de pedido "acompanhar a tendência".

O número exibido próximo ao símbolo de configuração significa a distância na qual a linha do pedido segue a tendência.

Caso a localização da linha do pedido tenha sido alterada em relação à taxa não como resultado de ser arrastada, mas como resultado de outro controle exercido pelo trader, o número que exibe a distância arrastada não mudará. Neste caso, o programa executando a configuração irá enviar um comando ao servidor para que este modifique a linha do pedido de acordo com a distância pré-definida pelo trader.

O movimento vertical do símbolo de controle está diretamente relacionado a mudanças na distância de seguimento da linha do pedido.

O movimento horizontal do símbolo de controle não tem relação com a configuração de controle. Esta é uma operação autorizada, e permite ao trader colocar o símbolo no local onde lhe é conveniente (por exemplo, longe da linha de tendência).

O número que mostra a distância não pode ser movido ou influenciado de nenhuma outra forma.

5.4. Parada-0 para compra

A configuração de controle "parada-0 para compra" da função AG é usada para modificar o StopLoss de um pedido de compra. A configuração de controle "parada-0 para compra" não pode ser colocada em outras linhas do pedido.

A linha do pedido será modificada caso a taxa seja igual ou superior ao valor configurado pela "parada-0 para compra". A linha do pedido do StopLoss do pedido de compra será colocada no preço aberto do pedido automaticamente.

A configuração de controle "parada-0 para compra" não possui nenhuma configuração mutualmente exclusiva.

Para colocar a configuração da linha do pedido selecionada, é necessário selecionar e arrastar o ícone de configuração com o mouse até a linha do pedido. Caso a linha selecionada pelo trader corresponda à configuração, o ícone de configuração será colocado acima da linha do pedido, à distância pré-definida de acordo com o valor Tjaga nas configurações do Expert Advisor, e seguirá o pedido até que ele seja fechado, que a configuração seja deletada ou que a modificação seja feita de acordo com a configuração.

A modificação do StopLoss em relação a um pedido de compra de acordo com a configuração "parada-0 para compra" resultará no cancelamento da configuração e na deleção do ícone de configuração.

A deleção do ícone de configuração resultará no cancelamento da configuração "parada-0 para compra".

O número exibido próximo ao ícone de configuração significa a quantidade de pontos acima do preço aberto do pedido, e não pode ser inferior à distância limitadora estabelecida pelo centro de negociações.

O movimento vertical do símbolo de controle está diretamente relacionado a mudanças na distância de execução de configuração.

O movimento horizontal do símbolo de controle não tem relação com a configuração de controle. Esta é uma operação autorizada, e permite ao trader colocar o símbolo no local onde lhe é conveniente (por exemplo, longe da linha de tendência).

O número que mostra a distância não pode ser movido ou influenciado de nenhuma outra forma.

A "parada-0 para compra" pode ser usada ao mesmo tempo que a configuração "arrastar para cima". A "parada-0 para compra" será cancelada após a execução, enquanto a configuração "arrastar para cima" permanecerá.

Não é recomendável usar a configuração "parada-0 para compra" junto à configuração "acompanhar a tendência". Caso essas configurações sejam usadas juntas, a configuração "parada-0 para compra" será cancelada na execução, e a configuração "acompanhar a tendência" irá devolver o StopLoss do pedido de compra à distância que segue a configuração "acompanhar a distância".

5.5. Parada-0 para venda

A configuração de controle "parada-0 para venda" da função AG é usada para modificar o StopLoss de um pedido de venda. A configuração de controle "parada-0 para venda" não pode ser colocada em outras linhas do pedido.

A linha do pedido será modificada caso a taxa seja igual ou superior ao valor configurado pela "parada-0 para venda". A linha do pedido do StopLoss do pedido de venda será colocada no preço aberto do pedido automaticamente.

A configuração de controle "parada-0 para venda" não possui nenhuma configuração mutualmente exclusiva.

Para colocar a configuração da linha do pedido selecionada, é necessário selecionar e arrastar o ícone de configuração com o mouse até a linha do pedido. Caso a linha selecionada pelo trader corresponda à configuração, o ícone de configuração será colocado abaixo da linha do pedido, à distância predefinida de acordo com o valor Tjaga nas configurações do Expert Advisor, e seguirá o pedido até que ele seja fechado, que a configuração seja deletada ou que a modificação seja feita de acordo com a configuração.

A modificação do StopLoss em relação a um pedido de venda de acordo com a configuração "parada-0 para venda" resultará no cancelamento da configuração e na deleção do ícone de configuração.



A deleção do ícone de configuração resultará no cancelamento da configuração "parada-0 para venda".

O número exibido próximo ao ícone de configuração significa a quantidade de pontos abaixo do preço aberto do pedido, e não pode ser inferior à distância limitadora estabelecida pelo centro de negociações.

O movimento vertical do símbolo de controle está diretamente relacionado a mudanças na distância de execução de configuração.

O movimento horizontal do símbolo de controle não tem relação com a configuração de controle. Esta é uma operação autorizada, e permite ao trader colocar o símbolo no local onde lhe é conveniente (por exemplo, longe da linha de tendência).

O número que mostra a distância não pode ser movido ou influenciado de nenhuma outra forma.

A "parada-0 para venda" pode ser usada ao mesmo tempo que a configuração "arrastar para baixo". A "parada-0 para venda" será cancelada após a execução, enquanto a configuração "arrastar para baixo" permanecerá.

Não é recomendável usar a configuração "parada-0 para venda" junto à configuração "acompanhar a tendência". Caso essas configurações sejam usadas juntas, a configuração "parada-0 para venda" será cancelada na execução, e a configuração "acompanhar a tendência" irá devolver o StopLoss do pedido de venda à distância que segue a configuração "acompanhar a distância".

A configuração de controle "arrastar mas não acima" da função AG é usada para criar limitações na modificação de uma linha de pedido ao se usar as configurações de "arrastar para cima" ou "acompanhar a tendência".

A configuração pode ser colocada apenas quando as configurações "arrastar para cima" ou "acompanhar a tendência" tiverem sido colocadas nas seguintes linhas de pedido:

StopLoss para um pedido aberto de qualquer tipo.

TakeProfit para um pedido aberto de qualquer tipo.

OpenPrice para um pedido pendente de qualquer tipo.

A configuração de controle "arrastar mas não acima" não pode ser aplicada a outras linhas de pedido.

A configuração de controle "arrastar mas não acima" não modifica pedidos.

Para colocar a configuração da linha do pedido selecionada, é necessário selecionar e arrastar o ícone de configuração com o mouse até a linha do pedido. Caso a linha selecionada pelo trader corresponda à configuração, o ícone de configuração será colocado abaixo da linha do pedido, à distância pré-definida de acordo com o valor Tjaga nas configurações do Expert Advisor, e seguirá o pedido até que ele seja fechado, ou que a configuração "arrastar mas não acima" (ou "arrastar para cima", ou "acompanhar a tendência") seja deletada, ou que a modificação seja feita de acordo com a configuração.

Ao ser colocado, o ícone de configuração "arrastar mas não acima" irá mudar de cor para a cor da linha do pedido na qual a configuração está sendo colocada.

A modificação do pedido de acordo com a configuração "arrastar mas não acima" do nível, que é igual ou superior à taxa da configuração "arrastar mas não acima", resultará no cancelamento da configuração "arrastar mas não acima", da configuração acompanhante "arrastar para cima", assim como na deleção dos ícones destas configurações.

A modificação do pedido de acordo com a configuração "acompanhar a tendência" ao nível, que é igual ou superior a taxa da configuração "arrastar mas não acima", resultará na desativação da execução da modificação do pedido de acordo com a configuração "acompanhar a tendência", mas não resultará no cancelamento da configuração "arrastar mas não acima", da configuração acompanhante "acompanhar a tendência", ou na deleção dos seus ícones.

A deleção do ícone resultará no cancelamento da configuração "arrastar mas não acima".

O número exibido próximo ao símbolo da configuração significa a quantidade de pontos acima da taxa atual da linha do pedido, é restrito pelo valor de 1 pt, e não tem relação com a distância limitadora estabelecida pelo centro de negociações.

O movimento vertical do símbolo de controle está diretamente relacionado a mudanças na distância de execução de configuração.

O movimento horizontal do símbolo de controle não tem relação com a configuração de controle. Esta é uma operação autorizada, e permite ao trader colocar o símbolo no local onde lhe é conveniente (por exemplo, longe da linha de tendência).

O número que mostra a distância não pode ser movido ou influenciado de nenhuma outra forma.

5.7. Arrastar mas não abaixo

A configuração de controle "arrastar mas não abaixo" da função AG é usada para criar limitações na modificação de uma linha de pedido ao se usar as configurações de "arrastar para baixo" ou "acompanhar a tendência".

A configuração pode ser colocada apenas quando as configurações "arrastar para baixo" ou "acompanhar a tendência" tiverem sido colocadas nas seguintes linhas de pedido:

StopLoss para um pedido aberto de qualquer tipo.

TakeProfit para um pedido aberto de qualquer tipo.

OpenPrice para um pedido pendente de qualquer tipo.

A configuração de controle "arrastar mas não abaixo" não pode ser aplicada a outras linhas de pedido.

A configuração de controle "arrastar mas não abaixo" não modifica pedidos.

Para colocar a configuração da linha do pedido selecionada, é necessário selecionar e arrastar o ícone de configuração com o mouse até a linha do pedido. Caso a linha selecionada pelo trader corresponda à configuração, o ícone de configuração será colocado abaixo da linha do pedido, à distância pré-definida de acordo com o valor Tjaga nas configurações do Expert Advisor, e seguirá o pedido até que ele seja fechado, ou que a configuração "arrastar mas não abaixo" (ou "arrastar para baixo", ou "acompanhar a tendência") seja deletada, ou que a modificação seja feita de acordo com a configuração.



Ao ser colocado, o ícone de configuração "arrastar mas não abaixo" irá mudar de cor para a cor da linha do pedido na qual a configuração está sendo colocada.

A modificação do pedido de acordo com a configuração "arrastar mas não abaixo" do nível, que é igual ou inferior à taxa da configuração "arrastar mas não abaixo", resultará no cancelamento da configuração "arrastar mas não abaixo", da configuração acompanhante "arrastar para baixo", assim como na deleção dos ícones destas configurações.

A modificação do pedido de acordo com a configuração "acompanhar a tendência" ao nível, que é igual ou inferior a taxa da configuração "arrastar mas não abaixo", resultará na desativação da execução da modificação do pedido de acordo com a configuração "acompanhar a tendência", mas não resultará no cancelamento da configuração "arrastar mas não abaixo", da configuração acompanhante "acompanhar a tendência", ou na deleção dos seus ícones.

A deleção do ícone resultará no cancelamento da configuração "arrastar mas não abaixo".

O número exibido próximo ao símbolo da configuração significa a quantidade de pontos abaixo da taxa atual da linha do pedido, é restrito pelo valor de 1 pt, e não tem relação com a distância limitadora estabelecida pelo centro de negociações.

O movimento vertical do símbolo de controle está diretamente relacionado a mudanças na distância de execução de configuração.

O movimento horizontal do símbolo de controle não tem relação com a configuração de controle. Esta é uma operação autorizada, e permite ao trader colocar o símbolo no local onde lhe é conveniente (por exemplo, longe da linha de tendência).

O número que mostra a distância não pode ser movido ou influenciado de nenhuma outra forma.

5.8. Fechar por toque

A configuração de controle "fechar por toque" da função AG é usada para fechar pedidos do tipo compra e venda. Esta configuração pode ser colocada apenas na linha de pedido OpenPrice de pedidos de compra/venda. A configuração não pode ser colocada em quaisquer outras linhas de pedido.

O pedido será fechado caso a taxa de câmbio for igual ou superior (para pedidos de venda, inferior) ao nível configurado pelo "fechar por toque".

A configuração "fechar por toque" não possui nenhuma configuração mutualmente exclusiva.

Para colocar a configuração, é necessário selecionar e arrastar o ícone de configuração com o mouse até a linha OpenPrice do pedido. Caso a linha selecionada pelo trader corresponda à configuração, o ícone de configuração será colocado acima (para pedidos de venda, abaixo) da linha do pedido, à distância pré-definida de acordo com o valor Tjaga nas configurações do Expert Advisor, e seguirá o pedido até que ele seja fechado ou que a configuração seja deletada.

Ao ser colocado, o ícone de configuração "arrastar mas não abaixo" irá mudar de cor para a cor da linha do pedido na qual a configuração está sendo colocada.

A execução da configuração "fechar por toque" resultará no cancelamento da configuração e na deleção do ícone da configuração.

A deleção do ícone resultará no cancelamento da configuração "fechar por toque".

O número exibido próximo ao símbolo da configuração significa a quantidade de pontos acima do preço aberto da linha do pedido, é restrito pelo valor mínimo de 1 pt, e não tem relação com a distância limitadora estabelecida pelo centro de negociações.

O movimento vertical do símbolo de controle está diretamente relacionado a mudanças na distância de execução de configuração.

O movimento horizontal do símbolo de controle não tem relação com a configuração de controle. Esta é uma operação autorizada, e permite ao trader colocar o símbolo no local onde lhe é conveniente (por exemplo, longe da linha de tendência).

O número que mostra a distância não pode ser movido ou influenciado de nenhuma outra forma.

6. Especificidades da aplicação

Tenha cuidado e atenção ao usar a seleção de objetos gráficos. Devido às especificidades da aplicação, símbolos de algumas configurações de controle são exibidos próximos às linhas horizontais dos pedidos. Quando tratados com pouca atenção, objetos gráficos podem ser selecionados de forma não planejada pelo trader. As alterações consequentes na localização de objetos (ou a sua deleção) podem causar a geração de controles não planejados.

Caso você encontre dificuldades ao selecionar objetos, você pode usar a lista de objetos disponível na janela principal (pressione F3).

Recomenda-se que você use os sons acompanhantes. Neste estágio inicial, poderia-se supor que os sons são desnecessários. Contudo, será muito mais conveniente obter informações sobre as suas transações usando os sons.

7. Modo de usar

A versão da aplicação em questão é distribuída como um freeware e não possui quaisquer limitações.



Em anexo, você encontrará o código fonte da aplicação, instruções e alguns arquivos wave que podem ser úteis.



A versão estendida da aplicação está atualmente em desenvolvimento. Informações sobre essa nova versão estão disponíveis no website do autor: http://AutoGraf.dp.ua/.

SK. Днепропетровск. 2006.