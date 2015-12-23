Die Synchronisation Experts,Skripts und Indikatoren

Einführung

Es gib drei Arten von Programmen, die in der Programmiersprache MQL4 geschrieben sind und im MetaTrader 4 Client-Terminal ausgeführt werden::

- Experte;

- Skripts;

- Indikatoren.

1. Kurze Beschreibung der Benutzerprogramme MQL4

Jedes davon hat einen bestimmten Aufgabenbereich. Hier eine kurze Beschreibung der Programme.

1.1. Experten

Experten - sind die am meisten genutzten Programme, um profitable Tradingstrategien auszuführen. Charakteristisch für einen EA sind folgende Eigenschaften:

1. Die Fähigkeit, eingebettete Funktionen zu benutzen, welche die Trades unterstützen.

2. Die Fähigkeit, externe Einstellungen manuell zu modifizieren.

3. Die Verfügbarkeit von Regeln, welche die Initiierung der Spezialfunktion start() regulieren. Diese wird tickweise gestartet. In dem Moment, wenn ein Tick hereinkommt, werden die für diese Funktion verfügbaren ganzen Environment-Parameter aktualisiert. Zum Beispiel ändern Variable wie bid und ask ihre Werte. Wenn die Funktion start() die Ausführung des Codes vollendet hat, nämlich wenn der return-Operator erreicht wurde, beendet sie ihre Aktivität und ruht, bis ein neuer Tick hereinkommt.

1.2. Skripts

Scripts sind Experten sehr ähnlich, aber ihre Eigenschaften sind etwas anders. Hier die wichtigsten Eigenschaften:

1. Scripts können die Tradefunktionen ebenfalls nutzen.

2. Parameter externer Einstellungen können in Scripts nicht verändert werden.

3. Das wichtigste Merkmal von Scripts ist die Regel, nach der die Spezialfunktion start() eines Scripts nur einmal gestartet wird, nämlich sofort nachdem sie an den Chart angeheftet und initiiert worden ist.

Experten und Scripts werden an das Hauptfenster eines Symbols angeheftet, für sie gibt es keine speziellen Unterfenster.

1.3. Indikatoren

Der Zweck der Indikatoren unterscheidet sich von dem der Experten und Scripts:

1. Die wichtigste Eigenschaft der Indikatoren ist die Möglichkeit, durchgehende/fortlaufende Kurven zu zeichnen, welche irgendeine Gesetzmäßigkeit für einen bestimmten Zweck anzeigen.

2. Trade-Funktionen können bei Indikatoren nicht angewendet werden.

3. Indikatoren werden tickweise gestartet.

4. Bezüglich seiner Parameter kann der Indikator im Haupt-Symbol-Fenster oder in einem eigenen Unterfenster ausgeführt werden.

Wir haben oben nur die wichtigsten Merkmale der Benutzer-Programme aufgelistet, nämlich jene, die wir in der Folge benötigen.

Wie wir in der obigen Beschreibung sehen können, hat keins der Benutzer-Programme Eigenschaften aller übrigen Programme: Experten und Scripts können nicht zeichnen, Indikatoren können nicht traden, und so weiter.

Wenn Ihr Trading-System die Eigenschaften aller Benutzer-Programme benötigt, ist die einzige Lösung die, einen Experten, ein Script und einen Indikator gleichzeitig zu benutzen.



2. Darstellung des Problems

In den folgenden Fällen ist die gleichzeitige Anwendung aller Benutzerprogramme notwendig.

2.1. Rechtzeitige Ausführung

Jeder Befehl des Benutzers muss sofort ausgeführt werden. Doch das ist mit einem expertengestützten Programm nicht immer möglich. Der größte Nachteil eines Experten besteht darin, dass er keine Ausgabe rechnen kann. Der Grund für diese Einschränkung ist ganz einfach: Der Basic Code des Experten wird tickweise gestartet. Was geschieht, wenn der Benutzer dem Experten befiehlt, eine Order zu schließen und der Experte auf den nächsten Tick wartet? Das hängt davon ab, wie der Experte geschrieben wurde. In einigen Fällen wird der Befehl ausgeführt, allerdings mit etwas Verzögerung.

Das Programm kann so organisiert werden, dass der Haupt-Code des Experten kontinuierlich ausgeführt wird, ohne Unterbrechungen zwischen den Ticks. Dafür ist es notwendig, die Spezialfunktionzu benutzen,eine unendliche Loop, in die der gesamte Haupt-Code eingefügt wird. Wenn die Environment-Information am Anfang jeder Loop zwangsläufig aktualisiert wird, kann der ganze Komplex erfolgreich arbeiten. Der Nachteil eines Experten mit unendliche Loop ist, dass das Einstellungsfenster nicht geöffnet werden kann. Wenn Sie versuchen, einen Experten mit unendliche Loop zu versehen, dann können Sie ihn nicht mehr konfigurieren.

Das Gleiche kann auch bei einem Script erfolgreich durchgeführt werden. Das heißt, eine unendliche Loop kann in einen Script eingebaut werden. Aber dann können in den Script keine Parameter konfiguriert werden.

Die Anpassbarkeit des Trading-Systems und die rechtzeitige Ausführung aller Benutzeranweisungen im kontinuierlichen Betriebsmodus ist nur möglich, wenn man gleichzeitig einen EA für die Installation und einen Script für die sofortige Ausführung verwendet.

2.2. Die Übersicht behalten

Manchmal muss man Informationen über das Trading bekommen. Zum Beispiel würde jeder Trader gerne wissen, dass, in einem bestimmten Moment (sagen wir zwei Minuten, bevor wichtige Nachrichten veröffentlicht werden, das Dealing-Center seine sonst 10 Punkte des mindestens tolerierbaren Abstands zum Setzen von Pending Orders auf 20 Punkte erhöht hat . Außerdem möchte der Trader in der Regel den Grund dafür wissen, warum der Trade-Server Anweisungen nicht ausführt. Diese und andere nützliche Informationen können als Text im Indikator-Fenster gezeigt werden. Ebenso können im Verlauf die Zeilen, welche ältere Nachrichten enthalten, nach oben verschoben werden, um Platz für neue Nachrichten vom Trading-System zu machen. In diesem Fall ist es notwendig, den handelnden Experten oder Script mit einem grafischen Indikator zu kombinieren.

2.3. Steuerelemente

Wenn Sie ein Trading-System mit einem verbesserten Interface benutzen, sollten die Steuerelemente (grafische Objekte) lieber im Indikatorfenster platziert werden. So können wir sicher sein, dass die Kurve mit den Kerzen unsere Steuerelemente nicht verdeckt und so beim Traden stört.

2.4. Systemanforderungen

Die Hauptanforderung an das Ergebnis ist in diesem Fall ein synchrones Funktionieren, so dass es bei der Entwicklung eines auf allen drei Programmtypen nötig ist, einzelne Aufgaben getrennt zu betrachten, damit diese von allen Komponenten des Programms gelöst werden können. Im Hinblick auf spezielle Merkmale von jedem Programmtype unseres Systems können wir die folgenden Merkmale dafür definieren:

Sckript - gibt den Basis-Code, der analytische und Trading-Funktionen beinhaltet;

Experte - liefert das Einstellungsfeld;

Indikator - liefert ein Bedienfeld in einem Unterfenster, um die Steuerelemente und Informationen anzuzeigen.

3. Software-Lösungen

Wir möchten gleichzeitig darauf hinweisen, dass wir hier die Struktur einer auf drei Komponenten basierenden Anwendung betrachten, die nur ein Minimum an notwendigen Elementen beinhaltet. Wenn Sie beschließen, die Anwendung in der Praxis zu benutzen, müssen Sie diese selbst erstellen, was die analytischen und Trading-Funktionen betrifft. Doch das weiter unten beschriebene Material ist zur Entwicklung einer Struktur erst einmal ausreichend.

3.1. Experte

Zunächst einmal betrachten wir im Detail, woraus ein Experte besteht und wie er arbeitet.



#include <stdlib.mqh> #include <stderror.mqh> #include <WinUser32.mqh> #include <Peremen_exp.mq4> #include <Metsenat_exp.mq4> #include <Del_GV_exp.mq4> #include <Component_exp.mq4> #include <Component_uni.mq4> int init() { Fishka= 1 ; Metsenat_exp(); Component_exp(); return } int start() { Fishka= 2 ; Component_exp(); return ; } int deinit() { Fishka= 3 ; Component_exp(); Del_GV_exp(); return ; }

In der speziellen Funktion init() funktionieren zwei Funktionen - Metsenat_exp() und Component_exp()

int Metsenat_exp() { Symb = "_" + Symbol (); GV = "MyGrafic_GV_" ; GV_Ind_Yes = GV+ "Ind_Yes" +Symb; GV_Scr_Yes = GV+ "Scr_Yes" +Symb; GV_Exp_Yes = GV+ "Exp_Yes" +Symb; GlobalVariableSet (GV_Exp_Yes, 1 ); GV_Extern = GV+ "Extern" +Symb; GlobalVariableSet (GV_Extern, 1 ); GV_AAA = GV+ "AAA" +Symb; GlobalVariableSet (GV_AAA, AAA ); return ; }

GV_Exp_Yes = GV + " Exp_Yes " + Symb ; GlobalVariableSet ( GV_Exp_Yes , 1 ) ;

GV_Extern = GV + " Extern " + Symb ; GlobalVariableSet ( GV_Extern , 1 ) ;

int Component_exp() { while ( Fishka < 3 && ( GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)!= 1 || GlobalVariableGet (GV_Scr_Yes)!= 1 )) { Complect= 0 ; GlobalVariableSet (GV_Exp_Yes, 1 ); if ( GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)== 1 && GlobalVariableGet (GV_Scr_Yes)!= 1 ) { Graf_Text = "ist der Script nicht installiert." ; Component_uni(); } Sleep ( 300 ); } if (Complect== 0 ) { ObjectDelete ( "Necomplect_1" ); ObjectDelete ( "Necomplect_2" ); ObjectsRedraw(); Complect= 1 ; } if (Fishka == 3 && GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)== 1 ) { if ( GlobalVariableGet (GV_Scr_Yes)!= 1 ) { Graf_Text = "wurden die Elementen Expert und Script nicht installiert" ; Component_uni(); } } return ;Das Ende des Moduls }

int Component_uni() { Win_ind = WindowFind( "Indicator" ); ObjectCreate ( "Necomplect_1" , OBJ_LABEL , Win_ind, 0 , 0 ); ObjectSet ( "Necomplect_1" , OBJPROP_CORNER , 3 ); ObjectSet ( "Necomplect_1" , OBJPROP_XDISTANCE , 450 ); ObjectSet ( "Necomplect_1" , OBJPROP_YDISTANCE , 16 ); ObjectSetText( "Necomplect_1" , Graf_Text, 10 , "Courier New" ,Tomato); Graf_Text = "Die Anwendung funktioniert nicht." ; ObjectCreate ( "Necomplect_2" , OBJ_LABEL , Win_ind, 0 , 0 ); ObjectSet ( "Necomplect_2" , OBJPROP_CORNER , 3 ); ObjectSet ( "Necomplect_2" , OBJPROP_XDISTANCE , 450 ); ObjectSet ( "Necomplect_2" , OBJPROP_YDISTANCE , 2 ); ObjectSetText( "Necomplect_2" , Graf_Text, 10 , "Courier New" ,Tomato); ObjectsRedraw(); return ; }

- eine Funktion zur Voreinstellung einiger Variablen.Eine der Aufgaben, um die ganze Anwendung am Laufen zu halten, ist es, die Verfügbarkeit aller Komponenten (Skript, Experte und Indikator) ständig zu überprüfen. Deshalb müssen die Komponenten (Skript, Experte und Indikator) einander ständig überwachen und, wenn einer von ihnen nicht verfügbar ist, ihre Arbeit abbrechen und den Benutzer darüber informieren. Zu diesem Zweck informiert jedes Programm beim Start über seine Verfügbarkeit indem es eine globale Variable anzeigt. Im vorliegenden Fall der zum Experten gehörenden Funktion Metsenat_exp() geschieht dies durch die untenstehende Zeile:Die Funktion Metsenat_exp() wird durch die zum Experten gehörende Funktion init() gesteuert, d. h., sie wird nur einmal beim Start oder bei der Änderung externer Variablen eingesetzt. Das Skript muss über veränderte Einstellungen Bescheid wissen, weshalb der Experte den Skript darüber informiert, indem er den Wert der globalen Variable GV_Extern ändert:- eine Funktion, welche die Vollständigkeit kontrollieren soll. Die weitere Entwicklung hängt von der zum Experten gehörenden Spezialfunktion ab, in der Component_exp() benutzt wird.Die Verfügbarkeit von Skript und Indikator wird überwacht, indem die Werte der entsprechenden globalen Variablen - GV_Scr_Yes und GV_Ind_Yes gelesen werden. Wenn keiner der Komponenten verfügbar ist, wird die Kontrolle an die unendliche Loop übergegen, bis die Vollständigkeit erreicht ist, d. h., bis sowohl der Indikator als auch das Skript installiert wurden. Die Anwendung informiert dann den Benutzer über den aktuellen Stand mittels der Funktion. Dies ist eine universale Funktion, die in allen Komponenten enthalten ist.

Sobald die Anwendung vollständig ist, wird die Steuerung im EA von der unendlichen Loop an den folgenden Code übergeben, wo die nun nutzlos gewordene Information über die Unvollständigkeit gelöscht wird.

Wenn die EA entladen ist, wird die Spezialfunktion deinit() ebenfalls die Funktion Component_exp() aufrufen, aber zu einem anderen Zweck – um diese über die aktuelle Entladung zu informieren.

int Del_GV_exp() { GlobalVariableDel (GV_Exp_Yes ); GlobalVariableDel (GV_Extern ); GlobalVariableDel (GV_AAA ); return ; }

In deinit() im Experten wird auch die FunktionSie löscht alle GlobalVariable, die vom Experten geöffnet werden. Entsprechend einem ungeschriebenen Gesetz müssen normalerweise alle vom EA geöffneten globalen Variablen gelöscht werden, alle entladenen Programme müssen “den Raum saubermachen”, d.h., zuvor geschaffene globale Variablen und grafische Objekte löschen.



Auf diese Weise fängt der Experte an zu arbeiten und überprüft die Verfügbarkeit der anderen zwei Komponenten in allen Phasen: einmal in init(), einmal in deinit() und, bei jedem Tick, in start(). Diese Einstellung des EA macht es möglich, das Programm für unsere Aufgabe zu nutzen – indem sie das Einstellungsfeld verfügbar macht. Die Datei, welche Variable beschreibt, enthält z.B. die Variable AAA und die ihr entsprechende globale Variable GV_AAA, deren Wert vom Skript abgelesen wird.

Um mehr darüber zu erfahren, wie all das funktioniert, betrachten wir einmal die Struktur eines Skripts.

3.2. Skript

Script code:



#include <stdlib.mqh> #include <stderror.mqh> #include <WinUser32.mqh> #include <Peremen_scr.mq4> #include <Metsenat_scr.mq4> #include <Mess_graf_scr.mq4> #include <Novator_scr.mq4> #include <Del_GV_scr.mq4> #include <Component_scr.mq4> #include <Component_uni.mq4> #include <Del_Obj_scr.mq4> #include <Work_scr.mq4> int init() { Fishka = 1 ; Metsenat_scr(); return ; } int start() { Fishka = 2 ; while ( true ) { Component_scr(); Work_scr(); } return ; } int deinit() { Fishka = 3 ; Component_scr(); Del_Obj_scr(); Del_GV_scr(); return ; }

int Component_scr() { Iter= 0 ; while (Fishka < 3 && ( GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)!= 1 || GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)!= 1 )) { GlobalVariableSet (GV_Scr_Yes, 1 ); Iter++; if (Iter== 1 ) { Sleep ( 500 ); continue ; } if (Iter== 2 ) { Complect= 0 ; for (i= 0 ;i<= 31 ;i++) ObjectDelete (Name_Graf_Text[i]); } if ( GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)== 1 && GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)!= 1 ) { Graf_Text = "Der Experte Expert wurde nicht installiert." ; Component_uni(); } Sleep ( 300 ); } if (Complect== 0 ) { ObjectDelete ( "Necomplect_1" ); ObjectDelete ( "Necomplect_2" ); Mess_graf_scr( 1 ); if ( IsExpertEnabled()) { Mess_graf_scr( 3000 ); Knopka_Old = 1 ; } if (!IsExpertEnabled()) { Mess_graf_scr( 4000 ); Knopka_Old = 0 ; } Complect= 1 ; Redraw = 1 ; } if (Fishka == 3 && GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)== 1 ) { for (i= 0 ;i<= 31 ;i++) ObjectDelete (Name_Graf_Text[i]); if ( GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)!= 1 ) Graf_Text= "wurden die Elementen Expert und Script nicht installiert." ; if ( GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)== 1 ) Graf_Text= "ist der Script nicht installiert" ; Component_uni(); ObjectsRedraw(); } return ; }

Die Basis des Codes ist die Verfügbarkeit einer unendliche Loop in der Spezialfunktion start(). In dem Skript-Code werden Funktionen mit ähnlichen Namen und Inhalten angewendet. Wir konzentrieren uns auf ihre besonderen Merkmale. Am Anfang jeder neuen Loop wird die FunktionDie erste Anforderung an einen Skript istseiner Arbeit. Während die externen Variablen aktualisiert werden, geht der Experte die komplette Installation durch. Wenn man im EA-Einstellungsfenster auf OK drückt, wird dieser entladen und übergibt die Steuerung ain deinit(), dann wird er sofort wieder geladen und geht dabei erst durch init() und dann durch start(). Dadurch löscht der EA, wenn auch nur für kurze Zeit, die globale Variable von deinit(), welche seine Verfügbarkeit bestätigt.

Damit das Skript nicht “glaubt”, dass der EA überhaupt nicht geladen wurde, enthält die Funktion Component_scr() einen kleinen Block, der es unmöglich macht, eine Entscheidung schon bei der ersten Iteration zu fällen:

Iter++; if (Iter== 1 ) { Sleep ( 500 ); continue ; }

Fünfhundert Millisekunden werden meistens genug sein, um den Experten zu laden. Wenn man einen aufwendigeren Code im init() des EA verwenden, muss die Zeit verlängert werden. Wenn der EA bei der zweiten Iteration nicht entdeckt wurde, wird entschieden, dass er gar nicht verfügbar ist, und das Skript bricht die Arbeit ab.



Complect = 0 ;



Der Ausdruck “das Skript bricht die Arbeit ab” wird im vorhergehenden Absatz benutzt. In unserem Beispiel gibt es keinen Code dafür, einfach, weil dies den Rahmen unseres Themas und dieses Artikels sprengen würde. Dort, wo man die entsprechenden Funktionen aufrufen kann, gibt es einen Kommentar in dem Code.



// Darein kann man auch die Funktion einfügen, die die Warteschlange aus Handeln-Operationen auf 0 setzt.

In der Funktion,eines arbeitenden Programms, außer bei den Funktionen in unserem Beispiel, übernehmen andere Funktionen die Verantwortung für eine gewisse Ordnung der Geschehnisse. Wenn Ihr Programm z.B. so eingestellt wird, dass es mehrere Reihenfolgen modifiziert, dann wird es sicherlich eine Reihenfolge enthalten, in welcher die Schlange für die Ausführung von Trades gespeichert wird, wenn mehrere solcher Trades im aktuellen Tick ausgeführt werden.

Wenn eine Unvollständigkeit (zum Beispiel wenn der Experte oder das Skript versehentlich entladen wurden) in dem Moment passiert, wenn solch eine Reihenfolge stattfindet, ist es nötig, das Traden zu deaktivieren,, was dadurch erreichen kann, dass man den oben erwähnten Array der Trading-Operationen auf Null setzt und vielleicht auch einige andere Variablen, je nach Situation.

Die unendliche Loop des Skripts enthält auch die Funktion Work_scr(). Dies ist die Hauptfunktion des Skripts in den der gesamte Haupt-Code platziert werden muss.



int Work_scr() { Novator_scr(); if (New_Tick== 1 ) { Alert ( "Der aktuelle Wert ААА = " , AAA); } if (Redraw== 1 ) { ObjectsRedraw(); Redraw= 0 ; } Mess_graf_scr( 0 ); Sleep ( 1 ); return ; }



Die Funktion Work_scr() enthält die Funktion Novator_scr(), welche die im Basis-Code enthaltenen Umgebungs-Variablen aktualisiert.



int Novator_scr() { if ( GlobalVariableGet (GV_Extern)== 1 ) { Metsenat_scr(); Mess_graf_scr( 5000 ); Redraw= 1 ; } Knopka = 0 ; if ( IsExpertEnabled()) Knopka = 1 ; if (Knopka== 1 && Knopka_Old== 0 ) { Knopka_Old = 1 ; Mess_graf_scr( 3 ); } if (Knopka== 0 && Knopka_Old== 1 ) { Knopka_Old = 0 ; Mess_graf_scr( 4 ); } New_Tick= 0 ; if (RefreshRates()== true ) New_Tick= 1 ; return ; }



Wir werden die Notwendigkeit dieser Funktion einmal näher betrachten. Am Anfang dieses Artikels haben wir erwähnt, dass jedes Mal, wenn der EA geladen wird, ebenso wenn seine Variablen aktualisiert werden, die ihm untergeordnete Funktion Metsenat_exp() den Wert der Variablen GV_Exterm auf 1 setzt. Für den Skript bedeutet dies, dass die Einstellungen aktualisiert werden müssen. Zu diesem Zweck enthält die Funktion Novator_scr() den folgenden Block:



if ( GlobalVariableGet (GV_Extern)== 1 ) { Metsenat_scr(); Mess_graf_scr( 5000 ); Redraw= 1 ; }

int Metsenat_scr() { MyGrafic = "MyGrafic_" ; Mess_Graf = "Mess_Graf_" ; Symb = "_" + Symbol (); GV = "MyGrafic_GV_" ; GV_Ind_Yes = GV+ "Ind_Yes" +Symb; GV_Exp_Yes = GV+ "Exp_Yes" +Symb; GV_Scr_Yes = GV+ "Scr_Yes" +Symb; GlobalVariableSet (GV_Scr_Yes, 1 ); GV_Extern = GV+ "Extern" +Symb; GlobalVariableSet (GV_Extern, 0 ); GV_AAA = GV+ "AAA" +Symb; AAA = GlobalVariableGet (GV_AAA); return ; }

Der Wert der obigen Variablen wird hier analysiert und, falls er aktualisiert werden muss, wird die Funktionaufgerufen, welche die Aktualisierung (das Lesen neuer Werte von globalen Variablen) durchführt.

Die Funktion Metsenat_scr() setzt wiederum den Wert der globalen Variablen GV_Extern = 0. In der darauffolgenden Historie bleibt diese Variable auf 0, bis der Nutzer das Einstellungsfenster des EA öffnet.

Geben Sie Acht darauf, dass das Skript während oder nach der Änderung der Einstellungen durch den Nutzer nicht unterbrochen wird, trotz der Tatsache, dass der EA aufgrund seiner geänderten Einstellungen durch alle Stadien des Entladens und Ladens geht. Auf diese Weise hilft die kombinierte Anwendung des Experten mit dem Skript die notwendige Kontinuität der Anwendung zu gewährleisten und erlaubt dem Nutzer die Einstellungen zu ändern, d.h. den Prozess zu steuern.

In den nachfolgenden Blocks der Funktionwird der Knopf des EA gesteuert, der das Traden aktiviert. Wenn Ihr Trading-System es übernimmt, solche und ähnliche Parameter zu nutzen, istdie Funktion für solche Berechnungen.Zum Beispiel können Sie diese Funktion zusätzlich mit den folgenden Blocken vervollständigen: erkennen, dieder extremen Ereignisse, Änderung in((z.B., Spread Size, der Mindestabstand, bei dem die Stop-Orders platziert werden können, u.s.w ), sowie mit anderen Berechnungen, die nötig sind, bevor die grundlegenden analytischen Funktionen zu arbeiten beginnen.

Funktionen, die den Hauptinhalt des Progamms ausmachen, werden in der Funktion Work_scr() nicht gezeigt. In dem Artikel mit dem Titel Die Orders-Berechnung in einem großen Programm sprachen wir über die Funktion Terminal() die Orders berechnet. Wenn Sie das gleiche Berechnungsprinzip in Ihrem Trading-System benutzen, sollte die Funktion Terminal() sofort nach der Funktion Novator_scr()in die Funktion Work_scr()eingeschlossen werden.

Das Skript hat noch eine weitere Hilfsfunktion zu seiner Verfügung Mess_graf_scr(), zur Darstellung von Meldungen im Indikator-Fenster.



int Mess_graf_scr( int Mess_Number) { if (Mess_Number== 0 ) { if (Time_Mess> 0 && GetTickCount ()-Time_Mess> 15000 ) { ObjectSet(Name_Graf_Text[ 1 ], OBJPROP_COLOR ,Gray); ObjectSet(Name_Graf_Text[ 2 ], OBJPROP_COLOR ,Gray); Time_Mess= 0 ; Redraw= 1 ; } return ; } Time_Mess= GetTickCount (); Por_Nom_Mess_Graf++; Stroka_2= 0 ; if (Mess_Number> 1000 ) { Mess_Number=Mess_Number/ 1000 ; Stroka_2= 1 ; } switch (Mess_Number) { case 1 : Graf_Text = "Die nötigen Elementen wurden installiert." ; Color_GT = LawnGreen; break ; case 2 : Graf_Text = " " ; break ; case 3 : Graf_Text = "Der EA-Knopf ist an." ; Color_GT = LawnGreen; break ; case 4 : Graf_Text = "Der EA-Knopf ist aus." ; Color_GT = Tomato; break ; case 5 : Graf_Text = "Die Experte-Einstellungen wurden erneuert." ; Color_GT = White; break ; default : Graf_Text = "Строка default " + DoubleToStr( Mess_Number, 0 ); Color_GT = Tomato; break ; } ObjectDelete (Name_Graf_Text[ 30 ]); int Kol_strok=Por_Nom_Mess_Graf; if (Kol_strok> 30 ) Kol_strok= 30 ; for ( int lok=Kol_strok;lok>= 2 ;lok--) { Name_Graf_Text[lok]=Name_Graf_Text[lok- 1 ]; ObjectSet(Name_Graf_Text[lok], OBJPROP_YDISTANCE , 2 + 14 *(lok- 1 )); if (lok== 3 || lok== 4 || (lok== 2 && Stroka_2== 0 )) ObjectSet(Name_Graf_Text[lok], OBJPROP_COLOR ,Gray); } Graf_Text_Number=DoubleToStr( Por_Nom_Mess_Graf, 0 ); Name_Graf_Text[ 1 ] = MyGrafic + Mess_Graf + Graf_Text_Number; Win_ind= WindowFind( "Indicator" ); ObjectCreate ( Name_Graf_Text[ 1 ], OBJ_LABEL , Win_ind, 0 , 0 ); ObjectSet ( Name_Graf_Text[ 1 ], OBJPROP_CORNER , 3 ); ObjectSet ( Name_Graf_Text[ 1 ], OBJPROP_XDISTANCE , 450 ); ObjectSet ( Name_Graf_Text[ 1 ], OBJPROP_YDISTANCE , 2 ); ObjectSetText(Name_Graf_Text[ 1 ],Graf_Text, 10 , "Courier New" , Color_GT); Redraw= 1 ; return ; }

Diese Funktion braucht nicht in allen Einzelheiten beschrieben zu werden. Es reicht, nur einige seiner speziellen Merkmale zu erwähnen.

1. Alle Meldungen werden mit grafischen Mitteln angezeigt.

2. Der formale Parameter, der an diese Funktion geschickt wird entspricht der Nummer der Meldung.

3. Wenn der Wert dieses Parameters zwischen 1 und 999 liegt, wird die Textzeile davor im Indikator-Fenster weiß. Wenn dieser Wert 1000 übersteigt, wird die Nachricht angezeigt und ihre Nummer stimmt mit dem übermittelten Wert, geteilt durch 1000, überein. Im letzteren Fall wird die Textzeile davor nicht weiß.

4. Fünfzehn Sekunden nach der letzten Meldung werden alle Zeilen weiß.

5. Damit die Zeilen jederzeit weiß werden können, sollte die Funktion von Zeit zu Zeit aktiviert werden. Deshalb steht am Ende der Funktion Work_scr() der Aufruf:





Mess_graf_scr ( 0 ) ;



Im Artikel Der grafische Expert Advisor:AutoGraf wird ein wirklich funktionierender Programmkomplex vorgestellt, wo wir eine ähnliche Funktion benutzen, welche über 250 verschiedene Meldungen enthält. Sie können dieses für alle oder einige Meldung bei Ihrem Trading benutzen.



Der Vollständigkeit halber wollen wir den Indikator ebenfalls besprechen, auch wenn sein Code recht einfach ist.



#include <stdlib.mqh> #include <stderror.mqh> #include <WinUser32.mqh> #include <Peremen_ind.mq4> #include <Metsenat_ind.mq4> #include <Del_GV_ind.mq4> #include <Component_ind.mq4> #include <Component_uni.mq4> #property indicator_separate_window int init() { Metsenat_ind(); return ; } int start() { if (Component_ind()== 0 ) return ; return ; } int deinit() { Del_GV_ind(); return ; }



Hier soll nur ein entscheidendes Merkmal eines Indikators betont werden: Der Indikator wird in einem anderen Fenster angezeigt:



#property indicator_separate_window

Die Inhalte der Funktionen Metsenat_ind() und Del_GV_ind() ähneln den oben beschriebenen Funktionen, welche im Experten und im Skript benutzt werden.

Der Inhalt der Funktion Component_ind()ist ebenfalls einach:



int Component_ind() { if ( GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)== 1 && GlobalVariableGet (GV_Scr_Yes)== 1 ) { if ( GlobalVariableGet (GV_Ind_Yes)!= 1 ) GlobalVariableSet (GV_Ind_Yes, 1 ); return ( 1 ); } if ( GlobalVariableGet (GV_Scr_Yes)!= 1 && GlobalVariableGet (GV_Exp_Yes)!= 1 ) { Graf_Text = "wurden die Elementen Expert und Script nicht installiert." ; Component_uni(); // Schreiben wir den Text. der Meldung im Indikator-Fenster } return ( 0 ); }

Wie wir am Code erkennen können, sendet die FunktionComponent_ind() eine Meldung sowohl an den Skript als auch an den Experten, nur dann, wenn zwei andere Komponenten nicht geladen wurden. Wenn nur eins der Programme nicht verfügbar ist, geschieht nichts. Dies bedeutet, dass diese Programme, wenn sie im Symbolfenster verfügbar sind, die Zusammensetzung des Programmkomplexes nachverfolgen und den Nutzer über die Ergebnisse informieren.

Wenn nötig, kann auch die Haupteigenschaft des Indikators, nämlich das Zeichnen, genutzt werden. Für den Programmkomplex ist diese Eigenschaft nicht notwendig, aber sie kann beim reellen Traden verwendet werden, zum Beispiel, um das Unterfenster in Zonen zu unterteilen.



4. Praktische Anwendung

Die Order zum Anheften der Anwendungskomponenten an das Symbolfenster spielt keine Rolle. Jedoch ist es empfehlenswert den Indikator als Erstes anzuheften, da uns dies erlaubt, Kommentare zu lesen, sobald sie angeheftet werden.

Um zu zeigen, wie die Anwendung funktioniert, muss Folgendes gemacht werden.

1. Heften Sie den Indikator an das Symbolfenster. Folgendes wird dann sofort im Indikator-Fenster gezeigt:





die Elementen Expert und Script wurden nicht installiert

Die Anwendung funktioniert nicht.



2. Heften Sie den Experte an das Symbolfenster. Die Funktion Component_exp() wird ausgelöst und die folgende Meldung erscheint im Indikator-Fenster::





der Script wurde nicht installiert

Die Anwendung funktioniert nicht.

3. Heften Sie den Skript an das Symbolfenster. Diese Operation wird in der Funktion Component_scr() des Skripts verarbeitet und im Indikator-Fenster angezeigt:







Die nötigen Elementen wurden installiert.

Der EA-Knopf ist an.



Wenn der EA-Knopf deaktiviert war, wird die Meldung so aussehen:





Die nötigen Elementen wurden installiert.

Der EA-Knopf ist aus.



4. Sie können mehrmals auf den EA-Knopf drücken und sicher sein, dass diese Operationssequenz sofort von der Anwendung verarbeitet und in diesen Meldungzeilen angezeigt wird:





Der EA-Knopf ist aus.

Der EA-Knopf ist an.

Der EA-Knopf ist aus.

Der EA-Knopf ist an.

Der EA-Knopf ist aus.



Geben Sie Acht darauf, dass wegen des Skripts mit dem in diesem Programmkkomplex verwendten unendlichen Loop-Code die Reaktion des Programms auf die Steueraktion des Nutzers nicht in vielfachn Ticks, sondern sofort geschieht.

Wir haben, zum Beispiel, mittels der Funktion Alert() eine tickweise Anzeige einer Variablen der EA-Einstllungen in die Funktion Work_scr() platziert.











Wir betrachten einmal diese Eigenschaft. Die Funktion Work_scr() ist der Hauptteil des Skripts. Die Hauptloop des Skripts hat Zeit, sich hunderte Male zwischen den Ticks zu drehen, während die Meldung durch die Funktion Alert() in vielfache Ticks gesendet wird.

5. Öffnen Sie die Toolbar des EA und setzen sie wieder den Wert AAA mit 3 ein. Das Skript verfolgt diese Operation nach und zeigt folgend Meldung im Indikator-Fenster an:





Der EA-Knopf ist an.

Der EA-Knopf ist aus.

Der EA-Knopf ist an.

Der EA-Knopf ist aus.

Die Experte-Einstellungen wurden erneuert.

Das Fenster der Funktion Alert() zeigt dann den neuen Wert der Variablen AAA tickweise an:















6. Nun können Sie jedweden Komponenten in jedweder Reihenfolge laden oder entladen, den EA-Knopf anklicken, wie Sie wollen, den Wert von verstellbaren Variablen ändern und sich Ihre eigene Meinung über das Programmpaket bilden.



Abschluss

Indem wir die beschriebene Technologie anwenden, erreichen wir vor allem, dass der seine Arbeit nicht unterbricht, unabhängig davon, ob in seiner Umgebung Operationen durchgeführt werden oder nicht. Das Skript unterbricht seine Arbeit, wenn ein oder beide Komponenten (Indikator, Experte) nicht verfügbar sind.

Da beschriebene Prinzip zur Schaffung eines Programm-Pakets wird, leicht verändert, in der tatsächlich laufenden Anwendung AutoGraf benutzt, die in dem Artikel mit dem Titel Der grafische Expert Advisor:AutoGraf beschrieben ist.



SK. Dnepropetrovsk. 2006.