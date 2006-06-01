Кто из трейдеров не мечтал о том, чтобы просто взять ордер мышкой и переставить его на другое место или изменить тем же способом его характеристики - положение StopLoss и TakeProfit. Удобный интерфейс очень важен для пользователя, особенно в случае, если трейдер ведёт внутридневную торговлю.

MetaQuotes Language 4 (MQL4) выгодно отличается от своего предшественника (MQL 2) тем, что предоставляет программисту возможность обрабатывать координаты графических объектов. Значимость этого факта трудно переоценить.

Графический эксперт AutoGraf является графическим в том смысле, что с целью создания удобного интерфейса в нём используются графические объекты. Будем называть AutoGraf программным комплексом или просто приложением, потому что оно состоит не только из эксперта, а содержит ещё скрипт и индикатор.

Приложение получилось довольно большим (87файлов, более 10 000 строк), поэтому рассмотреть все используемые в нём технические решения в рамках одной (ознакомительной) статьи не представляется возможным. В связи с этим материалы, которые могут представлять интерес для программистов, будут опубликованы в других статьях, где мы подробно обсудим отдельные фрагменты кода и связанные с ним особенности.

Рассмотрим как устроено приложение и какие возможности оно предоставляет пользователю.

1. Основные свойства и возможности приложения.

Приложение имеет следующие основные возможности:

1. Открывать ордера любого типа без использования панели открытия ордеров МТ4.

2. Закрывать один или несколько ордеров любого типа, используя клавишу Delete.

3. Модифицировать ордера любого типа, перемещая мышью на экране горизонтальные линии, поставленные в соответствие ордерным характеристикам.

4. Использовать автоматическую модификацию ордеров по алгоритму, предопределённому в инструментах.

2. Общий вид приложения.

Чтобы в полной мере оценить достоинства использования графических средств, приложение лучше всего установить на свой компьютер и на практике познакомиться как оно работает. Для этого необходимо переместить все файлы из архива в одноимённые директории каталога клиентского терминала MetaTrader4. Закройте клиентский терминал МТ4, скопируйте файлы и снова запустите МТ4 в работу. Далее необходимо откомпилировать 3 файла. Для этого откройте редактор MetaEditor.exe (в корневом каталоге МТ4) и последовательно откомпилируйте файлы: AutoGraf_expert.mq4, AutoGraf_script.mq4 и AutoGraf_indic.mq4. Теперь необходимо прикрепить указанные файлы к окну и можно приступать к работе.

Рассмотрим основные компоненты приложения.





В нижней части экрана располагается окно индикатора. Оно используется для сообщений, генерируемых приложением во время работы. В правом углу индикаторного окна имеется значок, включающий Панель упраления.

В правой части основного окна терминала показана открытая Панель управления с расположенными на ней инструментами. Панель управления может быть установлена и удалена с экрана с помощью управляющего значка. Достаточно выделить мышкой, сдвинуть в сторону и отпустить значок. В результате такого воздействия в основном окне будет появляться или пропадать панель управления.

3. Ордерные линии.

В основном окне отображаются линии открытых и отложенных ордеров. Рассмотрим работу с ордерами более подробно.

Любая ордерная линия (OpenPrice, StopLoss и TakeProfit) ордера любого типа программно отслеживается и обозначается в окне цветной линией в соответствии с настройками эксперта. Трейдер по своему усмотрению может поменять цвет линий. Вид линий жёстко предопределён в приложении и трейдером изменён быть не может.

- сплошная - для отображения открытых ордеров;

- пунктирная - для отображения отложенных ордеров;

- штрих-пунктирная - для отображения StopLoss любых ордеров;

- точечная -для отображения TakeProfit любых ордеров.

Трейдер имеет возможность по своему усмотрению изменить место положения любой ордерной линии (за исключением OpenPrice открытого ордера), то есть изменить параметры ордера, удалить ордер или обнулить одну из его характеристик. Для этого необходимо выделить графический объект "Горизонтальная линия", покрывающий ордер, и переместить его мышью на желаемый курс или удалить клавишей Delete. С момента, когда трейдер отпустит линию в желаемом месте (или удалит клавишей Delete) , произойдут следующие события:

1. Графический объект "Горизонтальная линия" вернётся на уровень текущего положения ордерной линии, тем самым удостоверяя место положения ордлинии на текущий момент.

2. Приложение отдаст приказ серверу на модификацию или удаление ордера или его характеристик в соответствии с управляющим воздействием трейдера.

2а. В случае, если трейдер создаёт управляющее воздействие, противоречащее здравому смыслу или выходящее за рамки принятых допусков, приложение может отказать в отправке приказа на сервер или изменить заданные трейдером параметры модификации, о чём будет сообщено в индикаторном окне.

3а. При исполнении приказа на сервере ордерная линия переместится на новое место, и графический объект "Горизонтальная линия" также переместится, покрывая ордлинию.

3б. При отказе сервера исполнить приказ приложение отпишет трейдеру причину отказа, а управляющее воздействие трейдера будет аннулировано. Автоматически повторные запросы на исполнение управляющего воздействия трейдера не производятся. Трейдер по своему усмотрению может повторить управляющее воздействие, повторив перемещение или удаление графического объекта "Горизонтальная линия".

Допускается одновременное удаление любого набора ордерных линий, в том числе открытых и отложенных ордеров. В этом случае приложение будет отсылать приказы на сервер о закрытии и модификации ордеров в соответствии со следующими приоритетами:

1. Закрытие ордеров.

1.1. Закрытие открытых ордеров.

1.2. Если назначено к закрытию 2 встречных ордера (в том числе из автоматического назначения), то частичное или полное встречное закрытие.

1.3. Закрытие самого тяжёлого ордера из назначенных к закрытию "с руки".

1.4. Удаление отложенных ордеров.

2. Модификация ордеров .

2.1. Модификация открытых ордеров

2.2. Модификация отложенных ордеров.

2.3. Модификация ордера, наиболее удалённого от "курса назначения" .

2.4. Модификация самого тяжёлого ордера из (одновременно "с руки") назначенных к модификации.

3. Приоритет у последнего ордера более высокий, чем у предыдущего.





Для того, чтобы полнее понять на практике как происходит закрытие нескольких ордеров, можно сделать следующее. Откройте несколько ордеров различных типов, например, Buy на 1,5 лота, Sell на 1 лот, а также BuyLimit и SellLimit на различное количество лотов и установите беспорядочно этим ордерам StopLoss и TakeProfit. Теперь выделите мышкой ордерные линии ордеров Buy, Sell и BuyLimit и TakeProfit ордера SellLimit и нажмите клавишу Delete. Все выделенные ордера и их характеристики будут закрыты или удалены. Теперь загляните в соответствующий *.log файл и посмотрите что и в какой последовательности программа исполнила.

4. Панель управления

Программа позволяет вести торговлю с помощью графических инструментов пользователя, к которым относятся графические объекты, установленные на Панели управления.





В состав Панели управления входят следующие составляющие элементы:

1 Собственно Панель управления. Это - прямоугольник светло-коричневого цвета. Этот графический объект можно выделить мышкой и изменить его размеры или переместить. Удаление Панели с клавиатуры клавишей Delete запрещено - программа выдаст соответствующее предупреждение. При необходимости удалить с экрана Панель следует пользоваться управляющим значком.

При изменении количества баров в окне ( в случае изменения масштаба) Панель сохраняет размеры и место расположения, установленное пользователем. Работоспособность всех инструментов Панели поддерживается независимо от места положения и факта отображения Панели в окне.

2. Управляющие линии.

3. Бокс-линии и шкала выбора характеристик ордера.

4. Значок лотов и шкала лотов.

5. Значок функции и шкала функций.

4.1. Управляющие линии.

Это - 18 линий разного цвета, определяющие соответствующие характеристики ордеров различного типа. Линии одного цвета определяют характеристики одного ордера.



Верхний ряд одноцветных линий определяет ордера, устанавливаемые выше курса, а нижний ряд - ниже курса. В верхнем ряду слева направо располагаются линии ордеров BuyStop, Buy и SellLimit. В нижнем ряду - BuyLimit, Sell и SellStop.

Сплошные линии означают открытие явных ордеров, крупно-пунктирные линии - курс открытия отложенных ордеров. Штрих-пунктирные линии означают StopLoss, точечные - TakeProfit.

Управляющие линии используются для установки ордеров и их характеристик. Одна управляющая линия используется для определения одного ордера или одной его характеристики.

Открытие ордеров.

Для открытия ордера необходимо выделить сплошную линию и мышкой перетащить её в любое место основного окна. Это управляющее действие приведёт к открытию ордера по текущему курсу.

Установка отложенных ордеров.

Для установки отложенных ордеров необходимо выделить и перетащить в окно крупно-пунктирную линию. Это управляющее действие приведёт к установке отложенного ордера по курсу, определённому трейдером, то есть в том месте, где трейдер отпустит Управляющую линию.

Определение характеристик открытых и отложенных ордеров.

Для определения уровней StopLoss и TakeProfit уже имеющихся ордеров, с определёнными нулевыми StopLoss и TakeProfit предназначены штрих-пунктирные и точечные линии соответствующего цвета. Порядок определения тот же: перетащить линию в окно на желаемый курс.

В случае, если в окне находится два и более одноимённых ордеров с нулевыми характеристиками StopLoss или TakeProfit, управляющая линия определит соответствующий уровень стопа для последнего выставленного ордера. Следующая Управляющая линия определит соответствующий уровень стопа ближайшего к последнему ордера и так далее.

Не допускается воздействие Управляющей линии на любые уровни стопов ордеров, отличные от нуля. Например, если трейдер перетянул в окно линию StopLoss для ордера, у которой уже есть какой-то, отличный от нуля, StopLoss, то это не окажет никакого воздействия на ордер, о чём будет выдано соответствующее предупреждение.

Удаление Управляющих линий не допускается.

4.2. Бокс-линии.

Это - 3 линии одного цвета, определяющие соответствующие характеристики ордеров различного типа. Линии одного цвета определяют характеристики одного ордера.





Наполнение Бокса. Для настройки характеристик ордера, назначенного к открытию, необходимо выделить и сдвинуть любую Управляющую линию. Это воздействие приведёт к появлению в Боксе трёх одноцветных линий, однозначно определяющих характеристики ордера, назначенного к открытию.

Удаление любой из Бокс-линий приводит к освобожению Бокса, но не оказывает никакого воздействия на торги.

Настройка Бокс-ордера осуществляется путём выбора соответствующего значения на шкале настроек ордера

Для отображения шкалы настроек необходимо выделить и сместить значок SL, TP или значок-цифру справа. Предустановленным значением для StopLoss и TakeProfit является значение Dist, устанавливаемое на панели настроек эксперта.

Для выбора значения StopLoss и TakeProfit из представленных на шкале необходимо выделить и немного сместить выбранное значение. Выбор трейдера отобразится напротив соответствующей настройки. Допускаются нулевые значения.

Открытие и установка ордера осуществляется путём перетаскивания в основное окно линии OpenPrice, а именно средней из линий. Перетаскивание линий, характеризующих StopLoss и TakeProfit не допускается. Ордер открывается в соответствии с настройками, отображаемыми в Боксе.

Для открытия ордера необходимо выделить среднюю линию и мышкой перетащить её в любое место основного окна. Это управляющее действие приведёт к открытию ордера по текущему курсу.

Для установки отложенных ордеров необходимо выделить и перетащить в окно крупно-пунктирную линию. Это управляющее действие приведёт к установке отложенного ордера по курсу определённому трейдером, то есть в том месте, где трейдер отпустит Управляющую линию.

4.3. Выбор лотов.

Для выбора стоимости ордера необходимо выбрать одно из значений, отображаемых на шкале.

Значение лотов (стоимости ордера) оказывает прямое влияние на стоимость открываемых ордеров независимо от типа ордера и не оказывает никакого влияния на стоимость модифицируемых ордеров, независимо от источника инициализации модификации.

Для отображения шкалы выбора лотов необходимо выделить и сместить значок-цифру зелёного цвета. Такое воздействие трейдера приведёт к отображению части шкалы лотов, наиболее близкой по набору значений к тому значению, которое отображает значок.

Смещение значка лотов вниз приводит к отображению левой части шкалы, а смещение значка лотов вверх - к отображению правой части шкалы лотов.

Выбор стоимости открываемых ордеров осуществляется путём смещения в любом направлении любого отображаемого значения из состава шкалы. Выбранное значение отображается значком-цифрой, шкала пропадает.

Удаление значений шкалы и значка-цифры не допускается.

4.4. Выбор функции.

Для выбора управляющей функции необходимо выбрать одно из значений, отображаемых на шкале.





Для отображения шкалы выбора функции необходимо выделить и сместить значок, отображающий текущую функцию (в данном примере это Fn). Такое воздействие трейдера приведёт к отображению шкалы функций.

Выбор интересующей трейдера функции осуществляется путём смещения в любом направлении любого отображаемого значения из состава шкалы. Выбранное значение отображается значком, шкала пропадает.

Удаление значений шкалы и значка-функции не допускается.

Любая выбранная функция прекращает действие предыдущей функции, все предыдущие настройки аннулируются. В случае, если выбрано значение Fn, прекращается действие всех функций.

5. Управляющие инструменты.

Программа позволяет вести торговлю с помощью управляющих инструментов функци AG.





Поддерживаются следующие управляющие инструменты: Подтяжка вверх, Подтяжка вниз, Вдоль тренда, Стоп-0 для Buy, Стоп-0 для Sell, Подтяжка не выше, Подтяжка не ниже и Закрыть при достижении.

Управляющие воздействия на сервер распределяются в соответствии со следующими приоритетами:



1. Закрытие ордеров.

1.1. Закрытие открытых ордеров.

1.2. Автоматическое удаление отложенных ордеров не предусмотрено.

1.3. Закрытие самого тяжёлого ордера из назначенных к закрытию.

2. Модификация ордеров.

2.1. Модификация ордера, наиболее удалённого от "курса назначения" .

2.2. Модификация открытых ордеров

2.3. Модификация отложенных ордеров.

2.4. Модификация самого тяжёлого ордера из назначенных к модификации.

2.5. Модификация ордера, созданного позднее.

3. Автоматическое открытие не предусмотрено.



5.1. Подтяжка вверх

Управляющая настройка Подтяжка вверх функции AG предназначена для модификации открытых и отложенных ордеров - подтяжки соответствующей характеристики ордера "вверх" (не путать со штатной настройкой МТ4 TralingStop, подтягивающей только StopLoss ордера, только в сторону тренда и только в положительной области). Подтяжка ордерной линии осуществляется на заданном пользователем расстоянии от или в сторону тренда в зависимости от типа ордера. Настройка может быть установлена на следующие линии ордеров:

StopLoss открытого ордера любого типа.

TakeProfit открытого ордера любого типа.

OpenPrice отложенного ордера любого типа.

Установка управляющей настройки Подтяжка вверх на другие ордерные линии не допускается.

Настройка является взаимоисключающей по отношению к настройкам Подтяжка вниз и Вдоль тренда.

Для установки настройки выбранной линии ордера необходимо выделить и перетащить мышкой значок настройки на линию. В случае, если выбранная трейдером линия соответствует настройке, значок настройки "прилипнет" к линии и будет сопровождать ордер до момента его закрытия или удаления настройки.

Удаление значка настройки приводит к аннулированию настройки ордерной линии Подтяжка вверх.

Цифра, отображаемая рядом со значком-настройкой, означает расстояние следования ордерной линии за трендом (или от).

В случае, если ордерная линия изменила своё положение относительно курса, причём не в результате подтяжки, а по причине воздействия трейдера каким-либо другим способом, то цифра дистанции подтяжки может измениться в соответствии с дистанцией, установленной трейдером.

( Например, при установке настройки на StopLoss ордера Buy:

- если ордерная линия смещена трейдером вниз, то дистанция преследования будет увеличена;

- если ордерная линия смещена трейдером вверх, то дистанция преследования не изменится.)

Перемещение управляющего значка по вертикали прямо связано с изменением дистанции следования ордерной линии.

Перемещение управляющего значка по горизонтали никак не связано с настройкой управляющего воздействия, является разрешённым действием и позволяет трейдеру установить значок в удобном ему месте (например, в стороне от линии тренда).

Какие-либо манипуляции с цифрой-значком дистанции запрещены.

В случае достижения модифицируемой ордерной линией курса, определённого настройкой Подтяжка не выше настройки, Подтяжка вверх и Подтяжка не выше будут автоматически аннулированы.

5.2. Подтяжка вниз

Управляющая настройка Подтяжка вниз функции AG предназначена для модификации открытых и отложенных ордеров - подтяжки соответствующей характеристики ордера "вниз" (не путать со штатной настройкой МТ4 TralingStop, подтягивающей только StopLoss ордера, только в сторону тренда и только в положительной области). Подтяжка ордерной линии осуществляется на заданном пользователем расстоянии от или в сторону тренда в зависимости от типа ордера. Настройка может быть установлена на следующие линии ордеров:

StopLoss открытого ордера любого типа.

TakeProfit открытого ордера любого типа.

OpenPrice отложенного ордера любого типа.

Установка управляющей настройки Подтяжка вниз на другие ордерные линии не допускается.

Настройка является взаимоисключающей по отношению к настройкам Подтяжка вверх и Вдоль тренда.

Для установки настройки выбранной линии ордера необходимо выделить и перетащить мышкой значок настройки на линию. В случае, если выбранная трейдером линия соответствует настройке, значок настройки "прилипнет" к линии и будет сопровождать ордер до момента его закрытия или удаления настройки.

Удаление значка настройки приводит к аннулированию настройки ордерной линии Подтяжка вниз.

Цифра, отображаемая рядом со значком-настройкой, означает расстояние следования ордерной линии за трендом (или от).

В случае, если ордерная линия изменила своё положение относительно курса, причём не в результате подтяжки, а по причине воздействия трейдера каким-либо другим способом, то цифра дистанции подтяжки может измениться в соответствии с дистанцией, установленной трейдером.

(Например, при установке настройки на StopLoss ордера Sell:

- если ордерная линия смещена трейдером вниз, то дистанция преследования не изменится;

- если ордерная линия смещена трейдером вверх, то дистанция преследования будет увеличена.)

Перемещение управляющего значка по вертикали прямо связано с изменением дистанции следования ордерной линии.

Перемещение управляющего значка по горизонтали никак не связано с настройкой управляющего воздействия, является разрешённым действием и позволяет трейдеру установить значок в удобном ему месте (например, в стороне от линии тренда).

Какие-либо манипуляции с цифрой-значком дистанции запрещены.

В случае достижения модифицируемой Ордерной линией курса, определённого настройкой Подтяжка не ниже настройки, Подтяжка вниз и Подтяжка не ниже будут автоматически аннулированы.

5.3. Вдоль тренда

Управляющая настройка Вдоль тренда функции AG предназначена для модификации открытых и отложенных ордеров - удержания соответствующей характеристики ордера "вдоль тренда". Удержание ордерной линии осуществляется на заданном пользователем расстоянии от текущего курса. Модификация ордерной линии осуществляется в случае, если расстояние от ордерной линии до текущего курса изменилось более, чем на величину Luft, заданную трейдером в настройках советника. Настройка может быть установлена на следующие линии ордеров:

StopLoss открытого ордера любого типа.

TakeProfit открытого ордера любого типа.

OpenPrice отложенного ордера любого типа.

Установка управляющей настройки Вдоль тренда на другие ордерные линии не допускается.

Настройка является взаимоисключающей по отношению к настройкам Подтяжка вверх и Подтяжка вниз.

Для установки настройки выбранной линии ордера необходимо выделить и перетащить мышкой значок настройки на линию. В случае, если выбранная трейдером линия соответствует настройке, значок настройки "прилипнет" к линии и будет сопровождать ордер до момента его закрытия или удаления настройки.

Удаление значка настройки приводит к аннулированию настройки ордерной линии Вдоль тренда.

Цифра, отображаемая рядом со значком-настройкой, означает расстояние следования ордерной линии вдоль тренда.

В случае, если ордерная линия изменила своё положение относительно курса (причём не в результате модификации в соответствии с настройкой, а по причине воздействия трейдера каким-либо другим способом), то цифра дистанции подтяжки не изменяется. В этом случае программа, исполняя настройку, передаст приказ серверу на модификацию ордерной линии в соответствии с дистанцией следования, установленной трейдером.

Перемещение управляющего значка по вертикали прямо связано с изменением дистанции следования ордерной линии.

Перемещение управляющего значка по горизонтали никак не связано с настройкой управляющего воздействия, является разрешённым действием и позволяет трейдеру установить значок в удобном ему месте (например, в стороне от линии тренда).

Какие-либо манипуляции с цифрой-значком дистанции запрещены.

5.4. Стоп-0 для Buy

Управляющая настройка Стоп-0 для Buy функции AG предназначена для модификации StopLoss ордера Buy. Установка управляющей настройки Стоп-0 для Buy на другие ордерные линии не допускается.

Модификация ордерной линии осуществляется в случае, если курс валют сравнялся или поднялся выше установленного настройкой Стоп-0 для Buy. Ордерная линия StopLoss ордера Buy автоматически устанавливается на курс открытия ордера.

Настройка Стоп-0 для Buy не имеет взаимоисключающих настроек.

Для установки настройки выбранной линии ордера необходимо выделить и перетащить мышкой значок настройки на линию. В случае, если выбранная трейдером линия соответствует настройке, то значок настройки установится выше ордерной линии на заданном расстоянии в соответствии со значением Tjaga в настройках эксперта и будет сопровождать ордер до момента его закрытия, удаления настройки или исполнения модификации в соответствии с настройкой.

Исполнение модификации StopLoss ордера Buy в соответствии с настройкой Стоп-0 для Buy приводит к аннулированию настройки и удалению значка-настройки.

Удаление значка настройки приводит к аннулированию настройки Стоп-0 для Buy.

Цифра, отображаемая рядом со значком-настройкой, означает количество пунктов превышения над курсом открытия ордера и не может быть меньше ограничивающей дистанции, принятой Диллинговым Центром.

Перемещение управляющего значка по вертикали прямо связано с изменением дистанции исполнения настройки.

Перемещение управляющего значка по горизонтали никак не связано с настройкой управляющего воздействия, является разрешённым действием и позволяет трейдеру установить значок в удобном ему месте (например, в стороне от линии тренда).

Какие-либо манипуляции с цифрой-значком дистанции запрещены.

Допускается использование настройки Стоп-0 для Buy одновременно с настройкой Подтяжка вверх. При исполнении настройки Стоп-0 для Buy она аннулируется, в то же время настройка Подтяжка вверх сохраняется.

Не рекомендуется использование настройки Стоп-0 для Buy одновременно с настройкой Вдоль тренда. В случае одновременного использования этих настроек, при исполнении настройки Стоп-0 для Buy она будет аннулирована, а настройка Вдоль тренда вернёт StopLoss ордера Buy назад в соответствии с дистанцией следования Вдоль тренда.

5.5. Стоп-0 для Sell

Управляющая настройка Стоп-0 для Sell функции AG предназначена для модификации StopLoss ордера Sell. Установка управляющей настройки Стоп-0 для Sell на другие ордерные линии не допускается.

Модификация ордерной линии осуществляется в случае, если курс валют сравнялся или поднялся выше установленного настройкой Стоп-0 для Sell. Ордерная линия StopLoss ордера Sell автоматически устанавливается на курс открытия ордера.

Настройка Стоп-0 для Sell не имеет взаимоисключающих настроек.

Для установки настройки выбранной линии ордера необходимо выделить и перетащить мышкой значок настройки на линию. В случае, если выбранная трейдером линия соответствует настройке, значок настройки установится ниже ордерной линии на заданном расстоянии в соответствии со значением Tjaga в настройках эксперта, и будет сопровождать ордер до момента его закрытия, удаления настройки или исполнения модификации в соответствии с настройкой.

Исполнение модификации StopLoss ордера Sell в соответствии с настройкой Стоп-0 для Sell приводит к аннулированию настройки и удалению значка-настройки.

Удаление значка настройки приводит к аннулированию настройки Стоп-0 для Sell.

Цифра, отображаемая рядом со значком-настройкой, означает количество пунктов снижения под курс открытия ордера и не может быть меньше ограничивающей дистанции, принятой Диллинговым Центром.

Перемещение управляющего значка по вертикали прямо связано с изменением дистанции исполнения настройки.

Перемещение управляющего значка по горизонтали никак не связано с настройкой управляющего воздействия, является разрешённым действием и позволяет трейдеру установить значок в удобном ему месте (например, в стороне от линии тренда).

Какие-либо манипуляции с цифрой-значком дистанции запрещены.

Допускается использование настройки Стоп-0 для Sell одновременно с настройкой Подтяжка вниз. При исполнении настройки Стоп-0 для Sell она аннулируется, в то же время настройка Подтяжка вниз сохраняется.

Не рекомендуется использование настройки Стоп-0 для Sell одновременно с настройкой Вдоль тренда. В случае одновременного использования этих настроек, при исполнении настройки Стоп-0 для Sell она будет аннулирована, а настройка Вдоль тренда вернёт StopLoss ордера Sell назад в соответствии с дистанцией следования Вдоль тренда.

5.6. Подтяжка не выше.

Управляющая настройка Подтяжка не выше функции AG предназначена для ограничения модификации ордерной линии при использовании управляющей настройки Подтяжка вверх или Вдоль тренда.

Настройка может быть установлена только при условии установленной настройки Подтяжка вверх или Вдоль тренда на следующие линии ордеров:

StopLoss открытого ордера любого типа.

TakeProfit открытого ордера любого типа.

OpenPrice отложенного ордера любого типа.

Установка управляющей настройки Подтяжка не выше на другие ордерные линии не допускается.

Управляющая настройка Подтяжка не выше модификацию ордеров не производит.

Для установки настройки выбранной линии ордера необходимо выделить и перетащить мышкой значок настройки на линию. В случае, если выбранная трейдером линия соответствует настройке, значок настройки установится выше ордерной линии на заданном расстоянии в соответствии со значением Tjaga в настройках эксперта, и будет сопровождать ордер до момента его закрытия, удаления настройки Подтяжка не выше (или сопровождающей настройки Подтяжка вверх или Вдоль тренда) или исполнения модификации в соответствии с настройкой.

В момент установки управляющей настройки Подтяжка не выше значок настройки меняет свой цвет в соответствии с цветом ордерной линии, на которой установлена настройка.

Исполнение модификации ордера в соответствии с настройкой Подтяжка вверх до уровня, равного и превышающего курс настройки Подтяжка не выше, приводит к аннулированию настройки Подтяжка не выше, сопровождающей настройки Подтяжка вверх и удалению значков этих настроек.

Исполнение модификации ордера в соответствии с настройкой Вдоль тренда до уровня, равного и превышающего курс настройки Подтяжка не выше, приводит к запрету исполнения модификации ордера в соответствии с настройкой Вдоль тренда и не приводит к аннулированию настройки Подтяжка не выше, сопровождающей настройки Вдоль тренда и удалению значков этих настроек

Удаление значка настройки приводит к аннулированию настройки Подтяжка не выше.

Цифра, отображаемая рядом со значком-настройкой, означает количество пунктов превышения над текущим курсом ордерной линии, ограничена минимальной величиной 1pt и никак не связана с ограничивающей дистанцией, принятой Диллинговым Центром.

Перемещение управляющего значка по вертикали прямо связано с изменением дистанции исполнения настройки.

Перемещение управляющего значка по горизонтали никак не связано с настройкой управляющего воздействия, является разрешённым действием и позволяет трейдеру установить значок в удобном ему месте (например, в стороне от линии тренда).

Какие-либо манипуляции с цифрой-значком дистанции запрещены.

5.7. Подтяжка не ниже.

Управляющая настройка Подтяжка не ниже функции AG предназначена для ограничения модификации ордерной линии при использовании управляющей настройки Подтяжка вниз или Вдоль тренда.

Настройка может быть установлена только при условии установленной настройки Подтяжка вниз или Вдоль тренда на следующие линии ордеров:

StopLoss открытого ордера любого типа.

TakeProfit открытого ордера любого типа.

OpenPrice отложенного ордера любого типа.

Установка управляющей настройки Подтяжка не ниже на другие ордерные линии не допускается.

Управляющая настройка Подтяжка не ниже модификацию ордеров не производит.

Для установки настройки выбранной линии ордера необходимо выделить и перетащить мышкой значок настройки на линию. В случае, если выбранная трейдером линия соответствует настройке, значок настройки установится ниже ордерной линии на заданном расстоянии в соответствии со значением Tjaga в настройках эксперта и будет сопровождать ордер до момента его закрытия, удаления настройки Подтяжка не ниже (или сопровождающей настройки Подтяжка вниз или Вдоль тренда) или исполнения модификации в соответствии с настройкой.

В момент установки управляющей настройки Подтяжка не ниже значок настройки меняет свой цвет в соответствии с цветом ордерной линии, на которой установлена настройка.

Исполнение модификации ордера в соответствии с настройкой Подтяжка вниз до уровня, равного и ниже курса настройки Подтяжка не ниже приводит к аннулированию настройки Подтяжка не ниже, сопровождающей настройки Подтяжка вниз и удалению значков этих настроек

Исполнение модификации ордера в соответствии с настройкой Вдоль тренда до уровня, равного и ниже курса настройки Подтяжка не ниже, приводит к запрету исполнения модификации ордера в соответствии с настройкой Вдоль тренда и не приводит к аннулированию настройки Подтяжка не ниже, сопровождающей настройки Вдоль тренда и удалению значков этих настроек

Удаление значка настройки приводит к аннулированию настройки Подтяжка не ниже.

Цифра, отображаемая рядом со значком-настройкой, означает количество пунктов снижения под текущий курс ордерной линии, ограничена минимальной величиной 1pt и никак не связана с ограничивающей дистанцией, принятой Диллинговым Центром.

Перемещение управляющего значка по вертикали прямо связано с изменением дистанции исполнения настройки.

Перемещение управляющего значка по горизонтали никак не связано с настройкой управляющего воздействия, является разрешённым действием и позволяет трейдеру установить значок в удобном ему месте (например, в стороне от линии тренда).

Какие-либо манипуляции с цифрой-значком дистанции запрещены.

5.8. Закрыть при достижении

Управляющая настройка Закрыть при достижении функции AG предназначена для закрытия ордеров типа Buy и Sell. Управляющая настройка Закрыть при достижении может быть установлена только на ордерную линию OpenPrice ордеров типа Buy и Sell. Установка настройки на другие ордерные линии не допускается.

Закрытие ордера осуществляется в случае, если курс валют сравнялся или поднялся выше(для Sell - ниже) установленного настройкой Закрыть при достижении.

Настройка Закрыть при достижении взаимоисключающих настроек не имеет.

Для установки настройки необходимо выделить и перетащить мышкой значок настройки на линию OpenPrice ордера. В случае, если выбранная трейдером линия соответствует настройке, значок настройки установится выше (для Sell - ниже) ордерной линии на заданном расстоянии в соответствии со значением Tjaga в настройках эксперта, и будет сопровождать ордер до момента его закрытия или удаления настройки.

Исполнение настройки Закрыть при достижении приводит к аннулированию настройки и удалению значка-настройки.

Удаление значка настройки приводит к аннулированию настройки Закрыть при достижении.

Цифра, отображаемая рядом со значком-настройкой, означает количество пунктов превышения над курсом открытия ордера, ограничена минимальной величиной 1pt от текущего курса и никак не связана с ограничивающей дистанцией, принятой Диллинговым Центром.

Перемещение управляющего значка по вертикали прямо связано с изменением дистанции исполнения настройки.

Перемещение управляющего значка по горизонтали никак не связано с настройкой управляющего воздействия, является разрешённым действием и позволяет трейдеру установить значок в удобном ему месте (например, в стороне от линии тренда).

Какие-либо манипуляции с цифрой-значком дистанции запрещены.

6. Особенности применения.

Будьте осторожны и внимательны при использовании выделения графических объектов. В силу специфики приложения значки некоторых управляющих настроек отображаются в непосредственной близости от горизонтальных линий ордеров. При неаккуратном обращении возможно случайное выделение графических объектов, выделение которых трейдером не планировалось. Последующие изменения координат объектов (или их удаление) могут привести к генерированию незапланированных управляющих воздействий.

В случае затруднения выделения объектов возможно использование списка объектов, который доступен из основного окна (клавиша F3).

Рекомендуется использование сопровождающих звуков. На начальном этапе использование звуков может показаться излишним, однако в дальнейшем вы сможете составлять уверенное впечатление о ходе торгов, ориентируясь по звуку приложения.

7. Использование.

Представленная версия приложения распространяется бесплатно и без ограничений.



В прикреплённых файлах вы найдёте исходный код приложения, инструкцию и несколько звуковых файлов, использование которых мне представляется полезным.



В настоящий момент разрабатывается расширенный вариант приложения, с которым можно будет познакомиться на авторском сайте: http://AutoGraf.dp.ua/ .

SK. Днепропетровск. 2006.