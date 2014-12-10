MQL5 Cookbook: 处理 BookEvent
介绍
正如众所周知的那样，MetaTrader 5 交易终端是一个多市场的平台，便于外汇，股市，期货和差价合约的交易。根据 自由职业 版块统计，交易者的交易数量不光在外汇市场增长。
在这篇文章中我希望给 MQL5 编程新手介绍 BookEvent 处理。这个事件与市场深度连接 - 股票资产和其衍生物的交易工具。然而，外汇交易员也发现市场深度很有用。在 ECN 账户中，流动性提供商提供订单数据，虽然只在他们的聚合模式。这些账户变得越来越流行。
1. BookEvent
根据文档，这个事件在市场深度状态变化时产生。让我们认可 BookEvent 是一个市场深度事件。
市场深度是一个订单数组，包括不同方向 (卖和买)，价格和交易量。市场深度的价格接近市场，且因此认为是最佳的。
图例.1 MetaTrader 5 中的市场深度
在 MetaTrader 5 中，一个 "订单预定" 名为 "市场深度" (图例.1)。有关市场深度的详细信息可在客户终端的用户指南里找到。
MqlBookInfo 结构在市场深度上提供的信息应该分别对待。
struct MqlBookInfo { ENUM_BOOK_TYPE type; // order type from the ENUM_BOOK_TYPE enumeration double price; // price long volume; // volume };
它包括三个字段。订单类型，价格和交易量数据可以通过处理订单结构获取。
2. BookEvent 的事件处理器
OnBookEvent() 事件处理函数采用常量作为参数。它是字符串引用。
void OnBookEvent (const string& symbol)
这个字符串参数包含品名，市场深度事件的产生位置。
事件处理器自身需要前期的准备。若用 EA 来处理市场深度事件，需要使用内置函数 MarketBookAdd() 订阅事件。通常它位于 EA 的初始化模块。如果市场深度事件未被订阅，则 EA 将之忽略。
提供从已接收事件里退订的可能，是一个良好编程习惯。在反初始化中，有必要从已接收事件中退订，调用 MarketBookRelease() 函数。
订阅和从接收数据中退订的机制类似于创建并处理一个定时器，需要在处理前激活。
3. BookEvent 处理模板
我们正在创建一个简单 EA 模板，来调用 OnBookEvent() 函数，并命名它为 BookEventProcessor1.mq5。
该模板包括一组最小的处理器，这是 EA 的初始化和反初始化的处理器，以及市场深度事件处理器。
市场深度事件处理器本身十分简单：
//+------------------------------------------------------------------+ //| BookEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnBookEvent(const string &symbol) { Print("Book event for: "+symbol); //--- select the symbol if(symbol==_Symbol) { //--- array of the DOM structures MqlBookInfo last_bookArray[]; //--- get the book if(MarketBookGet(_Symbol,last_bookArray)) { //--- process book data for(int idx=0;idx<ArraySize(last_bookArray);idx++) { MqlBookInfo curr_info=last_bookArray[idx]; //--- print PrintFormat("Type: %s",EnumToString(curr_info.type)); PrintFormat("Price: %0."+IntegerToString(_Digits)+"f",curr_info.price); PrintFormat("Volume: %d",curr_info.volume); } } } }
由于市场深度事件是一个广播 (订阅之后它将在所有品种里出现)，需要制定一个工具。
应当指出，在最近的几个版本中，市场深度方面的变更工作已经引入。在当前版本 (build 975) 我未能发现任何广播标志。处理器仅由分配的品种调用。为证明这个事实，我简单地安排在 "专家日志" 输出入场信息。
为达此目的，我们打算使用内置函数 MarketBookGet()。它将返回关于市场深度的所有信息，亦即 MqlBookInfo，结构数组，包括市场深度针对指定品种的记录。应该指出的是，根据交易商不同，数组大小不同。
模板允许在日志中显示结构数组数值。
按调试模式，针对 SBRF-12.14 期货启动 EA。日志记录序列如下：
EL 0 11:24:32.250 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Book event for: SBRF-12.14 MF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL KP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7708 LJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 6 MP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL HF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7705 LP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 6 MJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL GL 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7704 ON 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 3 MD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL FR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7703 PD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 MN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL DH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7701 QQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 10 GH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL QM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7700 OK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 1011 ER 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL KS 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7698 EE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 50 OM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL KI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7696 IO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 21 QG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL LO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7695 MK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 1 QQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL KE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7694 QQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 5 QK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL PK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7691 LO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 QE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL HQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7688 OE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 106 MO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL RG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7686 IP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 18 GI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL FL 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7684 QI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 3 GS 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL IR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7681 LG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 4 GM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL JH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7680 RM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 GG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL DN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7679 HH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 19 IQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL ED 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7678 EQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 1 IK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL OJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7676 DO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 IE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_SELL RP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7675 EE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 1 QR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY LF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7671 LP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 40 QD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY KL 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7670 QJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 21 QN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY CR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7669 RD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 20 QP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY DH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7668 NN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 17 QJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY QN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7667 RK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 OL 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY DE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7666 MQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 151 QF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY OJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7665 RO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 OH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY FQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7664 EF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 49 OR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY GG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7663 OS 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 3 ED 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY JM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7662 PI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 4 CN 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY ES 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7661 LD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 13 CP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY FI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7660 LM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 2 IJ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY NO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7659 II 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 12 IL 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY ME 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7658 IP 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 3 GF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY NK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7657 FM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 15 GH 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY MQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7656 DD 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 6 MS 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY NG 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7655 KR 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 9 KE 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY OM 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7654 IK 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 14 KO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY NS 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7653 DF 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 534 MQ 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Type: BOOK_TYPE_BUY OI 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Price: 7652 IO 0 11:24:33.812 BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1) Volume: 25
市场深度看起来就像在同一时刻。结构数组的第一个元素是在最高价的卖出订单 (7708 Rub)。数组的最后元素是最低价买入订单 (7652 Rub)。所以，市场深度数据从顶至底读入数组。
出于便利，我已经采集数据，在 表.1 中。
表.1。SBRF-12.14 的市场深度
上部红色高亮区块包括卖单 (sell-limits)。下部绿色高亮区块包括买单 (buy-limits)。
很明显，所有卖单中，订单 #6 价格在 7700 卢布，交易 1011 手，交易量最大。在所有买单中，订单 #39 价格在 7653 卢布，交易 534 手，交易量最大。
市场深度源数据的信息，可供交易员分析并用于交易策略。最简单的交易思想是，在离散价位，采集并聚合足够交易量的定单，创建支撑和阻力区。在以下部分, 我们将创建一款指标来跟踪市场深度变化。
4. 市场深度
这里有许多不同的指标可与市场深度数据工作。您可以在 MetaTrader 5 市场里找到一些有趣的指标。在所有指标之中，我喜欢 IShift。Yury Kulikov，开发者，成功地创造了一个紧凑，信息化的工具。
所有程序，处理市场深度数据时，都将拥有一个EA交易或指标的形式，因为只有这些MQL5程序具有BookEvent 事件处理程序的功能。
让我们创建一个简短程序，显示现实市场深度数据。首先我们需要指定要显示的数据。它将是一个面板，水平柱线指示订单交易量。柱线大小, 当然，是相对的。所有当前订单的最大交易量作为 100%。图例. 2 示意价位 7507 卢布的订单有最大 519 手交易量。
为了正确初始化面板，市场深度的精度，或级别的数量必须指定 ("DOM depth" 参数)。此数字交易商之间都不同。
图例. 2 市场深度
此面板程序代码按照 面向对象编程 方式编写。负责面板操作的类命名为 CBookBarsPanel。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Book bars class | //+------------------------------------------------------------------+ class CBookBarsPanel { private: //--- Data members CArrayObj m_obj_arr; uint m_arr_size; //--- uint m_width; uint m_height; //--- Methods public: void CBookBarsPanel(const uint _arr_size); void ~CBookBarsPanel(void){}; //--- bool Init(const uint _width,const uint _height); void Deinit(void){this.m_obj_arr.Clear();}; void Refresh(const MqlBookInfo &_bookArray[]); };
这个类包括四个数据成员。
- m_obj_arr 属性是一个指向 CObject 对象类型的容器。它用来保存市场深度数据。一个单独的类将在稍后创建。
- m_arr_size 属性负责市场深度级别数量。
- m_width 和 m_height 属性保存面板维度 (宽度和高度像素数)。
至于关注的方法，除了标准构造函数和析构函数，它们的集合包括:
- 初始化方法
- 反初始化方法
- 更新方法
我们将创建单独的 CBookRecord 类，为面板的每一行 (市场深度级别) 指定价格，水平柱线和交易量。
它将包含三个指针。其中之一指向对象 CChartObjectRectLabel 类型 (与水平柱线配合工作的长方形标签) 和两个 CChartObjectLabel 类型指针 (价格和交易量文本标签)。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Book record class | //+------------------------------------------------------------------+ class CBookRecord : public CObject { private: //--- Data members CChartObjectRectLabel *m_rect; CChartObjectLabel *m_price; CChartObjectLabel *m_vol; //--- color m_color; //--- Methods public: void CBookRecord(void); void ~CBookRecord(void); bool Create(const string _name,const color _color,const int _X, const int _Y,const int _X_size,const int _Y_size); //--- data bool DataSet(const long _vol,const double _pr,const uint _len); bool DataGet(long &_vol,double &_pr) const; private: string StringVolumeFormat(const long _vol); };
其中方法是:
- 记录创建方法；
- 数据设置方法；
- 数据接收方法；
- 数字格式方法。
之后 EA 的BookEvent 事件处理器，实质上，指标，将如下所示：
//+------------------------------------------------------------------+ //| BookEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnBookEvent(const string &symbol) { //--- select the symbol if(symbol==_Symbol) { //--- array of the DOM structures MqlBookInfo last_bookArray[]; //--- get the book if(MarketBookGet(_Symbol,last_bookArray)) //--- refresh panel myPanel.Refresh(last_bookArray); } }
所以，每次 BookEvent 被生成，面板将更新它的数据。我们打算命名更新程序版本为 BookEventProcessor2.mq5。
在上边的视频中您将看到 EA 如何工作。
结论
本文专门讨论终端的另一个事件 - 市场深度事件<这个事件经常是高频交易算法 (HFT) 的核心。这个交易类型在交易者中日益流行。
我希望开始用 MQL5 编程的交易者，能够发现本文包含的市场深度事件处理器例子很有用。本文附带的源文件要放在项目文件夹。就我而言，它是 \MQL5\Projects\BookEvent。
