Le MQL5 Cookbook : Traitement de l'événement de TradeTransaction

Le MQL5 Cookbook : Traitement de l'événement de TradeTransaction

Denis Kirichenko
Denis Kirichenko

Introduction

Dans cet article, je voudrais présenter l'un des moyens de contrôler les événements de trade à l'aide de MQL5. Je dois mentionner que quelques articles ont déjà été consacrés à ce sujet. « Traitement des événements de trade dans Expert Advisor à l'aide de la fonction OnTrade() » en fait partie. Je ne vais pas répéter d'autres auteurs et utiliserai un autre gestionnaire - OnTradeTransaction().

Je voudrais attirer l'attention des lecteurs sur le point suivant. La version actuelle du langage MQL5 compte formellement 14 gestionnaires d'événements du Terminal Client. De plus, un programmeur a la possibilité de créer des événements personnalisés avec EventChartCustom() et de les traiter avec OnChartEvent(). Cependant, le terme « programmation par événement » (EDP) n'est pas du tout mentionné dans la documentation. Ceci est étrange, étant donné le fait, que tout programme en MQL5 est créé sur la base des principes EDP. Par exemple, il est proposé à l'utilisateur de faire un choix à l'étape « Gestionnaire d'événements pour l'Expert » dans un modèle de n'importe quel Expert Advisor.

Il est évident que le mécanisme de la programmation par événement est utilisé dans MQL5 d'une manière ou d'une autre. Le langage peut contenir des blocs de programme constitués de deux parties : sélection et traitement d'un événement. De plus, si l'on parle d'événements du Terminal Client, un programmeur n'a de contrôle que sur la deuxième partie, c'est-à-dire le gestionnaire d'événements. Pour être juste, il existe des exceptions pour certains événements. La minuterie et l'événement personnalisé en font partie. Le contrôle de ces événements est entièrement laissé au programmeur.


1. Événement de TradeTransaction

Avant d'approfondir notre sujet, renvoyons-nous aux informations officielles.

Selon la documentation, l'événement TradeTransaction est le résultat de certaines opérations avec un compte de trading. Une opération elle-même se compose d'un certain nombre d'étapes déterminées par des transactions. Par exemple, l'ouverture d'une position avec un ordre boursier, l'une des opérations les plus populaires avec un compte de trading, se déroule selon les étapes suivantes :

  1. Faire une demande de trade ;
  2. Vérifier la demande de trade ;
  3. Envoyer la demande de trade au serveur ;
  4. Recevoir une réponse sur l'exécution de l'ordre de trade sur le serveur.

Une telle séquence, cependant, ne montre que la logique de travail de la paire terminal-serveur qui se reflète dans les chaînes du code de l’EA. Du point de vue de l'événement de trade de TradeTransaction, l'ouverture d'une position sur le marché se fait de la manière suivante :

  1. Le programme MQL5 reçoit une notification du serveur sur le résultat de la demande terminée ;
  2. La demande sous forme d’ordre avec un ticket unique est incluse dans la liste des ordres ouverts ;
  3. L'ordre est supprimé de la liste des ordres ouverts après exécution ;
  4. Ensuite, l’ordre passe à l'historique du compte ;
  5. L'historique du compte contient également des données sur la transaction résultant de l'exécution de l'ordre.

Ainsi, l'ouverture d'une position nécessite cinq appels pour le gestionnaire OnTradeTransaction().

Nous discuterons du code du programme en détail un peu plus tard et maintenant nous allons examiner de près l'en-tête de la fonction. Il a trois paramètres d'entrée.

void  OnTradeTransaction(
   const MqlTradeTransaction&    trans,        // structure of the trade transaction
   const MqlTradeRequest&        request,      // structure of the request
   const MqlTradeResult&         result        // structure of the response
   );

Ces paramètres sont décrits en détail dans la Documentation. Je voudrais noter qu'un paramètre de la structure de la transaction du trade est une sorte de transtypage des informations que le gestionnaire reçoit lors de l'appel en cours.

Je dois aussi dire quelques mots sur le type de transaction de trade car nous allons en rencontrer beaucoup.

Dans MQL5, ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE est une énumération spéciale qui est responsable du type de transaction de trade. Pour savoir à quel type appartient une transaction de trade, nous devons nous référer à la constante de paramètre du type MqlTradeTransaction. 

struct MqlTradeTransaction
  {
   ulong                         deal;             // Ticket of the deal
   ulong                         order;            // Ticket of the order
   string                        symbol;           // Trade symbol
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE   type;             // Type of the trade transaction
   ENUM_ORDER_TYPE               order_type;       // Type of the order
   ENUM_ORDER_STATE              order_state;      // Status of the order
   ENUM_DEAL_TYPE                deal_type;        // Type of the deal
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME          time_type;        // Order expiration type
   datetime                      time_expiration;  // Order expiration time
   double                        price;            // Price 
   double                        price_trigger;    // Price that triggers the Stop Limit order
   double                        price_sl;         // Level of Stop Loss
   double                        price_tp;         // Level of Take Profit
   double                        volume;           // Volume in lots
  };

Le quatrième champ de la structure est l'énumération même que nous recherchons.


2. Traitement des positions

Pratiquement toutes les opérations de trade qui concernent le traitement des positions impliquent cinq appels du gestionnaire OnTradeTransaction(). Parmi elles se trouvent :

  • l’ouverture d'une position ;
  • la position ;
  • l’inversion de la position ;
  • l’ajoute des lots à la position ;
  • la fermeture partielle d'une position.

La modification d'une position est la seule opération de trade qui appelle deux fois le gestionnaire d'événements TradeTransaction.

Puisqu'il n'y a aucune information sur les types de transactions responsables de certaines opérations de trade, nous allons le découvrir par essais et par erreurs.

Avant cela, nous devrons créer un modèle de l'Expert qui contiendra le gestionnaire d'événements TradeTransaction. J'ai nommé ma version du modèle TradeProcessor.mq5. J'ai ajouté une fonctionnalité qui permet d'afficher des informations sur les valeurs des champs de structure dans le journal. Ces valeurs sont les paramètres de l'événement - gestionnaire. L'analyse de ces enregistrements prendra du temps, mais en fin de compte, elle paiera en présentant une image complète des événements.

Nous devons lancer l'Expert en mode débogage sur l'un des graphiques du terminal MetaTrader 5.

Ouvrez une position manuellement et jetez un coup d’œil sur le code. Le premier appel du gestionnaire sera comme ceci (Fig. 1).

Fig. 1. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Fig.1. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Les entrées suivantes apparaîtront dans le journal :

IO      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
NK      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
RR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
DE      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 0
JS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
JN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
FD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 0.0000
FN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
HF      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
FQ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
RR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: 
HD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
GS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
DN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction TRADE_TRANSACTION_REQUEST
FK      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.00

Dans ce bloc, seul l'enregistrement concernant le type de transaction nous intéresse. Comme on peut le voir, ce type appartient à la demande (TRADE_TRANSACTION_REQUEST).

Des informations sur les détails de la demande peuvent être obtenues dans le bloc « Demande ».

QG      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Request===---
HL      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade operation: TRADE_ACTION_DEAL
EE      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Comment to the order: 
JP      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Deviation from the requested price: 0
GS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration time: 1970.01.01 00:00
LF      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Magic number of the EA: 0
FM      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
EJ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
QR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Stop Loss level of the order: 0.0000
IJ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Take Profit level of the order: 0.0000
KK      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      StopLimit level of the order: 0.0000
FS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
RD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY

Les données sur le résultat de l'exécution de la requête seront transmises au bloc « Réponse ».

KG      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Response===---
JR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Code of the operation result: 10009
GD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 15258202
NR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
EF      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume of the deal: 0.11
MN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price of the deal: 1.3137
HJ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Bid: 1.3135
PM      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ask: 1.3137
OG      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Comment to the operation: 
RQ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Request ID: 1

Après avoir analysé d'autres paramètres du gestionnaire tels que les structures de la demande et de la réponse, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur la demande lors du premier appel.

Le deuxième appel concerne l'ajout de l’ordre à la liste des ordres ouverts (Fig. 2).

Fig. 2. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Fig.2. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Le bloc « Transaction » est le seul dont nous avons besoin dans le journal.

MJ      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
JN      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
FG      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
LM      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
LI      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
LP      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
QN      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
PD      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
NL      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
PG      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
DL      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
JK      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
QD      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
IQ      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
PL      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.11

L’ordre, comme on peut le voir, a déjà reçu son ticket et d'autres paramètres (symbole, prix et volume) et est inclus dans la liste des ordres ouverts.

Le troisième appel du gestionnaire d'événements est lié à la suppression de l’ordre de la liste des ordres ouverts (Fig. 3).

Fig. 3. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

Fig.3. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

Le bloc « Transaction » est le seul dont nous avons besoin dans le journal.

PF      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
OE      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
KL      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
EH      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
QM      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
QK      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
HS      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
MH      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
OP      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
EJ      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
IH      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
KP      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
LO      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
HG      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
CG      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.11

Il n'y a aucune nouvelle information dans ce bloc sauf le type de transaction.

Le gestionnaire est appelé pour la quatrième fois lorsqu'un nouvel ordre historique apparaît dans l'historique (Fig. 4).

Fig. 4. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Fig.4. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Nous pouvons obtenir les informations pertinentes à partir du bloc « Transaction ».

QO      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction==---
RJ      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
NS      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
DQ      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
EH      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_FILLED
RL      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
KJ      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
NO      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
PI      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
FS      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
JS      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
LG      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
KP      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
OL      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
JH      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.00

À ce stade, nous pouvons voir que l'ordre a été exécuté.

Enfin, le dernier (le cinquième) appel a lieu lorsqu'une transaction est ajoutée à l'historique (Fig. 5).

Fig. 5. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Fig.5. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Dans le journal, encore une fois, nous ne nous intéressons qu'au bloc « Transaction ».

OE      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
MS      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 15258202
RJ      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
HN      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
LK      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
LE      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
MM      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
PF      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
NN      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
PI      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
DJ      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
JM      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
QI      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
CK      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
RQ      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.11

La chaîne importante dans ce bloc est le ticket de la transaction.

Je vais présenter un schéma de la transaction. Pour les postions il n'y en aura que deux. Le premier ressemble à celui de la Fig. 6.

Fig.6. Le premier schéma du processus de transaction

Fig.6. Le premier schéma du processus de transaction


Toutes les opérations de trade liées au traitement des positions se déroulent conformément à ce schéma. La seule exception ici est l'opération de modification d'une position. La dernière opération comprend le traitement des deux transactions suivantes (Fig. 7).

Fig.7. Le deuxième schéma du processus de transaction

Fig.7. Le deuxième schéma du processus de transaction

Ainsi, la modification d'une position ne peut pas être retracée dans l'historique des transactions et des ordres.

C'est à peu près tout sur les positions.



3. Types des ordres en attente

En ce qui concerne les ordres en attente, il est à noter que les opérations avec elles prennent moins de transactions. Dans le même temps, il existe davantage de combinaisons de types de transactions lorsque vous travaillez avec des ordres.

Pour modifier un ordre, le gestionnaire est appelé deux fois, comme pour modifier une position. Passer et supprimer un ordre prend trois appels. L'événement TradeTransaction se produit quatre fois lors de la suppression de l'ordre ou de son exécution.

Nous allons maintenant passer un ordre en attente. Nous devons lancer l'Expert en mode débogage sur l'un des graphiques du terminal MetaTrader 5 à nouveau.

Le premier appel du gestionnaire sera lié à la demande (Fig. 8).

Fig. 8. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Fig.8. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Le journal contiendra les entrées suivantes :

IO      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
NK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
RR      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
DE      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 0
JS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
JN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
FD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 0.0000
FN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
HF      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
FQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
RR      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: 
HD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
GS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
DN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
FK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.00
NS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      

QG      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Request==---
IQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade operation: TRADE_ACTION_PENDING
OE      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order comment: 
PQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Deviation from the requested price: 0
QS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration time: 1970.01.01 00:00
FI      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Magic number of the EA: 0
CM      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
PK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.6500
KR      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Stop Loss level of the order: 0.0000
OI      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Take Profit level of the order: 0.0000
QK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      StopLimit level of the order: 0.0000
QQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: GBPUSD
RD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
LS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order execution type: ORDER_FILLING_RETURN
MN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
IK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.14
NS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      
CD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Response===---
RQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Code of the operation result: 10009
JI      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
GM      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
LF      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume of the deal: 0.14
JN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price of the deal: 0.0000
MK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Bid: 0.0000
CM      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ask: 0.0000
IG      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Comment to the operation: 
DQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Request ID: 1

Le deuxième appel du gestionnaire ajoutera l'ordre à la liste des ouverts (Fig. 9).

Fig. 9. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADDED

Fig.9. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADDED

Dans le journal, nous devons voir uniquement le bloc « Transaction ».

HJ      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
GQ      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
CH      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
RL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
II      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
OG      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
GL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.6500
IE      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
CO      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
IF      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
PL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: GBPUSD
OL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
HJ      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
LF      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
FR      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.14

Le troisième appel du gestionnaire renouvellera les données en fonction de l’ordre passé (Fig. 10).

En particulier, le statut de l’ordre recevra la valeur ORDER_STATE_PLACED.

Fig. 10. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Fig.10. Le champ du type est égal à TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Dans le journal, nous devons voir les enregistrements du bloc « Transaction ».

HS      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction==---
GF      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
CO      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
RE      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
KM      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_PLACED
QH      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
EG      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.6500
GL      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
ED      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
GO      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
RE      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: GBPUSD
QS      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
JS      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
RD      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
JK      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.14

La chaîne la plus importante ici est le statut de l’ordre.

Contrairement au traitement des positions, le traitement des ordres en attente ne peut pas être mis en œuvre par un schéma. Chaque opération de trade liée à un ordre en attente sera unique du point de vue des types de transactions de trading.

Passer un ordre en attente nécessitera trois transactions (Fig. 11).

Fig.11. Transactions, traitement de la passation d'un ordre en attente

Fig.11. Transactions, traitement de la passation d'un ordre en attente

La modification d'un ordre en attente générera deux transactions (Fig. 12).

Fig.12 Transactions, traitement de la modification d'un ordre en attente

Fig.12. Transactions, traitement de la modification d'un ordre en attente


Si l'ordre en attente doit être supprimé, le gestionnaire OnTradeTransaction() sera appelé quatre fois (Fig. 13).

Fig.13. Transactions, traitement de la suppression d'un ordre en attente

Fig.13. Transactions, traitement de la suppression d'un ordre en attente

La suppression d'un ordre en attente est définie par le schéma suivant (Fig. 14).

Fig.14. Transactions, traitement d’une suppression d'un ordre en attente

Fig.14. Transactions, traitement d'une suppression d'un ordre en attente


Le déclenchement d’un ordre en attente, la dernière opération de trade, induira quatre transactions différentes (Fig. 15).

Fig.15. Transactions, traitement de l’activation d'un ordre en attente

Fig.15. Transactions, traitement de l’activation d'un ordre en attente

Je ne vais pas apporter les entrées du journal pour chaque combinaison de transactions. Si le lecteur le souhaite, il peut les étudier en exécutant le code.


4. Gestionnaire universel

Jetons un coup d'œil sur le programme qui peut fonctionner avec l'événement TradeTransaction à travers les yeux de l'utilisateur final. L'utilisateur final a très probablement besoin d'un programme capable de fonctionner parfaitement à la fois avec les ordres et les positions. Un programmeur doit écrire le code pour OnTradeTransaction() de la manière qui lui permettra d'identifier toutes les transactions et leurs combinaisons, indépendamment de ce qui a été traité - une position ou un ordre. Idéalement, le programme devrait être capable d'indiquer quelle opération a été exécutée à la fin du traitement de la série de transactions.

Dans l'exemple ci-dessous, un traitement séquentiel de transaction est utilisé. Le développeur de MQL5 déclare cependant ce qui suit :

...Une demande d'échange envoyée manuellement depuis le terminal ou via les fonctions OrderSend()/OrderSendAsync() peut générer plusieurs transactions consécutives sur le serveur de trade. La priorité de ces transactions à l'arrivée au terminal n'est pas garantie, donc l'algorithme de trading ne doit pas être basé sur la présomption qu'un groupe de transactions arrivera après un autre. En plus de cela, des transactions peuvent être perdues à la livraison du serveur au terminal...

Ainsi, si l'exigence est d'écrire un programme fonctionnant près de l'idéal, vous pouvez améliorer l'exemple suggéré et rendre le traitement des transactions indépendant de l'ordre d'arrivée des transactions.

En général, les positions et les ordres peuvent avoir des types de transactions communs. Il existe 11 types de transactions. Seuls quatre de ceux-ci ont quelque chose à voir avec le trading depuis le terminal :

  • TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE ;
  • TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE ;
  • TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE ;
  • TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE.

Nous n'allons pas les aborder dans cet article. Ces types, selon le développeur, ont été conçus pour étendre les fonctionnalités du côté du serveur de trading. Je dois admettre que je n'ai jamais traité de tels types auparavant.

Cela nous laisse avec sept types complets qui sont traités le plus souvent dans OnTradeTransaction().

Dans le corps du gestionnaire, le segment, définissant le type de transaction courant, aura un rôle important.

//--- ========== Types of transaction [START]
   switch(trans_type)
     {
      //--- 1) if it is a request
      case TRADE_TRANSACTION_REQUEST:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 2) if it is an addition of a new open order
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 3) if it is a deletion of an order from the list of open ones
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE:
        {

         //---     
         break;
        }
      //--- 4) if it is an addition of a new order to the history
      case TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD:
        {

         //---     
         break;
        }
      //--- 5) if it is an addition of a deal to history
      case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 6) if it is a modification of a position 
      case TRADE_TRANSACTION_POSITION:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 7) if it is a modification of an open order
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE:
        {

         //---
         break;
        }
     }
//--- ========== Types of transactions [END]

Nous essaierons de définir quelle opération de trade nous traitons par le type de transaction actuel. Pour savoir sur quoi on travaille - une position ou un ordre, on va déléguer la mémorisation du type d'opération de trade au cas-module de traitement de la demande.

Le module lui-même ressemblera à ceci :

//--- 1) if it is a request
      case TRADE_TRANSACTION_REQUEST:
        {
         //---
         last_action=request.action;
         string action_str;

         //--- what is the request for?
         switch(last_action)
           {
            //--- а) on market
            case TRADE_ACTION_DEAL:
              {
               action_str="place a market order";
               trade_obj=TRADE_OBJ_POSITION;
               break;
              }
            //--- б) place a pending order
            case TRADE_ACTION_PENDING:
              {
               action_str="place a pending order";
               trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
               break;
              }
            //--- в) modify position
            case TRADE_ACTION_SLTP:
              {
               trade_obj=TRADE_OBJ_POSITION;
               //---
               StringConcatenate(action_str,request.symbol,": modify the levels of Stop Loss",
                                 " and Take Profit");

               //---
               break;
              }
            //--- г) modify order
            case TRADE_ACTION_MODIFY:
              {
               action_str="modify parameters of the pending order";
               trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
               break;
              }
            //--- д) delete order
            case TRADE_ACTION_REMOVE:
              {
               action_str="delete pending order";
               trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
               break;
              }
           }
         //---
         if(InpIsLogging)
            Print("Request received: "+action_str);

         //---
         break;
        }

Changer quelques variables n'est pas difficile dans ce cas.

static ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS last_action; // market operation at the first pass

La variable last_action mémorisera la raison pour laquelle le gestionnaire d'événements a été lancé.

static ENUM_TRADE_OBJ trade_obj;               // specifies the trade object at the first pass

La variable trade_obj gardera en mémoire ce qui a été traité - une position ou un ordre. Pour cela nous allons créer l'énumération ENUM_TRADE_OBJ.

Après cela, nous allons passer au module qui traitera les transactions de type TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD :

//--- 2) if it is an addition of a new open order
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD:
        {
         if(InpIsLogging)
           {
            if(trade_obj==TRADE_OBJ_POSITION)
               Print("Open a new market order: "+
                     EnumToString(trans.order_type));
            //---
            else if(trade_obj==TRADE_OBJ_ORDER)
               Print("Place a new pending order: "+
                     EnumToString(trans.order_type));
           }
         //---
         break;
        }

Ce module est assez simple. Étant donné que la position a été traitée à la première étape, une entrée de journal « Ouvrir un nouvel ordre boursier » apparaîtra au niveau de l'actuelle, sinon « Passer un nouvel ordre en attente ». Il n'y a plus d'actions autres qu'informatives dans ce bloc.

C'est maintenant au tour du troisième module qui traite le type TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE :

//--- 3) if it is a deletion of an order from the list of open ones
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE:
        {
         if(InpIsLogging)
            PrintFormat("Order deleted from the list of open ones: #%d, "+
                        EnumToString(trans.order_type),trans.order);
         //---     
         break;
        }

Ce module n'a également qu'un rôle informatif.

Le quatrième cas-module traite le type TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD :

//--- 4) if it is an addition of a new order to the history
      case TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD:
        {
         if(InpIsLogging)
            PrintFormat("Order added to the history: #%d, "+
                        EnumToString(trans.order_type),trans.order);

         //--- if a pending order is being processed
         if(trade_obj==TRADE_OBJ_ORDER)
           {
            //--- if it is the third pass
            if(gTransCnt==2)
              {
               //--- if the order was canceled, check the deals
               datetime now=TimeCurrent();

               //--- request the history of orders and deals
               HistorySelect(now-PeriodSeconds(PERIOD_H1),now);

               //--- attempt to find a deal for the order
               CDealInfo myDealInfo;
               int all_deals=HistoryDealsTotal();
               //---
               bool is_found=false;
               for(int deal_idx=all_deals;deal_idx>=0;deal_idx--)
                  if(myDealInfo.SelectByIndex(deal_idx))
                     if(myDealInfo.Order()==trans.order)
                        is_found=true;

               //--- if the deal was not found
               if(!is_found)
                 {
                  is_to_reset_cnt=true;
                  //---
                  PrintFormat("Order canceled: #%d",trans.order);
                 }
              }
            //--- if it is the fourth pass
            if(gTransCnt==3)
              {
               is_to_reset_cnt=true;
               PrintFormat("Order deleted: #%d",trans.order);
              }
           }
         //---     
         break;
        }

En plus de l'enregistrement selon lequel l’ordre a été ajouté à l'historique, ce module vérifie si nous avons initialement travaillé avec un ordre en attente. Dans le cas où nous l'avons fait, nous devons découvrir le numéro de la passe actuelle du gestionnaire. Le fait est que ce type de transaction peut apparaître au troisième passage lors du travail avec l’ordre, si un ordre en attente a été annulé. Au quatrième passage, ce type peut apparaître lorsqu'un ordre en attente a été supprimé.

Aux niveau des chaînes du module vérifiant la troisième passe, nous devons nous référer à nouveau à l'historique des transactions. Si un accord pour l’ordre en attente n'est pas trouvé, nous considérerons un tel ordre comme annulé.

Le cinquième cas-module traite le type TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD. C'est le plus gros bloc du programme par la taille des chaînes.

La transaction est vérifiée dans ce bloc. Il est important de choisir une transaction par ticket pour accéder à ses propriétés. Un type de transaction peut fournir des informations si la position était ouverte, fermée, etc. Des informations sur le déclenchement d'un ordre en attente peuvent également y être récupérées. C'est le seul cas où un ordre en attente pourrait générer une transaction dans le contexte de travail du gestionnaire d'événements TradeTransaction.

//--- 5) if it is an addition of a deal to history
      case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD:
        {
         is_to_reset_cnt=true;
         //---
         ulong deal_ticket=trans.deal;
         ENUM_DEAL_TYPE deal_type=trans.deal_type;
         //---
         if(InpIsLogging)
            PrintFormat("Deal added to history: #%d, "+EnumToString(deal_type),deal_ticket);

         if(deal_ticket>0)
           {
            datetime now=TimeCurrent();

            //--- request the history of orders and deals
            HistorySelect(now-PeriodSeconds(PERIOD_H1),now);

            //--- select a deal by the ticket
            if(HistoryDealSelect(deal_ticket))
              {
               //--- check the deal
               CDealInfo myDealInfo;
               myDealInfo.Ticket(deal_ticket);
               long order=myDealInfo.Order();

               //--- parameters of the deal
               ENUM_DEAL_ENTRY  deal_entry=myDealInfo.Entry();
               double deal_vol=0.;
               //---
               if(myDealInfo.InfoDouble(DEAL_VOLUME,deal_vol))
                  if(myDealInfo.InfoString(DEAL_SYMBOL,deal_symbol))
                    {
                     //--- position
                     CPositionInfo myPos;
                     double pos_vol=WRONG_VALUE;
                     //---
                     if(myPos.Select(deal_symbol))
                        pos_vol=myPos.Volume();

                     //--- if the market was entered
                     if(deal_entry==DEAL_ENTRY_IN)
                       {
                        //--- 1) opening of a position
                        if(deal_vol==pos_vol)
                           PrintFormat("\n%s: new position opened",deal_symbol);

                        //--- 2) addition to the open position        
                        else if(deal_vol<pos_vol)
                           PrintFormat("\n%s: addition to the current position",deal_symbol);
                       }

                     //--- if the market was exited
                     else if(deal_entry==DEAL_ENTRY_OUT)
                       {
                        if(deal_vol>0.0)
                          {
                           //--- 1) closure of a position
                           if(pos_vol==WRONG_VALUE)
                              PrintFormat("\n%s: position closed",deal_symbol);

                           //--- 2) partial closure of the open position        
                           else if(pos_vol>0.0)
                              PrintFormat("\n%s: partial closing of the current position",deal_symbol);
                          }
                       }

                     //--- if position was reversed
                     else if(deal_entry==DEAL_ENTRY_INOUT)
                       {
                        if(deal_vol>0.0)
                           if(pos_vol>0.0)
                              PrintFormat("\n%s: position reversal",deal_symbol);
                       }
                    }

               //--- order activation
               if(trade_obj==TRADE_OBJ_ORDER)
                  PrintFormat("Pending order activation: %d",order);
              }
           }

         //---
         break;
        }

Le type de transaction TRADE_TRANSACTION_POSITION est unique et n'est traité que lorsqu'une position est modifiée :

//--- 6) if it is a modification of a position
      case TRADE_TRANSACTION_POSITION:
        {
         is_to_reset_cnt=true;
         //---
         PrintFormat("Modification of a position: %s",deal_symbol);
         //---
         if(InpIsLogging)
           {
            PrintFormat("New price of stop loss: %0."+
                        IntegerToString(_Digits)+"f",trans.price_sl);
            PrintFormat("New price of take profit: %0."+
                        IntegerToString(_Digits)+"f",trans.price_tp);
           }

         //---
         break;
        }

Le dernier module de cas est activé lors du traitement du type TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE.

Ce type n'apparaît que pour le travail avec un ordre en attente. Il se lance au déclenchement de toute opération de trade, concernant les ordres en attente, cependant le stade peut varier. 

//--- 7) if it is a modification of an open order
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE:
        {

         //--- if it was the first pass
         if(gTransCnt==0)
           {
            trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
            PrintFormat("Canceling the order: #%d",trans.order);
           }
         //--- if it was the second pass
         if(gTransCnt==1)
           {
            //--- if it is an order modification
            if(last_action==TRADE_ACTION_MODIFY)
              {
               PrintFormat("Pending order modified: #%d",trans.order);
               //--- clear counter
               is_to_reset_cnt=true;
              }
            //--- if it is deletion of the order
            if(last_action==TRADE_ACTION_REMOVE)
              {
               PrintFormat("Delete pending order: #%d",trans.order);

              }
           }
         //--- if it was the third pass
         if(gTransCnt==2)
           {
            PrintFormat("A new pending order was placed: #%d, "+
                        EnumToString(trans.order_type),trans.order);
            //--- clear counter
            is_to_reset_cnt=true;
           }

         //---
         break;
        }

En résumé, si ce type apparaissait au premier déclenchement de OnTradeTransaction(), alors l'ordre était soit annulé, soit exécuté.

Si le type apparaissait au deuxième lancement du gestionnaire d'événements, alors l’ordre était soit supprimé, soit modifié. Pour savoir exactement à quoi a abouti l'ordre, reportez-vous à la variable statique last_action qui contient les données sur la dernière opération de trading.

Le troisième lancement du gestionnaire d'événements est le dernier cas où ce type peut apparaître. Le troisième lancement termine la procédure de passation d'un ordre en attente.

Une variable booléenne is_to_reset_cnt est également utilisée dans le code. Il a un rôle d’indicateur pour effacer un compteur des passes du gestionnaire OnTradeTransaction().

C'est à peu près tout sur le traitement de l'événement TradeTransaction. J'ajouterais également une pause au début de l'appel au gestionnaire. Cela minimisera le risque qu'une transaction ou un ordre soit retardé dans l'accès à l'historique.


Conclusion

Dans cet article, j'ai essayé d'illustrer comment différentes opérations de trade peuvent être utilisées et comment récupérer des informations sur les événements qui se produisent dans le terminal.

Le plus grand avantage de cette approche est que le programme peut recevoir des informations sur la mise en œuvre progressive d'une opération de trade. À mon avis, une telle approche peut être utilisée pour copier des transactions d'un terminal à un autre.


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/ru/articles/1111

