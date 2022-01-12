Manuale MQL5: Elaborazione dell'evento TradeTransaction

MetaTrader 5 / Esempi
Introduzione

In questo articolo vorrei introdurre uno dei modi per controllare gli eventi di trading utilizzando i mezzi di MQL5. Devo dire che alcuni articoli sono già stati dedicati a questo argomento. "Elaborazione di eventi di trading in Expert Advisor utilizzando la funzione OnTrade()" è uno di questi. Non ripeterò altri autori e userò un altro gestore: OnTradeTransaction().

Vorrei attirare l'attenzione dei lettori sul punto seguente. L'attuale versione del linguaggio MQL5 conta formalmente 14 gestori di eventi del Terminale Cliente. Inoltre, un programmatore ha la possibilità di creare eventi personalizzati con EventChartCustom() ed elaborarli con OnChartEvent(). Tuttavia, il termine "programmazione guidata dagli eventi" (EDP) non è affatto menzionato nella documentazione. È strano, visto che qualsiasi programma in MQL5 è creato sulla base dei principi EDP. Ad esempio, all'utente viene offerto di effettuare una scelta al passaggio "Gestore di eventi per l'Expert" in un modello di qualsiasi Expert Advisor.

È ovvio che il meccanismo della Programmazione guidata dagli eventi viene utilizzato in MQL5 in un modo o nell'altro. Il linguaggio può contenere blocchi di programma composti da due parti: selezione ed elaborazione di un evento. Inoltre, se si tratta di eventi del Terminale Cliente, un programmatore ha il controllo solo sulla seconda parte, ovvero l'event handler. Per essere onesti, ci sono eccezioni per alcuni eventi. Timer ed evento personalizzato sono tra questi. Il controllo di questi eventi è lasciato interamente al programmatore.


1. TradeTransaction Event

Prima di approfondire il nostro argomento, facciamo riferimento alle informazioni ufficiali.

Secondo la documentazione, l'evento TradeTransaction è il risultato di determinate operazioni con un conto di trading. Un'operazione stessa consiste in una serie di fasi determinate dalle transazioni. Ad esempio, l'apertura di una posizione con un ordine di mercato, una delle operazioni più popolari con un conto di trading, viene implementata nelle seguenti fasi:

  1. //--- invia una richiesta di trade
  2. Verificare la richiesta di scambio;
  3. Invia la richiesta di scambio al server;
  4. Ricevi una risposta sull'esecuzione dell'ordine di trading sul server.

Tale sequenza, però, mostra solo la logica di lavoro della coppia terminale-server che si riflette nelle stringhe del codice EA. Dal punto di vista dell'evento di trading TradeTransaction, l'apertura di una posizione sul mercato avviene nel seguente modo:

  1. Il programma MQL5 riceve una notifica dal server sul risultato della richiesta completata;
  2. La richiesta sotto forma di ordine con ticket univoco viene inserita nella lista degli ordini aperti;
  3. L'ordine viene cancellato dalla lista degli ordini aperti dopo l'esecuzione;
  4. Quindi, l'ordine passa alla cronologia dell'account;
  5. La cronologia dell'account contiene anche i dati sul deal in cui risulta l'esecuzione dell'ordine.

Quindi, l'apertura di una posizione richiede cinque chiamate per il gestore OnTradeTransaction().

Discuteremo il codice del programma in dettaglio un po' più tardi e ora daremo un'occhiata da vicino all'intestazione della funzione. Ha tre parametri di input.

void  OnTradeTransaction(
   const MqlTradeTransaction&    trans,        // structure of the trade transaction
   const MqlTradeRequest&        request,      // structure of the request
   const MqlTradeResult&         result        // structure of the response
   );

Questi parametri sono descritti in dettaglio nella documentazione. Vorrei sottolineare che un parametro della struttura della transazione di trading è una sorta di cast delle informazioni che il gestore riceve durante la chiamata in corso.

Devo anche dire alcune parole sul tipo di transazione di trading poiché la incontreremo spesso.

In MQL5, ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE è un'enumerazione speciale responsabile del tipo di transazione di trading. Per scoprire a quale tipo appartiene una transazione di trading, dobbiamo fare riferimento al parametro-costante del tipo MqlTradeTransaction. 

struct MqlTradeTransaction
  {
   ulong                         deal;             // Ticket of the deal
   ulong                         order;            // Ticket of the order
   string                        symbol;           // Trade symbol
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE   type;             // Type of the trade transaction
   ENUM_ORDER_TYPE               order_type;       // Type of the order
   ENUM_ORDER_STATE              order_state;      // Status of the order
   ENUM_DEAL_TYPE                deal_type;        // Type of the deal
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME          time_type;        // Order expiration type
   datetime                      time_expiration;  // Order expiration time
   double                        price;            // Price 
   double                        price_trigger;    // Price that triggers the Stop Limit order
   double                        price_sl;         // Level of Stop Loss
   double                        price_tp;         // Level of Take Profit
   double                        volume;           // Volume in lots
  };

Il quarto campo della struttura è proprio l'enumerazione che stiamo cercando.


2. Elaborazione delle posizioni

Praticamente tutte le operazioni di trading che riguardano l'elaborazione delle posizioni comportano cinque chiamate del gestore OnTradeTransaction(). Tra questi ci sono:

  • apertura di una posizione;
  • Posizione:
  • inversione di posizione;
  • aggiungere lotti alla posizione;
  • chiusura parziale di una posizione.

La modifica di una posizione è l'unica operazione di trading che chiama due volte il gestore dell'evento TradeTransaction.

Poiché non ci sono informazioni su quali tipi di transazione sono responsabili di determinate operazioni di trading, lo scopriremo attraverso tentativi ed errori.

Prima di ciò, dovremo creare un modello dell'Expert che conterrà il gestore dell'evento TradeTransaction. Ho chiamato la mia versione del modello TradeProcessor.mq5. Ho aggiunto una funzionalità che abilita la visualizzazione delle informazioni sui valori dei campi della struttura nel log. Questi valori sono i parametri dell'evento - gestore. L'analisi di questi record richiederà molto tempo, ma alla fine ripagherà presentando il quadro completo degli eventi.

Dobbiamo avviare l'Expert in modalità debug su uno qualsiasi dei grafici nel terminale MetaTrader 5.

Apri una posizione manualmente e dai un'occhiata al codice. La prima chiamata dell'handler sarà così (Fig. 1).

Fig. 1. Il campo tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Fig.1. Il campo del tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Nel registro appariranno le seguenti voci:

IO      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
NK      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
RR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
DE      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 0
JS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
JN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
FD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 0.0000
FN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
HF      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
FQ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
RR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: 
HD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
GS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
DN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction TRADE_TRANSACTION_REQUEST
FK      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.00

In questo blocco ci interessa solo il record relativo al tipo di transazione. Come possiamo vedere, questo tipo appartiene alla richiesta (TRADE_TRANSACTION_REQUEST).

Informazioni sui dettagli della richiesta possono essere ottenute nel blocco "Richiesta".

QG      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Request===---
HL      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade operation: TRADE_ACTION_DEAL
EE      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Comment to the order: 
JP      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Deviation from the requested price: 0
GS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration time: 1970.01.01 00:00
LF      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Magic number of the EA: 0
FM      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
EJ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
QR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Stop Loss level of the order: 0.0000
IJ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Take Profit level of the order: 0.0000
KK      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      StopLimit level of the order: 0.0000
FS      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
RD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY

I dati sull'esito dell'esecuzione della richiesta arriveranno al blocco "Risposta".

KG      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Response===---
JR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Code of the operation result: 10009
GD      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 15258202
NR      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
EF      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume of the deal: 0.11
MN      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price of the deal: 1.3137
HJ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Bid: 1.3135
PM      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ask: 1.3137
OG      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Comment to the operation: 
RQ      0       17:37:53.233    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Request ID: 1

Dopo aver analizzato altri parametri del gestore come le strutture della richiesta e della risposta, è possibile ottenere informazioni aggiuntive sulla richiesta alla prima chiamata.

Il secondo bando riguarda l'inserimento dell'ordine nella lista degli ordini aperti (Fig. 2).

Fig.2. Il campo del tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Fig.2. Il campo del tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Il blocco "Transazione" è l'unico di cui abbiamo bisogno nel registro.

MJ      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
JN      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
FG      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
LM      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
LI      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
LP      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
QN      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
PD      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
NL      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
PG      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
DL      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
JK      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
QD      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
IQ      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
PL      0       17:41:12.280    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.11

L'ordine, come possiamo vedere, ha già ricevuto il suo ticket e altri parametri (simbolo, prezzo e volume) ed è incluso nell'elenco degli ordini aperti.

La terza chiamata dell'event handler è connessa alla cancellazione dell'ordine dalla lista di quelli aperti (Fig. 3).

Fig.3. Il campo tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

Fig.3. Il campo tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

Il blocco "Transazione" è l'unico di cui abbiamo bisogno nel registro.

PF      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
OE      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
KL      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
EH      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
QM      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
QK      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
HS      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
MH      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
OP      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
EJ      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
IH      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
KP      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
LO      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
HG      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
CG      0       17:52:36.722    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.11

Non ci sono nuove informazioni in questo blocco tranne il tipo di transazione.

Il conduttore viene chiamato per la quarta volta quando nella storia compare un nuovo ordine storico (Fig. 4).

Fig.4. Il campo del tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Fig.4. Il campo del tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Possiamo ottenere le informazioni rilevanti dal blocco "Transazione".

QO      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction==---
RJ      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
NS      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
DQ      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
EH      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_FILLED
RL      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
KJ      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
NO      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
PI      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
FS      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
JS      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
LG      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
KP      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
OL      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
JH      0       17:57:32.234    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.00

In questa fase, possiamo vedere che l'ordine è stato eseguito.

Infine, l'ultima (la quinta) chiamata avviene quando una mano viene aggiunta allo storico (Fig. 5).

Fig.5. Il campo tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Fig.5. Il campo del tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Nel log, ancora, ci interessa solo il blocco "Transazione".

OE      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
MS      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 15258202
RJ      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
HN      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535869
LK      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
LE      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
MM      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.3137
PF      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
NN      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
PI      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
DJ      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: EURUSD
JM      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
QI      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
CK      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
RQ      0       17:59:40.718    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.11

La stringa importante in questo blocco è il biglietto(ticket) del deal.

Presenterò uno schema della transazione. Per le posizioni ce ne saranno solo due. Il primo assomiglia a quello della Fig. 6.

Fig.6. Il primo schema del processo di transazione

Fig.6. Il primo schema del processo di transazione


Tutte le operazioni di trading connesse all'elaborazione delle posizioni avvengono secondo questo schema. L'unica eccezione qui è l'operazione di modifica di una posizione. L'ultima operazione include l'elaborazione delle due transazioni seguenti (Fig. 7).

Fig.7. Il secondo schema del processo di transazione

Fig.7. Il secondo schema del processo di transazione

Quindi, la modifica di una posizione non può essere rintracciata nella cronologia delle trattative e degli ordini.

Questo è praticamente tutto quello che c’è da dire sulle posizioni.



3. Elaborazione di ordini in sospeso

Per quanto riguarda gli ordini pendenti, si segnala che le operazioni con gli stessi richiedono meno transazioni. Allo stesso tempo, ci sono più combinazioni di tipi di transazione quando si lavora con gli ordini.

Per modificare un ordine, il gestore viene chiamato due volte, in modo simile alla modifica di una posizione. Effettuare ed eliminare un ordine richiede tre chiamate. L'evento TradeTransaction si verifica quattro volte all'eliminazione dell'ordine o alla sua esecuzione.

Ora effettueremo un ordine in sospeso. Dobbiamo avviare nuovamente l'Expert in modalità debug su uno qualsiasi dei grafici nel terminale MetaTrader 5.

La prima chiamata dell'handler sarà collegata alla richiesta (Fig. 8).

Fig.8. Il campo tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Fig.8. Il campo del tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Il registro conterrà le seguenti voci:

IO      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
NK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
RR      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
DE      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 0
JS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
JN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY
FD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 0.0000
FN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
HF      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
FQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
RR      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: 
HD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
GS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
DN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
FK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.00
NS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      

QG      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Request==---
IQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade operation: TRADE_ACTION_PENDING
OE      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order comment: 
PQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Deviation from the requested price: 0
QS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration time: 1970.01.01 00:00
FI      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Magic number of the EA: 0
CM      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
PK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.6500
KR      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Stop Loss level of the order: 0.0000
OI      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Take Profit level of the order: 0.0000
QK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      StopLimit level of the order: 0.0000
QQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: GBPUSD
RD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
LS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order execution type: ORDER_FILLING_RETURN
MN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
IK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.14
NS      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      
CD      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Response===---
RQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Code of the operation result: 10009
JI      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
GM      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
LF      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume of the deal: 0.14
JN      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price of the deal: 0.0000
MK      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Bid: 0.0000
CM      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ask: 0.0000
IG      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Comment to the operation: 
DQ      0       18:13:33.195    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Request ID: 1

La seconda chiamata dell'handler aggiungerà l'ordine alla lista di quelli aperti (Fig. 9).

Fig.9. Il campo del tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADDED

Fig.9. Il campo del tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADDED

Nel registro dobbiamo vedere solo il blocco "Transazione".

HJ      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction===---
GQ      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
CH      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
RL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
II      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_STARTED
OG      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
GL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.6500
IE      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
CO      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
IF      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
PL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: GBPUSD
OL      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
HJ      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
LF      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
FR      0       18:17:02.886    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.14

La terza convocazione dell'handler rinnoverà i dati secondo l'ordine effettuato (Fig. 10).

In particolare, lo stato dell'ordine riceverà il valore di ORDER_STATE_PLACED.

Fig.10. Il campo tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Fig.10. Il campo del tipo è uguale a TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Nel registro, dobbiamo vedere i record per il blocco "Transazione".

HS      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      ---===Transaction==---
GF      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the deal: 0
CO      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the deal: DEAL_TYPE_BUY
RE      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Ticket of the order: 22535983
KM      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Status of the order: ORDER_STATE_PLACED
QH      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the order: ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
EG      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price: 1.6500
GL      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Stop Loss: 0.0000
ED      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Level of Take Profit: 0.0000
GO      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Price that triggers the Stop Limit order: 0.0000
RE      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Trade symbol: GBPUSD
QS      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Pending order expiration time: 1970.01.01 00:00
JS      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Order expiration type: ORDER_TIME_GTC
RD      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Type of the trade transaction: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
JK      0       18:21:27.004    TradeProcessor (EURUSD,H1)      Volume in lots: 0.14

La stringa più importante qui è lo stato dell'ordine.

A differenza dell'elaborazione delle posizioni, l'elaborazione degli ordini in sospeso non può essere implementata da uno schema. Ogni operazione di trading connessa ad un ordine in sospeso sarà unica dal punto di vista dei tipi di transazioni di trading.

L'inserimento di un ordine in sospeso richiederà tre transazioni (Fig. 11).

Fig.11. Transazioni, elaborazione inserimento ordine pendente

Fig.11. Transazioni, elaborazione del posizionamento di un ordine in sospeso

La modifica di un ordine in sospeso genererà due transazioni (Fig. 12).

Fig.12 Transazioni, elaborazione di una modifica di un ordine in sospeso

Fig.12. Transazioni, elaborazione della modifica di un ordine in sospeso


Se l'ordine in sospeso deve essere eliminato, il gestore OnTradeTransaction() verrà chiamato quattro volte (Fig. 13).

Fig.13. Transazioni, elaborazione cancellazione ordine pendente

Fig.13. Transazioni, elaborazione della cancellazione di un ordine in sospeso

La cancellazione di un ordine in sospeso è definita dal seguente schema (Fig. 14).

Fig.14. Transazioni, elaborazione della cancellazione di un ordine in sospeso

Fig.14. Transazioni, elaborazione della cancellazione di un ordine in sospeso


L'attivazione di un ordine pendente, l'ultima operazione di trading, indurrà quattro diverse transazioni (Fig. 15).

Fig.15. Transazioni, elaborazione attivazione ordine pendente

Fig.15. Transazioni, elaborazione attivazione di un ordine in sospeso

Non porterò le voci di registro per ogni combinazione di transazioni. Se il lettore si sente così incline, può studiarli eseguendo il codice.


4. Gestore universale

Diamo un'occhiata al programma che può funzionare con l'evento TradeTransaction attraverso gli occhi dell'utente finale. È molto probabile che l'utente finale abbia bisogno di un programma in grado di funzionare perfettamente sia con gli ordini che con le posizioni. Un programmatore deve scrivere il codice per OnTradeTransaction() nel modo in cui gli consentirà di identificare tutte le transazioni e le loro combinazioni indipendentemente da ciò che è stato elaborato: una posizione o un ordine. Idealmente, il programma dovrebbe essere in grado di indicare quale operazione è stata eseguita al termine dell'elaborazione della serie di transazioni.

Nell'esempio seguente, viene utilizzata un'elaborazione sequenziale della transazione. Lo sviluppatore di MQL5 afferma però quanto segue:

Una richiesta di trade manualmente inviata dal terminale o via funzioni OrderSend()/OrderSendAsync() può generare varie transazioni consecutive sul trade server. La priorità di queste transazioni in arrivo al terminale non è garantita, quindi l'algoritmo di negoziazione non dovrebbe essere basato sulla presunzione che un gruppo di transazioni arriverà dopo l'altro. Inoltre, le transazioni possono andare perse al momento della consegna dal server al terminale...

Quindi, se il requisito è scrivere un programma che funzioni vicino all'ideale, è possibile migliorare l'esempio suggerito e rendere l'elaborazione delle transazioni indipendente dall'ordine di arrivo delle transazioni.

In generale, le posizioni e gli ordini possono avere tipi comuni di transazioni. Ci sono 11 tipi di transazioni. Solo quattro su quel numero hanno qualcosa a che fare con il trading dal terminale:

  • TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE;
  • TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE;
  • TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
  • TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE.

Non li discuteremo in questo articolo. Questi tipi, secondo lo sviluppatore, sono stati progettati per estendere le funzionalità sul lato server di trading. Devo ammettere che non ho mai avuto a che fare con tali tipi prima.

Questo ci lascia con sette tipi completi che vengono elaborati più spesso in OnTradeTransaction().

Nel corpo del gestore, il segmento che definisce il tipo di transazione corrente, avrà un ruolo importante.

//--- ========== Types of transaction [START]
   switch(trans_type)
     {
      //--- 1) if it is a request
      case TRADE_TRANSACTION_REQUEST:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 2) if it is an addition of a new open order
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 3) if it is a deletion of an order from the list of open ones
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE:
        {

         //---     
         break;
        }
      //--- 4) if it is an addition of a new order to the history
      case TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD:
        {

         //---     
         break;
        }
      //--- 5) if it is an addition of a deal to history
      case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 6) if it is a modification of a position 
      case TRADE_TRANSACTION_POSITION:
        {

         //---
         break;
        }
      //--- 7) if it is a modification of an open order
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE:
        {

         //---
         break;
        }
     }
//--- ========== Types of transactions [END]

Cercheremo di definire quale operazione di trading stiamo elaborando in base al tipo di transazione corrente. Per sapere con cosa stiamo lavorando - una posizione o un ordine, delegheremo la memorizzazione del tipo di operazione di trading al modulo caso di elaborazione della richiesta.

Il modulo stesso avrà il seguente aspetto:

//--- 1) if it is a request
      case TRADE_TRANSACTION_REQUEST:
        {
         //---
         last_action=request.action;
         string action_str;

         //--- what is the request for?
         switch(last_action)
           {
            //--- а) on market
            case TRADE_ACTION_DEAL:
              {
               action_str="place a market order";
               trade_obj=TRADE_OBJ_POSITION;
               break;
              }
            //--- б) place a pending order
            case TRADE_ACTION_PENDING:
              {
               action_str="place a pending order";
               trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
               break;
              }
            //--- в) modify position
            case TRADE_ACTION_SLTP:
              {
               trade_obj=TRADE_OBJ_POSITION;
               //---
               StringConcatenate(action_str,request.symbol,": modify the levels of Stop Loss",
                                 " and Take Profit");

               //---
               break;
              }
            //--- г) modify order
            case TRADE_ACTION_MODIFY:
              {
               action_str="modify parameters of the pending order";
               trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
               break;
              }
            //--- д) delete order
            case TRADE_ACTION_REMOVE:
              {
               action_str="delete pending order";
               trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
               break;
              }
           }
         //---
         if(InpIsLogging)
            Print("Request received: "+action_str);

         //---
         break;
        }

Cambiare alcune variabili non è difficile in questo caso.

static ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS last_action; // market operation at the first pass

La variabile last_action memorizzerà il motivo per cui è stato lanciato il gestore di eventi.

static ENUM_TRADE_OBJ trade_obj;               // specifies the trade object at the first pass

La variabile trade_obj manterrà in memoria ciò che è stato elaborato: una posizione o un ordine. Per questo creeremo l'enumerazione ENUM_TRADE_OBJ.

Successivamente, passeremo al modulo che elaborerà le transazioni del tipo TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD:

//--- 2) if it is an addition of a new open order
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD:
        {
         if(InpIsLogging)
           {
            if(trade_obj==TRADE_OBJ_POSITION)
               Print("Open a new market order: "+
                     EnumToString(trans.order_type));
            //---
            else if(trade_obj==TRADE_OBJ_ORDER)
               Print("Place a new pending order: "+
                     EnumToString(trans.order_type));
           }
         //---
         break;
        }

Questo modulo è piuttosto semplice. Poiché la posizione è stata elaborata al primo passaggio, in quella corrente apparirà una voce di registro "Apri un nuovo ordine di mercato", altrimenti "Inserisci un nuovo ordine in sospeso". Non ci sono altre azioni oltre a quelle informative in questo blocco.

Ora è il turno del terzo modulo che elabora il tipo TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE:

//--- 3) if it is a deletion of an order from the list of open ones
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE:
        {
         if(InpIsLogging)
            PrintFormat("Order deleted from the list of open ones: #%d, "+
                        EnumToString(trans.order_type),trans.order);
         //---     
         break;
        }

Questo modulo ha anche solo un ruolo informativo.

Il quarto modulo caso elabora il tipo TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD:

//--- 4) if it is an addition of a new order to the history
      case TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD:
        {
         if(InpIsLogging)
            PrintFormat("Order added to the history: #%d, "+
                        EnumToString(trans.order_type),trans.order);

         //--- if a pending order is being processed
         if(trade_obj==TRADE_OBJ_ORDER)
           {
            //--- if it is the third pass
            if(gTransCnt==2)
              {
               //--- if the order was canceled, check the deals
               datetime now=TimeCurrent();

               //--- request the history of orders and deals
               HistorySelect(now-PeriodSeconds(PERIOD_H1),now);

               //--- attempt to find a deal for the order
               CDealInfo myDealInfo;
               int all_deals=HistoryDealsTotal();
               //---
               bool is_found=false;
               for(int deal_idx=all_deals;deal_idx>=0;deal_idx--)
                  if(myDealInfo.SelectByIndex(deal_idx))
                     if(myDealInfo.Order()==trans.order)
                        is_found=true;

               //--- if the deal was not found
               if(!is_found)
                 {
                  is_to_reset_cnt=true;
                  //---
                  PrintFormat("Order canceled: #%d",trans.order);
                 }
              }
            //--- if it is the fourth pass
            if(gTransCnt==3)
              {
               is_to_reset_cnt=true;
               PrintFormat("Order deleted: #%d",trans.order);
              }
           }
         //---     
         break;
        }

Oltre al record che l'ordine è stato aggiunto alla cronologia, questo modulo esegue un controllo se abbiamo lavorato inizialmente con un ordine in sospeso. Nel caso in cui lo abbiamo fatto, dobbiamo scoprire quale numero ha il passaggio corrente del conduttore. Il fatto è che questo tipo di transazione può apparire al terzo passaggio quando si lavora con l'ordine, se un ordine in sospeso è stato annullato. Al quarto passaggio questo tipo può apparire quando un ordine in sospeso è stato cancellato.

Alle stringhe del modulo che controlla il terzo passaggio, dobbiamo fare nuovamente riferimento allo storico delle trattative. Se non viene trovata un'offerta per l'ordine corrente, considereremo tale ordine annullato.

Il quinto modulo caso elabora il tipo TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD. È il blocco più grande del programma per la dimensione delle stringhe.

Il deal è verificato in questo blocco. È importante scegliere un deal dal biglietto(ticket) per accedere alle sue proprietà. Un tipo di deal può fornire informazioni se la posizione era aperta, chiusa, ecc. Anche le informazioni sull'attivazione di un ordine in sospeso possono essere recuperate lì. È l'unico caso in cui un ordine in sospeso potrebbe generare un accordo nel contesto di lavoro del gestore eventi TradeTransaction.

//--- 5) if it is an addition of a deal to history
      case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD:
        {
         is_to_reset_cnt=true;
         //---
         ulong deal_ticket=trans.deal;
         ENUM_DEAL_TYPE deal_type=trans.deal_type;
         //---
         if(InpIsLogging)
            PrintFormat("Deal added to history: #%d, "+EnumToString(deal_type),deal_ticket);

         if(deal_ticket>0)
           {
            datetime now=TimeCurrent();

            //--- request the history of orders and deals
            HistorySelect(now-PeriodSeconds(PERIOD_H1),now);

            //--- select a deal by the ticket
            if(HistoryDealSelect(deal_ticket))
              {
               //--- check the deal
               CDealInfo myDealInfo;
               myDealInfo.Ticket(deal_ticket);
               long order=myDealInfo.Order();

               //--- parameters of the deal
               ENUM_DEAL_ENTRY  deal_entry=myDealInfo.Entry();
               double deal_vol=0.;
               //---
               if(myDealInfo.InfoDouble(DEAL_VOLUME,deal_vol))
                  if(myDealInfo.InfoString(DEAL_SYMBOL,deal_symbol))
                    {
                     //--- position
                     CPositionInfo myPos;
                     double pos_vol=WRONG_VALUE;
                     //---
                     if(myPos.Select(deal_symbol))
                        pos_vol=myPos.Volume();

                     //--- if the market was entered
                     if(deal_entry==DEAL_ENTRY_IN)
                       {
                        //--- 1) opening of a position
                        if(deal_vol==pos_vol)
                           PrintFormat("\n%s: new position opened",deal_symbol);

                        //--- 2) addition to the open position        
                        else if(deal_vol<pos_vol)
                           PrintFormat("\n%s: addition to the current position",deal_symbol);
                       }

                     //--- if the market was exited
                     else if(deal_entry==DEAL_ENTRY_OUT)
                       {
                        if(deal_vol>0.0)
                          {
                           //--- 1) closure of a position
                           if(pos_vol==WRONG_VALUE)
                              PrintFormat("\n%s: position closed",deal_symbol);

                           //--- 2) partial closure of the open position        
                           else if(pos_vol>0.0)
                              PrintFormat("\n%s: partial closing of the current position",deal_symbol);
                          }
                       }

                     //--- if position was reversed
                     else if(deal_entry==DEAL_ENTRY_INOUT)
                       {
                        if(deal_vol>0.0)
                           if(pos_vol>0.0)
                              PrintFormat("\n%s: position reversal",deal_symbol);
                       }
                    }

               //--- order activation
               if(trade_obj==TRADE_OBJ_ORDER)
                  PrintFormat("Pending order activation: %d",order);
              }
           }

         //---
         break;
        }

Il tipo di transazione TRADE_TRANSACTION_POSITION è unico e viene elaborato solo quando una posizione viene modificata:

//--- 6) if it is a modification of a position
      case TRADE_TRANSACTION_POSITION:
        {
         is_to_reset_cnt=true;
         //---
         PrintFormat("Modification of a position: %s",deal_symbol);
         //---
         if(InpIsLogging)
           {
            PrintFormat("New price of stop loss: %0."+
                        IntegerToString(_Digits)+"f",trans.price_sl);
            PrintFormat("New price of take profit: %0."+
                        IntegerToString(_Digits)+"f",trans.price_tp);
           }

         //---
         break;
        }

L'ultimo modulo case viene abilitato all'elaborazione del tipo TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE.

Questo tipo viene visualizzato solo per il lavoro con un ordine in sospeso. Si avvia all'avvio di qualsiasi operazione di trading, riguardante gli ordini in sospeso, tuttavia la fase può variare. 

//--- 7) if it is a modification of an open order
      case TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE:
        {

         //--- if it was the first pass
         if(gTransCnt==0)
           {
            trade_obj=TRADE_OBJ_ORDER;
            PrintFormat("Canceling the order: #%d",trans.order);
           }
         //--- if it was the second pass
         if(gTransCnt==1)
           {
            //--- if it is an order modification
            if(last_action==TRADE_ACTION_MODIFY)
              {
               PrintFormat("Pending order modified: #%d",trans.order);
               //--- clear counter
               is_to_reset_cnt=true;
              }
            //--- if it is deletion of the order
            if(last_action==TRADE_ACTION_REMOVE)
              {
               PrintFormat("Delete pending order: #%d",trans.order);

              }
           }
         //--- if it was the third pass
         if(gTransCnt==2)
           {
            PrintFormat("A new pending order was placed: #%d, "+
                        EnumToString(trans.order_type),trans.order);
            //--- clear counter
            is_to_reset_cnt=true;
           }

         //---
         break;
        }

Riassumendo, se questo tipo è apparso alla prima attivazione di OnTradeTransaction(), l'ordine è stato annullato o eseguito.

Se il tipo è apparso al secondo avvio del gestore eventi, l'ordine è stato eliminato o modificato. Per sapere esattamente cosa ha generato l'ordine, fare riferimento alla variabile statica last_action che contiene i dati sull'ultima operazione di trading.

Il terzo avvio del gestore eventi è l'ultimo caso in cui questo tipo può essere visualizzato. Il terzo lancio completa la procedura di immissione di un ordine in sospeso.

Nel codice viene utilizzata anche una variabile booleana is_to_reset_cnt. Ha un ruolo di flag per cancellare un contatore dei passaggi dell'handle OnTradeTransaction().

Questo è praticamente tutto sull'elaborazione dell'evento TradeTransaction. Aggiungerei anche una pausa all'inizio della chiamata per il gestore. Ridurrà al minimo la possibilità che un accordo o un ordine venga ritardato nell'accesso alla cronologia.


Conclusione

In questo articolo ho cercato di illustrare come è possibile lavorare con diverse operazioni di trading e come recuperare informazioni su ciò che accade nel terminale.

Il più grande vantaggio di questo approccio è che il programma può ricevere informazioni sull'attuazione graduale di un'operazione di trading. A mio parere, un tale approccio può essere utilizzato per copiare le offerte da un terminale all'altro.


