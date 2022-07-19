Como desenvolver um sistema de negociação baseado no indicador MACD

Introdução

Neste artigo, nós estudaremos uma das ferramentas de negociação mais populares e usadas. Nós falaremos sobre o indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD). Nós vamos estudá-lo em detalhes e ver como nós podemos nos beneficiar de usá-lo na negociação. Em artigos anteriores, nós já mencionamos que é muito importante identificar a tendência ou a direção do mercado para tomar a decisão de negociação adequada nessa direção e estar no lugar certo.



Assim, o primeiro passo é determinar a direção do mercado. Existem dois tipos diferentes de movimento de acordo com a direção:

Movimento direcional.

Movimento não direcional.

Movimento direcional: significa que nós podemos encontrar claramente uma direção na qual os preços se movem, para cima ou para baixo. Assim, de acordo com estes tipos de movimentos, nós podemos identificar dois tipos diferentes de tendência: a tendência de alta e a tendência de baixa.

Tendência de alta: significa que a direção do preço está subindo ou o preço sobe, o que significa que o preço está crescendo. Normalmente, isso significa que há um controle dos compradores ou touros, e esse estado de mercado é frequentemente chamado de mercado em alta. Esse movimento é exibido na próxima figura, na qual os preços criam novas máximas e mínimas ascendentes.







Tendência de baixa: significa que a direção do preço está para baixo ou o preço se move para baixo. ou seja, o preço está diminuindo. Pode-se dizer que há um controle dos vendedores ou ursos, então esse estado de mercado é muitas vezes referido como um mercado de baixa. Esse estado é exibido na figura abaixo, na qual os preços criam novas mínimas e máximas descendentes.







Movimento não direcional: significa que nós não podemos encontrar uma direção clara do movimento de preços, ou seja, determinar se os preços sobem ou descem. Este tipo de movimento pode ser chamado de movimento lateral. Assim, de um modo geral, qualquer movimento, exceto a tendência de alta ou a tendência de baixa, pode ser referido como lateralizado. Existem muitas formações que podem ser descritas como uma formação lateral.

Agora que nós identificamos a ação do preço e descobrimos como determinar sua direção, há outra coisa que eu preciso mencionar. Ele é algo mais avançado sobre a ação do preço, pois há outra dimensão: nós temos que identificar o momento para nos referirmos à velocidade do movimento do preço. Existem muitas ferramentas que podem nos ajudar a determinar o momento e determinar se a direção é forte ou não.

Uma dessas ferramentas é o indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD), que é um dos indicadores mais populares e comumente usados entre os traders técnicos. Neste artigo, nós estudaremos esse indicador com mais detalhes e aprenderemos a projetar um sistema de negociação baseado nele. Para isso, nós abordaremos os seguintes tópicos:

Nós aprenderemos sobre o indicador MACD com mais detalhes: o que ele mede e como ele é calculado, e nós veremos um exemplo - isso está na parte da 'Definição do MACD'. Em seguida, nós aprenderemos estratégias simples que podem ser usadas com o MACD e que podem ser úteis para a nossa negociação - a parte da 'Estratégia do MACD'. Depois disso, na parte do 'Esquema do MACD', nós aprenderemos como projetar um plano que pode ser útil ao projetar um sistema de negociação para as estratégias MACD mencionadas. Em seguida, nós aprenderemos como projetar esse sistema de negociação para essas estratégias mencionadas.

Novamente, nós usaremos a plataforma de negociação MetaTrader 5 e o Editor de Linguagem MetaQuotes, integrado a MetaTrader 5, para projetar este sistema de negociação. Caso não tenha ela, você pode baixá-la no seguinte link:https://www.metatrader5.com/pt/download

Após baixá-la e instalá-la, você verá a seguinte janela da MetaTrader 5:

Depois disso, você pode abrir o Editor Linguagem MetaQuotes pressionando F4 na MetaTrader 5 aberta ou usando o menu Ferramentas -> Editor de Linguagem MetaQuotes, conforme mostrado na janela a seguir:

Ou pressionar o botão da IDE:

Em seguida, a seguinte janela será aberta para o Edito de Linguagem MetaQuotes:





Esta janela oferece várias opções do que você pode fazer usando o editor, entre elas:

1. Abrir um novo arquivo para criar um Expert Advisor que pode executar as condições do programa de forma automática.

2. Abrir um novo arquivo para criar um Indicador Personalizado para nos ajudar a ler o gráfico com clareza e ver o que não aparece nos gráficos.

3. Abrir um novo arquivo para criar um Script que possa executar instruções únicas.

Neste artigo, nós escolheremos a primeira opção para criar um Expert Advisor que pode ser executado e executar as instruções do programa de forma automática.

Além disso, eu aconselho você a testar tudo o que aprender antes de usá-lo. Se você precisar aprofundar o seu conhecimento, você deve praticar e aplicar o que aprendeu sozinho, pois isso o ajudará a encontrar novas ideias e "insights" que podem ser úteis para a sua negociação.

Ressalva: Qualquer informação fornecida aqui é apenas para fins informativos e sem fins comerciais ou de aconselhamento. Ela não é garantia de nenhum tipo de resultado. Se você optar por usar esses materiais em qualquer uma de suas contas de negociação, estará fazendo isso por sua conta e risco, sendo o único responsável.

Agora, vamos passar por nossos tópicos para aprender mais sobre a negociação e como criar um sistema de negociação com base nesse novo conhecimento.





Definição do MACD

Nesta parte deste tópico interessante, nós aprenderemos com mais detalhes sobre uma das ferramentas mais populares e úteis que podem ser usadas na negociação - Moving Average Conversion Divergence, conhecido como o MACD (geralmente pronunciado como MACD ou "MAC - Dee", ainda que isso não seja tão importante). O importante é aprender como esse indicador pode ser usado, o que ele mede e como ele é calculado. Esse conhecimento pode ser útil para nós e nossas negociações, pois ele pode melhorar os nossos resultados e abrir nossos olhos para novas ideias que podem ser benéficas na negociação.

O que é o MACD?

Ele é o Moving Average Conversion Divergence, é um indicador oscilador criado ou desenvolvido por Gerald Appel. Ele usa duas médias móveis exponenciais em seu cálculo. Se você quiser saber mais sobre as médias móveis e seus tipos, leia o meu artigo anterior Como desenvolver sistemas baseados em médias móveis. O MACD é um indicador de seguimento de tendência também, pois ele segue a tendência e a confirma.

Ele é composto por duas linhas:

A Linha MACD, que é a mais rápida. Ele é o resultado da diferença entre duas médias móveis exponenciais: o período da primeira é de 12 e da segunda é de 26 por padrão, mas você pode alterar conforme suas preferências e necessidades de negociação.,

A linha do Sinal, que é a mais lenta. Ele é o resultado da média exponencial suavizada de 9 períodos da Linha MACD e é por isso que essa linha é a mais lenta, pois ela é uma média móvel da diferença entre as duas médias móveis.

Há outro componente do indicador MACD — o histograma MACD. Ele é o resultado da diferença entre a Linha MACD e a Linha de Sinal. Ele mostra a diferença entre as duas linhas MACD e de Sinal e como ela pode ser larga ou estreita. Mas neste artigo nós vamos nos concentrar nas duas linhas e estratégias que podem ser usadas utilizando-as.

Assim, o cálculo do indicador MACD consiste nas seguintes etapas:

Obter a média móvel exponencial de 12 períodos (12 EMA). Obter a média móvel exponencial de 26 períodos (26 EMA). Obter a diferença entre 12 EMA e 26 EMA = Linha MACD. Obter a média móvel de 9 períodos para a Linha MACD = Linha do Sinal.

Onde EMA = (Fechamento*(2/(n+1)))+(MA anterior*(1-(2/(n+1)))). Observe que a primeira média móvel calculada é simples e seguida pela média móvel exponencial no cálculo.

Vejamos um exemplo de como aplicar este cálculo:

Nós precisamos de um dado com no mínimo um período igual a 34, pois serão 12 períodos para calcular a EMA de 12 e 26 períodos para calcular a EMA de 26, a diferença entre elas é a Linha MACD. Então, nós precisamos de mais 9 períodos da Linha MACD para calcular a Linha de Sinal. Portanto, se nós tivermos os seguintes dados para os períodos necessários:

Período Fechamento 1 100 2 130 3 140 4 130 5 120 6 140 7 160 8 170 9 155 10 140 11 160 12 180 13 190 14 200 15 210 16 200 17 190 18 185 19 195 20 200 21 210 22 220 23 215 24 225 25 230 26 235 27 230 28 225 29 220 30 215 31 225 32 235 33 240 34 245



Agora nós podemos calcular o indicador MACD, primeiro nós vamos calcular a EMA de 12 e ela será o seguinte:

Então, nós vamos calcular a EMA de 26:





Em seguida, nós calcularemos a linha MACD calculando a diferença entre a EMA de 12 e a EMA de 26 e ela será o mesmo que o seguinte:





E então, calculando a linha MACD:



Assim, nós calculamos a linha MACD para este exemplo. Preste atenção que nós não precisamos calculá-lo manualmente, pois este é um indicador embutido disponível diretamente na MetaTrader 5. Ao entender cada detalhe do indicador, nós podemos aprender melhor o conceito. Você verá que ele aparece diferente na MetaTrader 5 ao inseri-lo porque, como eu mencionei, ele tem duas linhas (linha MACD e linha de Sinal), mas a diferença aparecerá da seguinte forma:

Barras que representam a Linha MACD

Linha que representa a Linha de Sinal

Mas ela é o mesmo indicador que as duas linhas, não há diferença, exceto pela aparência. Agora vamos ver como inserir o indicador e como ele aparecerá no gráfico.

Na plataforma MetaTrader 5 aberta, clique no menu Inserir e escolha Indicadores -> Osciladores -> MACD.

Isso abrirá a janela de parâmetros do MACD:

A janela apresenta os seguintes parâmetros do MACD:

1,2,3: determina os períodos a serem utilizados no cálculo do MACD.

4: determina os tipos de preço a serem usados no cálculo do MACD.

5: define a cor e a espessura da barra para a linha do MACD.

6: define a cor, o estilo da linha e a espessura da linha de sinal.

Após determinar os parâmetros desejados do MACD e pressionar ok, o indicador aparecerá no gráfico da seguinte forma:

Agora nós aprendemos o que é o indicador MACD, como nós podemos calculá-lo e como ele aparece no gráfico.





Estratégia do MACD

Nesta parte, nós aprenderemos duas estratégias simples que podem ser usadas em nossas negociações com base no indicador MACD. A estratégia dependerá do cruzamento. Como nós mencionamos, o indicador MACD é um indicador oscilador e ele oscila em torno de zero. O próprio MACD consiste em duas linhas e de acordo com esses dois conceitos nós o usaremos em nossas estratégias.

Estratégia um: Detector do Setup MACD.

De acordo com essa estratégia, nós precisamos identificar o sinal do mercado: se é um sinal de compra ou um sinal de venda. Em outras palavras, nós precisamos identificar a direção do mercado, se ele é de alta ou baixa, e isso será identificado pelo MACD. Se a linha principal do MACD cruzar para cima do nível zero, esta será um sinal de compra ou um sinal de alta e vice-versa, se a linha principal do MACD cruzar abaixo do nível zero, esta será um sinal de venda ou baixa.

Então,

Linha principal do MACD > 0 = Sinal de Alta

Linha principal do MACD < 0 = Sinal.de Baixa

Estratégia dois: Cruzamento das linhas do MACD

De acordo com essa estratégia, nós precisamos identificar os sinais gerados se houver um sinal de compra ou um sinal de venda com base na linha principal do MACD e no cruzamento da linha de sinal. Se a linha principal do MACD cruzar acima da linha de sinal, este será um sinal de compra e se a linha principal do MACD cruzar abaixo da linha de sinal, este será um sinal venda.

Então,

Linha principal do MACD > Linha de sinal do MACD = Sinal de Compra

Linha principal do MACD < linha de sinal do MACD = Sinal de Venda

E essas são duas estratégias simples que nós podemos usar com base no indicador MACD. De um modo geral, existem muitas estratégias que podem ser usadas no MACD e que seja muito útil. Mas nós vamos nos referir apenas a estratégias simples que podem ser usadas para entender o conceito de MACD. A seguir, nós aprenderemos através dos tópicos a seguir como projetar um sistema de negociação usando essas estratégias simples mencionadas.





Esquema do MACD

Nesta parte, nós precisamos criar um plano que nos ajude a desenvolver um sistema de negociação para as duas estratégias mencionadas para informar ao computador o que fazer exatamente. Esse esquema é para nos ajudar passo a passo o que nós precisamos fazer para criar este sistema de negociação.



Estratégia um: Detector do Setup MACD

De acordo com essa estratégia, nós precisamos dizer ao computador para verificar o valor da linha principal do MACD a cada tick e, em seguida, gerar o sinal com base no valor comparado com o nível zero. Se a linha principal do MACD estiver acima de zero, nós precisamos que o programa nos dê um comentário no gráfico: "Bullish Setup As MACD MainLine is..." seguido pelo valor atual da linha principal do MACD. Ou se a linha principal do MACD estiver abaixo de zero, nós precisamos que o programa nos dê um comentário no gráfico com "Bearish Setup As MACD MainLine is..." seguido pelo valor atual da linha principal do MACD.

A imagem a seguir mostra o esquema desta estratégia:

Estratégia dois: Cruzamento das linhas do MACD

De acordo com essa estratégia, nós precisamos dizer ao computador para nos fornecer um sinal adequado no cruzamento entre as linhas MACD (linha Principal e linha de Sinal). Assim, o programa verificará as linhas MACD a cada tick e quando a linha principal do MACD cruzar acima da linha de sinal do MACD, o programa deve gerar um comentário no gráfico igual a "Buying Signal As MACD MainLine is Above MACD SignalLine" seguido por uma nova linha com o comentário "MACD Main Line Value is..." seguido pelo valor da linha principal do MACD atual e por uma nova linha com o comentário "MACD Signal Line Value is..." seguido pelo valor da linha de sinal do MACD atual.

A imagem a seguir mostra o esquema desta estratégia:

Sistema de negociação MACD

Nesta parte, nós aprendemos como codificar essas estratégias para criar nosso sistema de negociação usando a linguagem de programação MQL5. O programa resultante deve então ser executado na plataforma de negociação MetaTrader 5 para nos fornecer saídas predeterminadas de acordo com as condições predeterminadas. Mas antes de criar essas duas estratégias simples, nós aprenderemos como criar um programa que possa mostrar os valores do MACD no gráfico como um comentário.

O código a seguir exibirá um comentário com o valor da linha principal do MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); Comment ( "MACD Value is " ,MACDMainLineVal); }

E este Expert Advisor irá gerar o que nós precisamos: o valor da linha principal do MACD no gráfico. Aqui nós teremos o seguinte:

Agora, nós precisamos anexar o arquivo ao gráfico para gerar o valor da linha principal do MACD de forma automática. Encontramos o programa no Navegador que pode ser aberto ao pressionar ctrl+N na MetaTrader 5:





Então, nós precisamos executar este arquivo e podemos fazer isso arrastando e soltando o arquivo no gráfico ou clicando duas vezes no arquivo e, após isso, você pode encontrar a seguinte janela:

Habilite a opção "Permiitir Negociação Automatizada" e clique em OK, o Expert Advisor será anexado ao gráfico e gerará a linha principal do MACD da seguinte forma:





Agora, nós precisamos fazer mais ao escrever um código que possa gerar não apenas a linha principal do MACD, mas também a linha de sinal do MACD. Abaixo está o código para criar um programa que pode exibir um comentário no gráfico com a linha principal do MACD e uma nova linha com a linha de sinal do MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; double MACDSignalLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); ArraySetAsSeries (MACDSignalLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); CopyBuffer (MACDDef, 1 , 0 , 3 ,MACDSignalLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); float MACDSignalLineVal = (MACDSignalLine[ 0 ]); Comment ( "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); }

Depois de escrever e testar este código, ele irá gerar a linha principal do MACD e a linha de sinal do MACD conforme exibido na imagem a seguir:

Agora, nós precisamos anexar este arquivo do Expert Advisor ao gráfico para gerar os valores da linha do MACD e da linha de sinal do MACD no gráfico como um comentário. Então, selecionamos o programa no Navegador:

Clicamos duas vezes ou arrastamos e soltamos o arquivo no gráfico. Após isso, a seguinte janela do Expert Advisor será aberta:

Após pressionar OK o expert será anexado, os valores serão gerados no gráfico de forma automática e a imagem a seguir representa isso:

Agora, nós precisamos codificar nossas duas estratégias, cruzamento da linha principal do MACD com o nível zero e o cruzamento entre a linha principal do MACD e a linha de sinal do MACD. Observe que aqui nós mencionaremos apenas os sinais gerados sem lucros, pois existem muitas ferramentas que podem ser usadas para esse fim, como o próprio indicador ou a ação do preço. Aqui nós vamos nos concentrar nos sinais gerados. Vamos continuar criando o código dessas estratégias.

Estratégia um: Detector do Setup MACD — geramos o sinal atual do mercado de acordo com o cruzamento da linha principal do MACD com o nível zero.

Linha principal do MACD > 0 = Sinal de Alta

Linha principal do MACD < 0 = Sinal.de Baixa

Abaixo está o código de um programa que gera comentários com o Setup do Mercado de acordo com a linha principal do MACD e o cruzamento do nível zero e o valor da linha principal do MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); if (MACDMainLineVal> 0 ) Comment ( "Bullish Setup As MACD MainLine is " ,MACDMainLineVal); if (MACDMainLineVal< 0 ) Comment ( "Bearish Setup As MACD MainLine is " ,MACDMainLineVal); }

Após escrever este código e testá-lo, a figura a seguir mostra como ele pode gerar a configuração atual de acordo com o cruzamento entre a linha principal do MACD e o nível zero:

Sinal do Setup de Alta:

Sinal do Setup de Baixa

Agora, nós precisamos anexar esse EA ao gráfico para gerar esses sinais, arrastando e soltando o arquivo no gráfico ou clicando duas vezes nele na janela do Navegador:

Isso abrirá a seguinte janela do Expert Advisor:

Após pressionar OK, o EA será anexado ao gráfico e os sinais serão gerados no gráfico como comentários.

Sinal do Setup de alta com o valor da linha principal do MACD:

Sinal do Setup de baixa com o valor da linha principal do MACD:

Estratégia dois: Cruzamento das linhas do MACD — gera os sinais de compra e venda por cruzamento entre a linha principal do MACD e a linha de sinal do MACD:

Linha principal do MACD > Linha de sinal do MACD = Sinal de Compra

Linha principal do MACD < linha de sinal do MACD = Sinal de Venda

O código a seguir cria um programa gerando comentários no gráfico com um sinal para compra ou venda de acordo com a linha principal do MACD e o cruzamento da linha de sinal do MACD com duas novas linhas com os valores da linha principal e de sinal do MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; double MACDSignalLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); ArraySetAsSeries (MACDSignalLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); CopyBuffer (MACDDef, 1 , 0 , 3 ,MACDSignalLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); float MACDSignalLineVal = (MACDSignalLine[ 0 ]); if (MACDMainLineVal>MACDSignalLineVal) Comment ( "Buying Signal As MACD MainLine is Above MACD SignalLine" , "

" "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); if (MACDMainLineVal<MACDSignalLineVal) Comment ( "Shorting Signal As MACD MainLine is Below MACD SignalLine" , "

" "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); }

Após escrever este código e testá-lo, nós obteremos um programa que gera os sinais e valores das linhas.

O sinal de Compra com menção que a linha principal do MACD está acima da linha de sinal e principal do MACD e os valores da linha de sinal do MACD:

Sinal de Venda com menção de que a linha principal MACD está abaixo da linha de sinal MACD e as novas linhas com os valores das linhas:

Após escrever o código, anexar o arquivo do expert ao gráfico para gerar os sinais clicando duas vezes no arquivo ou arrastando e soltando-o no gráfico a partir da janela do Navegador:





Após isso, o EA será anexado ao gráfico e exibirá os sinais no gráfico.

Sinal de Compra com o motivo segundo a estratégia, logo serão geradas novas linhas com os valores das linhas de MACD como comentário:

Sinal de Venda com o motivo segundo a estratégia, logo serão geradas duas novas linhas com os valores das linhas de MACD como comentários:





Conclusão

O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) é uma das ferramentas mais úteis que podem beneficiar a nossa negociação. Ele possui muitas estratégias úteis que podem ser úteis para obter os melhores resultados na negociação. É muito importante aprender a automatizar esta ótima ferramenta e criar um sistema de negociação que possa nos ajudar a tornar a negociação mais fácil, eficaz, lucrativa e neste artigo eu tentei compartilhar com você alguns conceitos.

Nós consideramos em detalhes o próprio indicador MACD, o que ele significa e como nós calculamos ele com um exemplo aplicável para aprofundar o nosso entendimento com este indicador. Conhecemos estratégias simples que podem ser usadas pelo MACD dependendo dos conceitos de cruzamento. criamos esquemas para aprender a projetar um sistema de negociação para essas estratégias, aprendemos como codificar o MACD e mencionamos as estratégias em detalhes para criar um sistema de negociação por essas estratégias. Eu aconselho você a testar qualquer coisa que você saiba antes de usar em uma conta real para se certificar de que ela é adequada para a sua negociação e seu plano.

Eu acredito que se o leitor conhece algo em detalhes, isso poderá levar a novos insights e ideias relacionadas ou não relacionadas ao tema, espero que após ler este artigo seja possível abrir os nossos olhos para novas ideias que podem fazer a diferença e ser útil para a nossa negociação em obter os melhores resultados. Então, eu espero que você ache este artigo útil para você e sua negociação.