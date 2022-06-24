Aprendiendo a diseñar un sistema comercial basado en MACD

Introducción

En este artículo, estudiaremos una de las herramientas comerciales más populares y usadas. Se trata del indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD). Lo estudiaremos con detalle y veremos cómo podemos sacar partido de su uso en el comercio. En artículos anteriores, ya mencionamos que es muy importante identificar la tendencia o la dirección del mercado, para luego tomar una decisión comercial adecuada según esta dirección y resultar en el lugar correcto.



Entonces, el primer paso será determinar la dirección del mercado. Hay dos tipos diferentes de movimiento según la dirección:

Movimiento direccional.

Movimiento no direccional.

El movimiento direccional indica que podemos encontrar claramente una dirección en la que se mueven los precios, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Así, según este tipo de movimientos, podremos identificar dos clases diferentes de tendencia: alcista y bajista.

La tendencia alcista indica que la dirección del precio es ascendente o que el precio se mueve hacia arriba, lo cual significa que el precio está aumentando. Por lo general, esto indica que se da el control por parte de los compradores o toros, y este estado del mercado a menudo se denomina mercado alcista. Este movimiento se muestra en la siguiente figura, en la que los precios crean mínimos y máximos más altos.







La tendencia bajista indica que la dirección del precio es descendente o que el precio se mueve hacia abajo, lo cual significa que el precio está disminuyendo. Por lo general, esto indica que se da el control por parte de los vendedores u osos, y este estado del mercado a menudo se denomina mercado bajista. Este estado se muestra en la siguiente figura, en la que los precios crean máximos y mínimos más bajos.







El movimiento no direccional indica que no podemos encontrar una dirección clara en el movimiento del precio, es decir, determinar si los precios suben o bajan. Este tipo de movimiento se puede llamar lateral. Entonces, en términos generales, cualquier movimiento, salvo la tendencia alcista o la tendencia bajista, podrá denominarse lateral. Hay muchas formaciones que se pueden describir como formación lateral.

Ahora que hemos identificado la acción del precio y hemos descubierto cómo determinar su dirección, hay otra cosa que debemos mencionar. Es un aspecto más avanzado de la acción del precio, ya que hay otra dimensión a considerar: tenemos que identificar el impulso para referirnos a la velocidad del movimiento del precio. Hay muchas herramientas que pueden ayudarnos a determinar el impulso y si la dirección es fuerte o no.

Una de esas herramientas es el indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD): se trata de uno de los indicadores más populares y utilizados entre los tráders técnicos. En este artículo, estudiaremos dicho indicador con más detalle y aprenderemos a diseñar un sistema comercial basado en él. Para ello, repasaremos los siguientes temas:

Aprenderemos más detalles sobre el indicador MACD: qué mide y cómo se calcula, y también veremos un ejemplo. Todo ello, en la parte «definición de MACD». Luego, en la parte «estrategia de MACD», aprenderemos estrategias simples que se pueden utilizar con MACD y que pueden resultar útiles para nuestro trading. Después de ello, en la parte «modelo de MACD», aprenderemos a diseñar un modelo que pueda ser útil al diseñar un sistema comercial para las estrategias MACD mencionadas. Luego, aprenderemos a diseñar este sistema comercial para las estrategias mencionadas.

Una vez más, usaremos la plataforma comercial MetaTrader 5 y el editor MetaQuotes Language Editor, integrado en MetaTrader 5, para diseñar este sistema comercial. Si no lo tiene, podrá descargarlo en el siguiente enlace: https://www.metatrader5. com/es/descargar

Después de descargarlo e instalarlo, verá la siguiente ventana de MetaTrader 5:

Después de ello, podrá abrir el MetaQuotes Language Editor presionando F4 mientras MetaTrader 5 esté abierto o usando el menú Herramientas -> MetaQuotes Language Editor como se muestra en la siguiente ventana:

O presionando el botón IDE:

Luego se abrirá la siguiente ventana para el MetaQuotes Language Editor:





Esta ventana ofrece varias opciones para usar el editor, entre ellas:

1. Abrir un nuevo archivo para crear un asesor experto que pueda ejecutar las condiciones del programa automáticamente.

2. Abrir un nuevo archivo para crear un indicador personalizado que nos ayude a leer el gráfico con claridad y ver lo que no aparece en los gráficos.

3. Abrir un nuevo archivo para crear un script que pueda ejecutar instrucciones únicas.

En este artículo, elegiremos la primera opción para crear un asesor experto que se pueda ejecutar e iniciar las instrucciones del programa automáticamente.

Además de ello, le recomendamos que pruebe todo lo que aprenda antes de usarlo. Si necesita profundizar en sus conocimientos, deberá practicar y aplicar lo aprendido por su cuenta, ya que esto lo ayudará a encontrar más ideas y conocimientos nuevos que podrían serle útiles en sus operaciones.

Descargo de responsabilidad: Cualquier información se proporciona «tal cual», con fines exclusivamente informativos, y no tiene ninguna intención comercial o de asesoramiento. Asimismo, el presente material no garantiza en forma alguna ningún tipo de resultados. Si elige usar este material en cualquiera de sus cuentas comerciales, lo hará por su cuenta y riesgo, siendo el único responsable de ello.

Ahora, vamos a repasar nuestros temas para aprender más sobre el trading y cómo crear un sistema comercial basado en estos nuevos conocimientos.





Definición de MACD

En esta parte, profundizaremos en una de las herramientas más populares y útiles que se pueden usar en el comercio: la convergencia/divergencia de medias móviles, conocida como MACD (generalmente se pronuncia MACD o MAC - Dee, aunque eso no es tan importante). Lo importante es aprender cómo se puede usar este indicador, qué mide y cómo se calcula. Estos conocimientos pueden resultarnos útiles en nuestro comercio, ya que podríamos mejorar nuestros resultados y descubrir nuevas ideas beneficiosas en el trading.

¿Qué es MACD?

Es la convergencia/divergencia de medias móviles, un indicador oscilador creado por Gerald Appel. Utiliza dos medias móviles exponenciales en su cálculo. Si quiere saber más sobre las medias móviles y sus tipos, lea nuestro artículo Cómo desarrollar sistemas basados ​​en medias móviles. MACD es además un indicador de seguimiento de tendencia, ya que sigue las tendencias y las confirma.

Consta de dos líneas:

La Línea MACD, que es la más rápida. Es el resultado de la diferencia entre dos medias móviles exponenciales: por defecto, el periodo de la primera es 12, y el de la segunda es 26, pero podremos cambiarlo según nuestras preferencias y necesidades comerciales.

La línea de señal, que es la más lenta, es el resultado de la media suavizada exponencialmente de 9 periodos de la línea MACD, y por eso esta línea es más lenta, ya que supone la media móvil de la diferencia entre dos medias móviles.

Hay otro componente del indicador MACD: el histograma MACD. Es el resultado de la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Muestra la diferencia entre las líneas MACD y de señal, y cómo puede ser de ancha o estrecha. Pero en este artículo nos centraremos en las dos líneas y las estrategias que se pueden aplicar usando y leyendo estas.

Entonces, el cálculo del indicador MACD constará de los siguientes pasos:

Obtenemos la media móvil exponencial de 12 periodos (EMA 12). Obtenemos la media móvil exponencial de 26 periodos (EMA 26). Obtenemos la diferencia entre EMA 12 y EMA 26 = Línea MACD. Obtenemos la media móvil de 9 periodos para la línea MACD = línea de señal.

Donde EMA = (Close*(2/(n+1)))+(previous MA*(1-(2/(n+1)))). Tenga en cuenta que la primera media móvil calculada es simple, y va seguida en el cálculo por una media móvil exponencial.

Veamos un ejemplo sobre cómo aplicar este cálculo:

Necesitamos datos con un periodo mínimo de 34, ya que serán 12 periodos para calcular EMA 12 y 26 periodos para calcular EMA 26, y la diferencia entre ellos será la línea MACD; entonces necesitaremos 9 periodos más de la línea MACD para calcular la línea de señal. Entonces, si tenemos los siguientes datos para los periodos requeridos:

Periodo Close 1 100 2 130 3 140 4 130 5 120 6 140 7 160 8 170 9 155 10 140 11 160 12 180 13 190 14 200 15 210 16 200 17 190 18 185 19 195 20 200 21 210 22 220 23 215 24 225 25 230 26 235 27 230 28 225 29 220 30 215 31 225 32 235 33 240 34 245



Ahora podremos calcular el indicador MACD. Primero calcularemos EMA 12 y se verá como sigue:

Entonces, calcularemos EMA 26:





Luego, calcularemos la línea MACD calculando la diferencia entre EMA 12 y EMA 26, y será igual a:





Luego, calculamos la línea MACD:



Por lo tanto, hemos calculado la línea MACD para este ejemplo. Preste atención a que no necesitamos calcularlo manualmente, ya que este es un indicador integrado disponible directamente en Meta Trader 5. Comprendiendo cada detalle del indicador, podremos aprender mejor el concepto. Verá que aparece de forma distinta en MetaTrader 5 al insertarlo porque, como hemos mencionado, tiene dos líneas (la línea MACD y la línea de señal), pero la diferencia aparecerá de la forma que sigue:

Barras que representan la línea MACD

Línea que representa la línea de señal

Pero es el mismo indicador que las dos líneas, no hay diferencia, salvo por la apariencia. Ahora, vamos a ver cómo insertar el indicador y cómo aparecerá en el gráfico.

Con el terminal MetaTrader 5 abierto, clique en el menú Insertar, luego seleccione Indicadores -> Osciladores -> MACD.

Esto abrirá la ventana de parámetros de MACD:

La ventana presenta los siguientes parámetros de MACD:

1,2,3: determina los periodos que se utilizarán en el cálculo de MACD.

4: determina los tipos de precios que se utilizarán en el cálculo de MACD.

5: establece el color y el grosor de la barra para la línea de MACD.

6: establece el color, el estilo de línea y el grosor de la línea de señal.

Después de determinar los parámetros deseados de MACD y presionar ok, el indicador aparecerá en el gráfico de la forma siguiente:

Ya hemos visto qué es el indicador MACD, cómo podemos calcularlo y cómo aparece en el gráfico.





Estrategia de MACD

En esta parte, veremos dos estrategias simples que podemos usar en nuestro comercio utilizando como base el indicador MACD. La estrategia dependerá del cruce, ya que, como hemos mencionado, el indicador MACD es un indicador oscilador y fluctúa alrededor de cero. En sí, MACD consta de dos líneas y, según estos dos conceptos, usaremos nuestras estrategias.

Estrategia uno: Detector de configuración de MACD.

Según esta estrategia, necesitaremos identificar la configuración del mercado: si es una configuración de compra o una configuración de venta en corto. En otras palabras, necesitamos identificar la dirección del mercado, si es un mercado alcista o bajista, y esto será identificado por MACD. Si la línea principal de MACD se rompe por encima del nivel cero, será una configuración de compra o una configuración alcista, y viceversa, si la línea principal de MACD se rompe por debajo del nivel cero, será una configuración de venta en corto o bajista.

Asi que:

Línea principal de MACD > 0 = Configuración alcista

Línea principal de MACD < 0 = Configuración bajista

Estrategia dos: Cruce de líneas de MACD

Según esta estrategia, necesitaremos identificar las señales generadas si hay una señal de compra o una señal de venta basada en la línea principal de MACD y el cruce de la línea de señal. Si la línea principal de MACD se rompe por encima de la línea de señal, será una señal de compra, y si la línea principal de MACD se rompe por debajo de la línea de señal, será una señal en corto.

Asi que:

Línea principal MACD > Línea de señal MACD = Señal de compra

Línea principal MACD < Línea de señal MACD = Señal en corto

Y estas son las dos estrategias simples que podemos usar sobre la base del indicador MACD. En términos generales, existen muchas estrategias basadas en MACD que podemos utilizar, y resultan muy útiles. Pero solo nos referiremos a las estrategias simples que pueden usarse para entender el concepto de MACD. Ahora, usaremos los siguientes temas para aprender a diseñar un sistema comercial utilizando las estrategias simples mencionadas.





Modelo de MACD

En esta parte, necesitaremos crear un plan que nos ayude a diseñar un sistema comercial para las dos estrategias mencionadas, para informar a la computadora a través de nuestro sistema diseñado o programar con exactitud qué hacer. Este plan modelo nos ayudará paso a paso con lo que necesitamos hacer para crear nuestro sistema comercial.



Estrategia uno: Detector de configuración de MACD

Según esta estrategia, deberemos decirle a la computadora que verifique el valor de la línea principal de MACD en cada tic, y luego genere la configuración basada en el valor comparado con el nivel cero. Si la línea principal de MACD está por encima de cero, necesitaremos que el programa nos ofrezca un comentario sobre el gráfico: "La configuración alcista como la línea principal de MACD es..." seguido del valor actual de la línea principal de MACD. O si la línea principal de MACD se encuentra por debajo de cero, necesitaremos que el programa nos ofrezca un comentario en el gráfico con "la configuración bajista como la línea principal de MACD es..." seguido del valor actual de la línea principal de MACD.

La siguiente imagen nos muestra el modelo de dicha estrategia:

Estrategia dos: Cruce de líneas de MACD

Según esta estrategia, deberemos decirle a la computadora que nos ofrezca la señal adecuada en el cruce entre las líneas de MACD (principal y de señal). Por consiguiente, el programa comprobará las líneas de MACD en cada marca, y cuando la línea principal de MACD supere la línea de señal de MACD, el programa deberá proporcionar el comentario al gráfico "señal de compra, ya que la línea principal de MACD está por encima de la línea de señal de MACD", seguido de una nueva línea con el comentario en el gráfico "el valor de la línea principal de MACD es..." seguido del valor actual de la línea principal de MACD, seguido de una nueva línea con un comentario en el gráfico con "el valor de la línea de señal de MACD es... seguido del valor actual de la línea de señal de MACD.

La siguiente imagen nos muestra el modelo de dicha estrategia:

Sistema comercial de MACD

En esta parte, aprendemos a codificar estas estrategias para crear nuestro propio sistema comercial usando el lenguaje de programación MQL5. El programa resultante deberá ejecutarse en la plataforma comercial MetaTrader 5 para ofrecernos resultados predeterminados según condiciones predeterminadas. Sin embargo, antes de crear estas dos estrategias simples, aprenderemos a crear un programa que pueda mostrar los valores de MACD en el gráfico en forma de comentario.

El siguiente código de programa mostrará el comentario con el valor de la línea principal de MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); Comment ( "MACD Value is " ,MACDMainLineVal); }

Y este asesor experto generará lo que necesitamos ver, a saber, el valor de la línea principal de MACD mostrado en el gráfico. Aquí lo tenemos:

Ahora, necesitaremos adjuntar el archivo al gráfico para generar el valor de la línea principal de MACD de forma automática. Para ello, buscaremos el programa en el Navegador, que podemos abrir presionando ctrl+N con MetaTrader 5 abierto:





A continuación, deberemos iniciar o ejecutar este archivo, cosa que podremos hacer arrastrando y soltando este en el gráfico, o bien clicando dos veces en el archivo. Después de ello, podremos ver la siguiente ventana:

Active la opción "Permitir trading algorítmico" y clique en Aceptar; el asesor experto se adjuntará al gráfico y generará la línea principal de MACD automáticamente de la forma que sigue:





Ahora, necesitaremos escribir un código que pueda generar no solo la línea principal de MACD sino también la línea de señal de MACD. Más abajo, verá el código necesario para crear un programa que pueda mostrar un comentario en el gráfico con la línea principal de MACD y una nueva línea con la línea de señal de MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; double MACDSignalLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); ArraySetAsSeries (MACDSignalLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); CopyBuffer (MACDDef, 1 , 0 , 3 ,MACDSignalLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); float MACDSignalLineVal = (MACDSignalLine[ 0 ]); Comment ( "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); }

Después de escribir este código y ponerlo a prueba, se generará la línea principal de MACD, así como una línea de señal de MACD, como se muestra en la siguiente imagen:

Ahora, necesitaremos adjuntar este archivo del asesor experto al gráfico para generar los valores de línea de MACD y la línea de señal de MACD en el gráfico como un comentario en dos líneas automáticamente. Entonces, seleccionamos el programa en el Navegador:

Hacemos doble clic o arrastramos y soltamos el archivo en el gráfico. Después de ello, se abrirá la siguiente ventana del asesor experto:

Después de presionar OK, el experto se adjuntará y los valores se generarán automáticamente en el gráfico; la siguiente imagen representará eso:

Ahora, necesitaremos codificar nuestras dos estrategias, el cruce de la línea principal de MACD con el nivel cero y el cruce entre la línea principal de MACD y la línea de señal de MACD. Tenga en cuenta que aquí mencionaremos solo las señales generadas sin take profit, ya que existen muchas herramientas que se pueden usar para este propósito, como el indicador en sí o la acción del precio. Aquí nos centraremos en las señales generadas. Vamos a crear el código de estas estrategias.

Estrategia uno: Detector de configuración de MACD: genera la configuración actual del mercado según el cruce de la línea principal de MACD con el nivel cero.

Línea principal de MACD > 0 = Configuración alcista

Línea principal de MACD < 0 = Configuración bajista

A continuación, mostraremos el código de un programa que genera comentarios con la configuración del mercado según la línea principal de MACD y el cruce del nivel cero y el valor de la línea principal de MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); if (MACDMainLineVal> 0 ) Comment ( "Bullish Setup As MACD MainLine is " ,MACDMainLineVal); if (MACDMainLineVal< 0 ) Comment ( "Bearish Setup As MACD MainLine is " ,MACDMainLineVal); }

Después de escribir este código y ponerlo a prueba, la siguiente imagen mostrará cómo podemos generar la configuración actual según el cruce entre la línea principal de MACD y el nivel cero:

Señal de configuración alcista:

Señal de configuración bajista:

Ahora, después de eso, deberemos adjuntar este experto al gráfico para generar estas señales automáticamente arrastrando y soltando el archivo en el gráfico o haciendo doble clic en él desde la ventana del Navegador:

Esto abrirá la siguiente ventana del asesor experto:

Después de presionar OK, el experto se adjuntará al gráfico y las señales se generarán en el gráfico como comentarios de forma automática.

Señal de configuración alcista con el valor de la línea principal de MACD:

Señal de configuración bajista con el valor de línea principal de MACD:

Estrategia dos: Cruce de líneas de MACD: genera señales de compra y en corto mediante el cruce entre la línea principal de MACD y la línea de señal de MACD:

Línea principal MACD > Línea de señal MACD = Señal de compra

Línea principal de MACD < Línea de señal de MACD = Señal en corto

El siguiente código crea un programa que genera comentarios en el gráfico con una señal para comprar o vender en corto según la línea principal de MACD y el cruce de la línea de señal de MACD con dos líneas nuevas con los valores de la línea principal de MACD y la línea de señal de MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; double MACDSignalLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); ArraySetAsSeries (MACDSignalLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); CopyBuffer (MACDDef, 1 , 0 , 3 ,MACDSignalLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); float MACDSignalLineVal = (MACDSignalLine[ 0 ]); if (MACDMainLineVal>MACDSignalLineVal) Comment ( "Buying Signal As MACD MainLine is Above MACD SignalLine" , "

" "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); if (MACDMainLineVal<MACDSignalLineVal) Comment ( "Shorting Signal As MACD MainLine is Below MACD SignalLine" , "

" "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); }

Después de escribir este código y ponerlo a prueba, obtendremos un programa que genera señales y valores de líneas.

La señal de compra con mención de la línea principal de MACD está por encima de la línea de señal de MACD y la línea principal de MACD y los valores de la línea de señal de MACD:

Señal en corto mencionando que la línea principal de MACD está por debajo de la línea de señal de MACD y las nuevas líneas con los valores de línea:

Después de escribir el código, adjuntamos el archivo experto al gráfico para generar señales automáticamente haciendo doble clic en el archivo o arrastrándolo y soltándolo en el gráfico desde la ventana del Navegador:





Después de eso, el experto se adjuntará al gráfico y mostrará las señales en el mismo.

Señal de compra con el motivo según la estrategia, luego van las nuevas líneas con los valores de las líneas de MACD a modo de comentarios:

Señal en corto con el motivo según la estrategia, luego van las dos nuevas líneas con los valores de las líneas de MACD a modo de comentarios:





Conclusión

El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) es una de las herramientas más útiles que podemos usar en nuestras operaciones y abarca muchas estrategias útiles para obtener mejores resultados en el comercio. Consideramos vital aprender a automatizar esta gran herramienta, y así poder crear un sistema comercial que haga el trading más rápido, efectivo y rentable. En este artículo, hemos intentado compartir con usted algunos conceptos esenciales.

Asimismo, hemos analizado con detalle el indicador MACD en sí, su significado y cómo calcularlo usando un ejemplo que permite ampliar nuestra comprensión de este indicador. Luego nos hemos familiarizado con estrategias simples que MACD puede usar dependiendo de los conceptos de cruce, y también hemos creado modelos para aprender a diseñar un sistema comercial para estas estrategias. Después de ello, hemos aprendido a codificar MACD y hemos abordado al detalle las estrategias necesarias para crear un sistema comercial con estas. Le recomendamos que ponga a prueba cualquier material antes de usarlo en una cuenta real, para así asegurarse de que resulte adecuado para sus operaciones y su plan comercial.

Estamos convencidos de que, si el lector conoce algo con detalle, podrá acceder a nuevas ideas relacionadas o no relacionadas con el tema, cosa que esperamos que suceda tras leer este artículo; además esperamos que dichas ideas le sean útiles en su comercio y le ofrezcan la posibilidad de mejorar sus resultados. Asimismo, esperamos que el material brindado aquí le ayude en el futuro.