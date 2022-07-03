Разработка торговой системы на основе индикатора MACD

Введение

В этой статье мы будем работать с одним из самых популярных и часто используемых торговых инструментов. Мы поговорим об индикаторе схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence, MACD). Изучим индикатор в деталях и посмотрим, какую пользу из него можно будет извлечь в торговле. В предыдущих статьях я уже не раз говорил, как важно определять тренд, т.е. направление рынка, и уже на основе этого направления принимать торговые решения в соответствии с выбранной стратегией.



Таким образом, первый шаг — это определить направление рынка. Если говорить о направленности, различают два типа движения цен:

Направленное движение

Ненаправленное движение

Направленное движение означает, что можно четко определить направление, в котором цены движутся: вверх или вниз. Если движение направленное, это означает, что на рынке тренд. Он, в свою очередь, может быть восходящим и нисходящим.

Восходящий тренд означает, что цена движется вверх. По графику можно увидеть, что цены растут. Обычно такое движение означает, что на рынке образовался контроль со стороны покупателей/быков, поэтому такое состояние часто называют бычьим рынком. Именно такое движение показано на рисунке ниже — тренд восходящий, а цена образует более высокие минимумы и более высокие максимумы.







Нисходящий тренд означает, что цена движется вниз. По графику можно увидеть, что цены падают. При таком движении говорят, что на рынке образовался контроль со стороны продавцов/медведей, поэтому такое состояние часто называют медвежьим рынком. Такой рынок показан на рисунке ниже — тренд нисходящий, а цены образует более низкие минимумы и более низкие максимумы.







Ненаправленное движение означает, что невозможно четко определить направление, в котором движутся цены: вверх или вниз. Такой тип движения также называют боковым трендом. Можно сказать, что это любое движение, кроме восходящего или нисходящего тренда. Есть много рыночных формаций, которые можно описать как боковой тренд.

Мы определили ценовое действие и выяснили, как определить его направление. Однако стоит упомянуть еще одну вещь. Это некая более продвинутая часть ценового действия, дополнительное измерение — импульс, который позволяет определить скорость движения цены в дополнение к его направлению. Есть множество разных инструментов, с помощью которых можно найти импульс и определить, является ли направление сильным или нет.

Одним из таких инструментов является индикатор MACD. Это один из самых популярных и часто используемых индикаторов в среде технических трейдеров. В этой статье мы детально разберем этот индикатор и разработаем торговую систему на его основе. Работу над индикатором разобьем на несколько тем:

Начнем мы с первой темы "Определение MACD", в которой более подробно узнаем об индикаторе, а именно что он измеряет, как рассчитывается и как им пользоваться. Затем, в разделе "Стратегия по индикатору MACD", познакомимся с простыми стратегиями на основе индикатора MACD, которые позволят лучше понять его. После этого, в части "Схема торговой системы по MACD", мы разработаем план, который может быть полезен при разработке торговой системы для рассмотренных стратегий. Далее узнаем, как разработать торговую систему на основе показателей от этого индикатора.

Как и в предыдущих статьях, мы будем работать с торговой платформой MetaTrader 5 и с редактором кода на MQL5 MetaQuotes Language Editor, который интегрирован в саму платформу MetaTrader 5 и готов к использованию. Если платформа у вас еще не установлена, ее можно скачать по ссылке: https://www.metatrader5.com/ru/download

После загрузки файла и завершения процесса установки вы увидите окно MetaTrader 5:

Далее нужно открыть редактор MetaQuotes Language Editor (MetaEditor), нажав F4 при открытой платформе или через команду MetaQuotes Language Editor в меню Сервис в платформе:

Также можно нажать на кнопку IDE в панели инструментов:

Далее откроется окно редактора MetaEditor:





В этом окне доступны разные опции дальнейших действий:

1. Создать новый файл для написания советника, который будет автоматически выполнять запрограммированные условия.

2. Создать новый файл для написания пользовательского индикатора, который позволит анализировать ценовые графики и выявлять закономерности.

3. Создать новый файл для написания скрипта — программы для однократного исполнения различных операций.

Выбираем первый вариант и создаем советника, который будет выполнять наши инструкции автоматически.

Кроме того, перед использованием настоятельно рекомендую тестировать все, что узнаете. А чтобы узнать больше и закрепить полученные знания, необходимо самостоятельно применять на практике то, что вы узнаете. Помимо закрепления это иногда помогает находить новые идеи, которые могут быть полезны для торговли.

Внимание! Все содержание настоящей статьи предоставляется "как есть", предназначено только для целей обучения и не предназначено для других целей. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.

Теперь давайте приступим непосредственно к изучению материала, пройдемся по всем темам и создадим торговую систему на основе этих новых знаний.





Определение индикатора MACD

В этой части мы в деталях изучим один из самых популярных и полезных инструментов, которые можно использовать в трейдинге, — индикаторе MACD. Нас интересует варианты использования индикатора, а также что он измеряет и как рассчитывается. Понимание самой сути поможет найти новые идеи, которые будут полезны в торговле.

Что такое MACD?

Moving Average Conversion Divergence (MACD) — это осцилляторный индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем. Для расчета индикатора используются две экспоненциальные скользящие средние. Если вы хотите узнать больше о скользящих средних и их типах, почитайте одну их моих предыдущих статей "Разработка торговых систем на основе скользящих средних". MACD — трендовый индикатор, поскольку он следует за трендом и подтверждает его.

Индикатор строится из двух линий:

Линия MACD, которая является быстрой. Она является результатом разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними: одной с периодом 12, и второй с периодом 26 (эти значения используются по умолчанию, однако вы можете изменить их в зависимости от собственных предпочтений и торговых стратегий).

Сигнальная линия, более медленная. Эта линия — результат 9-периодной экспоненциально сглаженной средней линии MACD. Именно поэтому эта линия медленнее, ведь она представляет собой скользящее среднее разницы между двумя скользящими средними.

Есть еще одна разновидность индикатора MACD — гистограмма MACD. Гистограмма отображает разницу между линией MACD и сигнальной линией. То есть для ее расчета дополнительно вычитают сигнальную линию из линии MACD. Но в этой статье мы будем работать именно с двумя линиями, а также рассмотрим стратегии, которые можно использовать на основе этих двух линий.

Итак, расчет индикатора MACD состоит из следующих шагов:

Находим 12-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (12 EMA). Находим 26-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (26 EMA). Рассчитываем разницу между 12 EMA и 26 EMA = линия MACD. Находим 9-периодную скользящую среднюю от линии MACD = сигнальная линия.

При этом экспоненциальная средняя рассчитывается так: EMA = (Close*(2/(n+1)))+(предыдущая MA*(1-(2/(n+1)))). Здесь мы сначала рассчитываем первую скользящую среднюю, которая является простой, а затем в расчете уже идет экспоненциальная скользящая средняя.

Рассмотрим пример того, как можно рассчитать индикатор на основе имеющихся данных:

Для расчета нужны данные с минимальным периодом 34: 12 периодов для расчета 12 EMA и 26 периодов для расчета 26 EMA — рассчитав их разницу, получаем линию MACD; и еще 9 периодов линии MACD нужны для расчета сигнальной линии. Допустим, у нас есть такие данные:

Период Закрывать 1 100 2 130 3 140 4 130 5 120 6 140 7 160 8 170 9 155 10 140 11 160 12 180 13 190 14 200 15 210 16 200 17 190 18 185 19 195 20 200 21 210 22 220 23 215 24 225 25 230 26 235 27 230 28 225 29 220 30 215 31 225 32 235 33 240 34 245



Для расчета индикатора сначала рассчитаем экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 12, как показано ниже:

Затем мы рассчитаем 26 EMA:





Далее находим линию MACD — для этого найдем разницу между 12 EMA и 26 EMA:





После этого нужно найти сигнальную линию:



Таким образом, мы рассчитали значение MACD для нашего примера. Однако обратите внимание, что фактически рассчитывать индикатор вручную не нужно, ведь есть готовый индикатор, который идет в стандартной поставке платформы MetaTrader 5. Тем не менее, знание особенностей расчет позволяет лучше понять саму концепцию индикатора. Однако если запустить индикатор на графике, вы не увидите там двух линий, хоть и рассчитываем мы линию MACD и сигнальную линию. Сам индикатор отобразится в отдельном окне под основным графиком и состоять он будет из двух визуальных компонентов:

Баров, представляющих линию MACD

Линии, являющейся сигнальной

Получается, сигнальная линия будет наложена на бары (гистограмму), представляющие собой линию MACD. Теперь посмотрим, как запустить индикатор и как он будет выглядеть на графике.

В открытом терминале MetaTrader 5 открываем меню "Вставка" и выбираем в нем "Индикаторы" -> "Осцилляторы" -> MACD.

После этого откроется окно параметров индикатора MACD:

В окне доступны для настройки следующие параметры:

1,2,3 — это периоды для расчета индикатора.

Параметр 4 определяет тип цены, используемой для расчета индикатора.

5 — настройка цвета и толщины баров линии MACD.

6 — настройка цвета, стиля и толщины сигнальной линии.

Настройте нужные параметры, нажмите ОК, и индикатор отобразится на графике, как показано ниже:

Мы узнали, что такое индикатор MACD, как он рассчитывается и как выглядит на графике. Переходим далее.





Стратегия по индикатору MACD

В этой части познакомимся с двумя простыми стратегиями на основе индикатора MACD, которые можно использовать в торговле. Стратегия будет основываться на пересечении — как мы уже говорили, MACD является осцилляторным индикатором, то есть он колеблется вокруг нуля. Сам MACD состоит из двух линий, и согласно этим двум концепциям мы будем использовать наши стратегии.

Стратегия первая: определяем рынок по MACD.

Согласно этой стратегии нам необходимо определить рыночную ситуацию: подходит ли он для покупки или для продажи. Индикатор MACD может показывает формирование бычьего расхождения и медвежьего схождения. Для этого нужно анализировать положение линий: когда главная линия MACD пересекает нулевую линию вверх, формируется бычий сетап. И наоборот, при пересечении нуля сверху вниз формируется медвежий сетап.

Таким образом,

Главная линия MACD > 0 = Бычий сигнал

Главная линия MACD < 0 = Медвежий сигнал

Стратегия вторая: пересечение линий MACD

Согласно с этой стратегией, формируется сигнал на покупку или сигнал на продажу на основе пересечения главной линии MACD и сигнальной линии. Если основная линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, формируется сигнал на покупку, а если главная линия пересекает сигнальную сверху вниз, это будет сигналом на продажу.

Таким образом,

Главная линия MACD > Сигнальная линия MACD = Сигнал на покупку

Главная линия MACD < Сигнальная линия MACD = Сигнал на короткую сделку

Это две простые стратегии, которые можно использовать на основе индикатора MACD. Вообще говоря, существует много разных стратегий и способов торговли по индикатору MACD, и все они могут быть полезны. Однако здесь будем рассматривать только эти две простые стратегии, поскольку наша цель — понять концепцию индикатора. Далее посмотрим, как на основе этих двух простых стратегий разработать торговые системы.





Схема торговой системы по MACD

В этой части разработаем план, который поможет написать торговую систему на основе двух рассмотренных стратегий.



Стратегия первая: определяем рынок по MACD.

В соответствии с этой стратегией нужно сообщить компьютеру, чтобы он проверял значение главной линии MACD на каждом тике, а затем показывал результат на основе сравнения значения с нулевым уровнем. Если главная линия MACD выше нуля, программа должна выводить на график комментарий: "Бычий сетап, поскольку главная линия MACD...", и указывать текущее значение главной линии MACD. Если же главная линия MACD ниже нуля, программа должна выводить на график комментарий: "Медвежий сетап, поскольку главная линия MACD..." и текущее значение главной линии MACD.

На следующем рисунке показан план этой стратегии:

Стратегия вторая: пересечение линий MACD

Согласно с этой стратегией, программа должна генерировать соответствующий сигнал при пересечении главной и сигнальной линии MACD. Программа будет на каждом тике проверять значения линий MACD. Далее, когда главная линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх, программа должна выводить на график комментарий "Сигнал на покупку, поскольку главная линия MACD выше сигнальной", на второй строке в комментарии нужно выводить текущее значение главной линии ("Значение главной линии MACD ...") и на следующей строке выводить текущее значение сигнальной линии ("Значение сигнальной линии MACD...").

На следующем рисунке показан план этой стратегии:

Торговая система по MACD

В этой части мы будем писать код этих стратегий — создадим торговую систему с использованием языка программирования MQL5. Полученная программа затем будем исполняться в торговой платформе MetaTrader 5. В итоге мы должны получать желаемые результаты работы в соответствии с определенными нами условиями. Но перед тем как программировать эти две простые стратегий, создадим программу, которая будет отображать значения MACD на графике в виде комментария.

Итак, вот эта программа, которая будет выводить на график значение главной линии MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); Comment ( "MACD Value is " ,MACDMainLineVal); }

После компиляции полученный советник будет делать именно то, что и задумывалось — он будет отображать на графике комментарии со значениями главной линии индикатора. Получилось вот так:

Для получения таких значений на графике файл этой программы нужно запустить на графике. Для этого находим программу в Навигаторе (если окна навигатора нет, откройте его, нажав ctrl+N):





Затем нужно запустить программу для исполнения на графике — для этого можно перетащить файл на график или дважды кликнуть на нем. Программа запустится на исполнение и откроется следующее окно.

Разрешите автоматическую торговлю Allow Algo Trading и нажмите ОК. После этого советник запустится на графике и начнет генерировать сигналы по главной линии MACD.





Теперь пойдем дальше и напишем код, который сможет генерировать не только главную линию MACD, но и сигнальную. Код программы, которая будет выводить на график комментарий со значением главной линии MACD на одной строке и значением сигнальной линии на другой:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; double MACDSignalLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); ArraySetAsSeries (MACDSignalLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); CopyBuffer (MACDDef, 1 , 0 , 3 ,MACDSignalLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); float MACDSignalLineVal = (MACDSignalLine[ 0 ]); Comment ( "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); }

Пишем код, тестируем, компилируем и запускаем на графике — он покажет значения главной и сигнальной линии MACD, как показано на следующем рисунке:

Для получения таких значений на графике файл этой программы нужно запустить на графике. Выбираем программу в Навигаторе:

Исполняем код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды. После этого откроется следующее окно настроек программы:

Нажимаем OK, и советник запустится на графике. При этом на графике автоматически будет отображаться следующая информация:

Теперь напишем код двух стратегий — пересечение главной линии MACD с нулевым уровнем и пересечение главной и сигнальной линии MACD. Обратите внимание, что здесь мы будем работать только с генерацией сигналов, без тейк-профита. А для фиксации прибыли существует множество различных инструментов, например, сам индикатор или ценовое действие. Здесь же сосредоточимся на наших сигналах. Итак, переходим к коду рассмотренных стратегий.

Стратегия первая: определяем рынок по MACD — определяем текущее состояние рынка на основе пересечения главной линии индикатора MACD и нулевого уровня.

Главная линия MACD > 0 = Бычий сигнал

Главная линия MACD < 0 = Медвежий сигнал

Код программы, которая будет выводить на график комментарий со значением рыночного сетапа на основе пересечения главной линии и уровня ноля, а также значением главной линии MACD на другой строке:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); if (MACDMainLineVal> 0 ) Comment ( "Bullish Setup As MACD MainLine is " ,MACDMainLineVal); if (MACDMainLineVal< 0 ) Comment ( "Bearish Setup As MACD MainLine is " ,MACDMainLineVal); }

Пишем код, тестируем, компилируем и запускаем на графике — он покажет текущее состояние рынка на основе пересечения главной линии индикатора MACD и нулевого уровня.

Сигнал бычьего рынка:

Сигнал медвежьего рынка:

Затем нужно запустить программу для исполнения на графике — для этого можно перетащить файл на график или дважды кликнуть на нем. Программа запустится на исполнение и откроется следующее окно.

После этого появится окно параметров советника:

Нажимаем OK, и советник запустится на графике. При этом на графике автоматически будет отображаться сигнал в виде двухстрочного комментария.

Сигнал бычьего рынка и значение главной линии MACD:

Сигнал медвежьего рынка и значение главной линии MACD:

Стратегия вторая: Пересечение линий MACD — генерация сигналов на покупку и продажу на основе пересечения главной и сигнальной линии MACD.

Главная линия MACD > Сигнальная линия MACD = Сигнал на покупку

Главная линия MACD < Сигнальная линия MACD = Сигнал на короткую сделку

Ниже показан код программы, которая генерирует на графике комментарии с сигналом на покупку или продажу по пересечению главной и сигнальной линии MACD, а также отображает две дополнительные строки со значениями главной и сигнальной линии:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; double MACDSignalLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); ArraySetAsSeries (MACDSignalLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); CopyBuffer (MACDDef, 1 , 0 , 3 ,MACDSignalLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); float MACDSignalLineVal = (MACDSignalLine[ 0 ]); if (MACDMainLineVal>MACDSignalLineVal) Comment ( "Buying Signal As MACD MainLine is Above MACD SignalLine" , "

" "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); if (MACDMainLineVal<MACDSignalLineVal) Comment ( "Shorting Signal As MACD MainLine is Below MACD SignalLine" , "

" "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); }

Пишем код, тестируем, компилируем и запускаем на графике — программа будет генерировать сигналы и отображать значения линий:

Сигнал на покупку: главная линия выше сигнальной, значения главной и сигнальной линии.

Сигнал на открытие короткой сделки: главная линия ниже сигнальной, значения главной и сигнальной линии.

Код готов, теперь нужно запустить программу на графике — для этого можно перетащить файл на график или дважды кликнуть на нем. Программа запустится на исполнение и откроется следующее окно.





После этого советник запустится и будет отображать сигналы на графике.

Сигнал на покупку, обоснование, дополнительные строки со значениями линий индикатора:

Сигнал на открытие короткой сделки, обоснование, дополнительные строки со значениями линий индикатора:





Заключение

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) — один из наиболее полезных инструментов для торговли. Существует множество различных стратегий торговли по индикатору, которые могут дать неплохой результат. Очень важно научиться автоматизировать этот инструмент, как и многие другие. Надо учиться создавать торговые системы, которые делают сам процесс торговли проще, эффективнее и прибыльнее. В этой статье я попытался поделиться с вами некоторыми концепциями.

Мы подробно рассмотрели сам индикатор MACD: что он означает и как его рассчитать (также посмотрели на примерах). В статье дается столько деталей, чтобы помочь лучше понять этот индикатор. Также мы рассмотрели простые стратегии, которые дает нам использование MACD с разными концепциями пересечений. Также подготовили схему стратегии, позволяющей спроектировать торговую систему по этим стратегиям. И в конце мы написали код рассмотренных стратегий. Я настоятельно рекомендую тщательно тестировать все новые знания, прежде чем применять из на реальном счете, чтобы убедиться, что это подходит вашему стилю и пониманию торговли.

Кроме того, я верю, что изучение всего в подробностях может помочь найти новые идеи, связанные, а иногда и не связанные с темой. Надеюсь, это произойдет с вами после прочтения этой статьи — вы откроете для себя новые идеи, которые помогут добиться лучших торговых результатов. И в целом надеюсь, что статья будет для вас полезной и поможет вам в достижении торговых целей.