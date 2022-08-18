Impara come progettare un sistema di trading tramite l'utilizzo di MACD

Introduzione

In questo articolo, esamineremo uno degli strumenti più popolari e comunemente usati. Parleremo dell'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD). Lo esamineremo nel dettaglio e vedremo come possiamo trarne vantaggio usandolo nel trading. Negli articoli precedenti, abbiamo già detto che è molto importante identificare la tendenza o la direzione del mercato per prendere la decisione di trading appropriata secondo questa direzione ed essere nella giusta posizione.



Quindi, il primo passo è determinare la direzione del mercato. Ci sono due diversi tipi di movimento a seconda della direzione:

Movimento direzionale.

Movimento non direzionale.

Movimento direzionale: significa che possiamo trovare chiaramente una direzione in cui i prezzi si muovono, al rialzo o al ribasso. Quindi, in base a questo tipo di movimenti, possiamo identificare due diversi tipi di trend: sono Uptrend e Downtrend.

Uptrend: significa che la direzione del prezzo è al rialzo o il prezzo si muove verso l'alto, il che significa che il prezzo sta crescendo. Di solito questo significa che c'è un controllo da parte dei compratori o rialzisti, e questo stato di mercato viene spesso definito come mercato rialzista. Questo movimento è mostrato nella figura successiva, in cui i prezzi creano minimi e massimi più alti.







Downtrend: significa che la direzione del prezzo è verso il basso o il prezzo si muove verso il basso. cioè il prezzo è in calo. Si può dire che esiste un controllo da parte di venditori o ribassisti, quindi questo stato di mercato viene spesso definito mercato ribassista. Questo stato è mostrato nella figura seguente, in cui i prezzi creano massimi e minimi inferiori.







Movimento non direzionale: significa che non riusciamo a trovare una chiara direzione di movimento dei prezzi, ovvero determinare se i prezzi si muovono verso l'alto o verso il basso. Questo tipo di movimento può essere chiamato laterale. Quindi, parlando in generale, qualsiasi movimento, tranne nel trend rialzista o ribassista, può essere indicato come laterale. Ci sono molte formazioni che possono essere descritte come formazioni laterali.

Ora che abbiamo identificato l'azione dei prezzi e scoperto come determinarne la direzione, c'è un'altra cosa che devo menzionare. È qualcosa di più avanzato riguardo all'azione dei prezzi poiché esiste un'altra dimensione: dobbiamo identificare la spinta che fa riferimento alla velocità del movimento dei prezzi. Ci sono molti strumenti che possono aiutarci a determinare la spinta e a determinare se la direzione è forte o meno.

Uno di questi strumenti è l'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD), uno degli indicatori più popolari e comunemente usati tra i trader tecnici. In questo articolo, esamineremo questo indicatore più in dettaglio e impareremo a progettare un sistema di trading basato su di esso. Per questo, analizzeremo i seguenti argomenti:

Impareremo più in dettaglio l'indicatore MACD: cosa misura e come viene calcolato, e ne vedremo un esempio - questo è nella parte "Definizione MACD". Quindi impareremo semplici strategie che possono essere utilizzate con MACD e possono essere utili per il nostro trading - la parte "Strategia con MACD". Successivamente, nella parte "progetto MACD", impareremo come pianificare un progetto che può essere utile durante la creazione di un sistema di trading per le strategie MACD menzionate. Quindi, impareremo come progettare questo sistema di trading per queste strategie menzionate.

Ancora una volta, utilizzeremo la piattaforma di trading MetaTrader 5 e il MetaQuotes Language Editor che è integrato in MetaTrader 5 per progettare questo sistema di trading. Se non lo possiedi, puoi scaricarlo al seguente link: https://www.metatrader5.com/en/download

Dopo averlo scaricato e installato, vedrai la seguente finestra di MetaTrader 5:

Successivamente, puoi aprire MetaQuotes Language Editor premendo F4 dopo aver aperto MetaTrader 5 o utilizzando il menu Strumenti -> MetaQuotes Language Editor come mostrato nella finestra seguente:

O premendo il pulsante IDE:

Quindi verrà aperta la seguente finestra del MetaQuotes Language Editor:





Questa finestra offre varie opzioni di ciò che puoi fare usando l'editor, tra cui:

1. Aprire un nuovo file per creare un Expert Advisor in grado di eseguire automaticamente le condizioni del programma.

2. Aprire un nuovo file per creare un indicatore personalizzato che ci aiuti a leggere chiaramente il grafico e vedere cosa non appare sui grafici.

3. Aprire un nuovo file per creare uno Script il quale può eseguire singole istruzioni.

In questo articolo, sceglieremo la prima opzione per creare un Expert Advisor che può essere eseguito ed eseguire automaticamente le istruzioni del programma.

In aggiunta a ciò, ti consiglio di testare tutto ciò che impari prima di usarlo. Se hai bisogno di approfondire le tue conoscenze, devi esercitarti e applicare ciò che impari da solo questo ti aiuterà a trovare nuove idee e approfondimenti che possono essere utili per il tuo trading.

Dichiarazione di non responsabilità: qualsiasi informazione viene fornita "così com'è" solo a scopo informativo e non è preparata per scopi di trading o consulenza. Non vi è garanzia di alcun tipo di risultato. Se scegli di utilizzare questi materiali su uno qualsiasi dei tuoi conti di trading, lo fai a tuo rischio e ne sarai l'unico responsabile.

Ora, andiamo ad esaminare i nostri argomenti per saperne di più sul trading e su come creare un sistema di trading basato su queste nuove nozioni.





Definizione di MACD

In questa parte di questo interessante argomento, impareremo più in dettaglio uno degli strumenti più popolari e utili che possono essere utilizzati nel trading — Moving Average Convergence Divergence, nota come MACD (di solito pronunciato come M-A-C-D o MAC - Dee, che però non è la cosa importante). L'importante è imparare come utilizzare questo indicatore, cosa misura e come viene calcolato. Questa conoscenza può essere utile per noi e per il nostro trading in quanto può migliorare i nostri risultati e può aprire i nostri occhi a nuove idee che possono essere utili nel trading.

Cos'è MACD?

E' il Moving Average Convergence Divergence, un indicatore oscillatore creato o sviluppato da Gerald Appel. Utilizza due medie mobili esponenziali nel suo calcolo. Se ti interessa sapere di più sulle Medie Mobili e i loro tipi, per favore leggi il mio precedente articolo Impara a progettare diversi sistemi con la media mobile. MACD è un indicatore trend following anche perché segue il trend e lo conferma.

Consiste di due linee:

La linea MACD, che è la più veloce. E' il risultato della differenza tra due medie mobili esponenziali: il periodo della prima è 12 e della seconda 26 come valori predefiniti, ma puoi cambiarli in base alle tue preferenze e necessità di trading.

La linea Signal, che è la più lenta. E' il risultato della media mobile esponenziale levigata della linea MACD a 9 periodi ed ecco perché questa linea è la più lenta in quanto è una media mobile della differenza tra due medie mobili.

C'è un'altro componente nell'indicatore MACD — l'istogramma MACD. E' il risultato della differenza tra la Linea MACD e la Linea Signal. Mostra la differenza tra le due linee MACD e Signal e come può essere, ampia o stretta. Ma in questo articolo ci concentreremo sulle due linee e le strategie che possono essere utilizzate attraverso il loro uso e la loro lettura.

Quindi, il calcolo dell'indicatore MACD consiste nei seguenti passaggi:

Prendere una media mobile esponenziale a 12 periodi (12 EMA). Prendere una media mobile esponenziale a 26 periodi (26 EMA). Ottenere la differenza tra la 12 EMA e 26 EMA = Linea MACD. Ottenere la media mobile a 9 periodi della Linea MACD = Linea Signal.

Dove EMA = (Close*(2/(n+1)))+(precedente MA*(1-(2/(n+1)))). Si noti che la prima media mobile calcolata è semplice ed è seguita da una media mobile esponenziale nel calcolo.

Vediamo un esempio di come applicare questo calcolo:

Abbiamo bisogno di dati con un periodo minimo di 34, poiché saranno 12 i periodi per calcolare la 12 EMA e 26 i periodi per calcolare la 26 EMA e la differenza tra loro è la Linea MACD, quindi abbiamo bisogno ancora di 9 periodi di Linea MACD per calcolare la Linea Signal. Quindi, se abbiamo i seguenti dati per i periodi richiesti:

Periodi Chiusure 1 100 2 130 3 140 4 130 5 120 6 140 7 160 8 170 9 155 10 140 11 160 12 180 13 190 14 200 15 210 16 200 17 190 18 185 19 195 20 200 21 210 22 220 23 215 24 225 25 230 26 235 27 230 28 225 29 220 30 215 31 225 32 235 33 240 34 245



Ora possiamo calcolare l'indicatore MACD, prima calcoleremo la 12 EMA e sarà come segue:

Poi, calcoleremo la 26 EMA:





Dopodichè, calcoleremo la Linea MACD calcolando la differenza tra la 12 EMA e la 26 EMA e sarà uguale a quanto segue:





Quindi calcolando la linea MACD:



Abbiamo calcolato la linea MACD per questo esempio. Presta attenzione che non è necessario calcolarlo manualmente poiché questo è un indicatore integrato disponibile direttamente in Meta Trader 5. Ma comprendendo ogni dettaglio dell'indicatore possiamo apprendere meglio il concetto. Troverai che appare diverso in MetaTrader 5 quando lo inserisci perché, come detto, ha due linee (linea MACD e linea Signal) ma la differenza apparirà come segue:

Le barre rappresentano la Linea MACD

La linea rappresenta la Linea Signal

Ma è lo stesso indicatore dalle due linee, non c'è differenza se non per l'aspetto. Ora andiamo a vedere come inserire l'indicatore e come apparirà sul grafico.

Nel terminale MetaTrader 5 aperto, clicca sul menu Inserisci, poi scegli Indicatori -> Oscillatori -> MACD.

Questo aprirà la finestra dei parametri del MACD:

La finestra presenta i seguenti parametri MACD:

1,2,3: determinano i periodi che devono essere utilizzati nel calcolo del MACD.

4: determina il tipo di prezzo che deve essere utilizzato nel calcolo del MACD.

5: imposta il colore e lo spessore della barra per la linea MACD.

6: imposta il colore,lo stile della linea, e lo spessore per la linea Signal.

Dopo aver determinato i parametri desiderati del MACD e aver premuto ok, l'indicatore apparirà sul grafico come segue:

Ora abbiamo imparato cos'è l'indicatore MACD, come possiamo calcolarlo e come appare sul grafico.





Strategia con MACD

In questa parte, impareremo due semplici strategie che possono essere utilizzate nel nostro trading basato sull'indicatore MACD. La strategia dipenderà dal crossover, poiché abbiamo detto che l'indicatore MACD è un indicatore oscillatore e oscilla attorno allo zero. MACD consiste di per se di due linee e in accordo con questi due concetti utilizzeremo le nostre strategie.

Strategia uno: Rilevatore di Configurazione MACD.

In base a questa strategia, dobbiamo identificare l'impostazione per il mercato: è una configurazione in acquisto o una configurazione in vendita. In altre parole dobbiamo identificare la direzione del mercato, se è un mercato rialzista o ribassista, e questo sarà identificato tramite MACD. Se la linea principale MACD rompe al di sopra del livello zero, questa sarà una configurazione in acquisto o configurazione rialzista e viceversa se la linea principale MACD rompe al di sotto del livello zero, questa sarà una configurazione in vendita o configurazione ribassista.

Cosi,

Linea principale MACD > 0 = configurazione Rialzista

Linea principale MACD < 0 = configurazione Ribassista

Strategia due: Incrocio delle Linee MACD

Secondo questa strategia, dobbiamo identificare i segnali generati se c'è un segnale di acquisto o un segnale di vendita basato sull'incrocio della linea principale MACD e la linea Signal. Se la linea principale MACD rompe sopra la inea Signal, questo sarà un segnale di acquisto e se la linea principale MACD rompe al di sotto della linea Signal, questo sarà un segnale di vendita.

Cosi,

Linea principale MACD > Linea Signal MACD = Segnale di Acquisto

Linea principale MACD < Linea Signal MACD = Segnale di Vendita

E queste sono due semplici strategie che possono essere utilizzate, basate sull'indicatore MACD. In generale, ci sono molte strategie che possono essere utilizzate, basate su MACD e sono molto utili. Ma faremo riferimento solo a semplici strategie che possono essere utilizzate per comprendere il concetto di MACD. Successivamente, impareremo attraverso i seguenti argomenti come progettare un sistema di trading utilizzando queste semplici strategie menzionate.





Progetto MACD

In questa parte abbiamo bisogno di creare uno schema che ci aiuti a progettare un sistema di trading per le due strategie menzionate per informare il computer attraverso lo sviluppo del nostro sistema o programma cosa fare esattamente e questo schema ci aiuta passo dopo passo su cosa dobbiamo fare per creare questo sistema di trading.



Strategia uno: Rilevatore di Configurazione MACD.

Secondo questa strategia dobbiamo dire al computer di controllare il valore della linea principale MACD ad ogni tick e quindi emettere l'impostazione in base al valore rispetto al livello zero. Se la linea principale MACD è sopra lo zero, è necessario che il programma ci dia un commento sul grafico: "Impostazione Rialzista la linea principale MACD è..." seguito dal valore corrente della linea principale MACD. Oppure, se la linea principale MACD è al di sotto dello zero, è necessario che il programma ci dia un commento sul grafico con "Impostazione ribassista la linea principale MACD è..." seguito dal valore corrente della linea principale MACD.

Le immagini seguenti mostrano lo schema di questa strategia:

Strategia due: Incrocio delle Linee MACD

Secondo questa strategia, dobbiamo dire al computer di darci il segnale adatto all'incrocio tra le linee MACD (Linea principale e Linea Signal). Quindi, il programma controllerà le linee MACD ad ogni tick e quando la linea principale MACD rompe sopra la linea Signal del MACD, il programma dovrebbe commentare sul grafico con "Segnale di Acquisto la Linea principale MACD è sopra la Linea Signal MACD " seguito da una nuova riga sul grafico con un commento con "Il valore della Linea Principale MACD è..." seguito dal valore corrente della linea principale MACD seguito da una nuova riga sul grafico con un commento con "Il valore della Linea Signal MACD Signal è..." seguito dal valore corrente della linea Signal MACD.

Le immagini seguenti mostrano lo schema di questa strategia:

Sistema di trading con MACD

In questa parte, impariamo a codificare queste strategie per creare il nostro sistema di trading utilizzando il linguaggio di programmazione MQL5. Il programma risultante dovrebbe quindi essere eseguito nella piattaforma di trading MetaTrader 5 per fornirci output predeterminati secondo condizioni predeterminate. Ma prima di creare queste due semplici strategie impareremo come creare un programma in grado di mostrare i valori MACD sul grafico come commento.

Il codice del programma seguente mostrerà un commento con il valore della Linea Principale MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); Comment ( "MACD Value is " ,MACDMainLineVal); }

E questo Expert Advisor genererà ciò di cui abbiamo bisogno venga generato: abbiamo bisogno che il valore della linea principale MACD sia mostrato sul grafico. Eco qui:

Ora, dobbiamo allegare il file al grafico per generare automaticamente il valore della linea principale MACD. Trova il programma nel Navigatore che può essere aperto premendo ctrl+N nella MetaTrader 5 aperta:





Quindi, ora dobbiamo avviare o eseguire questo file e possiamo farlo trascinando e rilasciando il file sul grafico o facendo doppio clic sul file e dopo averlo fatto puoi trovare la seguente finestra:

Spunta l'opzione "Consenti Algo Trading" e clicca OK, l'Expert Advisor verrà allegato al grafico e genererà automaticamente la Linea Principale MACD nel modo seguente:





Ora, dobbiamo fare di più scrivendo un codice in grado di generare non solo la linea principale MACD ma anche la linea Signal MACD. Di seguito è riportato il codice per creare un programma in grado di visualizzare un commento sul grafico con linea principale MACD e una nuova riga con linea Signal MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; double MACDSignalLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); ArraySetAsSeries (MACDSignalLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); CopyBuffer (MACDDef, 1 , 0 , 3 ,MACDSignalLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); float MACDSignalLineVal = (MACDSignalLine[ 0 ]); Comment ( "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); }

Dopo aver scritto questo codice e testato, questo genererà la linea principale MACD e la linea Signal MACD come mostrato nell'immagine seguente:

Ora, dobbiamo allegare questo file dell'Expert Advisor al grafico per generare automaticamente i valori della linea MACD e della linea MACD sul grafico come commento in due righe. Quindi, seleziona il programma nel Navigatore:

Doppio click o trascina il file sul grafico. Dopodiché si aprirà la seguente finestra dell' Expert Advisor:

Dopo aver premuto OK l'expert verrà allegato e i valori verranno generati automaticamente sul grafico come l'immagine seguente mostra:

Ora, dobbiamo codificare le nostre due strategie, l'attraversamento della linea principale MACD con il livello zero e l'incrocio tra la linea principale MACD e la linea Signal MACD. Tieni presente che qui menzioneremo solo i segnali generati senza prendere profitti poiché ci sono molti strumenti che possono essere utilizzati a questo scopo, come l'indicatore stesso o l'azione dei prezzi. Qui ci concentreremo sui segnali generati. Procediamo con la creazione del codice di queste strategie.

Strategia uno: Rilevatore di Configurazione MACD — generare l'impostazione dell'attuale mercato in accordo con l'attraversamento della linea principale MACD con il livello 0.

Linea principale MACD > 0 = configurazione Rialzista

Linea principale MACD < 0 = configurazione Ribassista

Di seguito è riportato il codice di un programma che genera commenti con Impostazione del Mercato in base all'attraversamento della linea principale MACD del livello zero e al valore della linea principale MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); if (MACDMainLineVal> 0 ) Comment ( "Bullish Setup As MACD MainLine is " ,MACDMainLineVal); if (MACDMainLineVal< 0 ) Comment ( "Bearish Setup As MACD MainLine is " ,MACDMainLineVal); }

Dopo aver scritto questo codice e averlo testato, l'immagine seguente mostra come è possibile generare la configurazione corrente in base all'attraversamento della linea principale MACD e il livello zero:

Impostazione Segnale Rialzista:

Impostazione Segnale Ribassista:

Ora, fatto questo dobbiamo allegare questo expert al grafico per generare questi segnali automaticamente trascinando e rilasciando il file sul grafico o facendo doppio clic su di esso dalla finestra del Navigatore:

Questo aprirà la seguente finestra dell'Expert Advisor:

Dopo aver premuto OK, l'esperto verrà allegato al grafico e i segnali verranno generati automaticamente sul grafico come commenti.

Impostazione Segnale Rialzista con il valore della Linea Principale MACD:

Impostazione Segnale Ribassista con il valore della Linea Principale MACD:

Strategia due: Incrocio delle linee MACD: genera segnali di acquisto e vendita sull'incrocio della linea principale MACD e la linea Signal MACD:

Linea principale MACD > Linea Signal MACD = Segnale di Acquisto

Linea principale MACD < Linea Signal MACD = Segnale di Vendita

Il codice seguente crea un programma che genera commenti sul grafico con un segnale per l'acquisto o la vendita in base all'incrocio della linea principale MACD e della linea Signal MACD con due nuove righe con i valori della linea principale MACD e della linea Signal MACD:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; double MACDSignalLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); ArraySetAsSeries (MACDSignalLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); CopyBuffer (MACDDef, 1 , 0 , 3 ,MACDSignalLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); float MACDSignalLineVal = (MACDSignalLine[ 0 ]); if (MACDMainLineVal>MACDSignalLineVal) Comment ( "Buying Signal As MACD MainLine is Above MACD SignalLine" , "

" "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); if (MACDMainLineVal<MACDSignalLineVal) Comment ( "Shorting Signal As MACD MainLine is Below MACD SignalLine" , "

" "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); }

Dopo aver scritto questo codice e averlo testato, otterremo un programma che genera segnali e valori delle linee.

Segnale di Acquisto menzionando che la linea principale MACD è al di sopra della linea Signal MACD e i valori della linea principale MACD e della linea Signal:

Segnale di Vendita menzionando che la linea principale MACD è al di sotto della linea Signal MACD e due nuove righe con i valori delle linee:

Dopo aver scritto il codice, allega il file dell'expert al grafico per generare automaticamente i segnali facendo doppio clic sul file o trascinandolo sul grafico dalla finestra del Navigatore:





Dopodiché, l'expert sarà allegato al grafico e visualizzerà i segnali sul grafico.

Segnale di Acquisto perchè in accordo con la strategia, quindi nuove righe con i valori delle linee MACD come commenti:

Segnale di Vendita perchè in accordo alla strategia che c'è dietro, quindi nuove righe con i valori delle linee MACD come commenti:





Conclusioni

L'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) è uno degli strumenti più utili che può beneficiare il nostro trading e ha molte strategie utili che possono essere utili per ottenere migliori risultati nel trading. È molto importante imparare ad automatizzare questo fantastico strumento e creare un sistema di trading che possa aiutarci a rendere il trading più facile, efficace, redditizio e in questo articolo ho provato a condividere con voi alcuni concetti.

Abbiamo considerato nel dettaglio l'indicatore MACD stesso su cosa significa e come lo calcoliamo applicandolo in esempi per approfondire la nostra comprensione di questo indicatore, quindi abbiamo conosciuto semplici strategie che possono essere utilizzate con MACD in relazione ai concetti di incrocio o attraversamento, quindi abbiamo creato schemi per imparare a progettare un sistema di trading per queste strategie, quindi sapevamo come codificare MACD e menzionare le strategie in dettaglio per creare un sistema di trading con queste. Ti consiglio di testare tutto ciò che hai appreso prima di utilizzarlo su un conto reale per assicurarti che sia adatto al tuo trading e al tuo piano.

E quello che credo e che se tu sapessi qualcosa nei dettagli questo potrebbe portare a nuove intuizioni e idee relative o meno all'argomento e che ciò che spero accada dopo aver letto questo articolo è quello di aprire i nostri occhi su nuove idee che possono fare la differenza e possono essere utili al nostro trading per ottenere risultati migliori. Quindi, spero che tu possa trovare questo articolo utile per te e per il tuo trading.