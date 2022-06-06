Como desenvolver sistemas baseados em médias móveis

Introdução

Acho que, independentemente da experiência, muitos de nós provavelmente já ouvimos a frase "a tendência é nossa amiga". Se ainda não, eu explico. Os preços ou tendências podem tomar diferentes direções dentro do mercado, isto é:

Durante a tendência de alta , o preço faz mínimos e máximos mais altos.

, o preço faz mínimos e máximos mais altos. Durante a tendência de baixa , o preço faz mínimos e máximos mais baixos, quer dizer, é o oposto da tendência de alta.

, o preço faz mínimos e máximos mais baixos, quer dizer, é o oposto da tendência de alta. Durante o movimento lateral, o preço faz qualquer movimento que não pode ser atribuído nem a uma tendência de alta nem a uma tendência de baixa.

As figuras abaixo mostram gráficos de uma tendência de alta e de uma tendência de baixa:

Agora que analisamos o que é uma tendência, resta responder à pergunta: «por que essa tendência é amiga?».

A seguir, falaremos apenas sobre a tendência de alta e a de baixa, pois elas têm um movimento claramente identificável para cima ou para baixo, e, portanto, nos permitem ver quem atualmente domina o mercado e movimenta os preços. Durante uma tendência de alta, o mercado é dominado por compradores que elevam os preços independentemente da oferta, tal mercado é chamado de touros. Por outro lado, durante uma tendência de baixa, o mercado é dominado por vendedores que empurram os preços para baixo, tal mercado é chamado de mercado de ursos.

Porém, às vezes podemos ver um movimento de dentes de serra com reversões e falsos rompimentos no mercado. Tais falsas rupturas podem fazer muito mal. Abaixo veremos como exatamente elas podem fazer mal, mas primeiro vamos tentar entender o que significa um falso rompimento.

Um falso rompimento é uma situação em que um sinal para uma determinada ação tomada por nós é acionado, mas tal situação sofre um revés. Naturalmente, o resultado de tais ações acaba se revelando negativo. Existem diferentes maneiras de filtrar ditos falsos rompimentos. Uma delas é utilizando as médias móveis. Neste artigo aprenderemos a usar estratégias baseadas em médias móveis e desenvolveremos sistemas automatizados para negociação algorítmica que facilitem o trabalho com as mesmas.

Neste artigo, abordaremos os seguintes tópicos:

Observação: todo o conteúdo deste artigo é destinado apenas para fins de treinamento e não é destinado a qualquer outro propósito. Qualquer coisa que você coloque em prática com base neste artigo será por sua própria conta e risco, o autor não garante nenhum resultado. Em qualquer caso, quaisquer estratégias devem ser testadas e otimizadas minuciosamente. Mais uma vez, o artigo e os exemplos nele contidos são apenas para fins meramente informativos. Vamos escrever todos os códigos em MQL5 e testá-los na plataforma MetaTrader 5.

Existem muitas maneiras diferentes de filtrar os sinais gerados por qualquer estratégia. Provavelmente, a mais simples delas consiste no uso de uma média móvel. Vamos falar sobre isso neste artigo. Veremos estratégias baseadas em médias móveis e aprenderemos a programar uma estratégia de negociação algorítmica. O objetivo do artigo é ensinar aos leitores como criar seus próprios sistemas de negociação automatizados.





Definição de média móvel



O indicador de média móvel é muito comum na análise técnica. É calculado como o valor médio do preço durante um determinado período de tempo. O indicador suaviza os dados de preços e reduz o impacto de movimentos e flutuações aleatórios de curto prazo no gráfico.

Existem diferentes tipos de médias móveis. A principal diferença está no método de cálculo, mas falaremos sobre isso na próxima seção. Por enquanto, basta entender que existem muitos tipos diferentes e que podemos usar variadas opções de cálculo para obter os melhores resultados em situações específicas.

A média móvel é um indicador de tendência baseado na análise de preços. Quer dizer, se o preço se mover em uma determinada direção, a média móvel seguirá o preço na mesma direção.

É um indicador que tarda a reagir porque vai atrás do preço, ou seja, o preço aparece primeiro e depois a média é calculada com base em seu valor. Sem o valor do preço, não haverá nada para calcular.

Pela natureza da média móvel, pode-se determinar que este indicador:

Mostra o valor médio

Funciona melhor em um mercado de tendências

Confirma dada tendência e ajuda a identificá-la

Remove o ruído do movimento do preço

Ajuda a identificar falsos rompimentos

E muito mais…





Eis os tipos de médias móveis:



Existem variadíssimas médias móveis. As mais comuns são:

média móvel simples;

média móvel ponderada;

média móvel exponencial.

A principal diferença entre elas está nos métodos de cálculo.

A seguir, vamos examinar cada um delas e aprender como usá-las em MQL5.

Média móvel simples:

Este é o tipo mais simples de média móvel, muitas vezes referido como SMA (Simple Moving Average).

É calculada como a média aritmética de um determinado conjunto de valores durante o período de tempo selecionado. Ou seja, os valores de um determinado número de preços são somados e, em seguida, o resultado é dividido por esse número.

Por exemplo, vamos tomar cinco dias de negociação. Os preços de fechamento para esses cinco dias foram:

Dia 1 = 10

Dia 2 = 15

Dia 3 = 20

Dia 4 = 30

Dia 5 = 35

O valor de SMA para esses cinco dias é calculado da seguinte forma:





Média móvel ponderada

A média móvel ponderada (Weighted Moving Average, WMA) também reflete o valor médio do preço para o período selecionado, contudo mais peso é dado aos dados mais recentes. Ou seja, se calcularmos o WMA para 10 dias, todos esses dados de preços terão pesos diferentes e os dados posteriores terão mais peso.

A média móvel ponderada é calculada usando a seguinte fórmula:





Exemplo:

Vamos pegar os mesmos 5 dias de negociação com os mesmos preços de fechamento:

Dia 1 = 10

Dia 2 = 15

Dia 3 = 20

Dia 4 = 30

Dia 5 = 35

A média móvel ponderada para esses cinco dias pode ser calculada usando a fórmula:









Média móvel exponencial

A média móvel exponencial (Exponential Moving Average, EMA) é caracterizada por um cálculo que leva em consideração o período anterior ao período de cálculo. Ou seja, ao calcular o valor médio de 10 dias, também será levado em consideração o período anterior.

O WMA é calculado usando a seguinte fórmula:

Primeiro, calculamos K (o expoente para calcular o peso do intervalo) e n (o número de intervalos):

Logo,

Exemplo:

Vamos pegar os mesmos 5 dias de negociação com os mesmos preços de fechamento:

Dia 1 = 10

Dia 2 = 15

Dia 3 = 20

Dia 4 = 30

Dia 5 = 35

Dia 6 = 40

O EMA médio de cinco dias é calculado da seguinte forma:





Observe que o primeiro dia do cálculo da média móvel exponencial é o dia 6 e, nos cinco dias anteriores, era calculada a média simples (22).





Já sabemos a definição de média móvel e seus tipos. Agora vamos para a parte mais interessante. Falaremos sobre estratégias baseadas em médias móveis e aprenderemos a criar sistemas de negociação algorítmicos baseados nelas.

Estratégia 1: Cruzamento de uma média móvel



Para os propósitos deste artigo, vamos trabalhar com exemplos que usam a média móvel simples (SMA). No entanto, podemos escolher qualquer tipo de média móvel que se adeque ao nosso código.

Para esta estratégia, verificaremos a interseção entre o preço e o SMA a cada tick:

Preço > SMA: sinal de compra, mostraremos este sinal como um comentário no gráfico.

Preço < SMA: sinal de venda, mostraremos este sinal como um comentário no gráfico.

Em todos os outros casos, não fazemos nada.

A figura abaixo mostra como funciona estratégia baseada na interseção de média móvel:





O código da estratégia ficará assim:

Uma vez iniciada a estratégia, os seguintes sinais serão gerados no gráfico:

Estratégia 2: Cruzamento de duas médias móveis

Para esta estratégia, usaremos duas médias móveis. O período da média móvel curta será 24 e o da longa, 50.

Neste caso, verificaremos a posição de duas médias móveis a cada tick:

SMA com período de 24 > SMA com período de 50: sinal de compra, mostraremos este sinal como um comentário no gráfico.

SMA com período de 24 < SMA com período de 50: sinal de venda, mostraremos este sinal como um comentário no gráfico.

Em todos os outros casos, não fazemos nada.

A figura abaixo mostra como essa estratégia baseada em duas médias móveis simples funciona:



O código da estratégia ficará assim:

Uma vez iniciada a estratégia, os seguintes sinais serão gerados no gráfico:









Estratégia 3: Cruzamento de três médias móveis

Nesta estratégia, usaremos três médias móveis, isto é: uma curta com período de 10, uma média com período de 24 e outra longa com período de 48.

Em dado caso, verificaremos a posição de três médias móveis a cada tick:

Se 10 SMA > 24 SMA, 10 SMA > 48 SMA e 24 SMA > 48 SMA: sinal de compra, mostraremos este sinal como um comentário no gráfico.

Se 10 SMA < 24 SMA, 10 SMA < 48 SMA e 24 SMA < 48 SMA: sinal de venda, mostraremos este sinal como um comentário no gráfico.

Em todos os outros casos, não fazemos nada.

A figura abaixo mostra como essa estratégia baseada em três médias móveis simples funciona:



O código da estratégia ficará assim:

Uma vez iniciada a estratégia, os seguintes sinais serão gerados no gráfico:









Epílogo

Neste artigo, analisamos um dos indicadores mais populares e úteis, a média móvel, e conhecemos os diferentes tipos de médias. Também vimos como utilizar este indicador e como escrever três estratégias diferentes com base nele. Se você quiser usar estas estratégias, certifique-se de testá-las e otimizá-las cuidadosamente.







