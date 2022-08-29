Apprenez à concevoir un système de trading basé sur le MACD

Introduction

Dans cet article, nous allons étudier l'un des outils de trading les plus populaires et parmi les plus utilisés. Nous allons parler de l'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence). Nous allons l'étudier en détail et voir comment nous pouvons en tirer profit dans le trading. Dans les articles précédents, nous avons déjà mentionné qu'il est très important d'identifier la tendance ou la direction du marché pour prendre une bonne décision de trading et être au bon endroit.



La première étape consiste donc à déterminer la tendance ou la direction du marché. Il existe deux types de mouvements différents en fonction de cette direction :

Mouvement directionnel

Mouvement non directionnel

Mouvement directionnel : cela signifie que l'on peut clairement identifier la direction dans laquelle les prix évoluent, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Selon ce type de mouvement, on peut donc identifier deux types de tendances différentes : la tendance à la hausse et la tendance à la baisse.

Tendance haussière : signifie que la direction du prix est à la hausse, ou que les prix se déplacent vers le haut (le prix augmente). Cela signifie généralement que les acheteurs, les taureaux (bulls en anglais), contrôlent le marché. Cet état de marché est souvent appelé marché haussier. Ce mouvement est illustré dans la figure suivante. Les prix créent des plus bas moins bas, et des plus hauts plus élevés.







Tendance baissière : signifie que la direction du prix est à la baisse, ou que les prix se déplacent vers le bas (le prix est en baisse). Les vendeurs, les ours (bears en anglais), contrôlent le marché. Cet état de marché est souvent appelé marché baissier. Cet état est illustré dans la figure ci-dessous. Les prix créent des plus hauts moins hauts et des plus bas encore plus bas.







Mouvement non directionnel : il n’est pas possible de déterminer une direction claire du mouvement des prix, c'est-à-dire de déterminer si les prix montent ou descendent. Ce type de mouvement est également appelé mouvement latéral. De manière générale, tout mouvement autre qu'une tendance à la hausse ou à la baisse sera donc qualifié de mouvement latéral. Il existe de nombreuses formations pouvant être décrites comme des formations latérales.

Maintenant que nous avons identifié l'action du prix et trouvé comment déterminer sa direction, une autre chose doit être mentionnée. Il s'agit de quelque chose de plus avancé que l'action des prix : il existe une autre dimension : nous devons identifier le Momentum pour identifier la vitesse du mouvement des prix. Il existe de nombreux outils pouvant nous aider à déterminer le Momentum et à déterminer si la direction est forte ou non.

L'un de ces outils est l'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence). C’est l'un des indicateurs les plus populaires et les plus utilisés par les traders techniques. Dans cet article, nous étudierons cet indicateur plus en détail et nous apprendrons à concevoir un système de trading basé dessus. Nous allons pour cela passer en revue les sujets suivants :

Nous allons découvrir l'indicateur MACD plus en détail : ce qu'il mesure, comment il est calculé. Et nous verrons un exemple dans la partie "Définition du MACD". Nous découvrirons ensuite dans la partie "Stratégie MACD" des stratégies simples pouvant être utilisées avec le MACD. Dans la partie "Plan MACD", nous apprendrons comment concevoir un plan utile lors de la conception d'un système de trading pour les stratégies MACD mentionnées. Nous apprendrons ensuite comment concevoir ce système de trading pour ces stratégies.

Nous utiliserons une fois encore la plateforme de trading MetaTrader 5 et l'éditeur de langage MetaQuotes qui est intégré à MetaTrader 5 pour concevoir ce système de trading. Vous pouvez télécharger MetaTrader 5 à partir du lien suivant :https://www.metatrader5.com/fr/download.

Après avoir téléchargé et installé la plateforme, vous verrez la fenêtre MetaTrader 5 suivante :

Vous pouvez ensuite ouvrir l'éditeur de langage MetaQuotes en appuyant sur F4 dans MetaTrader 5 ou en utilisant le menu Outils -> MetaQuotes Language Editor comme indiqué dans la fenêtre suivante :

Ou appuyez sur le bouton de l’IDE :

La fenêtre du MetaQuotes Langage Editor s’ouvrira :





Cette fenêtre montre les diverses options qui vous sont proposées en utilisant l'éditeur, parmi lesquelles :

1. Ouvrir un nouveau fichier pour créer un Expert Advisor qui peut exécuter automatiquement un programme.

2. Ouvrir un nouveau fichier pour créer un indicateur personnalisé qui nous aidera à lire clairement le graphique et à voir ce qui n'apparaît pas sur les graphiques.

3. Ouvrir un nouveau fichier pour créer un script utilisé pour exécuter ponctuellement des instructions.

Dans cet article, nous choisirons la première option pour créer un Expert Advisor qui exécutera les instructions du programme automatiquement.

Note : je vous conseille de tester tout ce que vous apprenez avant de l'utiliser. Si vous avez besoin d'approfondir vos connaissances, vous devez pratiquer et appliquer ce que vous apprenez par vous-même. Cela vous aidera à trouver de nouvelles idées et de nouveaux points de vue qui pourront vous être utiles pour vos transactions.

Avertissement : Toutes les informations sont fournies "en l'état" uniquement à des fins d'information et ne sont pas données à des fins commerciales ou de conseil. Il n’y a aucune garantie de résultats, quels qu'ils soient. Si vous utilisez le contenu de cet article sur l'un de vos comptes de trading, vous le faites à vos propres risques et vous en serez le seul responsable.

Passons maintenant en revue tous les sujets pour en savoir plus sur le trading et comment créer un système de trading basé sur ces nouvelles connaissances.





Définition du MACD

Nous allons apprendre ici plus en détail l'un des outils les plus populaires et les plus utiles pouvant être utilisés dans le trading - le Moving Average Convergence Divergence, connu sous le terme MACD (généralement prononcé comme M-A-C-D ou MAC-Dee). Il est important d'apprendre comment cet indicateur peut être utilisé, ce qu'il mesure et comment il est calculé. Ces connaissances nous seront utiles, car elles peuvent améliorer nos résultats et nous ouvrir les yeux sur de nouvelles idées qui peuvent être bénéfiques pour le trading.

Qu’est-ce que le MACD ?

C’est l’acronyme de Moving Average Convergence Divergence. C’est un oscillateur créé et développé par Gerald Appel. Il est calculé à partir de 2 moyennes mobiles exponentielles. Si vous voulez en savoir plus sur les moyennes mobiles et leurs différents types, vous pouvez lire mon article précédent Apprendre à concevoir différents systèmes de moyennes mobiles. Le MACD est également utilisé comme un indicateur de suivi de tendance car il suit la tendance et la confirme.

Il est constitué de 2 lignes :

La ligne MACD, qui est la ligne rapide. C’est le résultat de la différence entre 2 moyennes mobiles exponentielles : par défaut, la période de la première est 12, et celle de la seconde est 26. Vous pouvez changer ces périodes selon vos préférences ou vos besoins.

La ligne de Signal, qui est la plus lente. C’est le résultat de la moyenne mobile exponentielle lissée sur 9 périodes de la ligne MACD. C’est pourquoi elle est plus lente que la différence entre les 2 moyennes mobiles.

L’indicateur MACD a un autre composant : l’histogramme du MACD. C’est le résultat de la différence entre la ligne MACD et la ligne de Signal. Il montre la différence entre les deux lignes MACD et de Signal, et montre son amplitude. Dans cet article, nous nous concentrerons toutefois sur les 2 lignes et sur la stratégie qui les utilise.

Le calcul de l’indicateur MACD est fait de la façon suivante :

Calcul de la moyenne mobile exponentielle sur 12 périodes (12 EMA) Calcul de la moyenne mobile exponentielle sur 26 périodes (26 EMA) Calcul de la différence entre 12 EMA et 26 EMA = Ligne MACD Calcul de la moyenne mobile sur 9 périodes de la ligne MACD = Ligne de Signal

Avec EMA = (Close * (2/(n+1)))+(MA précédente * (1-(2/(n+1)))). Notez que la première moyenne mobile calculée est simple et qu’elle est suivie par une moyenne mobile exponentielle dans le calcul.

Voyons un exemple de calcul :

Nous avons besoin de données sur une période minimale de 34 périodes (12 périodes pour calculer la 12 EMA et 26 périodes pour calculer la 26 EMA). La différence entre les deux est la ligne MACD, nous avons donc besoin de 9 périodes de plus pour calculer la ligne de signal. Considérons que nous avons les données suivantes :

Période Clôture 1 100 2 130 3 140 4 130 5 120 6 140 7 160 8 170 9 155 10 140 11 160 12 180 13 190 14 200 15 210 16 200 17 190 18 185 19 195 20 200 21 210 22 220 23 215 24 225 25 230 26 235 27 230 28 225 29 220 30 215 31 225 32 235 33 240 34 245



Nous pouvons maintenant calculer l’indicateur MACD. Nous calculons d’abord la 12 EMA ce qui donne :

Nous calculons ensuite la 26 EMA :





Nous allons ensuite calculer la ligne MACD en calculant la différence entre la 12 EMA et la 26 EMA :





Puis nous calculons la ligne MACD :



Nous avons donc ici calculé la ligne MACD. Nous n'avons toutefois pas besoin de le calculer manuellement car c'est un indicateur intégré, disponible directement dans MetaTrader 5. Comprendre chaque détail de l'indicateur nous permettra de mieux apprendre les concepts. Vous constaterez qu'il apparaît différemment dans MetaTrader 5 après avoir été ajouté. Comme je l'ai mentionné, il comporte deux lignes (ligne MACD et ligne de Signal) mais la différence apparaîtra comme suit :

Barres représentant la ligne MACD

Ligne représentant la ligne de Signal

C'est bien le même indicateur que les deux lignes, seule l’apparence est différente. Voyons maintenant comment insérer l'indicateur et comment il apparaîtra ensuite sur le graphique.

Depuis le terminal MetaTrader 5 ouvert, cliquez sur le menu Insertion, puis choisissez Indicateurs -> Oscillateurs -> MACD.

La fenêtre des paramètres du MACD s’ouvrira :

La fenêtre présente les paramètres suivants :

1,2 et 3 : déterminent les périodes à utiliser dans le calcul du MACD.

4 : détermine le type de prix à utiliser dans le calcul du MACD.

5 : définit la couleur et l'épaisseur de la barre pour la ligne MACD.

6 : définit la couleur, le style de ligne et l'épaisseur de la ligne de Signal.

Après avoir déterminé les paramètres souhaités du MACD et appuyé sur le bouton OK, l'indicateur apparaîtra sur le graphique :

Nous avons maintenant vu ce qu'est l'indicateur MACD, comment le calculer et comment il apparaît sur le graphique.





Stratégie MACD

Dans cette partie, nous allons voir 2 stratégies simples basées sur le MACD. La stratégie utilisera les croisement. Comme nous l’avons mentionné, le MACD est un oscillateur variant autour de zéro. Le MACD est composé de deux lignes. Les stratégies seront fonction de ces 2 lignes.

Première stratégie : Détecteur de la Configuration du Marché avec le MACD

Avec cette stratégie, nous allons identifier la configuration du marché : s'agit-il d'une configuration d'achat ou de vente à découvert ? En d'autres termes, nous allons identifier la direction du marché (marché haussier ou baissier) grâce au MACD. Si la ligne principale du MACD croise la ligne du niveau zéro à la hausse, il s'agira d'une configuration d'achat (ou d'une configuration haussière). Et vice versa : si la ligne principale du MACD croise la ligne du niveau zéro à la baisse, il s'agira d'une configuration de vente à découvert, ou baissière.

Pour résumer :

Ligne MACD > 0 = Configuration haussière

Ligne MACD < 0 = Configuration baissière

Deuxième stratégie : Croisement des lignes du MACD

Avec cette stratégie, nous allons identifier les signaux générés (achat ou vente) en fonction du croisement de la ligne principale du MACD et de la ligne de Signal. Si la ligne principale du MACD croise la ligne de Signal à la hausse, ce sera un signal d'achat. Si la ligne principale du MACD croise la ligne de Signal à la baisse, ce sera un signal de vente.

Pour résumer :

Ligne principale du MACD > Ligne de Signal du MACD = Signal d'achat

Ligne principale du MACD < Ligne de Signal du MACD = Signal de vente

Ces 2 stratégies simples sont basées sur le MACD. De façon générale, de nombreuses stratégies peuvent être utilisées avec le MACD. Mais nous ne ferons référence qu'à des stratégies simples qui peuvent être utilisées pour comprendre le concept du MACD. Nous apprendrons ensuite à travers les sujets à venir comment concevoir un système de trading en utilisant ces 2 stratégies simples.





Plan MACD

Dans cette partie, nous allons créer un plan qui nous aidera à concevoir, étape par étape, un système de trading pour les deux stratégies mentionnées.



Première stratégie : MACD Setup Detector (Détecteur de la Configuration du Marché avec le MACD)

Pour cette stratégie, nous devons dire à l'ordinateur de vérifier la valeur de la ligne principale du MACD à chaque tick, puis de sortir la configuration suivant sa valeur comparée au niveau zéro. Si la ligne principale du MACD est au-dessus de zéro, nous souhaitons que le programme affiche un commentaire sur le graphique : "Bullish Setup As MACD MainLine is..." suivi de la valeur actuelle de la ligne principale du MACD. Ou si la ligne principale du MACD est en dessous de zéro, nous souhaitons que le programme affiche un commentaire sur le graphique avec "Setup Bearish As MACD MainLine is..." suivi de la valeur actuelle de la ligne principale du MACD.

L'image suivante montre le plan de cette stratégie :

Deuxième stratégie : Croisement des lignes du MACD

Pour cette stratégie, nous devons dire à l'ordinateur de nous générer un signal lors du croisement entre les lignes du MACD (ligne principale et ligne de Signal). Le programme vérifiera donc les lignes du MACD à chaque tick. Lorsque la ligne principale du MACD passe au-dessus de la ligne de Signal du MACD, le programme doit commenter le graphique avec "Buying Signal As MACD Main Line is Above MACD Signal Line" (Signal d'achat lorsque la ligne principale du MACD est au-dessus de la ligne de Signal du MACD") suivi d'une nouvelle ligne avec un commentaire sur le graphique avec "MACD Main Line Value is..." ("La valeur de la ligne principale MACD est...") suivie de la valeur actuelle de la ligne principale du MACD.

L'image suivante montre le plan de cette stratégie :

Système de trading MACD

Dans cette partie, nous allons coder ces stratégies pour créer notre système de trading en utilisant le langage de programmation MQL5. Le programme résultant doit ensuite être exécuté dans la plateforme de trading MetaTrader 5. Mais avant de créer ces deux stratégies simples, nous allons apprendre à créer un programme qui affichera les valeurs du MACD sur le graphique sous la forme d’un commentaire.

Le code suivant affichera un commentaire avec la valeur de la ligne principale du MACD :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); Comment ( "MACD Value is " ,MACDMainLineVal); }

Cet Expert Advisor va générer ce dont nous avons besoin : la valeur de la ligne principale du MACD affichée sur le graphique. Voici le résultat :

Nous devons maintenant attacher le fichier au graphique pour générer automatiquement la valeur de la ligne principale du MACD. Localisez le programme dans le Navigateur (qui peut être ouvert en appuyant sur Ctrl+N dans MetaTrader 5) :





Nous devons maintenant exécuter ce fichier en le déposant sur le graphique, ou en double-cliquant sur le fichier. La fenêtre suivante s’affichera :

Activez l'option "Autoriser le Trading Algorithmique" et cliquez sur OK. L’Expert Advisor sera attaché au graphique et il générera automatiquement le commentaire de la ligne principale du MACD comme suit :





Nous devons maintenant continuer en écrivant un code qui générera non seulement la ligne principale du MACD mais aussi la ligne de Signal du MACD. Voici le code d’un programme qui affichera un commentaire sur le graphique avec la ligne principale du MACD et une nouvelle ligne avec la ligne de Signal du MACD :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; double MACDSignalLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); ArraySetAsSeries (MACDSignalLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); CopyBuffer (MACDDef, 1 , 0 , 3 ,MACDSignalLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); float MACDSignalLineVal = (MACDSignalLine[ 0 ]); Comment ( "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); }

Une fois le code compilé, il générera les commentaires de la ligne principale du MACD et de la ligne de Signal du MACD comme le montre l'image suivante :

Maintenant, nous devons attacher ce fichier de l'Expert Advisor au graphique pour générer automatiquement les commentaires sur les valeurs de la ligne du MACD et de la ligne de Signal du MACD sur le graphique comme commentaire sur deux lignes. Sélectionnez ensuite le programme dans le Navigateur :

Double-cliquez ensuite sur le fichier, ou glissez-déposez le fichier sur le graphique. La fenêtre suivante de l’Expert Advisor est affichée :

Après avoir appuyé sur OK, l'Expert sera attaché et les commentaires seront générés automatiquement sur le graphique, comme le montre l'image suivante :

Nous devons maintenant coder nos deux stratégies : le croisement de la ligne principale du MACD avec le niveau zéro et le croisement entre la ligne principale du MACD et sa ligne de Signal. Veuillez noter que nous ne mentionnerons ici que les signaux générés, sans prise de bénéfices, car il existe de nombreux outils pouvant être utilisés à cette fin, comme l'indicateur lui-même ou même simplement l'action des prix. Nous ne nous concentrerons ici que sur les signaux générés. Passons à la création du code de ces stratégies.

Première stratégie : MACD Setup Detector - génère la configuration actuelle du marché en fonction du croisement de la ligne principale du MACD avec le niveau zéro.

Ligne MACD > 0 = Configuration haussière

Ligne MACD < 0 = Configuration baissière

Vous trouverez ci-dessous le code d'un programme qui génère des commentaires avec la configuration actuelle du marché, en fonction du croisement de la ligne principale et du niveau zéro du MACD et de la valeur de la ligne principale du MACD :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); if (MACDMainLineVal> 0 ) Comment ( "Bullish Setup As MACD MainLine is " ,MACDMainLineVal); if (MACDMainLineVal< 0 ) Comment ( "Bearish Setup As MACD MainLine is " ,MACDMainLineVal); }

Après avoir écrit ce code et l'avoir testé, l'image suivante montre comment il affiche la configuration actuelle en fonction du croisement entre la ligne principale du MACD et le niveau zéro :

Signal de configuration haussière :

Signal de configuration baissière :

Nous pouvons maintenant attacher cet Expert au graphique pour générer ces signaux automatiquement en glissant et déposant le fichier sur le graphique, ou en double cliquant dessus depuis la fenêtre du Navigateur :

La fenêtre suivante de l'Expert Advisor est affichée :

Après avoir appuyé sur le bouton OK, l'Expert est attaché au graphique et les signaux sont générés sur le graphique sous la forme de commentaires automatiquement.

Signal de configuration haussière avec la valeur de la ligne principale du MACD :

Signal de configuration baissière avec la valeur de la ligne principale du MACD :

Deuxième stratégie : MACD Lines Crossover - génère des signaux d'achat et de vente en fonction du croisement entre la ligne principale du MACD et sa ligne de Signal :

Ligne principale du MACD > Ligne de Signal du MACD = Signal d'achat

Ligne principale du MACD < Ligne de Signal du MACD = Signal de vente

Le code suivant génère des commentaires sur le graphique avec un signal d'achat ou de vente selon le croisement de la ligne principale du MACD et de sa ligne de Signal, avec deux nouvelles lignes affichant les valeurs de la ligne principale du MACD et de sa ligne de Signal :

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double MACDMainLine[]; double MACDSignalLine[]; int MACDDef = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (MACDMainLine, true ); ArraySetAsSeries (MACDSignalLine, true ); CopyBuffer (MACDDef, 0 , 0 , 3 ,MACDMainLine); CopyBuffer (MACDDef, 1 , 0 , 3 ,MACDSignalLine); float MACDMainLineVal = (MACDMainLine[ 0 ]); float MACDSignalLineVal = (MACDSignalLine[ 0 ]); if (MACDMainLineVal>MACDSignalLineVal) Comment ( "Buying Signal As MACD MainLine is Above MACD SignalLine" , "

" "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); if (MACDMainLineVal<MACDSignalLineVal) Comment ( "Shorting Signal As MACD MainLine is Below MACD SignalLine" , "

" "MACD Main Line Value is " ,MACDMainLineVal, "

" "MACD Signal Line Value is " ,MACDSignalLineVal); }

Après avoir écrit ce code et l'avoir testé, nous obtenons un programme qui génère des signaux et les valeurs des lignes.

Signal d'achat avec : la mention que la ligne principale du MACD est au-dessus de la ligne de Signal, et les valeurs de la ligne principale du MACD et de la ligne de Signal du MACD :

Signal de vente avec : la mention que la ligne principale du MACD est en-dessous de la ligne de Signal, et les valeurs de la ligne principale du MACD et de la ligne de Signal du MACD :

Après avoir écrit le code, attachez le fichier de l’Expert au graphique pour générer automatiquement les signaux en double-cliquant sur le fichier, ou en le glissant et le déposant sur le graphique depuis la fenêtre du Navigateur :





Après cela, l'Expert sera attaché au graphique et affichera les signaux sur le graphique :

Signal d'achat selon la stratégie avec les valeurs des lignes du MACD :

Signal de vente selon la stratégie avec les valeurs des lignes du MACD :





Conclusion

L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est l'un des outils les plus utiles. De nombreuses stratégies peuvent être élaborées pour obtenir de meilleurs résultats de trading. Il est très important d'apprendre à automatiser ce formidable outil et de créer un système de trading pouvant nous aider à rendre notre trading plus facile, efficace et rentable. Dans cet article, j'ai essayé de partager avec vous quelques concepts.

Nous avons examiné en détail l'indicateur MACD lui-même, ce qu'il signifie et comment nous le calculons avec un exemple simple pour approfondir notre compréhension de cet indicateur. Nous avons ensuite vu des stratégies simples qui peuvent être utilisées en fonction des croisements. Puis nous avons créé des plans pour apprendre à concevoir un système de trading pour ces stratégies, et nous avons codé les stratégies mentionnées en détail pour créer un système de trading. Je vous conseille de tester tout ce que vous avez appris avant de l'utiliser sur un compte réel pour vous assurer qu'il convient à votre activité.

Je suis persuadé que si vous connaissez quelque chose en détail, cela peut conduire à de nouvelles idées. J'espère que cet article vous apportera de nouvelles idées qui peuvent faire la différence et peuvent être utiles à votre trading pour obtenir de meilleurs résultats. J'espère que vous avez trouvé cet article utile, et que vous en ferez bon usage.