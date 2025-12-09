- 자본
- 축소
트레이드:
600
이익 거래:
427 (71.16%)
손실 거래:
173 (28.83%)
최고의 거래:
101.40 USD
최악의 거래:
-51.65 USD
총 수익:
3 990.96 USD (371 073 pips)
총 손실:
-1 845.52 USD (156 442 pips)
연속 최대 이익:
55 (483.83 USD)
연속 최대 이익:
483.83 USD (55)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
14.45%
최대 입금량:
4.77%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
6.71
롱(주식매수):
414 (69.00%)
숏(주식차입매도):
186 (31.00%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
3.58 USD
평균 이익:
9.35 USD
평균 손실:
-10.67 USD
연속 최대 손실:
9 (-16.32 USD)
연속 최대 손실:
-182.87 USD (8)
월별 성장률:
6.97%
연간 예측:
84.62%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
115.94 USD
최대한의:
319.61 USD (16.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.89% (319.49 USD)
자본금별:
7.18% (116.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|215K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +101.40 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 55
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +483.83 USD
연속 최대 손실: -16.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.39 × 107
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.72 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.67 × 278
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|22.48 × 40
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.16 × 126
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|25.97 × 262
Running Latest Version 3.4
Fake Breakout Filter = Medium
Moderate trade frequency
30% max DD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
142%
12
128K
USD
USD
3.6K
USD
USD
63
99%
600
71%
14%
2.16
3.58
USD
USD
17%
1:500
I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.
Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.