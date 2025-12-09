시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Gold Reaper New V2 2
Profalgo Limited

Gold Reaper New V2 2

Profalgo Limited
2 리뷰
안정성
63
12 / 128K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 142%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
600
이익 거래:
427 (71.16%)
손실 거래:
173 (28.83%)
최고의 거래:
101.40 USD
최악의 거래:
-51.65 USD
총 수익:
3 990.96 USD (371 073 pips)
총 손실:
-1 845.52 USD (156 442 pips)
연속 최대 이익:
55 (483.83 USD)
연속 최대 이익:
483.83 USD (55)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
14.45%
최대 입금량:
4.77%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
6.71
롱(주식매수):
414 (69.00%)
숏(주식차입매도):
186 (31.00%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
3.58 USD
평균 이익:
9.35 USD
평균 손실:
-10.67 USD
연속 최대 손실:
9 (-16.32 USD)
연속 최대 손실:
-182.87 USD (8)
월별 성장률:
6.97%
연간 예측:
84.62%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
115.94 USD
최대한의:
319.61 USD (16.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.89% (319.49 USD)
자본금별:
7.18% (116.27 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 215K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +101.40 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 55
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +483.83 USD
연속 최대 손실: -16.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.39 × 107
TradeMaxGlobal-Live
10.72 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
11.67 × 278
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
22.48 × 40
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.16 × 126
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
25.97 × 262
1 더...
Running Latest Version 3.4

Fake Breakout Filter = Medium

Moderate trade frequency

30% max DD

평균 평점:
ron_b
340
ron_b 2025.12.09 16:01 
 

I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.

finetop
51
finetop 2025.11.28 19:42 
 

Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.

2026.01.09 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.72% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 14:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:19 2025.07.16 04:19:54  

This signal is ALWAYS running the latest version of the EA

2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
