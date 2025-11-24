- 자본
- 축소
트레이드:
320
이익 거래:
258 (80.62%)
손실 거래:
62 (19.38%)
최고의 거래:
2 054.00 USD
최악의 거래:
-2 737.00 USD
총 수익:
43 675.57 USD (217 170 pips)
총 손실:
-14 872.00 USD (81 967 pips)
연속 최대 이익:
21 (12 224.77 USD)
연속 최대 이익:
12 224.77 USD (21)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
36.87%
최대 입금량:
1.49%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
7.55
롱(주식매수):
192 (60.00%)
숏(주식차입매도):
128 (40.00%)
수익 요인:
2.94
기대수익:
90.01 USD
평균 이익:
169.29 USD
평균 손실:
-239.87 USD
연속 최대 손실:
4 (-791.00 USD)
연속 최대 손실:
-3 784.00 USD (3)
월별 성장률:
6.94%
연간 예측:
84.26%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 594.10 USD
최대한의:
3 814.00 USD (7.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.44% (3 809.00 USD)
자본금별:
10.30% (6 537.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|317
|GBPUSD.dmb
|2
|USDJPY.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.dmb
|29K
|GBPUSD.dmb
|-235
|USDJPY.dmb
|13
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.dmb
|136K
|GBPUSD.dmb
|-450
|USDJPY.dmb
|81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 054.00 USD
최악의 거래: -2 737 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +12 224.77 USD
연속 최대 손실: -791.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
72%
0
0
USD
USD
64K
USD
USD
13
0%
320
80%
37%
2.93
90.01
USD
USD
10%
1:100