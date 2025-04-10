- 성장
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
트레이드:
1 973
이익 거래:
1 127 (57.12%)
손실 거래:
846 (42.88%)
최고의 거래:
1 981.07 USD
최악의 거래:
-2 832.48 USD
총 수익:
193 137.77 USD (572 935 pips)
총 손실:
-147 710.04 USD (289 857 pips)
연속 최대 이익:
24 (1 313.20 USD)
연속 최대 이익:
4 880.23 USD (12)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
45.28%
최대 입금량:
11.48%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
3.39
롱(주식매수):
972 (49.27%)
숏(주식차입매도):
1 001 (50.73%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
23.02 USD
평균 이익:
171.37 USD
평균 손실:
-174.60 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 835.55 USD)
연속 최대 손실:
-13 408.13 USD (8)
월별 성장률:
12.02%
연간 예측:
145.82%
Algo 트레이딩:
27%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13 408.13 USD (28.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.96% (13 408.13 USD)
자본금별:
8.43% (1 785.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUETH
|1351
|XAUETH.stp
|559
|ETHUSD
|56
|XAUUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUETH
|37K
|XAUETH.stp
|8.2K
|ETHUSD
|23
|XAUUSD
|-124
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUETH
|29K
|XAUETH.stp
|252K
|ETHUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
