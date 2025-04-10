시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / THPX5
Ai Jing Gao

THPX5

Ai Jing Gao
0 리뷰
안정성
40
1 / 688 USD
다음 이후의 성장 2025 608%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 973
이익 거래:
1 127 (57.12%)
손실 거래:
846 (42.88%)
최고의 거래:
1 981.07 USD
최악의 거래:
-2 832.48 USD
총 수익:
193 137.77 USD (572 935 pips)
총 손실:
-147 710.04 USD (289 857 pips)
연속 최대 이익:
24 (1 313.20 USD)
연속 최대 이익:
4 880.23 USD (12)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
45.28%
최대 입금량:
11.48%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
3.39
롱(주식매수):
972 (49.27%)
숏(주식차입매도):
1 001 (50.73%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
23.02 USD
평균 이익:
171.37 USD
평균 손실:
-174.60 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 835.55 USD)
연속 최대 손실:
-13 408.13 USD (8)
월별 성장률:
12.02%
연간 예측:
145.82%
Algo 트레이딩:
27%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13 408.13 USD (28.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.96% (13 408.13 USD)
자본금별:
8.43% (1 785.45 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUETH 1351
XAUETH.stp 559
ETHUSD 56
XAUUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUETH 37K
XAUETH.stp 8.2K
ETHUSD 23
XAUUSD -124
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUETH 29K
XAUETH.stp 252K
ETHUSD 2.7K
XAUUSD -1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 981.07 USD
최악의 거래: -2 832 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 313.20 USD
연속 최대 손실: -1 835.55 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
