- 자본
- 축소
트레이드:
640
이익 거래:
446 (69.68%)
손실 거래:
194 (30.31%)
최고의 거래:
38 069.89 USD
최악의 거래:
-62 825.63 USD
총 수익:
306 285.52 USD (2 403 059 pips)
총 손실:
-212 106.31 USD (4 409 243 pips)
연속 최대 이익:
24 (9.12 USD)
연속 최대 이익:
47 425.50 USD (5)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
71.93%
최대 입금량:
12.87%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
349 (54.53%)
숏(주식차입매도):
291 (45.47%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
147.16 USD
평균 이익:
686.74 USD
평균 손실:
-1 093.33 USD
연속 최대 손실:
11 (-37.73 USD)
연속 최대 손실:
-62 825.63 USD (1)
월별 성장률:
-5.14%
연간 예측:
-62.32%
Algo 트레이딩:
79%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 333.42 USD
최대한의:
76 364.52 USD (39.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.07% (7 873.85 USD)
자본금별:
33.05% (56 381.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|330
|XAUUSD+
|138
|EURUSD+
|53
|XAGUSD
|52
|BTCXAU
|21
|ETHUSD
|12
|GBPUSD+
|11
|USDCAD+
|9
|DAST
|3
|EL
|3
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|1
|EUB10Y
|1
|USDJPY+
|1
|Soybean-C
|1
|BTCETH
|1
|ETHXAU
|1
|NAS100
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|91K
|EURUSD+
|-98
|XAGUSD
|1.2K
|BTCXAU
|-81
|ETHUSD
|-38
|GBPUSD+
|181
|USDCAD+
|68
|DAST
|-3
|EL
|-18
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|-8
|EUB10Y
|-1
|USDJPY+
|38
|Soybean-C
|75
|BTCETH
|2
|ETHXAU
|0
|NAS100
|-14
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-2M
|XAUUSD+
|120K
|EURUSD+
|-798
|XAGUSD
|24K
|BTCXAU
|-608
|ETHUSD
|-171K
|GBPUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|-60
|DAST
|-3.9K
|EL
|5K
|GBPJPY+
|7
|GER40ft
|-6.9K
|EUB10Y
|-54
|USDJPY+
|266
|Soybean-C
|290
|BTCETH
|1K
|ETHXAU
|23
|NAS100
|-14K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38 069.89 USD
최악의 거래: -62 826 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +9.12 USD
연속 최대 손실: -37.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
453%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
45
79%
640
69%
72%
1.44
147.16
USD
USD
51%
1:500