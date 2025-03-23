시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Premium MAM GOLD with Vantage
Di Bacco Internacional, S.A.

Premium MAM GOLD with Vantage

Di Bacco Internacional, S.A.
0 리뷰
안정성
45
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 453%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
640
이익 거래:
446 (69.68%)
손실 거래:
194 (30.31%)
최고의 거래:
38 069.89 USD
최악의 거래:
-62 825.63 USD
총 수익:
306 285.52 USD (2 403 059 pips)
총 손실:
-212 106.31 USD (4 409 243 pips)
연속 최대 이익:
24 (9.12 USD)
연속 최대 이익:
47 425.50 USD (5)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
71.93%
최대 입금량:
12.87%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
349 (54.53%)
숏(주식차입매도):
291 (45.47%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
147.16 USD
평균 이익:
686.74 USD
평균 손실:
-1 093.33 USD
연속 최대 손실:
11 (-37.73 USD)
연속 최대 손실:
-62 825.63 USD (1)
월별 성장률:
-5.14%
연간 예측:
-62.32%
Algo 트레이딩:
79%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 333.42 USD
최대한의:
76 364.52 USD (39.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.07% (7 873.85 USD)
자본금별:
33.05% (56 381.42 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 330
XAUUSD+ 138
EURUSD+ 53
XAGUSD 52
BTCXAU 21
ETHUSD 12
GBPUSD+ 11
USDCAD+ 9
DAST 3
EL 3
GBPJPY+ 1
GER40ft 1
EUB10Y 1
USDJPY+ 1
Soybean-C 1
BTCETH 1
ETHXAU 1
NAS100 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 1.6K
XAUUSD+ 91K
EURUSD+ -98
XAGUSD 1.2K
BTCXAU -81
ETHUSD -38
GBPUSD+ 181
USDCAD+ 68
DAST -3
EL -18
GBPJPY+ 1
GER40ft -8
EUB10Y -1
USDJPY+ 38
Soybean-C 75
BTCETH 2
ETHXAU 0
NAS100 -14
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -2M
XAUUSD+ 120K
EURUSD+ -798
XAGUSD 24K
BTCXAU -608
ETHUSD -171K
GBPUSD+ 4.3K
USDCAD+ -60
DAST -3.9K
EL 5K
GBPJPY+ 7
GER40ft -6.9K
EUB10Y -54
USDJPY+ 266
Soybean-C 290
BTCETH 1K
ETHXAU 23
NAS100 -14K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +38 069.89 USD
최악의 거래: -62 826 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +9.12 USD
연속 최대 손실: -37.73 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
19.31 × 16
리뷰 없음
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
