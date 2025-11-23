- 자본
- 축소
트레이드:
205
이익 거래:
149 (72.68%)
손실 거래:
56 (27.32%)
최고의 거래:
8.05 UST
최악의 거래:
-10.31 UST
총 수익:
300.77 UST (34 835 pips)
총 손실:
-135.58 UST (12 493 pips)
연속 최대 이익:
10 (17.97 UST)
연속 최대 이익:
23.53 UST (5)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
97.11%
최대 입금량:
9.59%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
7.53
롱(주식매수):
107 (52.20%)
숏(주식차입매도):
98 (47.80%)
수익 요인:
2.22
기대수익:
0.81 UST
평균 이익:
2.02 UST
평균 손실:
-2.42 UST
연속 최대 손실:
3 (-21.93 UST)
연속 최대 손실:
-21.93 UST (3)
월별 성장률:
17.55%
연간 예측:
212.99%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 UST
최대한의:
21.93 UST (10.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.98% (22.11 UST)
자본금별:
33.65% (34.76 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|165
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.05 UST
최악의 거래: -10 UST
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +17.97 UST
연속 최대 손실: -21.93 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
329%
0
0
USD
USD
104
UST
UST
30
100%
205
72%
97%
2.21
0.81
UST
UST
34%
1:500