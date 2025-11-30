- 자본
- 축소
트레이드:
199
이익 거래:
150 (75.37%)
손실 거래:
49 (24.62%)
최고의 거래:
37.58 USD
최악의 거래:
-37.15 USD
총 수익:
763.43 USD (76 408 pips)
총 손실:
-556.97 USD (55 473 pips)
연속 최대 이익:
13 (46.55 USD)
연속 최대 이익:
113.51 USD (10)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
17.41%
최대 입금량:
2.69%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.64
롱(주식매수):
152 (76.38%)
숏(주식차입매도):
47 (23.62%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
1.04 USD
평균 이익:
5.09 USD
평균 손실:
-11.37 USD
연속 최대 손실:
4 (-73.38 USD)
연속 최대 손실:
-78.10 USD (3)
월별 성장률:
6.16%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.01 USD
최대한의:
78.14 USD (24.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.19% (78.13 USD)
자본금별:
19.82% (43.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv1
|206
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv1
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.58 USD
최악의 거래: -37 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +46.55 USD
연속 최대 손실: -73.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
