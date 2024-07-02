시그널섹션
Joel Juanpere

SFE Impulse

Joel Juanpere
3 리뷰
안정성
122
2 / 72K USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 311%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
740
이익 거래:
451 (60.94%)
손실 거래:
289 (39.05%)
최고의 거래:
53.36 EUR
최악의 거래:
-51.88 EUR
총 수익:
5 987.75 EUR (17 781 331 pips)
총 손실:
-3 748.99 EUR (11 178 003 pips)
연속 최대 이익:
37 (596.96 EUR)
연속 최대 이익:
596.96 EUR (37)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
11.31%
최대 입금량:
4.13%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
6.26
롱(주식매수):
408 (55.14%)
숏(주식차입매도):
332 (44.86%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
3.03 EUR
평균 이익:
13.28 EUR
평균 손실:
-12.97 EUR
연속 최대 손실:
16 (-210.91 EUR)
연속 최대 손실:
-346.57 EUR (12)
월별 성장률:
-12.10%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.01 EUR
최대한의:
357.49 EUR (10.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.82% (346.57 EUR)
자본금별:
7.88% (189.54 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
ETHUSD 403
BTCUSD 337
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 986
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
ETHUSD 503K
BTCUSD 6.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +53.36 EUR
최악의 거래: -52 EUR
연속 최대 이익: 37
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +596.96 EUR
연속 최대 손실: -210.91 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
VantageFX-Live
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 47
FBS-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real33
0.67 × 30
Earnex-Trade
1.57 × 21
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
5 더...
using  https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity

평균 평점:
JUNJIE WANG
844
JUNJIE WANG 2024.07.02 15:21 
 

loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto

yang zhang
1118
yang zhang 2024.06.26 20:56 
 

靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐

Longsen Chen
3782
Longsen Chen 2024.06.22 04:32 
 

过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。

2026.01.04 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.28 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
