- 자본
- 축소
트레이드:
740
이익 거래:
451 (60.94%)
손실 거래:
289 (39.05%)
최고의 거래:
53.36 EUR
최악의 거래:
-51.88 EUR
총 수익:
5 987.75 EUR (17 781 331 pips)
총 손실:
-3 748.99 EUR (11 178 003 pips)
연속 최대 이익:
37 (596.96 EUR)
연속 최대 이익:
596.96 EUR (37)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
11.31%
최대 입금량:
4.13%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
6.26
롱(주식매수):
408 (55.14%)
숏(주식차입매도):
332 (44.86%)
수익 요인:
1.60
기대수익:
3.03 EUR
평균 이익:
13.28 EUR
평균 손실:
-12.97 EUR
연속 최대 손실:
16 (-210.91 EUR)
연속 최대 손실:
-346.57 EUR (12)
월별 성장률:
-12.10%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.01 EUR
최대한의:
357.49 EUR (10.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.82% (346.57 EUR)
자본금별:
7.88% (189.54 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|403
|BTCUSD
|337
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|986
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD
|503K
|BTCUSD
|6.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.36 EUR
최악의 거래: -52 EUR
연속 최대 이익: 37
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +596.96 EUR
연속 최대 손실: -210.91 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 47
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real33
|0.67 × 30
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto
靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐
过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。