- 자본
- 축소
트레이드:
739
이익 거래:
694 (93.91%)
손실 거래:
45 (6.09%)
최고의 거래:
23.09 USD
최악의 거래:
-20.03 USD
총 수익:
2 050.67 USD (214 768 pips)
총 손실:
-98.33 USD (7 418 pips)
연속 최대 이익:
73 (179.87 USD)
연속 최대 이익:
198.11 USD (39)
샤프 비율:
0.52
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.29%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
42.98
롱(주식매수):
373 (50.47%)
숏(주식차입매도):
366 (49.53%)
수익 요인:
20.85
기대수익:
2.64 USD
평균 이익:
2.95 USD
평균 손실:
-2.19 USD
연속 최대 손실:
3 (-45.42 USD)
연속 최대 손실:
-45.42 USD (3)
월별 성장률:
7.33%
연간 예측:
88.88%
Algo 트레이딩:
64%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
45.42 USD (2.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.12% (45.42 USD)
자본금별:
39.86% (676.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|222
|AUDUSD
|146
|EURUSD
|135
|AUDCAD
|123
|USDJPY
|85
|USDCHF
|21
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|764
|AUDUSD
|255
|EURUSD
|421
|AUDCAD
|258
|USDJPY
|192
|USDCHF
|47
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|78K
|AUDUSD
|26K
|EURUSD
|38K
|AUDCAD
|34K
|USDJPY
|28K
|USDCHF
|2.9K
|NZDUSD
|426
|NZDCAD
|1.1K
|USDCAD
|220
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.09 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +179.87 USD
연속 최대 손실: -45.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 1-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
그래픽 분석과 실행 알고리즘을 결합한 시스템입니다.
위험과 수익의 균형을 고려한 책임감 있는 성장을 추구합니다.
단기 및 중기적으로 일관성을 추구하는 투자자에게 좋은 선택입니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
935%
15
26K
USD
USD
2.2K
USD
USD
30
64%
739
93%
100%
20.85
2.64
USD
USD
40%
1:400
going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.