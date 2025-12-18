시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / TULIP
Eloizio Coelho Alves

TULIP

Eloizio Coelho Alves
1 리뷰
안정성
30
15 / 26K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 935%
Ava-Real 1-MT5
1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
739
이익 거래:
694 (93.91%)
손실 거래:
45 (6.09%)
최고의 거래:
23.09 USD
최악의 거래:
-20.03 USD
총 수익:
2 050.67 USD (214 768 pips)
총 손실:
-98.33 USD (7 418 pips)
연속 최대 이익:
73 (179.87 USD)
연속 최대 이익:
198.11 USD (39)
샤프 비율:
0.52
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.29%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
42.98
롱(주식매수):
373 (50.47%)
숏(주식차입매도):
366 (49.53%)
수익 요인:
20.85
기대수익:
2.64 USD
평균 이익:
2.95 USD
평균 손실:
-2.19 USD
연속 최대 손실:
3 (-45.42 USD)
연속 최대 손실:
-45.42 USD (3)
월별 성장률:
7.33%
연간 예측:
88.88%
Algo 트레이딩:
64%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
45.42 USD (2.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.12% (45.42 USD)
자본금별:
39.86% (676.24 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 222
AUDUSD 146
EURUSD 135
AUDCAD 123
USDJPY 85
USDCHF 21
NZDUSD 4
NZDCAD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 764
AUDUSD 255
EURUSD 421
AUDCAD 258
USDJPY 192
USDCHF 47
NZDUSD 4
NZDCAD 8
USDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 78K
AUDUSD 26K
EURUSD 38K
AUDCAD 34K
USDJPY 28K
USDCHF 2.9K
NZDUSD 426
NZDCAD 1.1K
USDCAD 220
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +23.09 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +179.87 USD
연속 최대 손실: -45.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 1-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 5
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.05 × 76
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 682
ICMarketsSC-MT5-4
0.37 × 1369
TradeMaxGlobal-Live
0.38 × 16
Ava-Real 1-MT5
0.42 × 2345
Pepperstone-MT5-Live01
0.88 × 50
Exness-MT5Real34
1.19 × 153
ZeroMarkets-1
1.35 × 113
Exness-MT5Real31
1.54 × 129
Exness-MT5Real7
1.64 × 74
MishovMarkets-Live
2.13 × 45
VantageInternational-Live
2.82 × 214
BlackBullMarkets-Live
4.00 × 4
VantageInternational-Live 10
6.00 × 4
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RoboForex-Pro
7.34 × 47
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
그래픽 분석과 실행 알고리즘을 결합한 시스템입니다.

위험과 수익의 균형을 고려한 책임감 있는 성장을 추구합니다.

단기 및 중기적으로 일관성을 추구하는 투자자에게 좋은 선택입니다.
평균 평점:
Yousuf H
40
Yousuf H 2025.12.18 04:22 
 

going good so far, I've noted 60% increase in my capital since I subscribed to signal from Nov 1st. This return netting off monthly subscription costs. One word of advice, avoid AUD pairs. The movement is quite slow and locks in margin.

2025.12.31 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
TULIP
월별 30 USD
935%
15
26K
USD
2.2K
USD
30
64%
739
93%
100%
20.85
2.64
USD
40%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.