- 자본
- 축소
트레이드:
4 704
이익 거래:
3 558 (75.63%)
손실 거래:
1 146 (24.36%)
최고의 거래:
166.03 USD
최악의 거래:
-65.01 USD
총 수익:
12 851.53 USD (603 852 pips)
총 손실:
-10 079.64 USD (499 300 pips)
연속 최대 이익:
57 (63.59 USD)
연속 최대 이익:
208.68 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.97%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
6.80
롱(주식매수):
2 348 (49.91%)
숏(주식차입매도):
2 356 (50.09%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
0.59 USD
평균 이익:
3.61 USD
평균 손실:
-8.80 USD
연속 최대 손실:
12 (-66.17 USD)
연속 최대 손실:
-191.19 USD (4)
월별 성장률:
7.28%
연간 예측:
88.36%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.15 USD
최대한의:
407.73 USD (21.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.54% (407.78 USD)
자본금별:
19.25% (551.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|4364
|AUDCAD.r
|340
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|1.3K
|AUDCAD.r
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|89K
|AUDCAD.r
|16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +166.03 USD
최악의 거래: -65 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +63.59 USD
연속 최대 손실: -66.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
417%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
43
99%
4 704
75%
100%
1.27
0.59
USD
USD
30%
1:500