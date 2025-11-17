- 자본
- 축소
트레이드:
1 615
이익 거래:
929 (57.52%)
손실 거래:
686 (42.48%)
최고의 거래:
1 431.44 USD
최악의 거래:
-583.07 USD
총 수익:
170 723.20 USD (28 745 774 pips)
총 손실:
-120 876.17 USD (17 668 498 pips)
연속 최대 이익:
13 (2 780.51 USD)
연속 최대 이익:
3 799.70 USD (9)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
81.80%
최대 입금량:
5.24%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
79
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
10.24
롱(주식매수):
784 (48.54%)
숏(주식차입매도):
831 (51.46%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
30.87 USD
평균 이익:
183.77 USD
평균 손실:
-176.20 USD
연속 최대 손실:
13 (-2 926.29 USD)
연속 최대 손실:
-2 926.29 USD (13)
월별 성장률:
17.27%
연간 예측:
209.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
888.96 USD
최대한의:
4 865.76 USD (16.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.72% (4 865.76 USD)
자본금별:
1.34% (752.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|652
|XAGBTC
|638
|USDJPY
|325
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCJPY
|34K
|XAGBTC
|18K
|USDJPY
|-2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCJPY
|11M
|XAGBTC
|37K
|USDJPY
|-1.7K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 431.44 USD
최악의 거래: -583 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +2 780.51 USD
연속 최대 손실: -2 926.29 USD
