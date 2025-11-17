시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / THPX AI 3I
Marios Skyrianidis

THPX AI 3I

Marios Skyrianidis
0 리뷰
안정성
19
1 / 2.1K USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 369%
NCESC-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 615
이익 거래:
929 (57.52%)
손실 거래:
686 (42.48%)
최고의 거래:
1 431.44 USD
최악의 거래:
-583.07 USD
총 수익:
170 723.20 USD (28 745 774 pips)
총 손실:
-120 876.17 USD (17 668 498 pips)
연속 최대 이익:
13 (2 780.51 USD)
연속 최대 이익:
3 799.70 USD (9)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
81.80%
최대 입금량:
5.24%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
79
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
10.24
롱(주식매수):
784 (48.54%)
숏(주식차입매도):
831 (51.46%)
수익 요인:
1.41
기대수익:
30.87 USD
평균 이익:
183.77 USD
평균 손실:
-176.20 USD
연속 최대 손실:
13 (-2 926.29 USD)
연속 최대 손실:
-2 926.29 USD (13)
월별 성장률:
17.27%
연간 예측:
209.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
888.96 USD
최대한의:
4 865.76 USD (16.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.72% (4 865.76 USD)
자본금별:
1.34% (752.37 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCJPY 652
XAGBTC 638
USDJPY 325
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCJPY 34K
XAGBTC 18K
USDJPY -2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCJPY 11M
XAGBTC 37K
USDJPY -1.7K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 431.44 USD
최악의 거래: -583 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +2 780.51 USD
연속 최대 손실: -2 926.29 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real5
1.50 × 2
NCESC-Live
7.59 × 219
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.25 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 18:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 11:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 14:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 18:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
THPX AI 3I
월별 50 USD
369%
1
2.1K
USD
63K
USD
19
0%
1 615
57%
82%
1.41
30.87
USD
17%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.