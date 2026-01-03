시그널섹션
Nguyen Quoc Viet

OnlyUJ

Nguyen Quoc Viet
3 리뷰
안정성
77
21 / 61K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 312%
Exness-MT5Real15
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
462
이익 거래:
227 (49.13%)
손실 거래:
235 (50.87%)
최고의 거래:
528.20 USD
최악의 거래:
-143.23 USD
총 수익:
11 638.55 USD (128 579 pips)
총 손실:
-8 060.23 USD (99 602 pips)
연속 최대 이익:
8 (173.72 USD)
연속 최대 이익:
839.75 USD (3)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
41.84%
최대 입금량:
16.23%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
4.14
롱(주식매수):
228 (49.35%)
숏(주식차입매도):
234 (50.65%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
7.75 USD
평균 이익:
51.27 USD
평균 손실:
-34.30 USD
연속 최대 손실:
10 (-107.49 USD)
연속 최대 손실:
-458.94 USD (4)
월별 성장률:
17.37%
연간 예측:
210.71%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.20 USD
최대한의:
864.53 USD (28.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.67% (864.53 USD)
자본금별:
2.71% (128.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 462
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +528.20 USD
최악의 거래: -143 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +173.72 USD
연속 최대 손실: -107.49 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 6
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.18 × 28
Exness-MT5Real15
0.27 × 37
Exness-MT5Real6
0.61 × 23
FusionMarkets-Live
0.88 × 139
Exness-MT5Real8
0.94 × 17
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 170
Exness-MT5Real
1.88 × 17
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.47 × 30
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real31
2.51 × 174
Exness-MT5Real40
2.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.89 × 9
Exness-MT5Real23
3.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
3.50 × 2
Exness-MT5Real39
3.50 × 4
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 6
13 더...
평균 평점:
1000040049
29
1000040049 2026.01.03 05:31   

no trade and no reply from signal provider, will subscribe when he back from vacation

Nhut Anh Phan
1564
Nhut Anh Phan 2026.01.02 07:39 
 

good jod

donPedrito
9
donPedrito 2026.01.02 00:54 
 

no me ha servido esta señal, no ha metido ninguna operativa desde que quedó instalada en mi MQ5, y no hay nadie quien se comunique de esta señal para que me enseñe si hay algun error, porque no esta funcionando, espero se comuniquen, ya he dejado dos mensajes y no han respondido

2026.01.05 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 03:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 17:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.06 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.30 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.26 19:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.20 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.15 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.05 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.25 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 04:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.25 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.25 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
