- 자본
- 축소
트레이드:
1 534
이익 거래:
1 139 (74.25%)
손실 거래:
395 (25.75%)
최고의 거래:
382.74 USD
최악의 거래:
-86.85 USD
총 수익:
4 989.24 USD (246 339 pips)
총 손실:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
연속 최대 이익:
53 (58.26 USD)
연속 최대 이익:
494.97 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
27.07%
최대 입금량:
37.49%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.54
롱(주식매수):
728 (47.46%)
숏(주식차입매도):
806 (52.54%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
1.54 USD
평균 이익:
4.38 USD
평균 손실:
-6.63 USD
연속 최대 손실:
29 (-21.68 USD)
연속 최대 손실:
-363.71 USD (6)
월별 성장률:
1.60%
연간 예측:
19.36%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.41 USD
최대한의:
521.42 USD (26.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.09% (4.48 USD)
자본금별:
10.77% (157.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|599
|AUDCAD
|391
|AUDNZD
|366
|XAGUSD
|72
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|29
|EURAUD
|16
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|5
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|595
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|304
|XAGUSD
|490
|XAUUSD
|-176
|EURUSD
|-42
|EURAUD
|50
|NZDUSD
|-46
|USDCAD
|4
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|33K
|AUDNZD
|-5.3K
|XAGUSD
|10K
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-3.9K
|EURAUD
|7.7K
|NZDUSD
|-4.5K
|USDCAD
|527
|BTCUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +382.74 USD
최악의 거래: -87 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +58.26 USD
연속 최대 손실: -21.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 7
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 10
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 49
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 540
|
VantageInternational-Live 5
|0.69 × 77
|
DooTechnology-Live
|0.73 × 252
|
Darwinex-Live
|0.82 × 320
|
OxSecurities-Live
|0.82 × 11
|
StriforSVG-Live
|0.90 × 51
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
